US30 SecretFusion EA, özel bir "gizli strateji"yi MACD Stratejisi kombinasyonuyla birleştirerek, yalnızca US30 endeksinde yüksek olasılıklı işlemler sunar. Bu endeks, oynaklığı ve sağlam işlem fırsatlarıyla bilinen, aynı zamanda yüksek riskli dünyanın en likit, fiyat ağırlıklı hisse senedi endeksidir.





Temel Özellikler

1. Tescilli Gizli Strateji Motoru

Yüksek Olasılık Sinyal Filtresi: Birincil işlem sinyallerini doğrulamak için US30'daki mikro oynaklık kümelerini analiz eder ve kazanma oranlarını artırır.





Gerçek Zamanlı Parametre Ayarlama: Canlı verilerdeki gizli strateji girdilerini sürekli olarak iyileştirir ve oynaklık kalıpları değiştiğinde bile üstünlüğü korur

2. Gelişmiş Risk ve Para Yönetimi

Dinamik Lot Boyutlandırma: Canlı sermaye ve kullanıcı tanımlı risk yüzdesine göre işlem başına pozisyon boyutunu hesaplar ve son derece oynak bir endekste aşırı kaldıraçtan korur.





Uyarlanabilir Stop-Loss ve Take-Profit





3. Tak ve Çalıştır MT4 Dağıtımı

Tek Tıkla Kurulum: MT4 Uzmanları klasörünüze bırakın, bir US30 grafiğine ekleyin ve Otomatik Ticareti etkinleştirin





Bir Bakışta Avantajlar

Daha Yüksek Kazanma Oranları, Daha Düşük Gerilemeler: Gizli strateji filtreleri, statik kural tabanlı botlara özgü yanlış girişleri azaltarak daha akıcı bir hisse senedi büyümesi sağlar.





Tamamen Otomatik 24/5 Ticaret.

Yalnızca US30 için.