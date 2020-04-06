Apex Precision

Sistema Profesional de Trading Forex con IA: Red Neuronal, Q-Learning, Clustering Dinámico K-Means y Consistencia Temporal Adaptativa para Gestión de Portafolio Multi-Divisa. Trading automatizado de nivel institucional con análisis de correlaciones avanzado y control de riesgo dinámico.

APEX PRECISION v2.1 - Donde la Inteligencia Artificial Institucional se encuentra con el Trading Profesional

El Expert Advisor de nivel institucional que combina análisis técnico tradicional con 7 módulos de Inteligencia Artificial y sistema dinámico de consistencia temporal para maximizar su desempeño en Forex.

 

PRECIO ESPECIAL DE LANZAMIENTO v2.1: $347 (Precio Regular $499)

 Tiempo Limitado: Solo los Primeros 50 Compradores - ¡AHORRA $152!

🔹 ALQUILER:

1 Mes: $79

3 Meses: $169 (Ahorra $68)

6 Meses: $229 (Ahorra $245)

🔹 COMPRA (MEJOR VALOR 💎): Vitalicio: $347 (Precio de Lanzamiento v2.1)

✓ Paga una vez, úsalo para siempre

✓ Soporte completo incluido

✓ Solo $118 más que el alquiler de 6 meses

 

¿QUÉ HACE A APEX PRECISION v2.1 ÚNICO?

 

🆕 NOVEDADES v2.1 - NIVEL INSTITUCIONAL

Sistema de Consistencia Temporal Dinámica (EXCLUSIVO)

 Calcula automáticamente la consistencia requerida por cluster cada 24 horas

 Basado en correlaciones REALES (no estimaciones)

 Considera volatilidad normalizada de cada grupo de pares

 Se adapta a cambios de mercado automáticamente

 ÚNICO EN EL MERCADO: Sistema que ningún otro EA posee

 

📊 Análisis de Correlaciones Avanzado

 Matriz de correlaciones actualizada automáticamente

 Exportación a CSV para análisis externo

 Tracking histórico de métricas por cluster

 Sistema de persistencia para continuidad entre sesiones

 

🧠 K-Means Clustering Mejorado (7º Módulo IA)

 Agrupa pares por correlación en tiempo real

 Optimización silhouette para máxima calidad

 Rebalanceo automático cuando detecta cambios

 Historial de clustering con métricas detalladas

 

🔧 Optimizaciones de Rendimiento

 +15% más rápido en cálculo de señales

 Gestión de memoria optimizada

 Logs más claros y estructurados

 Sistema de validación mejorado

 

🧠 INTELIGENCIA ARTIFICIAL AVANZADA (7 MÓDULOS)

1️ Red Neuronal LSTM

 Aprende patrones complejos del mercado

 Memoria de largo plazo para contexto histórico

 Mejora con cada operación

2️ Q-Learning (Reinforcement Learning)

 Optimiza automáticamente SL, TP y trailing

 Aprende estrategias óptimas por símbolo

 Adaptación continua al mercado

3️ Random Forest Ensemble

 Múltiples árboles de decisión

 Reduce overfitting

 Mayor estabilidad en predicciones

4️ Gradient Boosting

 Aprende de errores previos

 Corrección iterativa de predicciones

 Mayor precisión en mercados volátiles

5️ Market Regime Detection

 Identifica automáticamente: Trending, Ranging, Volatile

 Ajusta estrategia según régimen

 Mejora adaptabilidad 40-60%

6️ Sentiment Analysis

 Detecta cambios en comportamiento del mercado

 Identifica momentos de euforia/pánico

 Complementa análisis técnico

7️ K-Means Clustering Dinámico

 Agrupa pares por correlación real

 Rebalanceo automático

 Diversificación inteligente

 

📊 SISTEMA ADAPTATIVO DE PESOS

El EA ajusta automáticamente el balance entre IA y análisis tradicional:

- Inicio: 40% IA + 60% Técnico

- Se adapta dinámicamente según resultados

- Sistema que aprende de TU cuenta específica

 

📊 SISTEMA ADAPTATIVO INSTITUCIONAL

Consistencia Temporal Dinámica 🆕

El sistema más avanzado del mercado:

Fórmula Institucional:

```

CONSISTENCIA = BASE + ADJ_CORR + ADJ_VOL + ADJ_SIZE + ADJ_PRESET

Donde:

- BASE: Según perfil (Conservative 0.70, Moderate 0.65, Aggressive 0.60)

- ADJ_CORR: Ajuste por correlación real (+10% si corr > 0.90)

- ADJ_VOL: Ajuste por volatilidad (-10% si vol alta)

- ADJ_SIZE: Ajuste por número de símbolos en cluster

- ADJ_PRESET: Ajuste por tipo de mercado (Majors/Crosses/Exotics)

Límites: [0.45, 0.85] - Rango institucional

```

Ejemplo Real:

```

Cluster AUDUSD/NZDUSD:

- Correlación real: 0.90 (muy alta)

- Sistema v2.0: Consistencia fija 0.54 

- Sistema v2.1: Consistencia dinámica 0.74 

- Resultado: +37% más preciso, -32% false positives

```

Ventajas:

 Se actualiza cada 24 horas automáticamente

 Basado en datos reales (no estimaciones)

 Único por preset y composición de pares

 Cero mantenimiento manual

 Exporta métricas a CSV para análisis

 

TRADING MULTI-SÍMBOLO INTELIGENTE

Opere hasta 16 pares simultáneamente

Sistema de clusters automáticos con consistencia dinámica 🆕

3 presets predefinidos + configuración personalizada

Correlaciones actualizadas cada 24h 🆕

Diversificación profesional de nivel institucional

Exportación de métricas para análisis externo

 

🛡️ PROTECCIÓN DE CAPITAL SUPERIOR

Circuit Breaker: Detiene automáticamente si alcanza drawdown máximo

Filtro de Noticias: Bloquea operaciones durante eventos de alto impacto

Control de Pérdidas Consecutivas: Pausa temporal tras 5 pérdidas seguidas

Gestión de Riesgo por Clusters: Previene sobreexposición con sistema dinámico 🆕

Validación de Correlaciones: Alerta si detecta cambios importantes 🆕

Sistema de Locks: Previene race conditions en multi-instancia 🆕

 

🎮 CONFIGURACIÓN EN 3 PASOS (5 MINUTOS)

1. Seleccione su Perfil de Trading

CONSERVADOR: Para principiantes

- Drawdown máximo: 6%

- Win rate esperado: 58-62%

- Trades/semana: 5-10

- Consistencia base: 0.70 (más estricto)

MODERADO: Balance óptimo  RECOMENDADO

- Drawdown máximo: 8%

- Win rate esperado: 55-58%

- Trades/semana: 10-20

- Consistencia base: 0.65 (balanceado)

AGRESIVO: Para experimentados

- Drawdown máximo: 10%

- Win rate esperado: 52-55%

- Trades/semana: 20-40

- Consistencia base: 0.60 (más permisivo)

 

2. Elija su Preset de Mercado

FOREX_MAJORS: 8 pares principales

- EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF

- AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURJPY

- Spreads bajos, alta liquidez

- Consistencias dinámicas optimizadas 🆕

FOREX_CROSSES: 8 cruces

- GBPJPY, EURJPY, AUDJPY, NZDJPY

- EURGBP, EURAUD, GBPAUD, CADJPY

- Mayor volatilidad

- Ajustes específicos por correlaciones 🆕

EXOTIC_PAIRS: 4 exóticos

- USDMXN, USDZAR, USDNOK, USDSEK

- Solo traders experimentados

- Sistema adaptativo para alta volatilidad 🆕

PRESET_CUSTOM: Configure manualmente

- Hasta 16 símbolos personalizados

- Clustering automático

- Consistencias calculadas dinámicamente 🆕

 

3. Defina el Riesgo por Operación

Rango: 0.5% - 3.0%

Recomendado: 1.0% del balance por trade

El sistema calcula automáticamente lote óptimo

 

¡Listo para operar! Todo lo demás está optimizado automáticamente por el sistema dinámico.


¿QUÉ INCLUYE v2.1?

 Expert Advisor completo v2.1 (archivo .ex5)

 Sistema de Consistencia Temporal Dinámica (EXCLUSIVO)

 7 Módulos de Inteligencia Artificial

 K-Means Clustering Dinámico mejorado

 Manual del Usuario completo actualizado v2.1

 3 Presets optimizados con consistencias dinámicas

 Sistema de exportación de métricas a CSV

 Soporte técnico profesional


📞 SOPORTE TÉCNICO

Email: lauechsa@gmail.com

Horario: Lunes a Viernes, 13:00-20:00 GMT

Respuesta: 24-48 horas

Soporte en: Español e Inglés

 

⚠️ RECOMENDACIONES IMPORTANTES

Antes de Operar en Real:

 Pruebe en DEMO primero (mínimo 2-4 semanas)

 Use el modo ADVISORY_ONLY las primeras semanas (IA aprende su cuenta)

 Active el Filtro de Noticias (protege contra volatilidad extrema)

 Active Dynamic Clustering y Correlations 🆕

 Comience con MODERADO (perfil balanceado)

 Mantenga riesgo en 1% por operación

 Monitoree archivos CSV generados para análisis 🆕

Requisitos Mínimos:

 MetaTrader 5 (cualquier broker compatible)

 Capital mínimo recomendado: $500 (demo y real)

   - El EA funciona desde $100

   - Recomendamos mínimo $500 para gestión óptima

 VPS recomendado (opcional pero ideal para 24/7)

 Conexión estable a internet

 Espacio en disco: 50 MB (para logs y CSV) 🆕

Timeframe Recomendado:

 H1 (1 hora): Balance óptimo trades/calidad (RECOMENDADO)

H4: Menos trades, mayor calidad

M30: Más activo, requiere más capital

Nota: Sistema dinámico funciona mejor en H1


IDEAL PARA:

 Traders que buscan tecnología institucional sin complejidad

 Quienes valoran adaptación automática al mercado

 Inversores que necesitan diversificación multi-símbolo profesional

 Traders que buscan protección de capital superior

 Quienes quieren análisis de correlaciones avanzado

 Inversores que valoran trazabilidad y métricas detalladas

 Traders de todos los niveles (fácil para principiantes, potente para expertos)

 Quienes buscan un EA que aprende y mejora continuamente

 Traders institucionales y retail que buscan lo mejor


🔒 GARANTÍA Y SEGURIDAD

 Sin DLL externos (100% seguro)

 Sin conexiones a servidores externos

 Todo el procesamiento es local

 Su información está completamente protegida

 Soporte técnico profesional premium incluido

 Código optimizado y validado

 Sistema de locks para multi-instancia segura 🆕


Manual del usuario v2.1 disponible en:

📘 Español: https://docs.google.com/document/d/1gz1sS_L-4G4IgD0T5MwAq3VQEtRXujtz/edit?usp=sharing&amp

📗 English: https://docs.google.com/document/d/1iPYnPTAagRySOctjRteC--FkVP8v3_ak/edit?usp=sharing&amp

 

📋 INFORMACIÓN LEGAL

Advertencia de Riesgo: El trading en Forex conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Antes de decidir operar en Forex, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y tolerancia al riesgo. Existe la posibilidad de que sufra una pérdida de parte o la totalidad de su inversión. Por lo tanto, no debe invertir dinero que no pueda permitirse perder.

Rendimiento Pasado: Los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros. Apex Precision EA v2.1 es una herramienta de trading algorítmico de nivel institucional que NO garantiza ganancias. Las mejoras reportadas vs v2.0 están basadas en backtesting y pueden variar en condiciones reales de mercado.

Responsabilidad: El uso de este EA es bajo su propio riesgo. Siempre realice pruebas exhaustivas en cuenta demo antes de operar con dinero real. Las características de nivel institucional requieren comprensión adecuada.

 

Versión 2.1 | Compatible con MT5

Productos recomendados
Vortex Pro EA
Daniel Naranjo Morales
Asesores Expertos
Vortex Pro EA Vortex Pro EA es un sistema de trading totalmente automatizado, diseñado específicamente para el par de divisas   USDCHF   en la temporalidad de   H1 . Opera con una sofisticada estrategia a contra-tendencia, con el objetivo de identificar posibles puntos de reversión del mercado donde una tendencia predominante puede estar perdiendo impulso. Funcionamiento El EA emplea un proceso de confirmación de múltiples capas antes de entrar en cualquier operación: Identificación de la Tenden
CRT Bollinger Bands
Jose Antonio Cantonero Velasco
Asesores Expertos
EA CRT Bollinger Bands - Sistema CRT (Candle Range Theory) con Bandas de Bollinger Fundamento Teórico Implementación de la   Candle Range Theory (CRT)   integrada con análisis de Bandas de Bollinger para la identificación sistemática de oportunidades de trading. Candle Range Theory (CRT) Teoría del Rango : Análisis de la estructura completa de la vela (cuerpo y mechas) Proporciones Armónicas : Relaciones específicas entre componentes de la vela Umbrales Operativos : Parámetros definidos para mec
Scalpex EA
Morris Mukono Waithaka
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy Scalpex EA, la más reciente y precisa adición al mundo de los Asesores Expertos. ¿Mi especialidad? Precisión en Forex, Oro y Cripto. Sí, comercio con delicadeza en pares como EURUSD, XAUUSD, y varios mercados de criptomonedas, ofreciendo oportunidades comerciales sin precedentes con velocidad y precisión. Estoy aquí para demostrar que soy el Asesor Experto de scalping más avanzado jamás creado. Soy un EA meticulosamente elaborado, diseñado para maximizar su potencial de tradi
RexIIClaw vs ClusterIIEA MT5
Niklas Templin
Asesores Expertos
THE_____ IIIREX_CLAW_vs_CLUSTER_EAIII______ Set1: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000 Conjunto2: Price Offset 200, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000 Set3: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 1000 Set4: Price Offset 200-500, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 1000 Set5: PriceOffset 100-1000 (Recomment 200) higher is lower Risk, Stopp Loss 500 Take Profit 1000, 2000, or 3000 it is the same Target Set it to your Moneymanagement Indize: DE40 "IC Market" Recomm
FREE
Gold Strike EA
Abderrahmane Benali
Asesores Expertos
Gold Strike EA - Motor de Precisión para Mercados de Oro Gold Strike EA es un sistema de trading automatizado especializado construido exclusivamente para XAUUSD, diseñado para operar con disciplina y precisión en entornos de alta volatilidad. Aplica una lógica de ruptura refinada en torno a niveles de precios clave, combinada con una gestión inteligente del riesgo y del capital, para entrar en el mercado sólo cuando se dan las condiciones adecuadas. El sistema opera dentro de ventanas de negoc
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Asesores Expertos
Descargo de responsabilidad : Tenga en cuenta que las pautas estacionales no siempre son fiables. Por lo tanto, una gestión prudente del riesgo es crucial para minimizar las pérdidas. Las pautas estacionales en el mundo financiero son como un secreto bien guardado que los inversores de éxito utilizan en su beneficio. Estos patrones son movimientos recurrentes de los precios que se producen durante periodos específicos o en torno a acontecimientos especiales. Además, también hay patrones intradí
BitRocket EA
Abderrahmane Benali
Asesores Expertos
Experto comercial profesional especialmente diseñado para operar con Bitcoin en la plataforma MetaTrader 5, basándose en la fuerza del indicador de las Bandas de Bollinger para explotar la volatilidad del mercado con gran precisión. Principales ventajas: - Funciona eficazmente en un marco temporal de 15 minutos (M15). - Entrada inteligente cuando el precio penetra los límites de Bollinger. - Un panel de control que muestra el saldo actual, el P/L de la posición abierta y el P/L de las operac
God Odin
Alexander Oropesa Marrero
Asesores Expertos
Ponga a trabajar ahora God Odin, este increíble EA fue hecho y probado cuidadosamente para el mercado USD/CHF, EUR/USD exclusivamente en el marco de tiempo de 5m, el propósito de este EA es mantener su capital de forma segura y obtengas ganacias constantes mensuales.   Este EA se puede utilizar con poco capital $100 y funciona perfectamente, yo probé con $50 pero es recomendable empezar con $100 mínimo, recomiendo usar un VPS. También puedes trabajar un capital mayor solo tienes que subir los
Nexoria
Daniel Suk
5 (2)
Asesores Expertos
En cada reino del mercado hay innumerables campesinos ruidosos de indicadores, pero sólo unas pocas reinas que gobiernan silenciosamente el flujo de órdenes - Nexoria está construido para ser uno de ellos. Este sistema de negociación totalmente automatizado no mendiga las sobras del mercado; exige estructura, leyendo la acción bruta de los precios y la volatilidad para decidir cuándo atacar y cuándo mantenerse al margen. Nexoria observa las velas cerradas como un monarca de ojos fríos, en busc
FREE
Ravenok Gold
Murad Nagiev
Asesores Expertos
Visión general: Ravenok Gold MT5 es un robot de trading altamente eficaz diseñado específicamente para operar por la noche en los mercados financieros. Utiliza sofisticados algoritmos para analizar los datos del mercado y tomar decisiones basadas en estrategias probadas a fondo. El robot opera principalmente durante la noche, cuando la volatilidad del mercado puede ser menor, lo que le permite generar beneficios con un riesgo mínimo. Características principales: Baja Drawdown: NightProfit Trade
FREE
HFT Ghoul
Sabrina Hellal
Asesores Expertos
HFT Ghoul HFT Ghoul es un Asesor Experto para la plataforma MetaTrader 5, diseñado específicamente para entornos de negociación de alta frecuencia. Utiliza algoritmos basados en el impulso para detectar movimientos rápidos de los precios, centrándose especialmente en los picos de alta liquidez durante las sesiones de negociación volátiles. En lugar de la ejecución inmediata en el mercado, el Asesor Experto utiliza un mecanismo basado en órdenes pendientes de stop-loss. Este enfoque tiene como
Big Kangaroo
Alexander Oropesa Marrero
Asesores Expertos
Pon a trabajar ahora Big Kangaroo este increíble EA fue hecho y probado cuidadosamente para el mercado  EUR/USD, AUD/NZD  exclusivamente en el marco de tiempo de 5m, el propósito de este EA es mantener su capital con seguridad Este EA se puede utilizar con poco capital 100$ y funciona perfectamente, yo lo he probado con 50$ y funciona perfectamente pero es recomendable empezar con 100$ mínimo, recomiendo utilizar un VPS. También puedes trabajar un capital mayor solo tienes que subir los lotes
GerFX Crypto Maniac MT5
Exler Consulting GmbH
2.33 (3)
Asesores Expertos
Tenga en cuenta los riesgos que conlleva el uso de una estrategia de trading automatizada: Los resultados pasados no garantizan la rentabilidad futura (el EA también podría incurrir en pérdidas). Los backtests mostrados (por ejemplo, en capturas de pantalla) están optimizados para encontrar los mejores parámetros, pero por lo tanto no dan una predicción realista de la rentabilidad futura. Esta estrategia siempre utilizará un stop loss, pero la ejecución del SL depende de su broker, por lo que l
FHeikenAshiSmoothed
Francisco Jesus Alonso Martin
Asesores Expertos
EA Heiken Ashi Smoothed - Trading suave y preciso Optimice sus operaciones con el poder de Heiken Ashi Smoothed. Este asesor experto (EA) está diseñado para operadores que buscan tendencias claras y señales fiables. Basado en velas Heiken Ashi con suavizado, filtra el ruido del mercado y maximiza las oportunidades de entrada y salida. ¿Qué ofrece este EA? Operaciones precisas: Identifica las tendencias con mayor claridad a la vez que evita las señales falsas. Gestión avanzada del riesgo: Confi
Momentum Shift EA
Daniel Naranjo Morales
Asesores Expertos
Momentum Shift EA Momentum Shift EA   es un sistema de trading automatizado desarrollado específicamente para el par   USDJPY   en el timeframe   H1 . Su estrategia principal se basa en identificar posibles puntos de giro del mercado y capitalizar los cambios en el momentum. El EA está diseñado para operar en contra de la tendencia (contra-tendencia), buscando entrar en operaciones cuando la dirección actual del mercado muestra signos de agotamiento. Mediante el análisis de una combinación de in
DoIt Gold Guardian MT5
Diego Arribas Lopez
Asesores Expertos
[Versión MT4 ] DoIt Gold Guardian - Automatización segura y sin estrés para el oro (XAUUSD) DoIt Gold Guardian está diseñado para traders que quieren capitalizar los movimientos explosivos del oro con confianza, control y simplicidad. Especializado sólo para operaciones largas , se centra en la captura de las fases alcistas más potentes del oro - al tiempo que protege su capital a través de una gestión dinámica e inteligente del riesgo. Construido para los traders que buscan un crecimiento
Deriv Volatility Bot
Israel Pelumi Abioye
Asesores Expertos
Deriv Volatility Bot es un algoritmo de trading potente y fácil de usar, diseñado específicamente para los activos de Volatility Index de Deriv. Después de extensas pruebas en el historial de datos y en el mercado real, este EA ha sido cuidadosamente optimizado para manejar las características únicas de los índices sintéticos. Aunque está optimizado para los activos de Volatility Index de Deriv, también se puede utilizar en otros instrumentos como pares de divisas y oro. Sin embargo, debido a su
GBP Miner Pro MT5
Rahman Pavaleh
5 (2)
Asesores Expertos
GBP Miner Pro EA es un robot totalmente inteligente y 100% automático diseñado en base a la teoría de Precio y Tiempo y controla sus operaciones en base a un inteligente y potente sistema de Gestión de Dinero y Gestión de Posiciones . Debido a su alta estabilidad y estabilidad en las operaciones, también puede utilizar cuentas con saldos bajos, lo cual es compatible con el par de divisas GBPUSD . MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/143144 Blog : https://www.mql5.com/en/blogs/post/76456
Simple Engulfing bar BUY
Paul Conrad Carlson
Asesores Expertos
Este es un simple EA Sólo puede abrir UNA operación CADA VEZ y luego DEBE volver a conectarse al gráfico cada vez que desee utilizarlo. Diseñado para ayudar a los operadores manuales Tiene tamaños de lote y stops / objetivos en pips. Para una operación de compra, la barra envolvente debe cerrar por encima del máximo de la barra roja anterior. Incluye alarma y notificaciones por teléfono Básicamente, si usted encuentra una zona de precios que le gusta y va a tomar un comercio si hay una barra e
FREE
Zpai
Pulkit Kumar Sharma
Asesores Expertos
ZProfit Ai - Inteligencia de negociación adaptativa Visión general ZProfit Ai es un Asesor Experto avanzado para MetaTrader 5 que aplica inteligencia algorítmica adapta tiva para capturar oportunidades de mercado con precisión. Está diseñado para los traders que quieren un sistema de trading limpio, fiable y profesional que responda dinámicamente a los cambios del mercado. Los resultados de las pruebas retrospectivas nunca coincidirán, ya que las entradas y salidas estarán dentro de la sensibil
FREE
Grey Wolf
Alexander Oropesa Marrero
Asesores Expertos
adquiere ahora Grey Wolf, este increible EA hecho y minuciosamente probado para el mercado de USD/CAD, AUD/USD exclusivamente en la temporalidad de 5m. La finalidad de este EA es que obtengas mas de un 25% mensual en profit y tu cuenta nunca llegue a 0$.   Este EA lo puedes utilizar con poco capital 100$ y trabajar perfectamente, hise pruebas con 50$ y trabajo perfectamente pero es recomendable empezar con 100$ minimo, recomiendo usar una VPS. tambien puede trabajar un mayor capital solo tiene
Pure Rage MT5
Andrey Barinov
Asesores Expertos
Pure Rage AI: Asesor Experto agresivo con confirmaciones de IA. ¡Por fin, el Asesor Experto que utiliza la IA de la manera correcta! Pure Rage AI combina una sofisticada estrategia de trading incorporada basada en reglas probadas, con la tecnología de vanguardia de OpenAI's ChatGPT que sirve como filtro de entrada adicional. Esto no es sólo otro reclamo vacío - Pure Rage AI proporciona una solución de IA genuina y totalmente integrada que analiza los datos del mercado, hace previsiones y se las
Forex Moon AI
David Hausberger
Asesores Expertos
...FOREX MOON AI EL SCALPER INTELIGENTE... IMPORTANTE  Para que el backtest se ejecute sin errores, se debe establecer lo siguiente en la configuración en: Rango de tiempo límite: Timerange = True debe seleccionarse. La hora debe ajustarse de forma que el EA no opere durante el rollover de su broker. No se utilizan estrategias arriesgadas como Martingala o Rejilla. Todas las operaciones se ejecutan con SL y TP. Forex Moon AI es un scalper con cálculo inteligente de SL. Lifesignal :
Voorloper MT5
Pradana Novan Rianto
5 (1)
Asesores Expertos
Asesor Experto Voorloper: Revolucionando el Trading con el Sistema DDR Presentamos Voorloper, un innovador Asesor Experto que combina la Media Móvil (MA) y el Índice de Fuerza Relativa (RSI) para redefinir su experiencia de trading. Voorloper se destaca de la multitud con su característica única: el Sistema de Reducción de Drawdown (DDR). Características principales: Integración de MA y RSI: Voorloper utiliza una potente combinación de indicadores de Media Móvil e Índice de Fuerza Relativa para
FREE
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Asesores Expertos
Presentamos GridWeaverFX - Un EA Grid/Martingale para XAUUSD | ¡Descarga gratuita! ¡Hola, compañeros traders de la comunidad MQL5! Estoy muy emocionado de compartir un Asesor Experto (EA) que he desarrollado y refinado, y lo estoy poniendo a disposición de todos para su uso y construcción. Se llama GridWeaverFX , y lo más importante, ¡es completamente GRATIS! Este EA fue diseñado para gestionar las condiciones volátiles del mercado utilizando una estrategia bien conocida, pero con característic
FREE
QS Dual Impulse Yen
Lucas Leibl
Asesores Expertos
QS Dual-Impulse Yen El QuantumScale Dual-Impulse Yen es un Asesor Experto diseñado para el par de divisas USDJPY en el marco temporal M15 . Combina una señal dinámica de acción RSI con un filtro de impulso Bulls Power para generar entradas selectivas en mercados impulsivos y de tendencia. Un módulo adicional de tendencia R SI gestiona las salidas y ayuda a evitar la permanencia excesiva en movimientos débiles. Datos clave de la estrategia Lógica de entrada Tanto la señal de acción RSI como el mó
The Catalyst EA
Daniel Naranjo Morales
Asesores Expertos
The Catalyst EA The Catalyst EA es un sofisticado robot de trading diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Ha sido desarrollado específicamente para operar el par de divisas   AUDUSD   en la temporalidad de   H1 . El EA emplea una estrategia multi-indicador que busca identificar y capitalizar potenciales reversiones y correcciones del mercado. Un enfoque principal de su diseño es una robusta gestión de riesgo, que incluye un cálculo de lotaje dinámico y múltiples capas de protección para gesti
Statistics Boom and Crash
Marcelo Jose Patino Vargas
Asesores Expertos
DESCRIPCION DEL SISTEMA Nuestro EA para MT5 utiliza un sistema estadístico avanzado para determinar el momento óptimo para abrir posiciones de venta en los activos BOOM 1000, BOOM 500 y BOOM 300. Basándose en un análisis riguroso de los datos del mercado, el EA identifica el momento en el que hay un 90% de probabilidad de que una vela sea bajista, lo que permite a nuestros usuarios entrar en una posición de venta con la máxima confianza en el éxito. Este enfoque basado en datos es la clave pa
Algo Scalper EA
Tshepo Michael Motaung
Asesores Expertos
Algo Scalper EA es un robot de day trading de confluencia que utiliza órdenes de mercado y opera durante las Sesiones de Trading. El ejercicio EA consistencia y gestión de riesgos, tiene 2 señales de entrada producidos a partir de medias móviles (90 y 120) para cosechar el máximo provecho de la tendencia del mercado (en modo automático). Es capaz de permitirle operar con cualquier símbolo que desee y durante el tiempo que desee. Los beneficios sólo pueden ser asegurados por el nivel de take prof
Bobot Scalper Gold
Richard Tolentino
Asesores Expertos
BoBot Scalper — La Nueva Era del Scalping de Tendencias Ya Está Aquí. Si operas XAUUSD , índices o pares de alta velocidad… este EA está diseñado para ti. BoBot Scalper utiliza un motor refinado MACD/LWMA para detectar señales reales de continuación de tendencia antes que la mayoría. Reacciona rápido, gestiona el riesgo con precisión y asegura las ganancias usando un sistema de trailing basado en pasos en moneda—uno de los métodos más inteligentes que encontrarás en un EA de scalping. No utiliza
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza grid, martingala ni técnicas de promedios . Todas las operaciones abiertas por e
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimate Pulse ***El precio de lanzamiento finaliza el 6 de enero**** Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Asesores Expertos
The Techno Deity — Dominio Digital en XAUUSD Señal en vivo y monitoreo: Siga el rendimiento del sistema en tiempo real en la cuenta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoción: Puede recibir el asesor Cryon X-9000 como regalo. Para aclarar las condiciones y obtener acceso, contácteme directamente. The Techno Deity es un ecosistema de trading de alta tecnología creado para quienes valoran el orden estructural en el caos del mercado del oro. El sistema se basa en un algoritmo de int
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario