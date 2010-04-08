중요: 구매 후, 전체 설치 매뉴얼과 설정 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주시기 바랍니다.

Drovi EA - 궁극적인 Expert Advisor





Drovi EA와 함께 최첨단 거래 기술을 경험하세요. 자동화된 거래 세계에서 성공의 정의를 재구성하는 전문가 상담사입니다. 이 EA는 거래 실행 시 정확성과 일관성을 보장합니다.





Drovi EA의 가격은 10건의 구매 후마다 $100씩 인상됩니다. 가격이 최종 값인 $1200에 도달하기 전에 지금 행동하여 요금을 고정하세요.





혁신적인 전략

전통적인 EA와 달리 Drovi EA는 역동적인 시장 상황에 적응하는 다층 거래 전략를 사용합니다.



이 독특한 접근법은 우수한 성과를 제공하여 수익을 극대화하려는 거래자들에게 신뢰받는 선택이 됩니다.





주요 권장 사항

최적의 결과를 위해 다음 조건을 충족하십시오:

거래 기호: GBPUSD,GBPCHF,GBPJPY,GBPNZD,GBPAUD,GBPCAD

GBPUSD,GBPCHF,GBPJPY,GBPNZD,GBPAUD,GBPCAD 타임프레임: H1

H1 최소 보증금: $200 (권장: $500)

$200 (권장: $500) 계좌 유형: ECN 또는 원스프레드 계좌

ECN 또는 원스프레드 계좌 브로커: 최상의 결과를 위해 낮은 스프레드 를 제공하는 브로커를 사용하세요.

최상의 결과를 위해 를 제공하는 브로커를 사용하세요. 레버리지: 1:100 이상 (최적의 성능을 위해 1:200 권장).





사양 및 설정

Drovi EA는 설정이 간편하며 최소한의 구성이 필요합니다. 주요 기능은 다음과 같습니다:

확장을 위한 자동 로트 크기 조정 기능 .

. 하나의 차트 설정



24/7 운영을 위한 VPS 사용 권장.





자세한 내용은: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760164



최신 뉴스를 확인하려면 MQL5 채널에 가입하세요: https://www.mql5.com/en/channels/musthaqexpertadvisor

















