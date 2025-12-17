Drovi MT5
- Experten
- Musthaq Ahamed Badurdeen
- Version: 4.69
- Aktualisiert: 17 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
WICHTIG: Bitte senden Sie nach dem Kauf eine private Nachricht, um das vollständige Installationshandbuch und die Einrichtungshinweise zu erhalten.
Erleben Sie die Spitzen-Technologie im Handel mit Drovi EA, dem Expert Advisor, der den Erfolg in der Welt des automatisierten Handels neu definiert. Dieser EA gewährleistet Präzision und Konstanz bei der Ausführung von Trades.
Der Preis von Drovi EA steigt nach jedem 10. Kauf um 100 $. Handeln Sie jetzt, um Ihren Preis zu sichern, bevor der Preis seinen endgültigen Wert von 1200 $ erreicht.
Innovative Strategie
Im Gegensatz zu herkömmlichen EAs verwendet Drovi EA eine mehrschichtige Handelsstrategie, die sich an dynamische Marktbedingungen anpasst.
Dieser einzigartige Ansatz bietet überlegene Leistung und macht Drovi EA zu einer vertrauenswürdigen Wahl für Trader, die ihre Renditen optimieren möchten.
Wichtige Empfehlungen
Für optimale Ergebnisse stellen Sie die folgenden Bedingungen sicher:
- Handelssymbol: GBPUSD,GBPCHF,GBPJPY,GBPNZD,GBPAUD,GBPCAD
- Zeitrahmen: H1
- Mindesteinzahlung: 200 $ (Empfohlen: 500 $)
- Kontotyp: ECN- oder Rohspreads-Konten
- Broker: Verwenden Sie Broker mit niedrigen Spreads für die besten Ergebnisse.
- Hebel: 1:100 oder höher (1:200 empfohlen für optimale Leistung).
Spezifikationen und Einrichtung
Drovi EA ist einfach einzurichten und erfordert minimale Konfiguration. Die wichtigsten Funktionen umfassen:
- Automatische Lot-Größenfunktionalität für Skalierbarkeit.
- Ein Chart-Setup
- VPS-Nutzung empfohlen für den Betrieb 24/7.
Mehr Details auf: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760164
Trete unserem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten zu erhalten: https://www.mql5.com/en/channels/musthaqexpertadvisor