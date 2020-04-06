Drovi MT5

Drovi EA - 究極のエキスパートアドバイザー Drovi EAのご紹介

重要: 購入後、完全なインストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るためにプライベートメッセージを送信してください。


Drovi EAで最先端の取引技術を体験してください。このエキスパートアドバイザーは、自動取引の世界で成功を再定義します。このEAは、取引実行における精度安定性を確保します。


Drovi EAの価格は、10件の購入ごとに$100上昇します。価格が最終値$1200に達する前に、今すぐロックインしてください。


革新的な戦略

従来のEAとは異なり、Drovi EAは動的な市場条件に適応する多層取引戦略を採用しています。

このユニークなアプローチは、優れたパフォーマンスを提供し、リターンを最適化しようとするトレーダーにとってDrovi EAは信頼できる選択肢となります。


主要推奨事項

最適な結果を得るためには、以下の条件を確認してください:

  • 取引シンボル: GBPUSD,GBPCHF,GBPJPY,GBPNZD,GBPAUD,GBPCAD
  • タイムフレーム: H1
  • 最低入金額: $200 (推奨: $500)
  • アカウントタイプ: ECNまたはロースプレッドアカウント
  • ブローカー: 最適な結果を得るために低スプレッドのブローカーを使用してください。
  • レバレッジ: 1:100以上 (最適なパフォーマンスのために1:200を推奨)


    仕様とセットアップ

    Drovi EA簡単にセットアップでき、最小限の設定で済みます。主な機能は次のとおりです:

    • スケーラビリティのための自動ロットサイズ機能
    • 一つのチャートセットアップ
    • 24/7運用のためのVPS使用を推奨します。


    詳細については: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760164

    最新ニュースを得るために私たちのMQL5チャンネルに参加してください: https://www.mql5.com/en/channels/musthaqexpertadvisor





