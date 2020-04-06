Drovi MT5
- エキスパート
- Musthaq Ahamed Badurdeen
- バージョン: 4.69
- アップデート済み: 17 12月 2025
- アクティベーション: 10
Drovi EA - 究極のエキスパートアドバイザー Drovi EAのご紹介
詳細については: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760164
最新ニュースを得るために私たちのMQL5チャンネルに参加してください: https://www.mql5.com/en/channels/musthaqexpertadvisor
重要: 購入後、完全なインストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るためにプライベートメッセージを送信してください。
Drovi EAで最先端の取引技術を体験してください。このエキスパートアドバイザーは、自動取引の世界で成功を再定義します。このEAは、取引実行における精度と安定性を確保します。
Drovi EAの価格は、10件の購入ごとに$100上昇します。価格が最終値$1200に達する前に、今すぐロックインしてください。
革新的な戦略
従来のEAとは異なり、Drovi EAは動的な市場条件に適応する多層取引戦略を採用しています。
このユニークなアプローチは、優れたパフォーマンスを提供し、リターンを最適化しようとするトレーダーにとってDrovi EAは信頼できる選択肢となります。
主要推奨事項
最適な結果を得るためには、以下の条件を確認してください:
- 取引シンボル: GBPUSD,GBPCHF,GBPJPY,GBPNZD,GBPAUD,GBPCAD
- タイムフレーム: H1
- 最低入金額: $200 (推奨: $500)
- アカウントタイプ: ECNまたはロースプレッドアカウント
- ブローカー: 最適な結果を得るために低スプレッドのブローカーを使用してください。
- レバレッジ: 1:100以上 (最適なパフォーマンスのために1:200を推奨)
仕様とセットアップ
Drovi EAは簡単にセットアップでき、最小限の設定で済みます。主な機能は次のとおりです:
- スケーラビリティのための自動ロットサイズ機能
- 一つのチャートセットアップ
- 24/7運用のためのVPS使用を推奨します。
