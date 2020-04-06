Drovi MT5

Drovi EA - Совершенный Советник-эксперт Представляем Drovi EA

ВАЖНО: После покупки, пожалуйста, отправьте личное сообщение, чтобы получить полный установочный мануал и инструкции по настройке.


Испытайте передовые технологии торговли с Drovi EA, советником-экспертом, который переосмысливает успех в мире автоматизированной торговли. этот EA обеспечивает точность и последовательность в выполнении сделок.


Цена Drovi EA увеличивается на $100 после каждой 10 покупки. Действуйте сейчас, чтобы зафиксировать свою цену, прежде чем она достигнет окончательной стоимости $1200.


Инновационная стратегия

В отличие от традиционных EAs, Drovi EA использует многоуровневую торговую стратегию, которая адаптируется к динамичным рыночным условиям.

Этот уникальный подход обеспечивает превосходные результаты, делая Drovi EA надежным выбором для трейдеров, стремящихся оптимизировать свои доходы.


Ключевые рекомендации

Для оптимальных результатов убедитесь в выполнении следующих условий:

  • Торговый символ: GBPUSD,GBPCHF,GBPJPY,GBPNZD,GBPAUD,GBPCAD
  • Временной интервал: H1
  • Минимальный депозит: $200 (Рекомендуется: $500)
  • Тип счета: ECN или счета с Raw Spread
  • Брокеры: Используйте брокеров с низкими спредами для наилучших результатов.
  • Кредитное плечо: 1:100 или выше (рекомендуется 1:200 для оптимальной производительности).


    Характеристики и настройка

    Drovi EA легок в установке и требует минимальной настройки. Ключевые функции включают:

    • Автоматическая функция определения лота для масштабируемости.
    • Одна настройка графика
    • Рекомендуется использование VPS для круглосуточной работы.


    Больше деталей на: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760164

    Присоединяйтесь к нашему MQL5-каналу, чтобы получать последние новости: https://www.mql5.com/en/channels/musthaqexpertadvisor





    Рекомендуем также
    Blue Diamond EA
    Frederick Mensah
    Эксперты
    GBPUSD - 1H $1,000 to $11,000 ... Jan 2018 - Dec 2022  (1% Risk. Low Risk. Change risk percent from zero to 1 to start trade or test). $10,000 to $5,000,000 ...   Jan 2018 - Dec 2022 (2% High Risk Trade, Can have high drawdown) NOTE : (1% or less risk percent is recommended. This will help to maintain low Drawdown but with high returns.) RISK Management : Do not put the auto risk above 2% increase. It is always better to stay in the game for a long term growth rather than one time win trades.
    Volatility Pullback
    Heri Yusufu Kaniugu
    Эксперты
    Volatility Pullback EA is an automated trading system developed exclusively for XAUUSD (Gold) . The EA trades pullbacks during high-volatility conditions using auto-generated grid levels that dynamically adapt to current market volatility, allowing intelligent position scaling during price retracements instead of fixed grid spacing. To protect trading capital, especially on small and cent accounts , the EA includes equity protection that automatically pauses trading when predefined equity limits
    GoldenStrikePro
    Nader Nazih Al Sayegh
    Эксперты
    GoldenStrikePro – Precision Breakout Expert Advisor for XAUUSD GoldenStrikePro is a powerful and intelligent trading robot designed specifically for XAUUSD (Gold/USD). Built for precision breakout strategies, it leverages real-time market structure, EMA-based trend analysis, and smart trade execution to deliver consistent results with controlled risk. Whether you're a seasoned trader or just starting your algorithmic journey, GoldenStrikePro gives you the edge to trade gold with confidence.
    Super Gold Trend
    Sugianto
    Эксперты
    Introducing the Super Gold Trend Expert Advisor (EA) Unlock the potential of trend-based breakout trading with Super Gold Trend , a powerful and intelligent Expert Advisor designed for trading XAUUSD (GOLD) . Built on a trend-following strategy and leveraging pending orders , this EA aims for precise entries by aligning with market liquidity, ensuring enhanced accuracy and profitability. Signal  |   Setfile Launch promo! Exclusive offer, only 10 spots available at current price! Next Price 1999
    Goldpapi
    Gun Gun Gunawan
    Эксперты
    GoldPapi Trend Trailing Stop Daily is a premium Expert Advisor engineered specifically for XAUUSD (Gold) trading with a robust trend-following architecture, adaptive risk-management mechanisms, and an exceptionally precise Daily-based Trailing Stop system . Designed with institutional-grade logic, dynamic stop-level protection, and intelligent margin-checking, this EA ensures maximum compatibility and stability across all major brokers. This EA is crafted for traders who seek consistent long-ter
    Stabilized dema cross robot
    Ekaterina Saltykova
    Эксперты
    Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
    Turnaround Technique
    Razvan-andrei Tomegea
    5 (1)
    Эксперты
    Transform your trading with Turnaround Technique EA, a sophisticated algorithmic trading solution designed to capture profitable market reversals and trend reversals using advanced RSI indicator setup. This professional-grade Expert Advisor is perfect for traders seeking consistent returns through automated trading. The "trading robot" provides signals for swing and day trading on forex, commodities, stocks, indices, and crypto. It works on any financial markets. 90% of traders lose money throu
    Imbalance HFT
    Mei Yang
    Эксперты
    This strategy continuously monitors changes in price action, consuming all the liquidity in the market. It doesn't care where the asset's price goes; as long as there are price fluctuations, it will keep absorbing liquidity. Yes, it's that incredible.        The strategy performs better on gold.        When running on non-gold assets, the parameters need to be adjusted. Time: Best 5 minute Fixed stop loss: 800  point Fixed profit: 800  points Applied to markets with high liquidity Maximum capit
    Universal Auto Dynamic Engine
    Norapan Tonphim
    Эксперты
    GAPHUNTERVIP — The Institutional Edge EA Exploit the system. Don't play by its rules. Tagline  A professional-grade AI agent designed to exploit market inefficiencies like Stop Hunts & FVGs with institutional-level risk management and exceptionally low drawdown. Stop Trading Like Retail. Start Thinking Like a Hacker. Are you tired of your stop loss being hunted, only for price to reverse moments later? This isn’t a coincidence. It’s the market’s built-in mechanism to engineer liquidi
    Prime Gold
    Alexander Bayer
    Эксперты
    XAUUSD Prime – by BlackLotTrading (MT5) Robust. Disciplined. Sustainable. Manufactured & developed in Germany. Price structure (early bird) The launch price is 399.00 $ for the first 20 activations . Once these are sold, the price will increase to 599.00 $ , and in the future the final price will be 1,800.00 $ . !Secure yours now – before the price increases.! 5-day money-back guarantee Try XAUUSD Prime completely risk-free. If you are not satisfied within 14 days, you will rece
    Sun Bin SCF
    Peat Winch
    Эксперты
    Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
    US500 Scalper
    Sergey Batudayev
    Эксперты
    Советник S&P 500 Scalper — это инновационный инструмент, разработанный для трейдеров, желающих успешно торговать индексом S&P 500. Этот индекс является одним из наиболее широко используемых и престижных индикаторов американского фондового рынка, включающий 500 крупнейших компаний США. Особенности: Автоматизированные торговые решения: Советник основан на передовых алгоритмах и техническом анализе, позволяющих автоматически адаптировать стратегию к изменяющимся рыночным условиям. Разносторонний п
    BB RSI Mean Reversion EA Optimized for EURUSD
    Deventh Derry Pratama
    Эксперты
    BB-RSI Mean Reversion Expert Advisor Smart Mean-Reversion Entries | EURUSD H1 Specialist Version : 1.00 Platform : MetaTrader 5 Timeframe : H1 Recommended Pair : EURUSD (Primary) Secondary Pairs (Less Preferable) : USDCAD, GBPUSD Strategy : Mean Reversion (Pullback Trading) Overview of the Strategy BB-RSI Mean Reversion EA trades cleverly on pullbacks by detecting short-term market fatigue using a combination of: Bollinger Bands (BB) to identify statistical price extremes RSI Oscillator to con
    Gold Catalyst EA MT5
    Malek Ammar Mohammad Alahmer
    Эксперты
    Передовая автоматизированная торговая система для золота Gold Catalyst EA MT5 — это полностью автоматизированное решение, специально оптимизированное для XAU/USD (Gold) . Объединяя трендовые стратегии , подтверждения ценового движения и динамическое управление рисками , данный советник продемонстрировал стабильную и надежную работу на протяжении более года тестирования в реальных рыночных условиях. 1. Обзор стратегии Gold Catalyst EA MT5 использует системный подход , сочетающий: Анализ тренда: О
    Crown EA MT5
    Ismael Nayif Ismael Ismael
    Эксперты
    Crown Trading Crown, Expert Advisors for Meta Trader 5    Ultra Global Invest Hub       Crown AI is a complex and novel algorithm that uses Artificial Intelligence in combination with traditional technical analysis to predict market movements. This Expert Advisor makes       use of Recurrent Neural Networks, specifically Long-Short-Term-Memory cells, that are trained using data from technical analysis indicators. Through this method, the EA is able to           learn which indicators are most r
    Kabuto Golden Balls 4
    Tham Horanop
    Эксперты
    Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
    Gold Cent Scalper EA
    Phan Van Tuyen
    Эксперты
    Introduction: Gold Cent Scalper EA Gold Cent Scalper EA is an automated Expert Advisor (EA) specifically designed for trading gold (XAU/USD) on cent accounts, ideal for beginner traders or those looking to optimize small capital. With a minimum balance of just 5000 cent (equivalent to 50 USD), the bot leverages an effective scalping strategy to capitalize on short-term price movements for stable profits. Its performance has been validated through backtesting with high-quality data (99%), as show
    Scalper One MT5
    Surge FX Ltd
    Эксперты
    This is an aggressive  price-action Expert Advisor suitable for multiple symbols and timeframes. Due to minimal drawdown , it is suitable for small accounts using Fixed, Growth, Aggressive or Brutal risk models. See screenshot. The default parameters work best on USDJPY, GBPUSD, EURUSD on H1 timeframe. You can tweak the settings of the Scalper and find the best parameters for a given symbol and timeframe. Stop-loss of 50 points is recommended. WARNING : Minimum account balance is $50. Before us
    Double Decker MT5
    Agus Santoso
    Эксперты
    MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141534 MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141535 Double Decker EA Precision Entries Using Accelerator Oscillator + Envelopes Double Decker   is a powerful Expert Advisor that combines the   Accelerator Oscillator (AC)   for early momentum detection with the   Envelopes   indicator to filter trend direction and dynamic price boundaries. Core Strategy: Uses   Accelerator Oscillator   to identify shifts in market momentum. Con
    Advanced ORBS
    Dodong Christian Arnon
    Эксперты
    Important: Do not use default , please refer to comments for recmmended settings ADVANCED ORBS EA - Professional Breakout Trading System specialized for GOLD & USDJPY USE M1 TIME FRAME ONLY,PLEASE CHECK COMMENTS FOR THE INSTRUCTIONS USE THE SAME SETTING AND TIME FRAME FOR GOLD AND USDJPY   Recomended Broker >   https://tickmill.link/3Y1QeAK&nbsp ;                                            https://icmarkets.com/?camp=76649                                              THE NEXT G
    Boom and CrashX
    Godbless C Nygu
    Эксперты
    Elevate your trading to new heights with Boom and CrashX, the advanced Expert Advisor (EA) designed with precision to enhance your trading experience. This EA leverages powerful indicators to provide accurate signals, streamline risk management, and boost profitability, ensuring a smooth operation in the ever-changing financial markets. Boom and CrashX is the perfect ally for both experienced traders looking to improve their strategies and newcomers embarking on their trading journey. Enhanced
    Scalpelo
    Heiko Kendziorra
    Эксперты
    Scalpelo is a unique full automatic trading system that cuts many small chunks out of market movements non-stop 24 hours a day  with surgical precision. In EURUSD it opens trades with limit orders, so slippage becomes your friend and internet speed is not an issue. NO   m artingale, grid trading or other dangerous method used, that at the end erases your account.  Always just one order open with StopLoss.  Live Signal >>      The default settings   are for   EURUSD M5   chart. Settings SetUTC
    Open Season
    Philipp Shvetsov
    Эксперты
    Open Season - полностью автоматический советник, работающий по принципу "установил и забыл". Он позволяет активным трейдерам торговать по сигналам с высокой вероятностью на основе пробоя ценового действия на EURUSD H1. Он находит модели ценового действия перед открытием лондонской сессии и торгует по пробоям. Советник совершает короткие сделки на основе сигналов с высокой вероятностью Каждая сделка защищена стоп-лоссом Встроенный фильтр времени Три метода определения размера позиции в зависимост
    SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
    Adam Gerasimov
    Эксперты
    Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
    Indicement MT5
    Profalgo Limited
    4.04 (26)
    Эксперты
    Добро пожаловать в Indicement! ПОДСТАВКА ГОТОВА! -> скачать файлы набора   здесь ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     привносит мой 15-летний опыт создания профессиональных торговых алгоритмов на рынки инде
    SmartRisk MA Pro
    Oleg Polyanchuk
    Эксперты
    SmartRisk MA Pro Обзор стратегии: SmartRisk MA Pro — это оптимизированная, риск-ориентированная автоматическая торговая стратегия (советник), разработанная для платформы MetaTrader 5. Она предназначена для идентификации торговых возможностей на основе динамики ценовых отклонений от скользящих средних и обладает комплексной системой управления капиталом. Советник работает по логике "нового бара", что обеспечивает стабильность и предсказуемость исполнения торговых сигналов. Принципы работы и торг
    SmartWay
    Gooi Meng Liang
    Эксперты
    SmartWay EA   (formerly SmartTrade EA) is a professional Expert Advisor created specifically for trading   XAUUSD (Gold)   on MT5. With the release of   V2.0 , SmartWay introduces a powerful new feature:   Smart Step Size Boost with Spike Detection . This upgrade makes the EA more adaptive in volatile markets and especially effective in   one-way markets   (bullish or bearish trends). It combines   cycle-based money management ,   drawdown protection , and   profit control   to deliver stable an
    Capital Waves
    Ciprian Ghebanoaei
    Эксперты
    Capital Waves is a Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5, used for automatic trading on the GBP/USD currency pair on the 30-minute timeframe. This strategy automates trading decisions based on technical indicators (RSI, Bears Power and Bollinger Bands) and applies strict risk management rules such as Stop Loss and Take Profit. Main features: Trading Parameters: Transaction volume: 0.50 lots (fixed) Stop Loss: 105 pips Take Profit: 132 pips Magic Number: 380255 (to identify transactions) Indicato
    Gold survivor
    Mr Charat Sattayamuk
    Эксперты
    This algorithm uses smart martingale. Able to survive in any situation. New orders are not determined by distance. But it is determined by the point where the market is expected to reverse. The robot start with ordering according to the trend. Never place orders that are against market trends and do not place orders in situations where market trends tend to reverse. Finally, you can earn more profits by using Trailing Stop.
    С этим продуктом покупают
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (377)
    Эксперты
    Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
    Aot
    Thi Ngoc Tram Le
    4.72 (36)
    Эксперты
    AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (20)
    Эксперты
    РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.65 (20)
    Эксперты
    Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (16)
    Эксперты
    Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (87)
    Эксперты
    Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (9)
    Эксперты
    ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Эксперты
    Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.84 (83)
    Эксперты
    Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Эксперты
    Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (6)
    Эксперты
    Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Эксперты
    AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
    ABS GoldGrid
    Thi Ngoc Tram Le
    5 (13)
    Эксперты
    С пециальная цена  $109  (обычная цена: $365) . Руководство по настройке и использованию :  ABS Channel . Мониторинг в реальном времени:   ABS Signal .  Файл настроек от реального сигнала Базовый файл настроек Что такое ABS EA? ABS EA — это профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1. Он основан на системе Мартингейл с встроенным контролем рисков . Разработанный как для начинающих, так и для опытных трейдеров, ABS EA прост в настройке, по
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    Эксперты
    Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
    X Fusion AI
    Chen Jia Qi
    5 (4)
    Эксперты
    X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Скидка на ограниченное время. Осталось всего 7 из 20 — почти распродано. Текущая цена по акции — 149 долларов, скоро вернётся к 999 долларам. Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fus
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Эксперты
    Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (1)
    Эксперты
    Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Эксперты
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Эксперты
    BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Эксперты
    ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
    Remstone
    Remstone
    5 (7)
    Эксперты
    Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Эксперты
    PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    Эксперты
    How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Эксперты
    Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
    EA Pips Hunter
    Ihor Otkydach
    4.25 (4)
    Эксперты
    Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (28)
    Эксперты
    ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
    Autorithm AI
    Zaha Feiz
    4.6 (10)
    Эксперты
    Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
    Gold vs Bitcoin Arbitrage
    Anton Zverev
    Эксперты
    Первый в мире публичный алгоритм Арбитража между Gold и Bitcoin! Сделки открываются каждый день! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Рекомендуемые брокеры со временем как:  IC Markets Торгуемые пары:  XAUUSD, BTCUSD Символ для прикрепления:  XAUUSD H1 Обязательно проверьте, чтобы в окне  «Обзор Рынка » были добавлены торгуемые валютные пары! Тип счета: ECN/Raw Spread Настройки Префикса: Если у вашего брокера валютная пара имеет префикс у символа, например - XAUUSD _i То
    Nano Machine
    William Brandon Autry
    5 (4)
    Эксперты
    ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (7)
    Эксперты
    Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
    Фильтр:
    Нет отзывов
    Ответ на отзыв