Drovi MT5
- Эксперты
- Musthaq Ahamed Badurdeen
- Версия: 4.69
- Обновлено: 17 декабря 2025
- Активации: 10
ВАЖНО: После покупки, пожалуйста, отправьте личное сообщение, чтобы получить полный установочный мануал и инструкции по настройке.
Испытайте передовые технологии торговли с Drovi EA, советником-экспертом, который переосмысливает успех в мире автоматизированной торговли. этот EA обеспечивает точность и последовательность в выполнении сделок.
Цена Drovi EA увеличивается на $100 после каждой 10 покупки. Действуйте сейчас, чтобы зафиксировать свою цену, прежде чем она достигнет окончательной стоимости $1200.
Инновационная стратегия
В отличие от традиционных EAs, Drovi EA использует многоуровневую торговую стратегию, которая адаптируется к динамичным рыночным условиям.
Этот уникальный подход обеспечивает превосходные результаты, делая Drovi EA надежным выбором для трейдеров, стремящихся оптимизировать свои доходы.
Ключевые рекомендации
Для оптимальных результатов убедитесь в выполнении следующих условий:
- Торговый символ: GBPUSD,GBPCHF,GBPJPY,GBPNZD,GBPAUD,GBPCAD
- Временной интервал: H1
- Минимальный депозит: $200 (Рекомендуется: $500)
- Тип счета: ECN или счета с Raw Spread
- Брокеры: Используйте брокеров с низкими спредами для наилучших результатов.
- Кредитное плечо: 1:100 или выше (рекомендуется 1:200 для оптимальной производительности).
Характеристики и настройка
Drovi EA легок в установке и требует минимальной настройки. Ключевые функции включают:
- Автоматическая функция определения лота для масштабируемости.
- Одна настройка графика
- Рекомендуется использование VPS для круглосуточной работы.
Больше деталей на: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760164
Присоединяйтесь к нашему MQL5-каналу, чтобы получать последние новости: https://www.mql5.com/en/channels/musthaqexpertadvisor