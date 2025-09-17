Drovi MT5

Drovi EA - L'Expert Advisor Ultime Présentation de Drovi EA

IMPORTANT : Après achat, veuillez envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installation complet et les instructions de configuration.


Découvrez la technologie de trading de pointe avec Drovi EA, l'expert advisor qui redéfinit le succès dans le monde du trading automatisé. cet EA garantit précision et consistance dans l'exécution des trades.


Le prix de Drovi EA augmente de $100 après chaque 10 achats. Agissez maintenant pour verrouiller votre tarif avant que le prix n'atteigne sa valeur finale de $1200.


Stratégie Innovante

Contrairement aux EAs conventionnels, Drovi EA utilise une stratégie de trading multicouche qui s'adapte aux conditions dynamiques du marché.

Cette approche unique offre des performances supérieures, faisant de Drovi EA un choix fiable pour les traders cherchant à optimiser leurs rendements.


Recommandations Clés

Pour des résultats optimaux, assurez-vous des conditions suivantes :

  • Symbole de Trading : GBPUSD,GBPCHF,GBPJPY,GBPNZD,GBPAUD,GBPCAD
  • Timeframe : H1
  • Dépôt Minimum : $200 (Recommandé : $500)
  • Type de Compte : Comptes ECN ou Raw Spread
  • Courtiers : Utiliser des courtiers avec des spreads faibles pour les meilleurs résultats.
  • Effet de Levier : 1:100 ou plus (1:200 recommandé pour des performances optimales).


    Spécifications et Configuration

    Drovi EA est facile à configurer et nécessite une configuration minimale. Les principales caractéristiques incluent :

    • Fonctionnalité automatique de dimensionnement des lots pour la scalabilité.
    • Configuration d'un seul graphique
    • Utilisation de VPS recommandée pour un fonctionnement 24/7.


    Plus de détails sur : https://www.mql5.com/en/blogs/post/760164

    Rejoignez notre canal MQL5 pour obtenir les dernières nouvelles : https://www.mql5.com/en/channels/musthaqexpertadvisor





