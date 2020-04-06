Drovi MT5
- 专家
- Musthaq Ahamed Badurdeen
- 版本: 4.69
- 更新: 17 十二月 2025
- 激活: 10
Drovi EA - 终极专家顾问 介绍Drovi EA
重要提示： 购买后，请发送私信以获取完整的安装手册和设置说明。
体验尖端的交易技术与Drovi EA，这款专家顾问重新定义了自动交易世界中的成功。这款EA确保在执行交易时的精确性和一致性。
在每次购买10次后，Drovi EA的价格将增加$100。立即行动，以锁定您的价格，在最终价格达到$1200之前。
创新策略
与传统的EA不同，Drovi EA采用多层次交易策略，能够适应动态市场环境。
这种独特的方法提供了卓越的表现，使Drovi EA成为那些希望优化回报的交易者值得信赖的选择。
关键建议
为了获得最佳结果，请确保以下条件：
- 交易符号： GBPUSD,GBPCHF,GBPJPY,GBPNZD,GBPAUD,GBPCAD
- 时间框架： H1
- 最低存款： $200（推荐：$500）
- 账户类型： ECN或原始点差账户
- 经纪商： 使用低点差的经纪商以获得最佳结果。
- 杠杆： 1:100或更高（推荐1:200以实现最佳性能）。
规格和设置
Drovi EA安装简单易行，并且只需最小的配置。主要特点包括：
- 自动批量大小功能以实现可扩展性。
- 一张图表设置
- 推荐使用VPS以实现24/7运行。
更多详细信息请访问：https://www.mql5.com/en/blogs/post/760164
加入我们的MQL5频道，以获取最新消息：https://www.mql5.com/en/channels/musthaqexpertadvisor