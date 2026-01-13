Trion Miner EA se construye utilizando el sistema de comercio de alta frecuencia (HFT). Esto significa que este Asesor Experto abrirá la posición justo después de que se adhieren a la carta, y se abrirá la posición de nuevo unos segundos después de tomar el beneficio (cerrar la posición). Por lo tanto, siempre habrá algunas posiciones abiertas.

Este EA se basa en el sistema de cobertura de promedio de red inteligente, que ha sido perfeccionado. Si estas estrategias se ejecutan individualmente sin ninguna combinación de otras estrategias, será muy arriesgado. Y terminará volando su cuenta. Mediante la combinación de estas tres estrategias y la adición de un sistema sistemático, podemos cubrir la debilidad de cada estrategia y construir un EA muy rentable.

Trion Miner utiliza un sistema de cobertura multidivisa que hará que la operación sea siempre rentable vaya donde vaya el mercado. Por lo tanto, el resultado del probador de estrategia no es fiable debido a la prueba con un solo par. Por favor, utilice la cuenta demo para probar el rendimiento del Asesor Experto.

Parámetros:

1. Parámetros Generales

InitialLotSize : Tamaño de lote inicial (por ejemplo, 0,01 = microlote).

MultiplicadorLote : Cuánto aumentar los lotes cuando se pierde (1.5 = añadir 50% cada vez)

TamañoMáximoDeLote : Nunca opere por encima de este tamaño (por ejemplo, 100 lotes)

UseMoneyManagement : Sí/No - Calcular automáticamente el tamaño del lote en función del saldo

LotsPerThousand: Cuántos lotes por cada $1000 de saldo (0.01 = 1 lote por $100k)

2. 2. Gestión del riesgo

UseEquityStop : Sí/No - Detener la negociación si la equidad cae demasiado

EquityRiskPercent: Máxima pérdida de capital antes de parar (20.0 = 20%)

3. 3. Ajustes de la empresa

UseDailyProfitTarget : Sí/No - Detener la negociación después del beneficio diario

DailyProfitType : Dinero ($) o Porcentaje (%) objetivo

DailyProfitValue : Cantidad objetivo (por ejemplo, 5.0 = $5 o 5%)

UseDailyDrawdownLimit : Sí/No - Parar si la pérdida diaria es demasiado grande

DailyDrawdownType : Límite monetario ($) o porcentual (%)

DailyDrawdownValue : Máxima pérdida diaria (por ejemplo, 5.0 = $5 o 5%)

UseBalanceProfitTarget : Sí/No - Parar cuando se alcanza el beneficio total de la cuenta

BalanceProfitTargetPercent: Objetivo de beneficio total (por ejemplo, 10.0 = 10% de beneficio)

4. Filtro de tiempo

CerrarOperacionesViernes : Sí/No - Cerrar operaciones antes del fin de semana

FridayCloseHour : Hora de cierre del viernes (hora del broker)

OpenMondayTrades : Sí/No - Cuándo empezar a operar el lunes

MondayOpenHour: Hora de inicio del lunes

5. Tres estrategias de negociación:

Electrón & Protón & Neutrón

MaxTrades_Electron : Órdenes máximas (por ejemplo, 20)

TakeProfit_Electron : Objetivo de beneficio en pips (10.0 = 10 pips)

StepDistance_Electron : Cuanto debe moverse el precio para añadir más órdenes (20 pips)

UseTrailing_Electron : Si/No - Mover stop loss cuando es rentable

TrailStart_Electron : Cuando empezar el trailing (10 pips de beneficio)

Electrón TrailStop : A qué distancia del precio se mantiene el stop (5 pips)

Electrón_deslizamiento : Diferencia máxima de precio al colocar la orden

MagicNumber_Electron: ID único para esta estrategia





Compruebe el resultado de la señal





Configuración recomendada:

Capital inicial: $4000/0.01 lote para 10 pares.

Plazo recomendado: H1

Ejecute el EA para cada par utilizado.

Apalancamiento recomendado: apalancamiento es de 1:500 o superior . El EA necesitará suficiente margen libre de vez en cuando, por lo que es necesario un apalancamiento alto.

. El EA necesitará suficiente margen libre de vez en cuando, por lo que es necesario un apalancamiento alto. Pares: Cualquier par de divisas con un spread máximo de 3 pips.

Como con cualquier EA, se recomienda ejecutarlo primero en una cuenta demo para conocer el estilo de trading del EA.

ATENCIÓN

Por favor, retire su dinero después de alcanzar el 100% de beneficio. A continuación, ejecute la cuenta sólo con el beneficio, y seguir repitiendo la retirada después de eso. Al final, usted será el beneficio. Esto es importante. Porque la lección que tengo después de varios años en el comercio, sé que siempre habrá algo malo en mi comercio.