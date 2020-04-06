OwlGrid01

Este Asesor Experto hace que lo simple sea efectivo. Permite personalizar tu nivel de riesgo según tu perfil y capital mediante un sistema de suma de lotes ajustable. Gestiona tus inversiones con precisión. Ideal para combinar distintos sets que operen de forma conservadora para obtener unas ganancias controladas y constantes. En el apartado de imágenes puedes ver un par de backtest además del comportamiento de 8 sets en distintos instrumentos en tiempo real (en una imagen puedes ver el agregado y en la siguiente la curva de cada set por separado) Por favor, recuerda que siempre es necesario un estudio adecuado, nada es tán fácil como apretar un botón. ¿Necesitas más información? No dudes en contactarnos. 

















































































































































































































Productos recomendados
Trade Planner and Viewer
Kisolo Abraham Samah
Utilidades
Trade Planner and Viewer es una potente y versátil herramienta de MetaTrader que te ayuda a planificar y monitorear tus operaciones de manera más efectiva. Ofrece una serie de características que la convierten en una herramienta esencial para cualquier trader, incluyendo: Análisis de riesgo: Trade Planner and Viewer calcula la proporción de riesgo de cada operación, permitiéndote evaluar los riesgos potenciales y las recompensas antes de ingresar a una posición. Seguimiento de operaciones: La h
Amazing Brain MT4
Amazing Traders
Asesores Expertos
Estrategia basada en rupturas, genera señales de entrada al mercado cuando el precio cruza una frontera de un determinado rango de precios. Para crear la estrategia, hemos utilizado los datos históricos con una calidad del 99,9% para los últimos 15 años. Se han seleccionado las mejores señales y se han filtrado las señales falsas. El Asesor Experto realiza un análisis técnico y considera sólo las rupturas que muestran el mejor resultado . Utiliza un sistema de filtrado de señales falsas. El EA
Arman Flying EA R1
Samir Arman
Asesores Expertos
Hola a todos, el experto trabaja en operaciones pendientes que se mueven con el precio. Cuando se activa una operación, se colocan el take profit y el stop loss Cuando se mueve con el beneficio, la otra operación pendiente se mueve con el precio Hasta que se cierra con un beneficio o pérdida y funciona de nuevo de la misma manera No hay complicaciones o indicadores en el experto El experto es muy simple en su trabajo Trabaja en los cinco minutos, capital de $ 100 o más El tamaño del lote trabaj
AutoSLTP for ScalpersMT4
Aaron Nii Amartey Donkor
Asesores Expertos
SLTPauto Asesor Experto SL$TPauto gestiona automáticamente los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) para todas las operaciones en un símbolo específico. Este Asesor Experto escanea cualquier gráfico en el que se coloque y trabaja basado en el símbolo de ese gráfico, funcionando independientemente a través de múltiples gráficos simultáneamente. Características principales: Coloca automáticamente Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) para todas las operaciones abiertas en el símbolo del gráfi
Trend Bender Pro
Nebiyou Girma Tilahun
Asesores Expertos
El Asesor Experto definitivo basado en tendencias: Operaciones de precisión con cobertura dinámica Mejore sus operaciones con nuestro algoritmo MQL4 de última generación, diseñado para ofrecer precisión y adaptabilidad. Este algoritmo integra herramientas avanzadas de análisis técnico y una estrategia de cobertura flexible para ayudarle a maximizar su potencial de negociación, independientemente de las condiciones del mercado. Características principales: Detección Adaptativa de Tendencias : Man
Working Bot
Dmitry Shutov
1 (1)
Asesores Expertos
Este Asesor Experto se basa en redes neuronales avanzadas. Principales características del EA Después del entrenamiento, el EA recuerda los patrones de cada par de divisas . Por lo tanto, no es necesario volver a entrenarlo cuando se cambia de par de divisas. Los niveles fijos de Take Profit y Stop Loss se establecen en las entradas. Negociación multidivisa . Seguimiento de mis cuentas: https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael Preparación para el comercio y la formación Se recomienda ent
MyNewsTrader
Daniel Sic
Asesores Expertos
MyNewsTrader es un EA potente y totalmente automático que opera durante las noticias. Debido a su gran capacidad de personalización, puede hacer que opere según su propia estrategia predefinida utilizando órdenes de mercado, stop o limitadas, objetivos avanzados y diferentes tipos de rastro. Está diseñado para funcionar como un EA de "configurar y olvidar", lo que significa que no tiene que escribir ningún evento para operar, pero también puede utilizarlo como un operador manual con sus botones
Limit Scalper
Heiko Kendziorra
5 (1)
Asesores Expertos
Compre la caída y venda el repunte. Esta sencilla estrategia, ejecutada con órdenes limitadas, hace del deslizamiento su amigo. El Take Profit extendido no pone límites a los beneficios, a menudo se consiguen beneficios muy por encima del beneficio normal de scalping. Vea las capturas de pantalla a continuación. Sin martingala, sin rejilla, siempre una sola orden abierta con StopLoss. Señal en vivo: https: //www.mql5.com/en/signals/1495331 La configuración por defecto es para el gráfico GBPUSD
The Asian session MT4
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
La Sesión Asiática - es un Software Automatizado Seguro para operar en el mercado Forex e índices. Este sistema detecta los rangos entre el cierre de la sesión americana y el inicio de la sesión asiática, operando a favor de la ruptura, pensando que esta ruptura previa al inicio de la sesión se produce porque dentro de la sesión asiática habrá un impulso a favor de la ruptura. ruptura. Para adaptarse a los diferentes horarios de los distintos brokers, hay que fijar en la configuración la hora d
Kakarot Ea
Pham Xuan Can
Asesores Expertos
RENTABLE MÁS ALTO Y MÁS SEGURO - Kakarot EA utiliza indicadores combinados con algoritmo de IA de acuerdo con el principio de detección de tendencias y coincidencia de tendencias. - El principio de equilibrio de orden, bajo DD protege las cuentas mejor para obtener altos beneficios. - Flexible entrada y salida de órdenes - Funciona en todos los pares, preferible a los principales pares de USD. - Soporta métodos manuales de comercio. - Proporcionar parámetros de gestión eficaz bot a su pr
Multi Currency Major Pair Bot
Josias Antimano Nazal
Asesores Expertos
La estrategia del EA Bot fue desarrollada con una base en las tendencias del mercado, soporte y resistencia, y una estrategia de cobertura. Además, incluye una función de autocorrección diseñada para mitigar el riesgo durante periodos de alta volatilidad y noticias de gran impacto. El EA Bot también incorpora una herramienta de gestión monetaria para garantizar una entrada mínima de operaciones durante la vulnerabilidad del mercado.
North Star EA
Zhongqu Wu
Asesores Expertos
Estrella del Norte EA es una tendencia EA, no un Martin EA, EA no optimizado. sólo tiene que utilizar el tamaño de lote fijo, auto obtener pérdida de la parada fija y tomar el valor de beneficio, Max 3 posiciones abiertas.EA ha pasado múltiples pruebas de plataforma. retiro de capital pequeño y sin riesgo de exposición ！ . North Star EA es un algoritmo complejo que utiliza la Inteligencia Artificial en combinación con el análisis técnico tradicional para predecir los movimientos del mercado. Es
Donchian Channel Pro
Yeoh Kia Gee
Asesores Expertos
Canal Donchian Pro EA 1. VISIÓN GENERAL El EA Donchian Channel es un sistema de operaciones de ruptura que aprovecha el Canal de Donchian para identificar los niveles clave de soporte y resistencia basándose en los máximos y mínimos de los precios durante un periodo determinado. El EA ejecuta automáticamente las operaciones cuando el precio rompe estos niveles, con el objetivo de capturar fuertes movimientos de tendencia. Incluye funciones como filtros de tiempo y niveles de stop-loss y take-pro
Unbrekeable
SHEYLA SOFTWARE
4 (1)
Asesores Expertos
Limited number of copies will be sold on MQL5 market.  Precio $69.99 4 de 10 quedan a este precio Próximas 10 copias $149.99. Expert estará a la venta hasta el 1 de enero. Unbrekeable para XAUUSD es un EA totalmente automatizado diseñado para operar sólo con ORO. Se basa en el análisis de aprendizaje automático y un increíble sistema de detección de tendencias. Este EA intenta ganar el 1% de la cuenta en cada uno de los trades!!!! funciona como magia :) EA contiene algoritmo de mercado auto-ada
Buy Low Sell High
Santi Quagliana
Asesores Expertos
VENDER ALTO COMPRAR BAJO - EURUSD - MARCO DE TIEMPO 5 MINUTOS Número Mágico: 100 Tipo de lote; Dinámico o Fijo lote_fijo: 0.01 Riesgo: 1.0 --> % de riesgo de balance Deslizamiento: 30 Usar TP: True StopLose: 100 --> 100 puntos Porcentaje: 0.0055 --> (0,55% desde el ma_period200) PorcentajeTP: 0.002 --> (-0.2% del ma_period200) Max Operaciones: 1 MA_Method: lineal ponderado (el mejor) Ma_Period200: 200 (MA 200) Ma_Periodcurrent: 2 (MA actual)
Nasdaq Expansion M15
Marek Kupka
3.5 (2)
Asesores Expertos
Este EA ha sido desarrollado, probado y operado en vivo en NASDAQ M15 TF. Todo está listo para su uso inmediato en una cuenta real. ESTRATEGIA muy SIMPLE con solo POCOS PARAMETROS. La estrategia se basa en la EXPANSIÓN EN EL GRÁFICO DIARIO. Entra si la volatilidad sube después de un tiempo de consolidación.Utiliza órdenes pendientes de STOP con ATR STOP LOSS. Para recoger los beneficios es una función de TRAILING PROFIT en la estrategia. EA ha sido backtested en más de 10 años de largo tick dato
Online Accounts Manager MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Utilidades
OneClick Online Account Manager es una potente utilidad que le ayuda a gestionar todas sus cuentas desde un panel centralizado. Es adecuado para todos los comerciantes de una sola cuenta y especialmente para los comerciantes de cuentas múltiples. La utilidad le ayuda a : Supervisar el estado de todas las cuentas en una página web privada. Alguna información como el estado de conexión de la cuenta, el beneficio de la cuenta, DD, Balance, Equidad, Nivel de Margen, Número de posiciones y órdenes,
Neon Shadow EA MT4
Evgeniy Ilin
Asesores Expertos
Neon Shadow — una solución de trading única que te ayuda a aprender y avanzar al siguiente nivel Busqué crear una solución de trading única, accesible tanto para principiantes como para profesionales, independientemente de tu nivel actual. La idea principal fue combinar machine learning con técnicas avanzadas de trading de forma que se maximice el beneficio de su uso conjunto. El sistema es útil tanto para hacer crecer depósitos pequeños en 1–2 meses como para inversiones a largo plazo durante
FREE
Shooting Target
Chui Yu Lui
Asesores Expertos
/ ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / ¡Grandes rebajas para Semana Santa! ¡Precio reducido > 50 % ya! ¡Aprovecha la oportunidad y disfruta! / ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Esta es una poderosa EA que apoyan la estrategia de orden única, la estrategia de martingala, la estrategia de múltiples marcos de tiempo, etc con un montón de indicadores útiles
BG Night Line
Boris Gulikov
Asesores Expertos
BG Night Line es un asesor para operar en la sesión asiática. La estrategia de negociación se basa en el enfoque clásico de devolver el precio a su valor medio. Se utilizan los indicadores de negociación estándar integrados en el terminal. Debido a los stop losses relativamente grandes y el uso de varias órdenes de promediación, no es crítico para el EA ampliar los spreads con baja liquidez, y no hay altos requisitos para la rápida ejecución de las órdenes. El EA está diseñado para operar en el
Endless Grid
Sigit Hariyono
Asesores Expertos
Endless Grid es un robot de trading de tipo grid. Utiliza la cuadrícula y el promedio para enviar órdenes y no utiliza martingala. Este robot funciona enviando continuamente órdenes sin indicador de acuerdo a la distancia de la cuadrícula. Puede ser una herramienta útil como cazador de reembolsos. Este EA se puede utilizar en todos los marcos de tiempo y todos los pares de comercio. Parámetros de configuración: Expert Name - Nombre del EA y comentario de las operaciones. Magic Number - Número d
Xetera Multi TP Manager
Oteng Micheal
Asesores Expertos
XETERA MULTI TP MANAGER Xetera Multi TP Manager para FX es un Asesor Experto especialmente diseñado para Forex en la plataforma Meta Trader 4 para gestionar las operaciones, incluso mientras usted está ausente o dormido. Muchos servicios de señales de Forex utilizan múltiples niveles de toma de ganancias como TP1, TP2 y TP3. Los servicios de señal le dan múltiples niveles objetivo para aumentar sus ganancias, pero el problema es que siempre hay que vigilar sus operaciones y mover el Stop Loss, t
Haiau Capital MT4
Thi Dang Nguyen
Asesores Expertos
Diseñado con algoritmos avanzados y utilizando la tecnología de aprendizaje profundo, nuestro Haiau Capital MT4 (EA) está diseñado para ayudarle en el intrincado mundo de la negociación de divisas. El sistema analiza los comportamientos del mercado y realiza transacciones basadas en criterios específicos, lo que le permite participar en las tendencias del mercado de manera más eficaz. Con el respaldo de casi una década de datos, el EA emplea el aprendizaje profundo para examinar las condiciones
CloseDelet Orders
Hafis Mohamed Yacine
Asesores Expertos
CloseDelet_Orders CloseAtProfit es un EA que uso solo para cerrar ordenes despues de una ganancia definida, o perdida, cerrar todas las ordenes, tambien borrar ordenes pendientes. La velocidad de cierre depende del momento en que se negocia, en el corredor que está utilizando y los símbolos que está negociando. ENTRADAS: win_USD_All = cierra todas las ordenes (venta+compra) cuando el beneficio es mayor que el beneficio definido para cerrar; win_USD_BUY = cierra solo las ordenes de compra cuando
MagicSignals EA
Ola Said Abd Elghafar
Asesores Expertos
MagicSignals EA es un Asesor Experto totalmente automatizado. Utiliza algoritmos inteligentes para abrir cualquier trade.also este sistema vienen con el código de gestión de dinero muy inteligente y no como otros Expert Advisor con este ea usted no puede utilizar lote fijo para el comercio. Usted debe utilizar el sistema de gestión de dinero muy inteligente dentro de este ea para abrir cualquier comercio, sólo tendrá que poner su riesgo y el sistema hará todo el trabajo por usted. Y si usted pon
Lot Rebate Grid Hedging MT4
Mr Punnatorn Tunbee
Asesores Expertos
Hola, me gustaría dar un ejemplo de este EA. Desde la imagen se puede ver que la EA puede girar alrededor de 3.500 lotes, cuando se tiene en cuenta el reembolso, obtendrá alrededor de 35.000 $ y un poco de ganancia durante la ejecución. El EA se ha ejecutado realmente como se muestra en la imagen. **Puede optimizarlo para obtener el mejor valor antes de ejecutarlo realmente. Gracias Excuseme .lo siento que no soy bueno en Inglés. Por lo tanto, la comunicación puede ser un poco mal. Versión MT
The HedgeFund Experiment
Augustine Kamatu
Asesores Expertos
El Experimento HedgeFund Esta es una versión básica de la versión profesional; The HedgeFund Manager https://www.mql5.com/en/market/product/85241 Es un EA multidivisa que sólo necesita ser cargado en un gráfico. Accederá a todos los pares de divisas o CFDs proporcionados por su broker y sólo operará con aquellos que tengan un spread menor o igual al MaxSpread especificado en los ajustes. Utiliza indicadores estándar de Metatrader4 para generar señales, pero con un filtro de tendencia personaliza
FREE
Hedging Lots Repeat
Luis Mariano Vazquez Marcos
Asesores Expertos
ADX Forex Trading Strategy (Hedging Lots Repeat) Robot  válido para divisas como Eur Usd. Métrica recomendad H1 y empezar por lotaje de 0.01 e ir ajustando al rendimientoi deseado. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseña
Ultimate MT4
Ahmed Alaaeldin Abdulrahman Ahmed Elherzawi
Asesores Expertos
Las etiquetas Dashboard, TP line y Profit/Loss están configuradas en falso por defecto para acelerar la optimización. Cámbielas a True antes de empezar. Hay muchas estrategias dentro de este EA como sigue: - Entrada basada en la señal del indicador "como se muestra en el indicador de tendencia ". - Entrada basada en la martingala opuesta al comercio - Entradas basadas en "indicador de soporte y resistencia ". - Martingala normal - Martingala normal con multiplicador de distancia - Martingala no
Tribal EA
Roman Starostin
2 (2)
Asesores Expertos
Tribal EA es el más nuevo Asesor Experto de trading conservador con un potente filtro de control de órdenes, cuyo desarrollo llevó los últimos seis meses. El EA no utiliza martingala, promedios o técnicas de riesgo similares. Siempre utiliza stop loss, tale profit y cierre de órdenes basado en filtros adicionales. Todos los ajustes apropiados se almacenan en el código del Asesor Experto, por lo que no hay necesidad de descargar archivos de configuración adicionales - sólo tiene que adjuntar el E
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Asesores Expertos
Advisor AW Double Grids MT4 es un asesor de cuadrícula agresivo y totalmente automatizado, con un panel de operaciones de información y una configuración sencilla. La estrategia consiste en trabajar en ambos sentidos simultáneamente, multiplicando el volumen de una dirección. Se implementan cálculos automáticos de lotes integrados, varias variaciones para aumentar el volumen de las posiciones y otras funciones. Instrucciones ->  AQUÍ  / Solución de problemas ->  AQUÍ / Versión MT5 ->  AQUÍ Cómo
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Infinity Trader EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith es un algoritmo potente y disciplinado para XAUUSD (oro). No utiliza métodos de alto riesgo (rejillas, martingala, etc.) y cada operación está protegida por stop loss . Lógica: detecta el movimiento tendencial y opera los retrocesos , abriendo solo una posición por señal. Sin configuraciones complejas: los valores predeterminados están listos para operar. Arrastra el EA al gráfico y empieza.
Otros productos de este autor
Owl Eye 01 MT4
Angel Perez Sanchez
Asesores Expertos
Nuestro Robot de Trading Owl Eye 01 se caracteriza por su enfoque prudente y su capacidad para controlar el riesgo. Este robot opera de manera cautelosa, permitiendo la apertura de una sola operación a la vez. Su estrategia se basa en el análisis de patrones de price action y el indicador WPR, con ciertas partes de su algoritmo mantenidas en secreto. Diseñado para funcionar en un contexto realista y específicamente orientado a pares de divisas, este robot es ideal para traders con conocimiento d
CyberOwl MG
Angel Perez Sanchez
Asesores Expertos
El Asesor Experto CyberOwl MG es un sistema de trading basado en la estrategia de Martingala, diseñado para ofrecer flexibilidad y efectividad en diferentes condiciones de mercado. Con una alta capacidad de personalización, permite a los traders adaptar su enfoque a sus necesidades individuales, ya sea buscando un estilo de trading conservador o más arriesgado. Este Asesor Experto incluye una amplia gama de parámetros configurables relacionados con la gestión del riesgo , lo que lo convierte en
Owl Eye 01
Angel Perez Sanchez
Asesores Expertos
Nuestro Robot de Trading Owl Eye 01 se caracteriza por su enfoque prudente y su capacidad para controlar el riesgo. Este robot opera de manera cautelosa, permitiendo la apertura de una sola operación a la vez. Su estrategia se basa en el análisis de patrones de price action y el indicador WPR, con ciertas partes de su algoritmo mantenidas en secreto. Diseñado para funcionar en un contexto realista y específicamente orientado a pares de divisas, este robot es ideal para traders con conocimiento
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario