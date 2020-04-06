OwlGrid01
- Asesores Expertos
- Angel Perez Sanchez
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
Este Asesor Experto hace que lo simple sea efectivo. Permite personalizar tu nivel de riesgo según tu perfil y capital mediante un sistema de suma de lotes ajustable. Gestiona tus inversiones con precisión. Ideal para combinar distintos sets que operen de forma conservadora para obtener unas ganancias controladas y constantes. En el apartado de imágenes puedes ver un par de backtest además del comportamiento de 8 sets en distintos instrumentos en tiempo real (en una imagen puedes ver el agregado y en la siguiente la curva de cada set por separado) Por favor, recuerda que siempre es necesario un estudio adecuado, nada es tán fácil como apretar un botón. ¿Necesitas más información? No dudes en contactarnos.