Bonebreaker Core System

Bonebreaker Core System es un EA de gestión de posiciones a largo plazo de lote fijo para símbolos XAU, que utiliza una estructura Core + Satélites con take-profits individuales.

Visión general

Bonebreaker Core System es un Asesor Experto de MT4 diseñado para instrumentos XAU y operaciones de sólo largo plazo.
Utiliza una estructura de posición de dos capas:

  • Núcleo: una única posición base destinada a permanecer abierta durante las oscilaciones de precios.

  • Satélites: posiciones adicionales de lote fijo que colocan tomas de beneficios individuales para realizar ganancias parciales mientras permanece el núcleo

Este EA se centra en la gestión de posiciones de lote fijo y en el comportamiento de toma de beneficios parciales y no utiliza métodos de multiplicación de lotes.

Características principales

  • Sólo símbolos XAU, sólo largos

  • Lote fijo para núcleo y satélites(sin multiplicación de lotes)

  • Núcleo + satélites, con TP individual para los satélites

  • Espaciado de entradas adicionales en función de la volatilidad(adaptable al ATR)

  • Filtros de entrada: Confirmación de rebote + despeje de la EMA20 (M1)

  • Protecciones: Filtro de diferencial, bloqueo de nuevas entradas por prórroga (23:50-00:10 hora del servidor), ventana de tiempo de negociación opcional, pausa de noticias opcional

  • Después de cerrar posiciones: WAIT cooldown para evitar la reentrada inmediata

Requisitos / Notas

  • Plataforma: MetaTrader 4

  • Símbolo recomendado: XAUUSD o el símbolo XAU de un broker

  • Pruebas recomendadas: Probador de estrategias y pruebas de demostración antes de operar en vivo

Operar implica riesgos. Los sistemas de promediación pueden acumular posiciones durante movimientos direccionales fuertes. Utilice configuraciones conservadoras y un tamaño de cuenta adecuado.

Preajuste recomendado (punto de partida)

  • LoteInicial: 0.01 (por defecto)

  • SatéliteTP_Dólares: 1.20

  • TierTP_Factor: 0.12

  • Multiplicador_Máx_TierTP: 1.50

  • EMA20_Clearance_Dollars: 0.15

  • Diferencia_máxima_dólares: 0.70

(Estos son valores iniciales y deben ajustarse en función de las condiciones del broker y del tamaño de la cuenta).

Parámetros

Horario de negociación (sólo órdenes nuevas)

  • TradeStartHour / TradeStartMinute: Hora de inicio para nuevas entradas (hora del servidor).

  • TradeEndHour / TradeEndMinute: Hora de finalización de las nuevas entradas (hora del servidor).

  • TradeOnMonday ... TradeOnSunday: Activar/desactivar nuevas entradas por día de la semana.

  • NewsTime: Hora opcional de las noticias (hora del servidor). Establezca 1970.01.01 00:00 para desactivar.

  • NewsPauseMinutes: Pausa las nuevas entradas X minutos antes/después de NewsTime.

Entrada y riesgo

  • InitialLot: Tamaño fijo del lote principal (los satélites utilizan el mismo lote fijo).

  • GridStep_Dollars: Espaciado base para entradas adicionales en dólares (puede ampliarse con ATR).

  • MaxPositions_IncludingCore: Número máximo de posiciones de compra (núcleo + satélites).

  • MaxTotalLots: Límite de seguridad para el total de lotes (incluso con lote fijo).

  • MaxSpread_Dollars: Bloquea nuevas entradas cuando el spread supera este valor (dólares).

Take Profit / Gestión de posiciones

  • CoreTP_Dollars: Core take profit (se utiliza sólo cuando NO hay satélites).

  • SatéliteTP_Dólares: Take profit base para cada satélite (TP individual).

  • UseTieredSatelliteTP: Si es true, el TP del satélite aumenta por nivel (recomendado).

  • TierTP_Factor: Paso del multiplicador TP por tier.

  • TierTP_MaxMultiplier: Tope máximo del multiplicador de TP.

  • CloseAllIfProfitOutsideHours: Si es true, cierra todas las posiciones cuando están fuera del horario de negociación y el beneficio de la cesta es positivo.

Filtros

  • UseReboundFilter: Filtro de confirmación de rebote (M1).

  • ReboundOnlyFirstEntry: Si es true, aplica filtro de rebote sólo a la entrada principal.

  • EMA20_Clearance_Dollars: Liquidación requerida por encima de la EMA20 en M1 (dólares).

  • UseDropFilter: Filtro de volatilidad / protección contra caídas.

  • DropWatchTF: Timeframe utilizado para detectar grandes movimientos bajistas.

  • DropThreshold_Dollars: Umbral de caída en dólares para activar la protección.

  • RequireReboundToExit: Si es true, requiere confirmación de rebote antes de volver a habilitar las entradas después de la protección.

Enfriamiento y UI

  • UseEntryCooldownAfterTP: Si es true, espera después de cerrar posiciones antes de permitir nuevas entradas.

  • EntryCooldownMaxSeconds: El enfriamiento termina en la siguiente barra M1 O después de esta cantidad de segundos (lo que ocurra primero).

  • ShowWAIT: Muestra la etiqueta WAIT en el gráfico (parte inferior izquierda).

Otros

  • NúmeroMágico: Número mágico para las órdenes de este EA.

  • DebugPrint: Activa los registros de depuración en la pestaña Expertos.

