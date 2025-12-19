NNFX Tool
- Utilidades
- Nguyen Thi Kieu Oanh
- Versión: 1.1
NNFX TOOL - La herramienta de gestión de órdenes esencial para el operador moderno
Un EA "pequeño pero poderoso", diseñado para optimizar su flujo de trabajo de trading:
-
Alto rendimiento: Funcionamiento ligero pero potente, que garantiza una ejecución de órdenes precisa y eficiente.
-
Versátil: Perfecto para los seguidores del método NNFX, a la vez que increíblemente fácil de usar para principiantes y lo suficientemente sofisticado para traders profesionales.
-
⭐ CARACTERÍSTICAS ESPECIALES - Soporte para operaciones móviles: Establece automáticamente Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) inmediatos para órdenes pendientes u operaciones manuales realizadas a través del teléfono móvil. No más preocuparse por el riesgo cuando lejos de su escritorio.
El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración