NNFX Tool

NNFX TOOL - La herramienta de gestión de órdenes esencial para el operador moderno

Un EA "pequeño pero poderoso", diseñado para optimizar su flujo de trabajo de trading:

  • Alto rendimiento: Funcionamiento ligero pero potente, que garantiza una ejecución de órdenes precisa y eficiente.

  • Versátil: Perfecto para los seguidores del método NNFX, a la vez que increíblemente fácil de usar para principiantes y lo suficientemente sofisticado para traders profesionales.

  • ⭐ CARACTERÍSTICAS ESPECIALES - Soporte para operaciones móviles: Establece automáticamente Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) inmediatos para órdenes pendientes u operaciones manuales realizadas a través del teléfono móvil. No más preocuparse por el riesgo cuando lejos de su escritorio.


Productos recomendados
Horizontal Ray Pro
Lukasz Kubisz
Utilidades
Descripción : Por favor, marque "Mostrar descripciones de objetos" en las propiedades del gráfico para habilitar las vistas hrays Esta utilidad convierte una línea de tendencia en un rayo horizontal conocido como herramienta para dibujar zonas de oferta y demanda. Basta con crear una línea de tendencia en un gráfico y, una vez seleccionada, se convertirá. El rayo permanece horizontal mientras se arrastra . Trazado rápido de rayos: pulse la tecla "R" para crear un rayo horizontal. Se ajustará
Trailing Stop Loss And Breakeven
Thi Ngo
5 (2)
Utilidades
Esta herramienta realizará la gestión de Trailing stop loss y Break even para las órdenes. Le ayuda a limitar o reducir el tiempo que pasa mirando las órdenes en la pantalla, especialmente cuando necesita irse a dormir. Sólo tiene que añadir este EA a 1 gráfico, puede gestionar todos los pares. Puede filtrar órdenes por comentario, número mágico, símbolo y número de ticket de orden. Cuando Breakeven puede agregar pips shift/offset (para cubrir la comisión...). Puede probar en probador de estra
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicadores
Le presentamos el indicador "Candle closing counter", que se convertirá en su asistente indispensable en el mundo del trading. Es por eso que saber cuándo se cerrará la vela puede ayudar: Si usted tiene gusto de negociar usando patrones de la vela, usted sabrá cuando la vela será cerrada. Este indicador le permitirá comprobar si se ha formado un patrón conocido y si hay una posibilidad de negociación. El indicador le ayudará a prepararse para la apertura del mercado y el cierre del mercado. P
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Indicador Profesional de Delta Acumulado y Mediana de Volumen Rastree la presión real de compra/venta con esta potente herramienta de análisis de volumen. El Volume Compare Indicator combina el Delta Acumulado y las Medianas de Volumen para ayudarle a identificar actividad institucional, desequilibrios y posibles reversiones. Características Clave: Histograma de Delta Acumulado – Visualiza el volumen neto de compra frente al volumen neto de venta en tiempo real. Medianas de Volumen de
Super helper
Aleksei Moshkin
5 (1)
Utilidades
La utilidad experta está diseñada para automatizar la negociación de la mayoría de los indicadores de flecha. No necesita esperar a la señal del indicador para abrir una orden manualmente, la utilidad lo hará por usted. Cuando una flecha de señal de compra o venta aparece en el gráfico, el EA abre una orden por sí mismo. Para conectar el indicador, es necesario añadir el número de búfer de la flecha de señal a los ajustes del EA. Ajustes. AJUSTES DE LA SEÑAL DEL INDICADOR Nombre del indicado
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicadores
Indicador de gestión del riesgo y monitoreo de límites para traders profesionales y cuentas de evaluación (Prop) Esta herramienta solo muestra en el gráfico información precisa sobre gestión del riesgo y límites, para ayudarte a decidir con mayor enfoque. El indicador no abre/cierra/modifica operaciones y no interfiere con Asesores Expertos (EAs). Funciones Monitoreo del drawdown diario y total Calcula y muestra el drawdown diario y total con base en Balance o Equity (configurable). Muestra el
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
TradeTracker Pro
Ranguni Abdulsamir Abdulmajid
Utilidades
TradeTracker Pro - Utilidad inteligente de seguimiento y gestión de operaciones Tome el control de sus operaciones con TradeTracker Pro - la utilidad definitiva para el seguimiento, análisis y gestión de sus operaciones en tiempo real. Si usted es un scalper, day trader, o swing trader, esta poderosa herramienta le ayuda a realizar un seguimiento del rendimiento, establecer inteligente tomar ganancias y detener las pérdidas, y visualizar cada operación directamente en su gráfico . Característ
Easy Copier Limited mt4
Priyanka Dwivedi
Utilidades
Easy Copier Limited es una herramienta utilitaria para copiar operaciones / Trade copier de una cuenta (master) a otra cuenta (slave). Funciona solo con un forex ( EURUSD ) Puede usar esta herramienta como copiador local ( Terminales tienen que estar en el mismo PC / VPS ) asi como Copiador Remoto ( Terminales pueden estar en diferentes PC / VPS ). Para la copia remota puede utilizar mi servidor o se puede configurar a su servidor. Las operaciones se pueden copiar desde MT4 => MT4 MT4
Light Orders Copier
Mikhail Zhitnev
5 (20)
Utilidades
High-speed trades duplicator, specially designed for copying trades with adjusted lot size and direction at same account.  It can be aslo useful for subscribers of SIGNALS service. If you are a subscriber of trading signals then you can see that trading lot size could be different from signal provider to subscriber. Provider can use too big or too small lot size that can be inappropriate for your deposite amount (too risky). Another feature of this copier is a trading direction reverse. It can b
Turbo Helper for scalping
Andrey Kozak
Indicadores
"Turbo Helper para scalping" es un sistema de trading completamente preparado. Muestra al trader con una flecha en el gráfico cuándo abrir una orden y en qué dirección. También indica al trader con un símbolo cuadrado cuándo cerrar la operación. Después de eso, el indicador muestra en el gráfico la cantidad estimada de puntos para la operación. Este valor puede variar ligeramente ya que el indicador no tiene en cuenta el tamaño real del spread y swap de su bróker. Sin embargo, para calcular de m
Forex 7 Major Pairs Candle Gap Volatility Display
Jairzino Rivelino Williams
Utilidades
Resumen del programa: Este programa es una herramienta de trading diseñada para monitorizar y analizar los 7 principales pares de divisas. Es una variante de un programa similar utilizado para el seguimiento de índices bursátiles, pero esta versión se centra en los siete principales pares de divisas. El programa ayuda a identificar y calcular los movimientos de precios significativos (gaps) entre los precios máximos y mínimos de estos pares de divisas en un periodo de tiempo determinado. A conti
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
Indicadores
Un indicador técnico que calcula sus lecturas sobre los volúmenes de negociación. En forma de histograma, muestra la acumulación de la fuerza del movimiento del instrumento comercial. Dispone de sistemas de cálculo independientes para direcciones alcistas y bajistas. Funciona en cualquier instrumento comercial y marco de tiempo. Puede complementar cualquier sistema comercial. El indicador no vuelve a dibujar sus valores, las señales aparecen en la vela actual. Es fácil de usar y no carga el gráf
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Indicadores
Introducción Es una práctica común para los operadores profesionales ocultar su stop loss / take profit a sus brokers. Ya sea por mantener su estrategia para ellos mismos o por miedo a que su broker trabaje en su contra. Usando este indicador, los puntos de stop loss / take profit serán dibujados en el gráfico del producto usando el precio de oferta. Así, usted puede ver exactamente cuando el precio es alcanzado y cerrarlo manualmente. Uso Una vez fijado al gráfico, el indicador escanea las órd
AnyChart MT4
Irek Gilmutdinov
Utilidades
AnyChart es una herramienta multifuncional que le permite trabajar con gráficos no estándar en MetaTrader 4. Incluye colector de ticks y generador de gráficos para trading (archivos hst) y pruebas (archivos fxt). Los tipos de gráficos soportados son los de segundos, ticks y renko. Ajustes Starting Date - fecha de inicio para el trazado del gráfico. Ending Date - fecha final para el trazado del gráfico. Tipo de gráfico - tipo de gráfico: Time - gráfico de tiempo, cada barra contiene un intervalo
Prop Firm Close All Orders
Christian Paul Anasco
Utilidades
¡Ahora, usted tiene su propio programa PROP FIRM AUTO-CLOSER ! Una vez que el objetivo de su cuenta o drawdown alcanza, todas las órdenes abiertas se cerrarán automáticamente. ========================================== ENTRADAS: Objetivo de cuenta (importe exacto): Ponga el objetivo exacto de la cuenta. Una vez que la equidad alcanza su objetivo de saldo de cuenta especificado, todas las órdenes abiertas se cerrarán. Asegúrese de añadir un margen para tener en cuenta el deslizamiento. Utilizar
PipTick VSA MT4
Michal Jurnik
1 (2)
Indicadores
El indicador Volume Spread Analysis se basa en el método original Volume Spread Analysis. Fue diseñado para el reconocimiento rápido y fácil de patrones VSA. Aunque este indicador parece muy simple, es la herramienta más sofisticada que hemos creado. Es una herramienta analítica realmente potente que genera señales de trading muy fiables. Debido a que es muy fácil de usar y comprensible, es adecuado para todo tipo de trader, independientemente de su experiencia. ¿Qué es VSA? VSA - Volume Spread
AutoOrderModifyEAPro
Hajime Tsuro
Utilidades
AutoOrderModifyEAPro: Una ayuda vital para los operadores de Forex, tanto manuales como basados en sistemas AutoOrderModifyEAPro responde a las diversas necesidades de los operadores de divisas, tanto si operan manualmente como si lo hacen mediante sistemas, y se presenta como una herramienta fundamental en este intrincado panorama. La eficacia de la herramienta es más evidente en escenarios como: Mejora de las estrategias de EA: Abordar el dilema común de la falta de mecanismos de Trailing y/o
ShvedSupDem Pro Buttons
Andrey Shvedov
Utilidades
Este panel forma parte del sistema de negociación SupDem-Pro y se utiliza para buscar las mejores oportunidades para cualquier instrumento disponible. Los cuales pueden ser seleccionados manualmente en el Market Watch (abrirlo con CTRL + M). El uso de este panel de negociación en combinación con ShvedSupDem-Pro_Zone permite analizar múltiples pares de divisas con un solo clic. El panel permite cargar cualquier instrumento desde la Observación del Mercado, desde los 6 principales pares de divisas
GND Tail Candle
Nguyen Dang Giang
Indicadores
Una sombra superior alta se produce cuando el precio se mueve durante el periodo, pero vuelve a bajar, lo que es una señal bajista. Una sombra inferior alta se forma cuando los osos empujan el precio hacia abajo, pero los toros lo vuelven a subir, lo que deja una línea o sombra larga. Esto se considera una señal alcista. Algunos analistas técnicos creen que una sombra alta o larga significa que la acción dará la vuelta o invertirá su tendencia. Otros creen que una sombra corta o inferior signifi
Protected highs lows and trend detected MT4
Minh Truong Pham
5 (2)
Indicadores
Este indicador presenta un enfoque alternativo para identificar la Estructura del Mercado. La lógica utilizada se deriva del material de aprendizaje creado por DaveTeaches (en X) Upgrade v1.10: add option to put protected high/low value to buffer (figure 11, 12) Al cuantificar la Estructura de Mercado, es común utilizar los máximos y mínimos fractales para identificar pivotes de oscilación "significativos". Cuando el precio cierra a través de estos pivotes, podemos identificar un Cambio de Est
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
Time Bubble
Ahmed Mohamed
Indicadores
Burbuja de tiempo ***Especializado para GBPJPY 1H time frame*** (probado durante dos años con tasas de éxito del 82%) El algoritmo inteligente de Time Circle detecta los círculos de precios con el tiempo . da señales fuertes en el momento adecuado como resultado de combinar el precio y el tiempo. nuestro equipo pasó meses para desarrollar este indicador especialmente para GBPJPY ..con altas tasas de éxito alrededor del 82% operaciones ganadoras durante dos años .Probado desde diciembre de 20
Trade Auto Close
Makarii Gubaydullin
Utilidades
Cierre automático de operaciones: por tiempo o al alcanzar Ganancia / Pérdida Con esta utilidad, puede automatizar el cierre de operaciones bajo una condición determinada. Utilidad multifuncional : 66+ funciones, incluyendo esta herramienta  |   Contácteme  si tiene alguna pregunta  |   Versión MT5 Para activar el Cierre Automático, debe configurar los siguientes parámetros (en el panel): 1. Símbolo   al que se aplicará la función: para un   [Symbol]   específico / o para   [ALL]   todos los sí
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indicadores
Indicador Market Profile 3 MetaTrader 4 - es una implementación clásica de Market Profile que puede mostrar la densidad de precios a lo largo del tiempo, destacando los niveles de precios más importantes, el área de valor y el valor de control de una sesión de negociación determinada. Este indicador puede adjuntarse a marcos temporales entre M1 y D1 y mostrará el Perfil de Mercado para sesiones diarias, semanales, mensuales o incluso intradía. Los plazos inferiores ofrecen una mayor precisión. L
FREE
Insight Flow MT4
Nikola Pocuca
Indicadores
En primer lugar, el indicador Insight Flow destaca por ser una herramienta que no repinta, no redibuja y no se retrasa. Esto lo convierte en una opción primordial tanto para el trading manual como algorítmico, asegurando señales fiables y consistentes. Manual de Usuario: Configuración, entradas y estrategia El indicador Insight Flow aprovecha la acción del precio, la fuerza y el impulso para proporcionar una clara ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados, elimina el ruido y las seña
Risk Commander
Adisorn Soodkanueng
Utilidades
Nombre del producto: Risk Commander: Asistente de Operaciones y Simulador de Estrategias Risk Commander es más que un panel de operaciones: es un completo ecosistema de operaciones manuales . Sirve a dos poderosos propósitos: Asistente en tiempo real: Le ayuda a ejecutar operaciones con velocidad, precisión y una perfecta gestión del riesgo en los mercados en tiempo real. Simulador de Entrenamiento: Totalmente compatible con el Probador de Estrategias (Modo Visual) , le permite practicar el tra
Multicurrency overview
Francesco Rubeo
Utilidades
¡Manténgase al día con Multicurrency Overview! El algoritmo de este EA libera una media del porcentaje de movimiento de todas las divisas Forex vinculadas a una única divisa, aislándola, permitiéndonos comprender su tendencia real y específica. Arriba a la izquierda, un panel nos muestra eficientemente la tendencia de la divisa, en el marco temporal realmente utilizado. El segundo panel le mantendrá informado de las noticias macroeconómicas. P.N.: La hora de las noticias está basada en la hora
Trend deviation scalper MT4
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Desviación de la tendencia scalper - es el sistema manual para arrancar el cuero cabelludo choppy lugares de mercado. Indicador define la tendencia alcista / bajista y su fuerza. Dentro de la tendencia exacta, el sistema también define los lugares "débiles", cuando la tendencia está lista para invertirse. Así que por regla general, el sistema traza una flecha de venta cuando la tendencia alcista se debilita y posiblemente se invierte a la tendencia bajista. Para la flecha de compra es lo contrar
Los compradores de este producto también adquieren
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT4 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el Local Trade Copier EA MT4 ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus necesi
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación - Instrucciones para la aplicación - Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden y ver su
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gato MT4) no es solo un simple copiador local de operaciones; es un marco completo de gestión de riesgos y ejecución, diseñado para los desafíos actuales del trading. Desde los retos de las prop firms hasta la gestión de cuentas personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección del capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona en modo Master (emisor) y en modo Slave (receptor)
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilidades
Risk/Reward Tool es un Expert Advisor de grado profesional diseñado para revolucionar la forma en que planifica, visualiza y ejecuta operaciones en MetaTrader 4. Ya sea que sea un trader discrecional que valora la gestión precisa del riesgo o un desarrollador de estrategias que necesita probar configuraciones de trading visualmente, esta herramienta proporciona todo lo que necesita en una interfaz elegante e intuitiva. A diferencia de las calculadoras de posición básicas, Risk/Reward Tool combin
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilidades
¡Vea instantáneamente su historial de operaciones cerradas por día y semana, sus operaciones abiertas actuales y su exposición al mercado de divisas en un solo gráfico! Utilice el mapa de calor para identificar operaciones rentables y dónde se encuentra su reducción actual dentro de su cartera de operaciones. Botones de cierre rápido Utilice los botones de cierre rápido para cerrar cada operación en un solo símbolo, cerrar operaciones individuales en su totalidad o tomar ganancias o pérdidas p
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilidades
Copiadora comercial para MetaTrader 4. Copia operaciones de forex, posiciones, pedidos de cualquier cuenta. Es una de las mejores copiadoras comerciales   MT4 - MT4, MT5 - MT4 para la versión  COPYLOT MT4  (o MT4 - MT5 MT5 - MT5 para la versión COPYLOT MT5 ). Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex Versión copiadora para  MetaTrader 5 terminal (МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian al instante, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda un segundo. En la nueva versión, en modo remoto , la operación de copia puede realizarse con un retardo de milisegundos o cero . Después de la compra, p
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilidades
Trade Copier Pro es una poderosa herramienta para copiar el comercio a distancia entre múltiples cuentas en diferentes lugares a través de Internet. Esta es una solución ideal para el proveedor de la señal, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar los oficios a múltiples receptores y un receptor puede obtener el comercio de múltiples proveedores también. Proveedor y el receptor pueden gestionar su lista de asociados con el
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilidades
Trade Copier es una utilidad profesional diseñada para copiar y sincronizar operaciones entre cuentas comerciales. La copia ocurre desde la cuenta / terminal del proveedor a la cuenta / terminal del destinatario, instalada en la misma computadora o vps. Antes de comprar, puede probar la versión de demostración en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Principales funcionalidades y beneficios: Admite la copia de MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, incl
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilidades
El MT4 to Telegram Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales a Telegram, transformando su cuenta en un proveedor de señales. El formato de los mensajes es completamente personalizable! Sin embargo, para un uso sencillo, también puede optar por una plantilla predefinida y habilitar o deshabilitar partes específicas del mensaje. [ Demo ]  [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ]
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 4 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador, asesor experto y script, trabajando con ellos tan fácilmente como con gráfico
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic.  ¡Trabajando con posiciones y pedidos!  Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede operar con un clic del gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que el control estándar de MetaTrader. Cálculos automáticos de parámetros y funciones que facilitan la vida de un comerciante y lo ayudan a realizar sus actividades comerciales de manera mucho más rápida y conveniente. Consejos gráficos e informació
RS Trade Copier
Boris Sedov
5 (1)
Utilidades
Solución profesional para copiar operaciones entre terminales. RS Trade Copier es un sistema confiable y flexible para copiar operaciones comerciales entre terminales MetaTrader 4. La herramienta es adecuada tanto para traders experimentados y servicios de señales como para inversores particulares. Permite transmitir señales desde uno o varios proveedores hacia uno o múltiples clientes con alta precisión y mínima latencia. Admite configuración automática sencilla y opciones avanzadas de configur
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Utilidades
El Asesor Experto   repite   operaciones y posiciones un número preestablecido de veces en su cuenta   MetaTrader 4   . Copia todas las transacciones abiertas manualmente o por otro Asesor Experto. ¡Copia señales y aumenta el lote de señales   ! Aumenta la cantidad de otros EA. Se admiten las siguientes funciones: lote personalizado para operaciones copiadas, copia de Stop Loss, Take Profit, uso de trailing stop. Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar     Cómo
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
Utilidades
Auto Grid:  creación automatizada de órdenes en grid basada en sus operaciones existentes. Automatice estrategias de trading complejas   con sistemas de grid sofisticados que detectan nuevas posiciones y crean automáticamente arrays de órdenes optimizadas. Utilidad multifuncional : 66+ funciones, incluyendo la herramienta Auto Grid  |   contácteme  si tiene alguna pregunta  |   Versión para MT5 A. Detección y Monitoreo Inteligente de Operaciones: Escaneo de símbolos específicos o cartera comple
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Utilidades
Cerrar posiciones en MetaTrader 4 al alcanzar la ganancia / pérdida total con la función de seguimiento de ganancias. Puede habilitar las paradas virtuales (orden separada) , Cálculo y cierre para posiciones de COMPRA y VENTA por separado (COMPRA VENTA separada) , Cerrar y calcular todos los símbolos o solo el símbolo actual (Todos los símbolos) , Habilitar trailing con fines de lucro ( Trailing Profit ) Cierre sobre las pérdidas y ganancias totales en la moneda de depósito, puntos, % del saldo
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilidades
Descubre la copia instantánea de operaciones con el revolucionario X2 Copy MT4. Con solo 10 segundos de configuración, obtendrás una herramienta poderosa para sincronizar operaciones entre terminales MetaTrader en una sola computadora con Windows o VPS a una velocidad sin precedentes: menos de 0,1 segundos. Ya sea que estés gestionando múltiples cuentas, siguiendo señales o escalando tu estrategia, X2 Copy MT4 se adapta a tu flujo de trabajo con una precisión y control inigualables. Deja de espe
KT Equity Protector MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.4 (5)
Utilidades
Protege tu capital de trading sin esfuerzo Proteger tu capital es tan importante como hacerlo crecer. KT Equity Protector es tu gestor de riesgos personal, que supervisa constantemente la equidad de tu cuenta y actúa automáticamente para evitar pérdidas o asegurar ganancias cerrando todas las órdenes activas y pendientes cuando se alcanzan los niveles predefinidos de ganancias o pérdidas. Sin decisiones emocionales, sin adivinanzas—solo protección confiable del capital trabajando incansablemente
Loss Recovery Trading Robot
Quang Dung Pham
5 (2)
Utilidades
Este es un Asesor Experto que se utiliza para operaciones manuales como un EA de fondo o combinado con un EA externo para abrir órdenes. Loss Recovery Trading es una de sus opciones para manejar las posiciones perdidas en lugar de utilizar stop loss mediante el establecimiento de un área de recuperación de la zona y el objetivo de salir de la secuencia de rondas de giro. ¿Cómo funciona? Si el mercado va en contra de la dirección de sus primeras posiciones en los puntos específicos de pérdida, e
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilidades
Copiadora->Interfaz de interacción cómoda y rápida, los usuarios pueden usarla de inmediato       ->>>> Recomendado para usar en computadoras Windows o VPS Windows Características: Configuraciones de copy trading personalizadas y diversificadas: 1. Se pueden configurar diferentes modos de lote para diferentes fuentes de señal 2. Se pueden configurar diferentes fuentes de señal para copy trading hacia adelante y hacia atrás 3. Las señales se pueden configurar con comentarios 4. Si se debe calibr
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilidades
Herramienta de negociación avanzada: Órdenes inteligentes con un solo clic que se ejecutan según sus condiciones Desarrollado por traders para la comunidad de traders: calculadora de tamaño de posición (tamaño de lote), abrir posición tras la acción del precio, creador de estrategias, configurar y olvidarse de operar, notificaciones móviles Gestión del riesgo: calculadora del tamaño de la posición con porcentaje de riesgo, porcentaje de ganancia, relación riesgo-recompensa objetivo, diferencial
Drawdown Manager MT4
Biswarup Banerjee
Utilidades
Drawdown Manager MT4 es un robusto Asesor Experto para MetaTrader 4 diseñado como un protector de capital para gestionar operaciones y proteger su cuenta de trading. Esta herramienta está diseñada específicamente para firmas de trading propietario, mejorando su experiencia de trading con funciones avanzadas de gestión de riesgos, asegurando la seguridad de sus inversiones. Monitorea y controla las actividades de trading sin ejecutar operaciones, enfocándose en proteger el capital y optimizar el
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilidades
Este evaluador le permite identificar activos que están más sobrecomprados (% de crecimiento) o sobrevendidos (% de caída) de lo habitual dentro de un período de tiempo seleccionado (período de tiempo). El mercado está regido por la ley, compre más barato, venda más caro, pero sin un escáner automático será muy difícil para usted identificar las monedas / acciones que están sobrecompradas o sobrevendidas más de lo habitual, por ejemplo, dentro de la semana actual, o el hora actual o mes. Puede
Filtro:
Tran Van Nguyen
18
Tran Van Nguyen 2025.12.20 17:08 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario