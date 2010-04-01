Sigma Trend Protocol EA STP

Español

SIGMA Trend Protocol EA (MT4)

Asesor Experto basado en reglas para XAUUSD (Oro) y GBPJPY. Opera solo cuando se cumplen condiciones predefinidas. Sin martingala, sin grid, sin arbitraje. Compilado EX4; sin llamadas a DLL.

Resumen

Entradas selectivas con confirmaciones en varias capas (régimen, dirección y timing).

Riesgo fijo por operación con SL/TP duros , protección diaria/semanal de la equidad y límites de exposición.

Tamaño de posición porcentual con sensibilidad a la volatilidad .

Gestión automática: take profit parcial , paso a break-even y trailing .

Controles de ejecución: filtros de sesión/spread , manejo del deslizamiento y protección de viernes .

Optimizado y backtesteado para XAUUSD y GBPJPY. Presets incluidos.

¿Para quién es?

Traders que prefieren una operativa disciplinada y de bajo mantenimiento en tendencia.

Candidatos a evaluaciones/prop firms que requieren control estricto del riesgo.

Usuarios que desean dimensionamiento conservador sin tácticas agresivas.

Controles del usuario

Porcentaje de riesgo por operación, límites de pérdida diarios/semanales, exposición máxima concurrente, parámetros de TP parcial y trailing, sesiones de trading y spread máximo, salida opcional por tiempo y cierre de viernes. (Los inputs están organizados y documentados; la lógica central es propietaria).

Inicio rápido

Adjunte el EA a XAUUSD o GBPJPY en MT4. Cargue el preset incluido para el símbolo y timeframe. Defina el Risk %. Mantenga activados los filtros de sesión y spread y permita AutoTrading.

Presets — descarga y uso

Cargar en MT4 → Inputs → Load (.set)

Pruebas y despliegue

Descargue primero el histórico completo del par/timeframe.

Demo 3–6 semanas para conocer el comportamiento; ajuste lote, TP y SL según su plan y las reglas de evaluación.

Los backtests son solo investigación ; no equivalen a resultados reales y pueden variar por condiciones del bróker, liquidez y ejecución.

Use un bróker ECN/RAW; se recomienda VPS.

Importante

Ningún sistema garantiza beneficios ni la superación de evaluaciones. Opere con responsabilidad.

Precio

Oferta introductoria desde el 10 de octubre de 2025; finaliza tras 20 compras o el 17 de octubre de 2025 (lo que ocurra primero).

Siguiente precio: 2.5000 USD.

Soporte

Consultas y actualizaciones solo mediante la pestaña Comentarios del producto y mensajes internos de la plataforma. No se usan mensajerías externas.