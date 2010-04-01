Sigma Trend Protocol EA STP
Español
SIGMA Trend Protocol EA (MT4)
Asesor Experto basado en reglas para XAUUSD (Oro) y GBPJPY. Opera solo cuando se cumplen condiciones predefinidas. Sin martingala, sin grid, sin arbitraje. Compilado EX4; sin llamadas a DLL.
Resumen
-
Entradas selectivas con confirmaciones en varias capas (régimen, dirección y timing).
-
Riesgo fijo por operación con SL/TP duros, protección diaria/semanal de la equidad y límites de exposición.
-
Tamaño de posición porcentual con sensibilidad a la volatilidad.
-
Gestión automática: take profit parcial, paso a break-even y trailing.
-
Controles de ejecución: filtros de sesión/spread, manejo del deslizamiento y protección de viernes.
-
Optimizado y backtesteado para XAUUSD y GBPJPY. Presets incluidos.
¿Para quién es?
-
Traders que prefieren una operativa disciplinada y de bajo mantenimiento en tendencia.
-
Candidatos a evaluaciones/prop firms que requieren control estricto del riesgo.
-
Usuarios que desean dimensionamiento conservador sin tácticas agresivas.
Controles del usuario
Porcentaje de riesgo por operación, límites de pérdida diarios/semanales, exposición máxima concurrente, parámetros de TP parcial y trailing, sesiones de trading y spread máximo, salida opcional por tiempo y cierre de viernes. (Los inputs están organizados y documentados; la lógica central es propietaria).
Inicio rápido
-
Adjunte el EA a XAUUSD o GBPJPY en MT4.
-
Cargue el preset incluido para el símbolo y timeframe.
-
Defina el Risk %. Mantenga activados los filtros de sesión y spread y permita AutoTrading.
Presets — descarga y uso
Cargar en MT4 → Inputs → Load (.set)
-
XAUUSD (Gold) — M5: Gold_100K Account_ Chart_M5.set
-
XAUUSD (Gold) — M15: GOLD_100KAccount_Chart-M15.set
-
GBPJPY — M15: GBPJPY-100KAccount_Chart-M15.set(también puede probar M5)
Pruebas y despliegue
-
Descargue primero el histórico completo del par/timeframe.
-
Demo 3–6 semanas para conocer el comportamiento; ajuste lote, TP y SL según su plan y las reglas de evaluación.
-
Los backtests son solo investigación; no equivalen a resultados reales y pueden variar por condiciones del bróker, liquidez y ejecución.
-
Use un bróker ECN/RAW; se recomienda VPS.
Importante
Ningún sistema garantiza beneficios ni la superación de evaluaciones. Opere con responsabilidad.
Precio
Oferta introductoria desde el 10 de octubre de 2025; finaliza tras 20 compras o el 17 de octubre de 2025 (lo que ocurra primero).
Siguiente precio: 2.5000 USD.
Soporte
Consultas y actualizaciones solo mediante la pestaña Comentarios del producto y mensajes internos de la plataforma. No se usan mensajerías externas.