M1 Gold Scalper

"M1 Gold Scalper" es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente con oro (XAUUSD) en el marco temporal M1, realizando muchas operaciones diarias. Trabaja con tamaños de lote muy razonables, consistentes con una verdadera estrategia de scalping.

la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller



Esta estrategia está diseñada para beneficiarse de pequeñas fluctuaciones en el precio del oro, utilizando micro tendencias e impulsos a corto plazo. El algoritmo analiza cuidadosamente los datos del mercado, incluida la evolución de los precios, la volatilidad y los volúmenes de negociación, para identificar los puntos óptimos de entrada y salida. Debido a la alta frecuencia de las operaciones, "M1 Gold Scalper" tiene como objetivo acumular pequeños beneficios de cada transacción, que en total forman un ingreso significativo.

La ventaja clave de este scalper es su adaptabilidad a las condiciones del mercado. Utiliza parámetros dinámicos de ajuste automático, lo que le permite funcionar eficazmente en diversas situaciones de mercado, desde periodos de calma hasta periodos de mayor volatilidad. Esto minimiza los riesgos y maximiza la rentabilidad.

Además, "M1 Gold Scalper" está equipado con funciones avanzadas de gestión de riesgos. Utiliza stop losses y take profits para cada operación, asegurando la protección del capital. También tiene un mecanismo automático de reducción de lotes en caso de condiciones desfavorables del mercado, lo que evita pérdidas significativas. Todo esto hace de "M1 Gold Scalper" una herramienta fiable para los operadores que buscan un ingreso estable en el mercado del oro.

Características principales:

+ Sin rejilla minorista

+ Sin estrategia Martingale

+ Gestión conservadora del capital

+ Totalmente automatizado - fácil instalación

+ Pares de divisas: XAUUSD, US30, pares principales.

+ Marco temporal: M1-M5

!!! Importante:

A pesar de los beneficios potenciales, operar en los mercados financieros implica riesgos. Se recomienda utilizar M1 Gold Scalper en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real. Los resultados pasados no son garantía de rentabilidad futura, y el asesor también puede incurrir en pérdidas.

Rockman
Jia Jie Tian
Asesores Expertos
¡IMPORTANTE! Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener instrucciones y Guía Manual para configurar EA. Pasé mucho tiempo y esfuerzo para hacer de este software sofisticado con posibilidades de altos rendimientos potenciales, manteniendo el drawdown por debajo del 20%. Los algoritmos del robot proporcionan a los inversores de cualquier nivel de formación una oportunidad de inversión que es a la vez segura y agresiva. Golden Coup EA imita el trabajo del cerebro,
Guran xauusd
Ran Gu
Asesores Expertos
Descuento actual: 30 $ al mes para los diez primeros usuarios, y 1.000 $ al mes a partir de entonces. Introducción Cuando el cuadro de edición de la parte superior de la pantalla muestre "Mapa térmico del volumen de operaciones = 0", espere pacientemente 1. Cuando el cuadro de edición sobre la pantalla muestre "Reverse=0" (Espere=1: listo para comprar, Espere=-1: listo para vender). 2. Cuando el recuento de espera no es cero y la espera es igual al valor inverso, el EA abre oficialmente una
SAR Expert Advisor
Dian Wahyudi
Asesores Expertos
SAR Expert Advisor trabaja automáticamente 24 horas de lunes a viernes y utiliza VPS para que el robot trabaje 24 horas de lunes a viernes y así obtener los máximos resultados de trading. Este ea utiliza estrategias de Scalping , Trend y Trailing Stop. Este sistema utiliza el indicador Parabolic SAR para abrir posiciones. Cuenta Real Saldo mínimo requerido : $100 usar cuenta cent, depositar $500 usar cuenta cent, depositar $1000 usar cuenta micro El Asesor Experto SAR funciona para esto: Pares d
Perfect Smart Scalper
Abdelmaseh Adel Azez Abdelmaseh
5 (2)
Asesores Expertos
Nos complace presentar nuestro nuevo e innovador producto, el robot de trading automatizado de alta calidad, diseñado para ser una fuente de ingresos pasivos de por vida. Cuentas de monitoreo en vivo Póngase en contacto conmigo en los mensajes Después de alquilar o comprar, por favor, póngase en contacto conmigo a través de mensaje privado para recibir el enlace a nuestro grupo de Telegram. También puede probar el producto por un período de 3 meses antes de comprarlo por sólo $ 30. Instrucci
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
Asesores Expertos
GOLD MAX - Una nueva era en la inteligencia del comercio de oro ¡Bienvenido a una nueva dimensión del trading con oro! Estamos orgullosos de presentar GOLD MAX, el último miembro de la familia Trend Intelligent Trading System, especializado en el trading preciso de XAUUSD (Oro/USD) . No importa cómo fluctúe el mercado, ¡GOLD MAX aprovecha estrategias excepcionales y un rendimiento estable para ayudarle a aprovechar brillantes oportunidades de trading en el mercado del oro! ¿Por qué ele
Fortune
Andriy Sydoruk
3 (2)
Asesores Expertos
Asesor (Fortune): Su Herramienta Confiable para el Trading de Alta Frecuencia en Forex El asesor Fortune está diseñado para ser utilizado en cualquier marco de tiempo, cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier corredor. Su sistema de trading único lo convierte en una herramienta versátil para los traders. Para un rendimiento óptimo, se recomienda operar con pares de divisas líquidos, mantener un spread bajo y usar un VPS. Puede comenzar con un depósito de $100 y un tamaño de lote d
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Asesores Expertos
Benefit EA es un asesor de rejilla flexible no indicativo con puntos de entrada especiales que proporcionan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de los patrones del mercado. El EA no utiliza stop loss. Todas las operaciones se cierran con take profit o trailing stop. Es posible planificar los incrementos de lote. La función "Filtro de tiempo" se establece de acuerdo con la hora interna del terminal según la hora mostrada del servidor del instrumento, no del sistema
