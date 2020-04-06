"M1 Gold Scalper" es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente con oro (XAUUSD) en el marco temporal M1, realizando muchas operaciones diarias. Trabaja con tamaños de lote muy razonables, consistentes con una verdadera estrategia de scalping.

la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller





Esta estrategia está diseñada para beneficiarse de pequeñas fluctuaciones en el precio del oro, utilizando micro tendencias e impulsos a corto plazo. El algoritmo analiza cuidadosamente los datos del mercado, incluida la evolución de los precios, la volatilidad y los volúmenes de negociación, para identificar los puntos óptimos de entrada y salida. Debido a la alta frecuencia de las operaciones, "M1 Gold Scalper" tiene como objetivo acumular pequeños beneficios de cada transacción, que en total forman un ingreso significativo.



La ventaja clave de este scalper es su adaptabilidad a las condiciones del mercado. Utiliza parámetros dinámicos de ajuste automático, lo que le permite funcionar eficazmente en diversas situaciones de mercado, desde periodos de calma hasta periodos de mayor volatilidad. Esto minimiza los riesgos y maximiza la rentabilidad.



Además, "M1 Gold Scalper" está equipado con funciones avanzadas de gestión de riesgos. Utiliza stop losses y take profits para cada operación, asegurando la protección del capital. También tiene un mecanismo automático de reducción de lotes en caso de condiciones desfavorables del mercado, lo que evita pérdidas significativas. Todo esto hace de "M1 Gold Scalper" una herramienta fiable para los operadores que buscan un ingreso estable en el mercado del oro.

Características principales:



+ Sin rejilla minorista



+ Sin estrategia Martingale



+ Gestión conservadora del capital



+ Totalmente automatizado - fácil instalación



+ Pares de divisas: XAUUSD, US30, pares principales.



+ Marco temporal: M1-M5

!!! Importante:



A pesar de los beneficios potenciales, operar en los mercados financieros implica riesgos. Se recomienda utilizar M1 Gold Scalper en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real. Los resultados pasados no son garantía de rentabilidad futura, y el asesor también puede incurrir en pérdidas.