Risk Manager Panel Info

El Panel de Gestión de Riesgos de TPSpro es una herramienta práctica para quienes desean mantenerse informados sobre el estado actual de su cuenta. Este panel forma parte de nuestro sistema de Gestión de Riesgos y está integrado en nuestro potente producto TPSpro Risk Manager .

El panel tiene tres columnas, cada una con información útil. La primera columna muestra la información de la cuenta al inicio del mes en curso, mostrando el resultado general en porcentaje y la moneda del depósito. La segunda columna muestra el riesgo diario especificado en la configuración. La tercera columna muestra el estado actual de la cuenta.

La columna Penalizaciones muestra la presencia de tiempo de penalización (en caso de que se exceda dos veces la pérdida diaria máxima).

El Panel de Gestión de Riesgos de TPSpro es un indicador multidivisa. Debe aplicarse al gráfico de un solo par de divisas.

El panel tiene configuraciones de apariencia flexibles, por lo que todos pueden elegir los colores óptimos, el tamaño de fuente y más.

El panel de información tiene los siguientes parámetros personalizables:

Bloque No. 1 - Configuración básica del asesor

Máximo de pedidos por día - Número máximo de pedidos por día

Máximo de órdenes cerradas por Stop Loss - Número máximo de órdenes cerradas en el menos (excluyendo comisiones y swaps)

Riesgo máximo diario (en %) - Riesgo máximo diario como porcentaje del depósito

- Riesgo máximo diario como porcentaje del depósito Bloque No. 2 - Configuración de apariencia

¿Mostrar panel de información? - ¿Mostrar panel de información?

Esquina del gráfico para adjuntar - Esquina gráfica para anclaje del panel

Color de beneficio - Color de la ganancia

Pérdida de color - Color de la pérdida

Color de los elementos no activos - Color de elementos inactivos (estáticos)

Color de los elementos activos - Color de los elementos activos

Texto en color - Color del texto

Fuente - Fuente

Tamaño de fuente - Tamaño de fuente

Borde - Responsable de mostrar el marco del panel.

Coordenada X - Coordenada X del panel

Coordenada Y - Coordenada Y del panel

Ancho del panel - Ancho del panel (en caso de que los números no quepan en los campos)








