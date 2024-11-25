MarketBookInfoEA

El experto recopila datos de la pila de la bolsa, resumiendo las órdenes de compra o venta pendientes. A continuación, se utiliza la suma de las órdenes para determinar la dirección general, hacia dónde miran los participantes en el mercado. Si el total de compra/venta supera un determinado coeficiente, se produce una señal.

Ajustes:

Timer=5 // especifica la frecuencia de actualización de los datos de mercado en segundos. No se recomienda configurarlo con más frecuencia que una vez cada 10 segundos.

X-size=700 // tamaño de la ventana en el eje X.

Y-size=650// tamaño de la ventana en el eje Y.

Only "Market Watch"?=False// mostrar la relación Corto/Largo en caso de Falso para todos los valores principales MICEX, en caso de Verdadero - sólo para los de la ventana de mercado.

Coeficiente de volumen=2.5 //a qué coeficiente señalar. Recomendamos no menos de 2

Alertar= true // señalar o no señalar

Sound/log signal timeframe = 4Hours // si la señal llega por segunda vez en 4 horas, la señal no se dispara.

Sound File name = alert // el nombre de la señal de la carpeta "Sound".

To push?=true // habilitar deshabilitar
Minutes after start=5 // cuántos fluffs se envían después de que el Asesor Experto se inicie para que la primera tirada sea spam.

El Asesor Experto funciona en todos los tickers activos en la ventana "Observación del Mercado".

¡Atención! ¡Esto no es un imba ni un grial! Es sólo una herramienta adicional para el comercio y la orientación.

Yo mismo uso activamente esta herramienta y planeo desarrollarla.

Planes de desarrollo:

-recopilar la historia de los cambios de los salientes de soporte en la historia

-mejorar la apariencia




zhenjatomskij 2024.11.27 13:38 
 

Всем привет! Программуля огонь! Оперативно показывает объём спроса и предложения. Неимоверная экономия времени. Спасибо создателю! Низкий поклон, как говорится, до асфальта! С Уважением, Женя Т.

Irina A. 2024.11.27 13:29 
 

Исключительно удобно отслеживать общее настроение в стаканах. Сразу видно, все побежали покупать или продавать. И на сколько перевес по заявкам. Отслеживается как по конкретным акциям, так и есть сумма, сколько стаканов на покупку стоят, а сколько на продажу. Можно настроить алерты на резкое изменение объёмов на покупку/продажу. В общем, без индикатора - как без глаз, ходить и по стаканам рыться, а так - очень удобно!

MarketBookInfo
Evgenii Akselrod
Indicadores
El indicador recoge datos de la pila de la bolsa, resumiendo las órdenes pendientes de compra o venta. A continuación, la suma de las órdenes determina la dirección general, hacia dónde miran los participantes en el mercado. Si el total de compra/venta supera un determinado coeficiente, se produce una señal. Ajustes: Timer=5 // especifica la frecuencia de actualización de los datos del mercado en segundos. No se recomienda configurarlo con más frecuencia que una vez cada 10 segundos. X-size=700
FREE
