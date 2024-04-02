TPSpro Trade PRO

Una potente herramienta de trading para calcular al instante el volumen de las posiciones y el riesgo de stop loss. Permite controlar con precisión el riesgo en cada operación y eliminar errores de cálculo.

TRADE PRO ayuda tanto a principiantes como a traders profesionales a tomar decisiones comerciales rápidas y seguras en mercados altamente volátiles y presionados por el tiempo.

MATERIALES DE INSTALACIÓN ADICIONALES / MT5 VERSION

Funciones principales:



Original. Sencillo. Eficaz. Una forma única y conveniente de abrir el panel comercial principal: pase el mouse sobre el lado derecho del gráfico y haga clic en la dirección adecuada para realizar su futura orden.

Configuración rápida de órdenes de mercado

Establezca el nivel de riesgo como un porcentaje de su saldo o capital con TRADE PRO, o especifique un importe de riesgo específico. Defina visualmente el nivel de stop-loss en el gráfico, lo que permite que la herramienta calcule automáticamente el tamaño óptimo de la posición para cada par de divisas. La herramienta también puede establecer automáticamente un objetivo de beneficios (take-profit) basado en la relación riesgo-beneficio especificada. Coloque múltiples órdenes limitadas, compartiendo el RIESGO TOTAL (Modo Cuadrícula). Ya sea que esté realizando múltiples operaciones de compra o venta, o siguiendo una estrategia de cuadrícula, el panel de operaciones ofrece la posibilidad de realizar múltiples órdenes limitadas, lo que le permite distribuir su riesgo principal en cada una de sus partes, que también se pueden ajustar.

Agregar órdenes limitadas adicionales a una orden de mercado existente. Para su comodidad, si ya tiene una orden abierta, hemos agregado una función que le permite agregar rápidamente órdenes límite adicionales con un stop-loss y un take-profit compartidos.

Establecer niveles adicionales de toma de ganancias con la capacidad de cambiar rápidamente el volumen. La nueva función le permite establecer rápidamente ganancias adicionales con la capacidad de ajustar rápidamente el volumen.

Tres modos de trailing stop (próximamente) Con tres opciones de stop loss dinámico que ofrece TRADE PRO, su stop loss se ajusta dinámicamente según la fluctuación del precio, maximizando así las ganancias potenciales. Puede elegir entre los siguientes tipos de stop dinámico: Mín./Máx., Media Móvil (MA) y ATR.

Modo virtual de toma de ganancias y stop loss

Para mayor comodidad visual, hemos habilitado los modos virtuales de toma de ganancias y stop loss. Cuando el precio alcanza el nivel de toma de ganancias especificado, el EA cerrará automáticamente la orden, ya sea parcial o totalmente. Dos tipos de paneles (estándar/colapsado). Para aquellos que aprecian la simplicidad y un estilo lacónico, se desarrolló en paralelo una versión simplificada del panel (Minimizado).

Muestra el historial de la orden actual, guardando los niveles de stop-loss y take-profit, así como todas las órdenes en el historial. Esta es una función muy útil que le permite seguir visualmente todas las operaciones de Forex cerradas, mostrando los cambios en los stop-loss y take-profit. Esta herramienta le permite analizar sus operaciones en tiempo real e identificar las fortalezas y debilidades de su estrategia.

Usando teclas de acceso rápido: