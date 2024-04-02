TPSpro Trade PRO

4.67

Una potente herramienta de trading para calcular al instante el volumen de las posiciones y el riesgo de stop loss. Permite controlar con precisión el riesgo en cada operación y eliminar errores de cálculo.
TRADE PRO ayuda tanto a principiantes como a traders profesionales a tomar decisiones comerciales rápidas y seguras en mercados altamente volátiles y presionados por el tiempo.

MATERIALES DE INSTALACIÓN ADICIONALES  /  MT5 VERSION

Funciones principales:

  • Original. Sencillo. Eficaz.

    • Una forma única y conveniente de abrir el panel comercial principal: pase el mouse sobre el lado derecho del gráfico y haga clic en la dirección adecuada para realizar su futura orden.

  • Configuración rápida de órdenes de mercado

    • Establezca el nivel de riesgo como un porcentaje de su saldo o capital con TRADE PRO, o especifique un importe de riesgo específico. Defina visualmente el nivel de stop-loss en el gráfico, lo que permite que la herramienta calcule automáticamente el tamaño óptimo de la posición para cada par de divisas. La herramienta también puede establecer automáticamente un objetivo de beneficios (take-profit) basado en la relación riesgo-beneficio especificada.

  • Coloque múltiples órdenes limitadas, compartiendo el RIESGO TOTAL (Modo Cuadrícula).

    • Ya sea que esté realizando múltiples operaciones de compra o venta, o siguiendo una estrategia de cuadrícula, el panel de operaciones ofrece la posibilidad de realizar múltiples órdenes limitadas, lo que le permite distribuir su riesgo principal en cada una de sus partes, que también se pueden ajustar.

  • Agregar órdenes limitadas adicionales a una orden de mercado existente.

    • Para su comodidad, si ya tiene una orden abierta, hemos agregado una función que le permite agregar rápidamente órdenes límite adicionales con un stop-loss y un take-profit compartidos.

  • Establecer niveles adicionales de toma de ganancias con la capacidad de cambiar rápidamente el volumen.

    • La nueva función le permite establecer rápidamente ganancias adicionales con la capacidad de ajustar rápidamente el volumen.

  • Tres modos de trailing stop (próximamente)

    • Con tres opciones de stop loss dinámico que ofrece TRADE PRO, su stop loss se ajusta dinámicamente según la fluctuación del precio, maximizando así las ganancias potenciales. Puede elegir entre los siguientes tipos de stop dinámico: Mín./Máx., Media Móvil (MA) y ATR.

  • Modo virtual de toma de ganancias y stop loss

    • Para mayor comodidad visual, hemos habilitado los modos virtuales de toma de ganancias y stop loss. Cuando el precio alcanza el nivel de toma de ganancias especificado, el EA cerrará automáticamente la orden, ya sea parcial o totalmente.

  • Dos tipos de paneles (estándar/colapsado).

    • Para aquellos que aprecian la simplicidad y un estilo lacónico, se desarrolló en paralelo una versión simplificada del panel (Minimizado).

  • Muestra el historial de la orden actual, guardando los niveles de stop-loss y take-profit, así como todas las órdenes en el historial.

    • Esta es una función muy útil que le permite seguir visualmente todas las operaciones de Forex cerradas, mostrando los cambios en los stop-loss y take-profit. Esta herramienta le permite analizar sus operaciones en tiempo real e identificar las fortalezas y debilidades de su estrategia.

    Usando teclas de acceso rápido:

    • Llave   "Q"   - para habilitar el panel de apertura   Órdenes de COMPRA .
    • Llave   "A"   - para habilitar el panel de apertura   Órdenes de VENTA .
    • Llave   "W"   — abrir   Órdenes de VENTA .
    • Llave   "S"   — abrir   Órdenes de COMPRA .
    Comentarios 7
    DanyLbc747
    1222
    DanyLbc747 2025.09.11 20:35 
     

    Simple easy to use indicator. Great product.

    Fabio B
    38
    Fabio B 2024.08.30 17:50 
     

    An essential tool on MT4, impossible to trade without it!

    mwells
    284
    mwells 2024.06.26 13:17 
     

    Excellent tool. Exactly what I was after. Easy to use and visually clean and simple.

    Productos recomendados
    Flower of Symbols
    Abraham Correa
    Utilidades
    La activación inicia la secuencia a partir del símbolo inicial en la lista de Vigilancia del Mercado, formando un bucle perpetuo que continúa hasta la desactivación. El sistema emplea variables terminales globales para mantener la continuidad operativa en medio de reinicializaciones inducidas por símbolos, garantizando así un rendimiento ininterrumpido. Este EA no debe marcarse como "Permitido operar en directo" y es funcional con esa casilla marcada, al cargar el EA. Las principales ventajas in
    FREE
    Basket EA MT4
    Juvenille Emperor Limited
    5 (5)
    Utilidades
    Basket EA MT4 es una potente herramienta de obtención de beneficios y un sistema integral de protección de cuenta, todo en una solución sencilla y fácil de usar. Su finalidad principal es brindarte control total sobre las ganancias y pérdidas globales de tu cuenta mediante la gestión de todas las posiciones abiertas a nivel de cesta, en lugar de individualmente. El EA ofrece un completo conjunto de funciones a nivel de cesta, incluyendo take profit, stop loss, break even y trailing stop. Estos
    News Panel
    Radek Reznicek
    5 (2)
    Utilidades
    Panel de Noticias es una utilidad totalmente ajustable para Noticias Forex. Puede mostrar las próximas noticias en el InfoPanel, así como las etiquetas de noticias próximas y pasadas en el gráfico. Esta utilidad también permite alertas de próximas noticias y notificaciones Push. El usuario puede cambiar el número de próximas noticias mostradas, colores y muchos otros. Instrucciones Permitir WebRequest para URLs listadas en Metatrader Herramientas -> Opciones -> pestaña Asesores Expertos (ver
    Ratio TP SL
    Pavel Verveyko
    5 (1)
    Utilidades
    Este indicador permite medir la rentabilidad de cada operación concreta (la relación entre Stop y Beneficio). El indicador le permite ajustar el ratio por tamaño de paso y número de pasos. Puede construir un número ilimitado de ratios para comparar los riesgos de diferentes movimientos. Nota: en MT4, el número de líneas horizontales en un mismo ratio no puede exceder de 32. Construir una línea : haga clic en el botón "Ratio " y dibuje una línea (clic del ratón - el primer punto de la línea, do
    Session High Low
    Jerome Asiusin
    Indicadores
    Este indicador ayuda a marcar el máximo y mínimo de la sesión de Asia, Londres, Nueva York, con la hora de ajuste personalizado Este indicador está configurado para contar a partir de velas minuto por lo que se moverá con el mercado actual y se detendrá en la hora designada y crear una línea precisa para el día. a continuación es la personalización que se puede ajustar : Descripciones de entrada EnableAsian Habilita o deshabilita la visualización de los niveles máximos y mínimos de la ses
    FREE
    Stoploss Supporter
    Ugur Oezcan
    5 (1)
    Utilidades
    Esta herramienta monitoriza sus Asesores Expertos actuales y gestiona los stop losses y take profits. Puede personalizar qué EAs y/o qué divisas monitorizar. Está pensado principalmente para los EAs que crees que gestionan mal los stop losses y/o las tomas de beneficios. Si desea que esta herramienta sea capaz de monitorizar operaciones manuales, por favor utilice '0' (cero) como número mágico. Soporta stop loss y take profit ocultos Soporta stoploss dinámico calculado por ATR Soporta Breakeven
    Keyboreding Symbols
    Abraham Correa
    Utilidades
    Diseñada para revolucionar la eficiencia de las operaciones, esta aplicación permite a los operadores desplazarse sin problemas por los símbolos de Market Watch mediante las intuitivas teclas de flecha del teclado o los botones situados dinámicamente en el gráfico, lo que minimiza el tiempo de navegación y mejora la concentración en el análisis del mercado. Potencial : Esta ligera herramienta de MetaTrader 4 permite cambiar rápidamente de símbolo para realizar análisis comparativos entre act
    FREE
    Tipu Trader
    Kaleem Haider
    3 (2)
    Utilidades
    Tipu Trader es una parte del ecosistema de Tipu Panel que se desarrolló a partir de la necesidad de un comercio rápido y simple. Tipu Trader es un panel de comercio fácil de usar para las funciones comerciales de uso común. Cree sus propias señales con Tipu Panel y opere con Tipu Trader, un panel de operaciones simple y fácil de usar. Características Un panel de comercio fácil de usar para las funciones de comercio más utilizadas. Cree sus propias señales de comercio personal con Tipu Panel , y
    FREE
    PZ Trade Pad EA
    PZ TRADING SLU
    4.27 (30)
    Utilidades
    Este sencillo asesor experto visual le permite operar fácilmente desde el gráfico. Se encarga de la gestión del riesgo por usted y puede realizar varias tareas útiles con sus operaciones existentes, ahorrando tiempo y facilitando la gestión del riesgo para cada operación individual. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Opere fácilmente desde el gráfico Opere con una gestión precisa del riesgo, sin complicaciones Opere órdenes pendien
    FREE
    Trade Simplifier Mt4
    Tonny Obare
    Utilidades
    Trade simplifier es un panel de operaciones que simplifica la apertura de operaciones. Es sencillo y fácil de entender, con funciones clave para facilitar las operaciones. Entre sus funciones se incluyen: Selección del tipo de orden Entrada de lote fijo desde la interfaz de usuario del gráfico Campo de entrada fácil de Take profit en la interfaz de usuario del gráfico Selección y ajuste visual del Take Profit a través de la línea que aparece al pulsar el botón Take Profit Fácil campo de entrada
    FREE
    Telegram Signal Sender
    Biswarup Banerjee
    5 (1)
    Utilidades
    Eleva tu capacidad de compartir señales de forex con el Telegram Signal Sender MT4, una poderosa utilidad diseñada para automatizar y simplificar el proceso de enviar señales de trading a tu canal de Telegram, perfecta tanto para proveedores de señales principiantes como establecidos. Ampliamente elogiado en comunidades de trading como Forex Factory y Reddit’s r/Forex, y destacado en discusiones en Investopedia y foros de MQL5 por su eficiencia en la distribución de señales, esta herramienta es
    Advanced Pending Orders
    Fernando Jose Velasco Borea
    Utilidades
    Este EA facilita el enviar múltiples ordenes de forma simultánea. Facilita también una función diseñada para ser ejecutado en una hora específica, ideal para facilitar su funcionamiento durante la noche, permitiendo agendar posiciones mientras no estamos junto al gráfico. El sistema es capaz de enviar órdenes directas a precio de mercado o bien ordenes pendientes, agilizando la ejecución de operaciones con múltiples Take Profit, así como también permite controlar el Slippage de cada orden. Los p
    Period Change Button
    Rainer Albrecht
    3 (1)
    Utilidades
    La forma más rápida de cambiar el periodo. Adecuado para operadores que utilizan muchos gráficos y marcos temporales. Tamaño, forma y color personalizables. Parámetros de entrada Esquina - Elija la ubicación de la esquina. El estándar es "Esquina inferior derecha del gráfico". Color - Color de fondo del botón ColorText - Color del texto del botón ColorOn - Color de fondo del botón para el periodo actual ColorOnText - Color del texto del botón para el periodo actual Fuente - Arial, Verdana... Fo
    FREE
    Shutdown
    Abraham Correa
    Utilidades
    ¿Alguna vez has necesitado despejar todo tu POV de la plataforma? ¡Tener la opción de eliminar cada ventana de gráfico! Al adjuntar este script, se requiere permiso para cerrar cada ventana de gráfico, sin importar el símbolo, marco de tiempo, o la cantidad de indicaciones o EA's, ACTIVOS. La autonomía de anular cada gráfico y estar en la pantalla gris, sucede con este script, esencialmente. Podría adelantarme y decirles, que la Lista de Vigilancia del Mercado de Símbolos siempre ha sido oportu
    FREE
    TimeBar MT4
    Ivan Butko
    Utilidades
    TimeBar TimeBar es un sencillo indicador de información que muestra el tiempo restante hasta el cierre de la barra, así como el tiempo transcurrido desde que se abrió la barra y la hora actual. Para facilitar la percepción, se han agregado dos tipos de modos de visualización: en forma de comentario en la esquina superior izquierda del gráfico o en forma de objeto gráfico. Ventajas Selección de fuentes Tamaño de fuente. Puedes configurar cualquiera. Al comentar es demasiado pequeño Puedes mover
    FREE
    Trade History Exporter Pro
    Florian Riedrich
    Utilidades
    Cada trader vigila su cuenta una y otra vez.... tratando de anlayar cada sistema que tiene. Con esta herramienta usted es capaz de exportar su historial completo de cada cuenta exportar retiros / depósitos / reembolsos a un archivo separado exportar el estado de la cuenta con saldo / capital / drawdown actual recalcular micro a lotes estándar / ganancias ... exportar decimal por "." o "," combinar una serie de Números Mágicos a un único Número Mágico filtrar para ignorar Or
    TradingSessions
    Mikhail Nazarenko
    Indicadores
    El indicador muestra tres sesiones de negociación en diferentes colores sobre el fondo del gráfico. Apertura - cierre Londres, Nueva York, Tokio por defecto. Aplicación Para operar con éxito es importante conocer el comienzo y el final de las sesiones de negociación con mayor liquidez, ya que es en este momento cuando el precio realiza los mayores movimientos. Características Configuración por defecto: sesiones de negociación de Londres, Nueva York y Tokio. Posibilidad de establecer sus propio
    FREE
    Rainbow MT4
    Jamal El Alama
    Indicadores
    Rainbow MT4 es un indicador técnico basado en medias móviles con periodo 34 y muy fácil de usar. Cuando el precio cruza por encima de MA y MA cambia de color a verde, es una señal de compra. Cuando el precio cruza por debajo de MA y MA cambia de color a rojo, es una señal de venta. El Asesor Experto (Rainbow EA MT4) basado en el indicador Rainbow MT4, como se puede ver en el vídeo de abajo está disponible aquí .
    FREE
    Equity charts
    Mykhailo Krygin
    Utilidades
    El generador de gráficos de Equidad crea un gráfico fuera de línea que dibuja barras correspondientes al valor de Equidad de la cuenta. El TimeFrame del gráfico Equity es el mismo que el TimeFrame del gráfico donde se colocará el indicador. Parámetros de entrada: TimeFrame Offline - Puede seleccionar el timeFrame en minutos del gráfico generado. Utilizar archivo abierto para añadir nuevas barras (verdadero/falso) - Si se establece en falso, siempre se creará un nuevo archivo histórico y las bar
    R 2EMA Color
    Rwy Ksyby
    5 (2)
    Indicadores
    El indicador de color R 2EMA para MT4 proporciona señales comerciales sólidas basadas en el cruce de 2 EMA. Puntos clave Cuando el precio cruza y cierra por encima de los dos EMA verdes, crea una señal comercial de compra. Cuando el precio cruza y cierra por encima de los dos EMA rojos, crea una señal comercial de venta. El indicador R 2EMA Color Forex hace que sea aún más fácil determinar cuándo es el momento de comprar y vender Se produce una señal de compra cuando las 2 líneas de EMA se vu
    FREE
    Ofir Notify for Telegram
    Gad Benisty
    Utilidades
    NUEVO : integración con Ofir Signals para enviar alertas personalizadas Ofir Notify es una herramienta que envía alertas sobre operaciones a Telegram Alerta sobre cualquier evento relativo a una posición : Apertura, Cierre, modificación (SL, TP) Envío de alertas a Chats, Grupos y Canal Alerta sobre el cambio de Equidad Muestra Riesgo, Recompensa y progreso de ganancias/pérdidas para cada posición Personalización de alertas Envío de capturas de pantalla de gráficos con alertas Envío de señales d
    ScalpingOne for MT4free
    Xian Er Sha Ao
    3 (1)
    Utilidades
    Scalping Day Trading Utilidad de apoyo Scalping One MT4 gratis Una posición se muestra con un botón. Visualiza P & L, Lote y Punto en tiempo real. Es posible cambiar la visualización de posiciones de sólo divisas del gráfico y de todos los pares de divisas. (La versión gratuita sólo tiene 3 posiciones) Soporta identificación automática en japonés e inglés La notación de divisas de la cuenta corresponde al dólar, euro, libra, yen (identificación automática) La función de dibujo de la línea de ti
    FREE
    Local Server GMT Clock
    Michal Herda
    Utilidades
    Simplemente reloj. Hora local por defecto. Es posible seleccionar: Hora Local /Hora del Servidor /Hora GMT como entrada. Tenga en cuenta que la hora local es la más precisa. Sin embargo, este reloj siempre utiliza los segundos de la hora local, incluso si GMT / Server Time está seleccionado. Lo resolví de esta manera para obtener mayor precisión. Pueden producirse retrasos al cambiar los minutos o las horas, si no se selecciona la hora local.
    FREE
    Show Pips
    Roman Podpora
    4.26 (58)
    Indicadores
    Este indicador de información será útil para quienes quieran estar siempre al tanto de la situación actual de la cuenta. El indicador muestra datos como ganancias en puntos, porcentaje y moneda, así como el diferencial del par actual y el tiempo hasta que la barra se cierra en el período de tiempo actual. VERSIÓN MT5 -   Indicadores más útiles Hay varias opciones para colocar la línea de información en el gráfico: A la derecha del precio (corre detrás del precio); Como comentario (en la esquina
    FREE
    DG Equity Monitor
    David Mugo Gathaga
    Utilidades
    DG Equity Monitor es una herramienta útil que realiza un seguimiento de las operaciones diarias realizadas en la cuenta. El EA cierra automática e instantáneamente todas las operaciones que se ejecutan en base a dos condiciones: 1. Si se alcanza el objetivo de beneficio diario. 2. 2. Si se alcanza la reducción máxima. Se enviará una alerta en cuanto se cumpla una de las condiciones anteriores. Parámetros: Mostrar información de cuenta -Elija si desea o no mostrar la información de la cuenta en
    FREE
    Virtual Assistant MINI
    Filip Valkovic
    Utilidades
    Asistente Virtual MINI VIRTUALL ASSISTANT = ¡HAZ VIRTUALES TUS TP Y SL! Herramienta destinada a controlar su stop loss y take profit convirtiendolos en SL/TP virtuales (con soporte para TRAILING) Convierta todos los SL y TP en virtuales para que sus salidas en las operaciones queden ocultas a su broker! Ejecute este EA en cualquier gráfico, elija 1MIN timeframe (VA es auto-guardado de datos sólo en la nueva barra detectada, por lo que el gráfico TF es igual al período de auto-guardado de VA) ¡¡¡
    FREE
    Order Block Draw MTF
    Jorge Delgado Segura
    4 (1)
    Utilidades
    Seis meses por solo $30. Esta herramienta marca un Order Block con solo hacer click en una vela, con diferentes colores para cada timeframe. Usará el High/Low (las mechas) o el cuerpo de la vela. También puede trazar la media del cuerpo o extremos de la vela. Como es una herramienta de dibujo, no está activa todo el tiempo después de agregar a las gráfica. Para activar, presione 'b' dos veces. Si lo activó pero luego decidió no marcar nada, para desactivar, presione 'b' una vez. El color depe
    Lot by Risk
    Sergey Vasilev
    4.83 (23)
    Utilidades
    El panel de negociación Lot by Risk está diseñado para operar manualmente. Es un medio alternativo para enviar órdenes. La primera característica del panel es la colocación conveniente de órdenes con la ayuda de líneas de control. La segunda característica es el cálculo del volumen de la transacción según el riesgo dado en presencia de la línea stop loss. Las líneas de control se configuran con teclas de acceso rápido: take profit-por defecto la tecla T; price-por defecto la tecla P; stop los
    FREE
    DI Drop Order
    Dmitry Iglakov
    Utilidades
    Este es un script para la colocación rápida y fácil de órdenes (Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit) a elección del usuario. Simplemente suelte el script en una parte del gráfico donde desee colocar la orden seleccionada. También puede establecer el cálculo automático del tamaño del lote para la posición, en función del riesgo como porcentaje. Además, puede utilizar el script como complemento de su estrategia de negociación, ya que es posible especificar un número mágico. Características
    FREE
    EA New Zealand Bank
    Luis Alberto Atuncar Sanchez
    Utilidades
    EA New Zealand Bank - Trading Automatizado para NZDUSD Indicaciones: Brokers compatibles: TICKMILL, TitanFX, IcMarkets, FXPig. Símbolo: NZDUSD. Tipo de cuenta recomendado: SPREAD BAJO. Marco de tiempo: 1 HORA. Por favor, ten en cuenta que no recomiendo utilizar este asesor experto con ningún otro broker fuera de la lista. Ha sido específicamente desarrollado y probado para un rendimiento óptimo con los brokers y el símbolo mencionados. Para empezar, recomiendo probar la estrategia en una cuenta
    FREE
    Los compradores de este producto también adquieren
    Forex Trade Manager MT4
    InvestSoft
    4.98 (424)
    Utilidades
    Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
    Averaging Helper
    Sergey Batudayev
    5 (2)
    Utilidades
    Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
    Telegram To MT4 Copier
    Trinh Dat
    4.95 (40)
    Utilidades
    El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
    Remote Trade Copier MT4
    Rashed Samir
    5 (1)
    Utilidades
    Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian al instante, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda un segundo. En la nueva versión, en modo remoto , la operación de copia puede realizarse con un retardo de milisegundos o cero . Después de la compra, p
    Trade Copier Pro
    Vu Trung Kien
    4.57 (14)
    Utilidades
    Trade Copier Pro es una poderosa herramienta para copiar el comercio a distancia entre múltiples cuentas en diferentes lugares a través de Internet. Esta es una solución ideal para el proveedor de la señal, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar los oficios a múltiples receptores y un receptor puede obtener el comercio de múltiples proveedores también. Proveedor y el receptor pueden gestionar su lista de asociados con el
    Profrobotrading Channel EA
    Irina Cherkashina
    Utilidades
    With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
    Trading box Order Management
    Igor Zizek
    5 (35)
    Utilidades
    Herramienta de negociación avanzada: Órdenes inteligentes con un solo clic que se ejecutan según sus condiciones Desarrollado por traders para la comunidad de traders: calculadora de tamaño de posición (tamaño de lote), abrir posición tras la acción del precio, creador de estrategias, configurar y olvidarse de operar, notificaciones móviles Gestión del riesgo: calculadora del tamaño de la posición con porcentaje de riesgo, porcentaje de ganancia, relación riesgo-recompensa objetivo, diferencial
    Intelligent Copier Slave
    Vashim Mazhar
    Utilidades
    Esto significa que ahora puede operar en múltiples cuentas MetaTrader 4 simultáneamente, reflejar las operaciones de cualquier bot de trading a las cuentas de sus amigos y familiares (incluso si está bloqueado a su número de cuenta MT4), crear carteras de inversión de muchas cuentas MT4, eliminar el riesgo de los brokers de Forex no regulados, convertir una estrategia de trading perdedora en ganadora y convertirse en un gestor de cuentas independiente inmediatamente sin necesidad de firmar ningú
    Ultimate Extractor MT4
    Clifton Creath
    Utilidades
    Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT4 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 4 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Posibilidad de combinar múltiples cuentas y MT4 y MT5 en un único panel de control. Qué hace Analiza automáticamente su historial de operaciones MT4 en todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un
    Click and Go Trade Manager
    Victor Christiaanse
    5 (8)
    Utilidades
    Click and Go Trade Manager, la solución definitiva para una ejecución fluida de las operaciones. Con un simple clic en el gráfico, puede definir sin esfuerzo sus niveles de stop loss, precio de entrada y objetivo. Se acabaron las molestias de introducir los valores manualmente: es increíblemente intuitivo y fácil. La gestión de riesgos integrada es una característica clave de nuestro Gestor de Operaciones. Entendemos la importancia de proteger sus inversiones, por lo que Click and Go Trade Mana
    EasyInsight AIO MT4
    Alain Verleyen
    4 (2)
    Utilidades
    EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
    Custom Alerts AIO MT4
    Daniel Stein
    Utilidades
    Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
    Forward Alert To Telegram
    Trinh Dat
    4.73 (11)
    Utilidades
    El Asesor Experto le ayudará a reenviar todas las alertas emergentes con captura de pantalla desde MetaTrader 4 al canal/grupo de Telegram, también reenviará todas las notificaciones a Telegram. Parámetros - Telegram Bot Token - crea el bot en Telegram y obtén el token. - Telegram Chat ID - introduce tu ID de usuario, grupo / canal de Telegram - Reenviar Alerta - por defecto true, para reenviar la alerta. - Enviar mensaje como título de la captura de pantalla - por defecto falso, establece verda
    NextGen Trade Manager AI
    Bernhard Schweigert
    Utilidades
    Oferta especial de Navidad: ¡50% de descuento ! Advanced Trade Manager - La solución todo en uno definitiva para una operativa manual más rápida, inteligente y segura. Transforme su operativa manual con NextGen Trade Manager AI - el panel profesional sobre el gráfico que combina ejecución instantánea, planificación visual de operaciones y una potente gestión del riesgo en una herramienta intuitiva. Ejecute órdenes, gestione el riesgo y proteja los beneficios más rápido que nunca, todo ello si
    Telegram To MT4 Receiver
    Levi Dane Benjamin
    3.67 (6)
    Utilidades
    Copie señales de cualquier canal del que sea miembro (incluidos los privados y restringidos) directamente en su MT4.  Esta herramienta ha sido diseñada pensando en el usuario y ofrece muchas características que necesita para administrar y monitorear las operaciones. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT5 | Versión Discord Si desea prob
    Gann Model Forecast
    Kirill Borovskii
    5 (1)
    Utilidades
    Presento a su atención una potente utilidad para predecir el movimiento futuro de un activo basada en la ley de vibración de W.D. Ganna. Esta utilidad analiza el modelo de mercado seleccionado y proporciona códigos para los posibles patrones futuros de movimiento del mercado. Si introduce el código seleccionado en la casilla correspondiente, recibirá una previsión del posible movimiento del mercado. La utilidad tiene la capacidad de mostrar varios modelos de previsión potenciales. El pronóstico
    ManHedger MT4
    Peter Mueller
    5 (1)
    Utilidades
    ESTE EA ES UN EA SEMI-AUTO, NECESITA LA ENTRADA DEL USUARIO. Manual y Versión de Prueba Por favor NO COMPRE este producto antes de PROBARLO y ver mi video sobre el mismo. ¡Póngase en contacto conmigo para soporte al usuario o informes de errores, o si desea la versión MT5! Versión MT5 No garantizo ningún beneficio o éxito financiero usando este EA. Con este Asesor Experto, usted puede: Implementar su propia estrategia de Recuperación de Zona para capitalizar los mercados en tendencia. Crear es
    RedFox Copier Pro
    Rui Manh Tien
    4.7 (10)
    Utilidades
    Ahorro de tiempo y rápida ejecución Ya sea que esté viajando o durmiendo, siempre sepa que Telegram To Mt4 ejecuta las operaciones por usted. En otras palabras, Nuestro Operador de Señales de Telegram MT4 analizará las señales de trading que recibas en tus canales de Telegram seleccionados y las ejecutará en tu cuenta de Telegram a MT4. Reduzca el Riesgo Telegram To Mt4 define toda la experiencia de copiar señales desde el copiador de señales de Telegram a las plataformas mt4. Los usuarios no
    Zone Trader MT4
    LEE SAMSON
    5 (1)
    Utilidades
    Opera con soporte y resistencia o con zonas de oferta y demanda automáticamente una vez que hayas identificado las áreas clave desde las que quieres operar. Este EA te permite dibujar zonas de compra y venta con un solo clic y luego colocarlas exactamente donde esperas que gire el precio. El EA luego monitorea esas zonas y automáticamente tomará operaciones en función de la acción del precio que especifiques para las zonas. Una vez que se realiza la operación inicial, el EA obtendrá ganancias e
    Discord To MT4 Copier
    Trinh Dat
    5 (4)
    Utilidades
    El producto copiará todas las señales de Discord a MT4 (de la que es miembro ), también puede funcionar como copiador remoto. Fácil de configurar. Trabaja con casi todos los formatos de señal, soporta la traducción de otros idiomas al inglés. Trabaja con multi canal, multi MT4. Trabaja con señales de imagen. Copia la orden al instante, auto detecta el símbolo. Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, copiará exactamente a través del número de ticket. Cómo configurar y
    EchoTrade Telegram to MT4 Copier
    Perpetual Chinemerem Vincent
    5 (2)
    Utilidades
    Copiador de Telegram a MT5 de EchoTrade Copia de señales sin fisuras, instantánea y fiable - ¡Directamente de Telegram a MetaTrader 4! El producto no se ejecuta en el probador de estrategia, pero usted puede obtener la versión de prueba gratuita aquí para probar antes de comprar. ¿Cansado de ejecutar manualmente operaciones a partir de señales de Telegram? EchoTrade automatiza el proceso, copiando instantáneamente operaciones desde cualquier canal o grupo de Telegram directamente a su cuenta M
    DFGX Dashboard
    Tsvetan Tsvetanov
    5 (2)
    Utilidades
    Lleve sus operaciones al siguiente nivel con DFGX, nuestra rejilla dinámica de Fibonacci de segunda generación. Esta nueva aplicación, potente y fácil de usar, está especialmente diseñada y optimizada para la negociación intradía contraria, el scalping y la negociación de noticias en el mercado Forex. Este sistema es la solución ideal para operadores profesionales activos y scalpers que buscan formas innovadoras de optimizar su estrategia. El sistema también proporciona una excelente oportunidad
    Ultimate Trailing Stop EA
    BLAKE STEVEN RODGER
    4.33 (15)
    Utilidades
    Esta utilidad EA le permite gestionar (con filtrado avanzado) órdenes abiertas ilimitadas (manuales o EA) con 16 métodos de trailing stop: fijo, porcentual, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI y Stochastic. El trailing stop puede ser real o virtual, y puede salir completamente o con un porcentaje de cierre parcial al toque o al cierre de la barra. Además,
    Unlimited Trade Copier Pro
    Vu Trung Kien
    3.86 (7)
    Utilidades
    Unlimited Trade Copier Pro es una herramienta para copiar operaciones de forma remota a múltiples cuentas MT4, MT5 y cTrader en diferentes ordenadores/ubicaciones a través de Internet. Esta es una solución ideal para usted si usted es un proveedor de señales y desea copiar sus operaciones a otros receptores a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar operaciones a múltiples receptores y un receptor puede obtener operaciones de múltiples proveedores también. El proveedor pued
    Trade Assistant Pro 36 in 1
    Makarii Gubaydullin
    4.76 (21)
    Utilidades
    Ultimate Trade Assistant MT4 — Asistente de Trading Multifuncional Más de 66 funciones en una sola herramienta profesional para análisis, gestión y automatización. Combina gestión del riesgo, control de posiciones y análisis del mercado en una interfaz moderna e intuitiva. Ideal para Forex, índices, criptomonedas y más. Por qué los traders lo eligen Órdenes rápidas con un clic Cálculo automático de riesgo y tamaño de lote Órdenes avanzadas: grid, OCO, órdenes ocultas, SL/TP virtuales Gestión: ci
    Crystal Trade Manager Pro MT4
    Muhammad Jawad Shabir
    Utilidades
    Crystal Trade Manager PRO – Sistema Avanzado de Control de Riesgo y Gestión de Operaciones para MT4 Versión gratuita: https://www.mql5.com/en/market/product/150632 Descripción General Crystal Trade Manager PRO (CTM) es una herramienta profesional de gestión de riesgo y automatización de operaciones diseñada para MetaTrader 4. Está creada para traders que requieren disciplina, protección sólida del capital y automatización inteligente en su operativa diaria. El sistema controla el riesgo, proteg
    Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
    Runwise Limited
    4.75 (4)
    Utilidades
    Completo panel de operaciones en el gráfico con la capacidad única de poder controlarse también desde el móvil. Además, cuenta con una biblioteca de configuración descargable, por ejemplo, reglas de salida, botones de panel adicionales, configuración de órdenes pendientes y mucho más. Vea nuestro vídeo del producto. Funciona con todos los símbolos no sólo pares de divisas. Características Panel gráfico plus controlable desde aplicación gratuita para Windows, iPhone y Android Motor de scripts int
    Ultimate MT4 to Telegram
    BLAKE STEVEN RODGER
    Utilidades
    Ultimate MT4 to Telegram (UMT) envía operaciones controladas (vía símbolo, magia, comentario) a su canal de telegram. Envía operaciones abiertas y cerradas, incluyendo órdenes pendientes y modificaciones de TP/SL, junto con capturas de pantalla de gráficos, a cualquier canal de telegram. Además, puede enviar informes de operaciones abiertas e informes resumidos de beneficios/pips por día, semana o mes. Puede personalizar el diseño de las acciones comerciales o los informes con variables y emotic
    News Trapper EA
    Noha Mohamed Fathy Younes Badr
    4.85 (13)
    Utilidades
    Hola a todos. News trapper EA es un experto para el comercio de noticias OFERTA LIMITADA: ¡Precio 49$ solo por 10 copias! Siguiente precio 99 no puedes hacer back test porque las noticias son eventos futuros Experto muy seguro pone Ajustes tasa de interés solamente o noticias de alto impacto para Trading Automatizado en las noticias del calendario económico. Muestra un comercio estable durante los últimos 10 años. EA no utiliza tecnologías peligrosas como martingale, grid. El Experto es muy simp
    PZ Trade Pad Pro MT4
    PZ TRADING SLU
    5 (2)
    Utilidades
    Este es un panel de comercio visual que lo ayuda a colocar y administrar operaciones fácilmente, evitando errores humanos y mejorando su actividad comercial. Combina una interfaz visual fácil de usar con un enfoque sólido de gestión de riesgos y posiciones. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de usar. Opere fácilmente desde el gráfico Opere con una gestión de riesgos precisa, sin problemas La preservación del c
    Otros productos de este autor
    RFI levels PRO
    Roman Podpora
    Indicadores
    Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
    TPSproTREND PrO MT5
    Roman Podpora
    4.74 (19)
    Indicadores
    TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
    Show Pips for MT5
    Roman Podpora
    4.67 (24)
    Indicadores
    Este indicador de información será útil para quienes quieran estar siempre al tanto de la situación actual de la cuenta. -   Indicadores más útiles El indicador muestra datos como ganancias en puntos, porcentaje y moneda, así como el diferencial del par actual y el tiempo hasta que la barra se cierra en el período de tiempo actual. Hay varias opciones para colocar la línea de información en el gráfico: A la derecha del precio (corre detrás del precio); Como comentario (en la esquina superior iz
    FREE
    Trend Lines PRO
    Roman Podpora
    5 (1)
    Indicadores
    LÍNEAS DE TENDENCIA PRO       Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar. Verás     Líneas BOS     Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra. Lo que muestra el indicador: Cambios reales   tendencia
    TPSproTREND PrO
    Roman Podpora
    4.69 (26)
    Indicadores
    TPSproTrend PRO       - este es un indicador de tendencia que analiza automáticamente el mercado y proporciona información sobre la tendencia y sus cambios, además de mostrar puntos de entrada para las operaciones       ¡sin redibujar! ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   INSTRUCCIONES   ENG   -   VERSIÓN MT5 Funciones principales: Señales de entrada precisas       ¡SIN REPINTAR! Una vez que aparece una señal, ¡sigue siendo válida! Esto es una diferencia significativa con repintar indicadores que podrían propo
    TPSpro RFI Levels MT5
    Roman Podpora
    4.53 (19)
    Indicadores
    INSTRUCCIONES RUS  /  INSTRUCCIONES   ENG  /  Versión MT4 Funciones principales: ¡Muestra zonas activas de vendedores y compradores! El indicador muestra todos los niveles/zonas de primer impulso correctos para compras y ventas. Cuando se activan estos niveles/zonas, donde comienza la búsqueda de puntos de entrada, cambian de color y se rellenan con ciertos colores. También aparecen flechas para una percepción más intuitiva de la situación. LOGIC AI - Visualización de zonas (círculos) para busc
    TPSpro Trade PRO MT5
    Roman Podpora
    5 (1)
    Utilidades
    Una herramienta que pueda calcular instantáneamente el tamaño de la posición o el riesgo en función de un nivel de stop-loss determinado es fundamental tanto para los traders profesionales como para los novatos. La utilidad comercial TRADE PRO proporciona cálculos rápidos y precisos, ayudándole a tomar decisiones en condiciones de mercado volátiles y sensibles al tiempo. VERSIÓN MT4       /           Materiales de instalación adicionales Funciones principales: Original. Sencillo. Eficaz. Una for
    TPSpro RFI Levels
    Roman Podpora
    4.85 (27)
    Indicadores
    INSTRUCCIONES RUS  /  INSTRUCCIONES   ENG  /  Versión MT5 Funciones principales: ¡Muestra zonas activas de vendedores y compradores! El indicador muestra todos los niveles/zonas de primer impulso correctos para compras y ventas. Cuando se activan estos niveles/zonas, donde comienza la búsqueda de puntos de entrada, cambian de color y se rellenan con ciertos colores. También aparecen flechas para una percepción más intuitiva de la situación. LOGIC AI - Visualización de zonas (círculos) para busc
    Show Pips
    Roman Podpora
    4.26 (58)
    Indicadores
    Este indicador de información será útil para quienes quieran estar siempre al tanto de la situación actual de la cuenta. El indicador muestra datos como ganancias en puntos, porcentaje y moneda, así como el diferencial del par actual y el tiempo hasta que la barra se cierra en el período de tiempo actual. VERSIÓN MT5 -   Indicadores más útiles Hay varias opciones para colocar la línea de información en el gráfico: A la derecha del precio (corre detrás del precio); Como comentario (en la esquina
    FREE
    Risk Manager Panel Info
    Roman Podpora
    Indicadores
    El Panel de Gestión de Riesgos de TPSpro   es una herramienta práctica para quienes desean mantenerse informados sobre el estado actual de su cuenta. Este panel forma parte de nuestro sistema de Gestión de Riesgos y está integrado en nuestro potente   producto   TPSpro Risk Manager   . El panel tiene tres columnas, cada una con información útil. La primera columna muestra la información de la cuenta al inicio del mes en curso, mostrando el resultado general en porcentaje y la moneda del depósit
    FREE
    Color Levels
    Roman Podpora
    4.82 (33)
    Indicadores
    Niveles de Color es una herramienta práctica para los operadores que utilizan una Línea de Tendencia y un Rectángulo en su análisis técnico. Permite establecer dos rectángulos vacíos, tres llenos y dos líneas de tendencia. Los parámetros del indicador son muy simples y se dividen en bloques numerados: Los que empiezan por 1 y 2 - parámetros de rectángulo vacío (marco); 3, 4 y 5 - parámetros de rectángulos rellenos; 6 y 7 - parámetros de línea de tendencia. Simplemente haga clic en el objeto dese
    FREE
    TPSpro Risk Manager
    Roman Podpora
    3.67 (3)
    Utilidades
    Gerente de Riesgos TPSpro       es un sistema único de control de riesgos profesional para comerciantes de cualquier formación y capital. Le permite evitar pérdidas en el comercio y errores graves en las transacciones. TPSpro Risk Manager es necesario para la gestión de riesgos, principalmente para revendedores y traders intradía, pero lo utilizan con éxito traders de cualquier estilo comercial. El panel tiene 3 columnas, cada una de las cuales contiene información útil. La primera columna mue
    Filtro:
    DanyLbc747
    1222
    DanyLbc747 2025.09.11 20:35 
     

    Simple easy to use indicator. Great product.

    kvnc
    119
    kvnc 2025.01.04 16:35 
     

    there are far better alternatives in the market around this price point.

    Roman Podpora
    112178
    Respuesta del desarrollador Roman Podpora 2025.03.01 11:59
    Thank you!) Everyone has a choice)!
    Fabio B
    38
    Fabio B 2024.08.30 17:50 
     

    An essential tool on MT4, impossible to trade without it!

    Roman Podpora
    112178
    Respuesta del desarrollador Roman Podpora 2025.03.01 11:59
    Thanks for your feedback)!
    mwells
    284
    mwells 2024.06.26 13:17 
     

    Excellent tool. Exactly what I was after. Easy to use and visually clean and simple.

    Roman Podpora
    112178
    Respuesta del desarrollador Roman Podpora 2024.06.26 16:52
    Thanks a lot! We tried to make a simple and effective panel))
    varon
    530
    varon 2024.04.10 14:03 
     

    El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

    Roman Podpora
    112178
    Respuesta del desarrollador Roman Podpora 2024.04.10 20:00
    Thank you for the good words) We will constantly improve)
    Aliaksandr Alferchyk
    295
    Aliaksandr Alferchyk 2024.04.05 10:31 
     

    Amazing panel! I've been looking for something like this for a long time. The functionality of the panel is immediately clear, everything is logical. What I liked most was the minimization mode. It looks very nice on both white and black backgrounds. The grid construction mode is also very convenient: I can divide my risk into several orders. And additional takes helped me get even more profit from my positions. The support is at a high level, several of my questions were resolved in a few minutes! This panel will become the main utility of my daily trading. Many thanks to the developer!

    Roman Podpora
    112178
    Respuesta del desarrollador Roman Podpora 2024.04.05 14:12
    Thank you) We are always happy to make the best products for you)
    MACIEJ SZYMON SAPIERZYNSKI
    548
    MACIEJ SZYMON SAPIERZYNSKI 2024.04.04 11:44 
     

    Good job. Intuitive and easy to use. cool.

    Roman Podpora
    112178
    Respuesta del desarrollador Roman Podpora 2024.04.04 14:02
    Thank you very much) We tried to make a caricature and very effective trading panel ✌️😎✌️
    Respuesta al comentario