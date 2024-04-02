TPSpro Trade PRO

Un outil capable de calculer instantanément la taille de la position ou le risque en fonction d'un niveau de stop loss donné est essentiel pour les traders professionnels et novices. L'utilitaire de trading TRADE PRO fournit des calculs rapides et précis, vous aidant à prendre des décisions sur des marchés sensibles au temps et volatils.

Version MT5

Fonctions principales :

Original. Simple. Efficace. Ouverture originale et pratique du panneau de trading principal : Déplacez la souris vers le côté droit du graphique et cliquez dans la direction appropriée pour passer l'ordre futur.

Installation rapide des ordres de marché

Définissez le pourcentage de votre solde ou de votre capital à risquer avec TRADE PRO, ou spécifiez un montant spécifique à risquer. Définissez visuellement le niveau de stop-loss sur le graphique, permettant à l'outil de calculer automatiquement la taille de position optimale pour chaque paire de devises. L'outil peut également définir automatiquement un objectif de profit (take profit) en fonction du ratio risque/récompense spécifié. Passez plusieurs ordres à cours limité pour partager le RISQUE TOTAL (Mode grille). Que vous effectuiez plusieurs transactions d'achat ou de vente ou que vous suiviez une stratégie de grille, le panneau de trading offre la possibilité de placer plusieurs ordres à cours limité, vous permettant de répartir le risque principal sur chacune de leurs parties, qui peuvent également être ajustées.

Ajout d'ordres à cours limité supplémentaires à un ordre de marché existant. Pour votre commodité, si vous avez déjà un ordre ouvert, nous avons ajouté une fonction qui vous permet d'ajouter rapidement plus d'ordres limités avec un stop loss et un take profit communs.

Définition de niveaux de take profit supplémentaires avec la possibilité de modifier rapidement le volume. La nouvelle fonctionnalité vous permettra de définir rapidement des take profits supplémentaires avec la possibilité d'ajuster rapidement le volume.

Trois modes pour le stop suiveur. (Bientôt disponible) Avec trois types d'options de stop loss suiveur proposées par TRADE PRO, votre stop loss est ajusté de manière dynamique en fonction du mouvement des prix, maximisant ainsi votre potentiel de profit. Vous avez la possibilité de choisir parmi les types de stop suiveurs suivants : « Min/Max », « MA » Et " ATR ".

Take profit et stop loss virtuels mode

Pour des raisons de commodité visuelle, nous avons activé le mode take profit et stop loss virtuel. Lorsque le prix atteint le niveau de take profit spécifié, le conseiller clôturera automatiquement une partie ou la totalité du volume de l'ordre. Deux types de panneaux (standard/réduit). Pour ceux qui apprécient la simplicité et le style laconique, une version simplifiée du panneau (Minimized) a été développée en parallèle.

Affichage de l'historique de la commande en cours tout en maintenant les niveaux de stop-loss et de take-profit , ainsi que toutes les commandes de l'histoire. Il s'agit d'une fonctionnalité très utile qui vous permettra de suivre visuellement toutes les transactions clôturées sur le marché Forex avec les changements de stop loss et de take profit affichés. Cet outil vous permettra d'analyser votre trading en temps réel et d'identifier les forces et les faiblesses de votre stratégie de trading.

Utilisation des raccourcis clavier :