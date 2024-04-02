TPSpro Trade PRO

4.67

Uma ferramenta poderosa para negociação que calcula instantaneamente o volume de posição e o risco de stop-loss. Permite controlar com precisão o risco em cada operação e eliminar erros de cálculo.
O TRADE PRO ajuda tanto traders iniciantes quanto profissionais a tomarem decisões de negociação rápidas e confiantes em mercados altamente voláteis e com pressão de tempo.

MATERIAIS ADICIONAIS DE INSTALAÇÃO   /  MT5 VERSION

Funções principais:

  • Original. Simples. Eficaz.

    • Uma forma única e prática de abrir o painel principal de negociação: Posicione o cursor do mouse sobre o lado direito do gráfico e clique na direção desejada para inserir sua ordem futura.

  • Configuração rápida de ordens de mercado

    • Defina o nível de risco como uma porcentagem do seu saldo ou capital usando o TRADE PRO, ou especifique um valor de risco específico. Defina visualmente o nível de stop-loss no gráfico, permitindo que a ferramenta calcule automaticamente o tamanho ideal da posição para cada par de moedas. A ferramenta também pode definir automaticamente uma meta de lucro (take-profit) com base na relação risco-recompensa especificada.

  • Faça várias ordens limitadas, compartilhando o RISCO TOTAL (Modo Grid).

    • Quer esteja a realizar múltiplas operações de compra ou venda, ou a seguir uma estratégia de grelha, o painel de negociação oferece a possibilidade de colocar várias ordens limitadas, permitindo-lhe distribuir o seu risco principal por cada uma das suas partes, que também podem ser ajustadas.

  • Adicionando ordens limitadas adicionais a uma ordem de mercado existente.

    • Para sua conveniência, caso já tenha uma ordem em aberto, adicionamos um recurso que permite adicionar rapidamente ordens limitadas adicionais com stop-loss e take-profit compartilhados.

  • Definir níveis adicionais de margem de lucro com a possibilidade de alterar rapidamente o volume.

    • O novo recurso permite definir rapidamente níveis adicionais de take profit, com a possibilidade de ajustar o volume com a mesma agilidade.

  • Três modos de parada progressiva (em breve)

    • Com três opções de trailing stop oferecidas pelo TRADE PRO, seu stop-loss é ajustado dinamicamente de acordo com a movimentação do preço, maximizando o lucro potencial. Você pode escolher entre os seguintes tipos de trailing stop: "Mín/Máx", "MA" e "ATR".

  • Modo virtual de take-profit e stop-loss

    • Para maior conveniência visual, habilitamos os modos virtuais de take-profit e stop-loss. Quando o preço atingir o nível de take-profit especificado, o EA fechará automaticamente parte ou toda a ordem.

  • Dois tipos de painéis (Padrão/Recolhido).

    • Para aqueles que apreciam a simplicidade e um estilo conciso, uma versão simplificada do painel (Minimizada) foi desenvolvida em paralelo.

  • Exibe o histórico da ordem atual, incluindo os níveis de stop-loss e take-profit, bem como todas as ordens no histórico.

    • Essa é uma funcionalidade muito útil que permite acompanhar visualmente todas as operações Forex fechadas, exibindo as alterações de stop-loss e take-profit. Essa ferramenta permite analisar suas negociações em tempo real e identificar os pontos fortes e fracos da sua estratégia de trading.

    Utilizando teclas de atalho:

    • Chave   "Q"   - para permitir a abertura do painel   COMPRAR ordens.
    • Chave   "UM"   - para permitir a abertura do painel   VENDER ordens.
    • Chave   "C"   — para abrir   VENDER ordens.
    • Chave   "S"   — para abrir   COMPRAR ordens.
    Comentários 7
    DanyLbc747
    1222
    DanyLbc747 2025.09.11 20:35 
     

    Simple easy to use indicator. Great product.

    Fabio B
    38
    Fabio B 2024.08.30 17:50 
     

    An essential tool on MT4, impossible to trade without it!

    mwells
    284
    mwells 2024.06.26 13:17 
     

    Excellent tool. Exactly what I was after. Easy to use and visually clean and simple.

