TPSpro Trade PRO

주어진 손절매 수준에 따라 포지션 규모 또는 위험을 즉시 계산할 수 있는 도구는 전문 트레이더와 초보 트레이더 모두에게 필수적입니다.

TRADE PRO 거래 유틸리티는 빠르고 정확한 계산을 제공하여 시간적 제약이 있고 변동성이 큰 시장 상황에서 의사 결정을 내리는 데 도움을 줍니다.

독창적이고, 간결하며, 효과적입니다. 메인 거래 패널을 여는 독특하고 편리한 방법: 차트 오른쪽에 마우스 커서를 올려놓고 원하는 방향을 클릭하여 선물 주문을 하세요.

시장가 주문을 빠르게 설정할 수 있습니다.

TRADE PRO를 사용하여 잔액 또는 자본 대비 백분율로 위험 수준을 설정하거나 특정 위험 금액을 지정할 수 있습니다. 차트에서 손절매 수준을 시각적으로 정의하면 도구가 각 통화 쌍에 대한 최적의 포지션 크기를 자동으로 계산합니다. 또한 지정된 위험-보상 비율을 기반으로 목표 수익(익절)을 자동으로 설정할 수 있습니다. 총 위험을 분산하는 여러 지정가 주문을 설정하세요(그리드 모드). 여러 건의 매수 또는 매도 거래를 하든, 그리드 전략을 따르든, 거래 패널은 여러 개의 지정가 주문을 설정할 수 있는 기능을 제공하여 주요 위험을 각 주문에 분산시킬 수 있으며, 각 주문의 위험 분산 정도도 조정할 수 있습니다.

기존 시장가 주문에 지정가 주문을 추가합니다. 고객님의 편의를 위해, 이미 주문을 진행 중인 경우 손절매 및 이익실현 목표를 공유하는 지정가 주문을 빠르게 추가할 수 있는 기능을 추가했습니다.

거래량을 빠르게 변경할 수 있는 기능을 갖춘 추가 이익실현 수준 설정. 새로운 기능은 거래량을 빠르게 조정하면서 추가 이익 실현 목표를 신속하게 설정할 수 있도록 해줍니다.

트레일링 스톱 모드 3가지 (출시 예정) TRADE PRO에서 제공하는 세 가지 트레일링 스톱 로스 옵션을 사용하면 가격 변동에 따라 손절매가 동적으로 조정되어 잠재적 수익을 극대화할 수 있습니다. 트레일링 스톱 유형으로는 "최소/최대", "이동평균", "평균 변동폭"이 있습니다.

가상 이익 실현 및 손절매 모드

시각적 편의를 위해 가상 이익실현 및 손절매 모드를 활성화했습니다. 가격이 지정된 이익실현 수준에 도달하면 EA가 주문의 일부 또는 전부를 자동으로 청산합니다. 패널 종류는 표준형과 접이식 두 가지입니다. 간결함과 절제된 스타일을 선호하는 분들을 위해 패널의 간소화 버전(최소화 버전)이 동시에 개발되었습니다.

현재 주문의 내역을 표시하며, 손절매 및 이익실현 가격은 물론 모든 주문 내역을 저장합니다. 이 기능은 모든 외환 거래 완료 내역을 시각적으로 추적하고 손절매 및 이익실현 가격 변동을 보여주는 매우 유용한 기능입니다. 이 도구를 사용하면 거래를 실시간으로 분석하고 거래 전략의 강점과 약점을 파악할 수 있습니다.

단축키 사용: