ポジションボリュームとストップロスリスクを瞬時に計算する強力な取引ユーティリティ。各取引のリスクを正確に管理し、計算ミスを排除できます。

TRADE PRO は、初心者とプロのトレーダーの両方が、変動が激しく時間的プレッシャーの大きい市場で迅速かつ自信を持って取引を決定できるように支援します。

追加の設置資材 / MT5 VERSION

主な機能:



オリジナル。シンプル。効果的。 メインの取引パネルを開くためのユニークで便利な方法: チャートの右側にマウスを移動し、適切な方向をクリックして将来の注文を配置します。

市場注文のクイックセットアップ

TRADE PROを使用して、残高または資本の割合でリスクレベルを設定するか、具体的なリスク額を指定します。チャート上でストップロスレベルを視覚的に定義することで、ツールが各通貨ペアの最適なポジションサイズを自動計算します。また、指定されたリスクリワード比率に基づいて、利益目標（テイクプロフィット）を自動的に設定することもできます。 複数の指値注文を出し、総リスクを分散します (グリッド モード)。 複数の売買取引を行う場合でも、グリッド戦略に従う場合でも、取引パネルでは複数の指値注文を行う機能が提供されるため、主なリスクをそれぞれの部分に分散させることができ、また、調整することもできます。

既存の成行注文に指値注文を追加します。 お客様の便宜を図るため、すでにオープン注文がある場合に、共通のストップロスとテイクプロフィットを使用して追加の指値注文をすばやく追加できる機能を追加しました。

すぐに数量を変更できる機能を使用して、追加の利益確定レベルを設定します。 新しい機能により、ボリュームをすばやく調整して、追加の利益確定をすばやく設定できるようになります。

3つのトレーリングストップモード（近日公開） TRADE PROが提供する3つのトレーリングストップロスオプションにより、ストップロスは価格変動に応じて動的に調整され、潜在的な利益を最大化します。トレーリングストップの種類は、「Min/Max」、「MA」、「ATR」から選択できます。

仮想利益確定と損切りモード

視覚的な利便性を考慮し、仮想的な利益確定と損切りモードを有効にしました。価格が指定された利益確定レベルに達すると、EAは自動的に注文の一部または全部を決済します。 2 種類のパネル (標準/折りたたみ)。 シンプルさと簡潔なスタイルを好む人のために、パネルの簡素化されたバージョン (最小化) も並行して開発されました。

現在の注文の履歴を表示し、ストップロスとテイクプロフィットのレベル、および履歴内のすべての注文を保存します。 これは非常に便利な機能で、決済済みのすべてのFX取引を視覚的に追跡し、損切りと利益確定の変動を表示できます。このツールを使用すると、取引をリアルタイムで分析し、取引戦略の長所と短所を特定できます。

ホットキーの使用:

鍵 「Q」 - オープニングパネルを有効にする 買い 注文。

- オープニングパネルを有効にする 注文。 鍵 「あ」 - オープニングパネルを有効にする 売り 注文。

- オープニングパネルを有効にする 注文。 鍵 「わ」 — 開く 売り 注文。

— 開く 注文。 鍵 「S」 — 開く 買い注文。



