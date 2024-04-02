TPSpro Trade PRO

4.67

ポジションボリュームとストップロスリスクを瞬時に計算する強力な取引ユーティリティ。各取引のリスクを正確に管理し、計算ミスを排除できます。
TRADE PRO は、初心者とプロのトレーダーの両方が、変動が激しく時間的プレッシャーの大きい市場で迅速かつ自信を持って取引を決定できるように支援します。

追加の設置資材  / MT5 VERSION

主な機能:

  • オリジナル。シンプル。効果的。

    • メインの取引パネルを開くためのユニークで便利な方法: チャートの右側にマウスを移動し、適切な方向をクリックして将来の注文を配置します。

  • 市場注文のクイックセットアップ

    • TRADE PROを使用して、残高または資本の割合でリスクレベルを設定するか、具体的なリスク額を指定します。チャート上でストップロスレベルを視覚的に定義することで、ツールが各通貨ペアの最適なポジションサイズを自動計算します。また、指定されたリスクリワード比率に基づいて、利益目標（テイクプロフィット）を自動的に設定することもできます。

  • 複数の指値注文を出し、総リスクを分散します (グリッド モード)。

    • 複数の売買取引を行う場合でも、グリッド戦略に従う場合でも、取引パネルでは複数の指値注文を行う機能が提供されるため、主なリスクをそれぞれの部分に分散させることができ、また、調整することもできます。

  • 既存の成行注文に指値注文を追加します。

    • お客様の便宜を図るため、すでにオープン注文がある場合に、共通のストップロスとテイクプロフィットを使用して追加の指値注文をすばやく追加できる機能を追加しました。

  • すぐに数量を変更できる機能を使用して、追加の利益確定レベルを設定します。

    • 新しい機能により、ボリュームをすばやく調整して、追加の利益確定をすばやく設定できるようになります。

  • 3つのトレーリングストップモード（近日公開）

    • TRADE PROが提供する3つのトレーリングストップロスオプションにより、ストップロスは価格変動に応じて動的に調整され、潜在的な利益を最大化します。トレーリングストップの種類は、「Min/Max」、「MA」、「ATR」から選択できます。

  • 仮想利益確定と損切りモード

    • 視覚的な利便性を考慮し、仮想的な利益確定と損切りモードを有効にしました。価格が指定された利益確定レベルに達すると、EAは自動的に注文の一部または全部を決済します。

  • 2 種類のパネル (標準/折りたたみ)。

    • シンプルさと簡潔なスタイルを好む人のために、パネルの簡素化されたバージョン (最小化) も並行して開発されました。

  • 現在の注文の履歴を表示し、ストップロスとテイクプロフィットのレベル、および履歴内のすべての注文を保存します。

    • これは非常に便利な機能で、決済済みのすべてのFX取引を視覚的に追跡し、損切りと利益確定の変動を表示できます。このツールを使用すると、取引をリアルタイムで分析し、取引戦略の長所と短所を特定できます。

    ホットキーの使用:

    •   「Q」   - オープニングパネルを有効にする 買い注文。
    •   「あ」   - オープニングパネルを有効にする 売り注文。
    •   「わ」   — 開く 売り注文。
    •   「S」   — 開く 買い注文。


    レビュー 7
    DanyLbc747
    1222
    DanyLbc747 2025.09.11 20:35 
     

    Simple easy to use indicator. Great product.

    Fabio B
    38
    Fabio B 2024.08.30 17:50 
     

    An essential tool on MT4, impossible to trade without it!

    mwells
    284
    mwells 2024.06.26 13:17 
     

    Excellent tool. Exactly what I was after. Easy to use and visually clean and simple.

    おすすめのプロダクト
    Flower of Symbols
    Abraham Correa
    ユーティリティ
    Activation initiates the sequence from the initial symbol in the Market Watch roster, forming a perpetual loop that continues until deactivation. The system employs global terminal variables to sustain operational continuity amid symbol-induced reinitializations, thereby ensuring uninterrupted performance. This EA should not be checked off as 'Allowed live Trading' and is functional with that checkmark box, when uploading the EA. Principal advantages encompass augmented productivity in overseein
    FREE
    Basket EA MT4
    Juvenille Emperor Limited
    5 (5)
    ユーティリティ
    Basket EA MT4 は、強力な利益収穫ツールであり、包括的な口座保護システムがシンプルで使いやすい形で統合されたソリューションです。その主な目的は、すべてのポジションを個別管理ではなく“バスケットレベル”で一括管理することで、口座全体の損益を完全にコントロールすることにあります。EAは、テイクプロフィット、ストップロス、ブレイクイーブン、トレーリングストップといったバスケットレベルの機能を備えており、これらを口座残高の%／口座通貨の固定額／管理対象取引の平均ポイントといった形で設定できます。この柔軟性により、トレーダーは個々のリスクと利益戦略を自分に合わせてカスタマイズできます。さらに、 Basket EA MT4 は、Magic Number、通貨ペア、コメントなどに基づいて特定の取引を管理対象から除外または含めるフィルタリング機能を提供し、望む取引だけを管理できるようにします。 追加の保護機能として、高度な口座セーフガード機能を搭載しています。指定したエクイティのテイクプロフィット・ストップロス水準、または最高残高からの最大ドローダウンに達した場合、EAはすべてのオープン
    News Panel
    Radek Reznicek
    5 (2)
    ユーティリティ
    News Panel  is a fully adjustable utility for Forex News. It can show upcoming news in InfoPanel as well as lable for upcoming and past news labels on the chart.  This utility also enables Upcoming news Alerts and Push notification. User can change number of upcoming news displayed, colors and many others. Instructions Alow WebRequest for Listed URLS in Metatrader Tools -> Options -> Expert Advisors tab (see screen or watch the video) Add " https://ec.forexprostools.com/ " to the list of allo
    Ratio TP SL
    Pavel Verveyko
    5 (1)
    ユーティリティ
    This indicator allows you to measure the profitability of each specific transaction (the ratio of Stop and Profit). The indicator allows you to adjust the ratio by step size and number of steps. You can build an unlimited number of ratios to compare the risks from different movements. Note: in MT4, the number of horizontal lines in a single ratio cannot exceed 32. Building a line : click the " Ratio " button and draw a line (mouse click - the first point of the line, where the mouse is release
    Session High Low
    Jerome Asiusin
    インディケータ
    This indicator help to mark the high and low of the session Asian,London,Newyork , with custom hour setting This indicator is set to count from minute candle so it will move with the current market and stop at the designated hour and create a accurate line for the day. below is the customization that you can adjust : Input Descriptions EnableAsian Enables or disables the display of Asian session high and low levels. EnableLondon Enables or disables the display of London session high and
    FREE
    Stoploss Supporter
    Ugur Oezcan
    5 (1)
    ユーティリティ
    This tool monitors your current Expert Advisors and manages stop losses and take profits. You can customize which EAs and/or which currencies to monitor. It is primarily meant for EAs that you feel manage stop losses and/or take profits poorly. If you want this tool to be able to monitor manual trades, please use '0' (zero) as the magic number. Supports hidden stoploss and take profit Supports ATR-calculated dynamic stoploss Supports Breakeven for individual trades Supports Trailing stop Lower r
    Keyboreding Symbols
    Abraham Correa
    ユーティリティ
    Designed to revolutionize trading efficiency, this app enables traders to seamlessly cycle through Market Watch symbols using intuitive keyboard arrow keys or dynamically positioned on-chart buttons, minimizing navigation time and enhancing focus on market analysis. Potential : This lightweight MetaTrader 4 tool unlocks rapid symbol switching for comparative analysis across assets, supports wrap-around navigation for uninterrupted workflows, and adapts button placement to stay within chart
    FREE
    Tipu Trader
    Kaleem Haider
    3 (2)
    ユーティリティ
    Tipu Trader is a part of Tipu Panel ecosystem that was developed out of need for quick and simple trading. Tipu Trader is an easy to use trade panel for commonly used trade functions. Create you own signals with Tipu Panel and trade along with Tipu Trader, a simple and easy to use trade panel. Features An easy to use trade panel for most commonly used trade functions. Create your own personal trade signals with Tipu Panel , and trade with Tipu Trader. Customizable Panel. The panel can be moved
    FREE
    PZ Trade Pad EA
    PZ TRADING SLU
    4.27 (30)
    ユーティリティ
    This simple visual expert advisor allows you to trade easily from the chart. It handles risk management for you and can perform several useful tasks with your existing trades, saving time and making risk-management for each individual trade easier.  [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade easily from the chart Trade with precise risk management, hassle free Trade pending order with drag and drop price selection Set SL and TP levels with drag and drop pr
    FREE
    Trade Simplifier Mt4
    Tonny Obare
    ユーティリティ
    Trade simplifier is a trade panel that simplifies trade opening. It is simple and easy to understand, with key features to ease trading. Features include: Order type selection Fixed lot entry from the chart user interface Easy Take profit entry field on the chart user interface Visual take profit selection and adjustment via the line that appears when you click the Take Profit button Easy Stop loss entry field in points on the chart user interface  Visual Stop Loss selection and adjustment  via
    FREE
    Telegram Signal Sender
    Biswarup Banerjee
    5 (1)
    ユーティリティ
    Telegram Signal Sender MT4であなたの外国為替シグナル共有の能力を高めましょう。この強力なユーティリティは、Telegramチャンネルにトレードシグナルを送信するプロセスを自動化し、簡素化するために設計されており、新進のシグナルプロバイダーから確立されたプロバイダーまで最適です。Forex FactoryやRedditのr/Forexなどのトレーディングコミュニティで広く称賛され、InvestopediaやMQL5フォーラムでの議論でもシグナルの効率的な配信で注目されており、視聴者を増やしたいトレーダーの間で人気のツールです。ユーザーは、タイムリーかつプロフェッショナルなシグナル配信により、フォロワーのエンゲージメントが30-40%増加し、シグナルを手動で投稿する時間が50%削減されたと報告しています。主な利点には、自動シグナル生成、カスタマイズ可能なリスク管理、公開またはプライベートのTelegramチャンネルに高品質のシグナルを簡単に共有できるユーザーフレンドリーなインターフェースが含まれ、信頼できるシグナルプロバイダーとしての評判を高めます。 Telegr
    Advanced Pending Orders
    Fernando Jose Velasco Borea
    ユーティリティ
    This EA facilitates sending multiple orders simultaneously. It also facilitates a function designed to be executed in a specific hour, ideal to facilitate its operation during the night, allowing to schedule positions while we are not next to the graph. The system can send direct orders at the market price or pending orders, speeding up the execution of operations with multiple Take Profit as well as controlling the Slippage of each order. The parameters of the system are: •          Broker Info
    Period Change Button
    Rainer Albrecht
    3 (1)
    ユーティリティ
    Fastest way to change the period. Suitable for traders who use many charts and timeframes. Size, shape and color can be customized. Inputs Parameters Corner — Choose corner placement Standart is "Right lower chart corner" Color — Background color of the button ColorText — Text color of the button ColorOn — Background color of the button for the current period ColorOnText — Text color of the button for the current period Font — Arial, Verdana... FontSize — Size of the font in pixels DistanceX —
    FREE
    Shutdown
    Abraham Correa
    ユーティリティ
    Ever needed to declutter your entire POV of the platform? Have the choice to delete ever chart window! When attaching this script, permission is required to close every chart window, no matter the symbol, timeframe, or amount of indications or EA's, ACTIVE. The autonomy of nullifying every chart and to be on the gray screen, happens with this script, essentially. I could go ahead and tell you, the Market Watch List of Symbols has always remained opportune to the traders of the internet, so car
    FREE
    TimeBar MT4
    Ivan Butko
    ユーティリティ
    TimeBar TimeBar は、バーが閉じるまでの残り時間、バーが開いてからの経過時間と現在時刻を表示するシンプルな情報インジケーターです。 見やすくするために、グラフの左上隅にコメントの形で表示する方法と、グラフィック オブジェクトの形で表示する 2 種類の表示モードが追加されました。 利点 フォントの選択 フォントサイズ。 どれでも設定できます。 コメントすると小さすぎるので オブジェクトを移動できます。 マウスをダブルクリックして任意の時間を選択し、チャート上の任意の場所に移動すると、通常どおり更新され続けます 視覚的な警告。 現在のバーが閉じるまでの指定秒数を設定でき、その秒数に達すると、設定で指定した警告色に変わります 設定 表示する時間を選択します 各時刻の色 (グラフィック オブジェクトの場合) バーがまもなく閉店することを通知するアラート 取引システムへの追加として TimeBar インジケーターを使用する 市場にある他の製品もお試しください  https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller
    FREE
    Trade History Exporter Pro
    Florian Riedrich
    ユーティリティ
    Every trader is watching over his account over and over.... trying to anlayse every system he or she has. With this tool you are able to  export your complete history of every account export withdrawls / deposits / rebates to a separate file export account status with balance / equity / current drawdown recalculate micro to standard lots / profits ...  export decimal by "." or ","  combine a series of Magic Numbers to one unique Magic Number   filter to ignore OrderComments.
    TradingSessions
    Mikhail Nazarenko
    インディケータ
    Индикатор отображает различными цветами на фоне графика три торговые сессии. Открытие - закрытие Лондон, Нью Йорк, Токио по умолчанию. Применение Для успешной торговли важно знать начало и конец торговых сессий с наибольшей ликвидностью, так как именно в это время цена делает самые большие движения. Особенности Настройки по умолчанию - торговые сессии по Лондону, Нью Йорку, Токио. Возможность выставить свои рамки тоговых сессий Алерт при открытии сессии Показ открытия дня по GMT Настройки для
    FREE
    Rainbow MT4
    Jamal El Alama
    インディケータ
    Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
    FREE
    Equity charts
    Mykhailo Krygin
    ユーティリティ
    Equity charts generator creates an offline chart that draws bars corresponding to the account Equity value. The TimeFrame of the Equity chart is the same as the TimeFrame of the chart where the indicator will be placed. Input Parameters: Offline Timeframe - You can select the timeframe in minutes of the generated chart. Use opened file for adding new bars (true/false) - If set to false, a new history file is always created and bars will start drawing from the moment the indicator is placed on t
    R 2EMA Color
    Rwy Ksyby
    5 (2)
    インディケータ
    MT4 の R 2EMA Color インジケーターは、2 つの EMA のクロスオーバーに基づく堅実な取引シグナルを提供します。 キーポイント 価格が 2 つの緑色の EMA を超えて閉じると、買いトレード シグナルが作成されます。 価格が 2 つの赤い EMA を超えて閉じると、売りトレード シグナルが作成されます。 R 2EMA Color Forex インジケーターにより、売買のタイミングをより簡単に判断できます 2 つの EMA ラインが緑色に変わると、買いシグナルが発生します。 2 つの EMA ラインが赤くなると、売りシグナルが発生します。 それと取引する方法は？ 2 つの EMA シグナル ラインが赤色から緑色に変わるとすぐに買い取引を開始します。トレンドは現在ポジティブです。 2 つの EMA シグナル ラインが緑色から赤色に変わるとすぐに売りトレードを開始します。トレンドは現在ネガティブです。 チャート上で反対の取引シグナルが発生したら、取引を終了します。 R 2EMA Color インジケーターで取引を開始および終了するために、お好みの取引方法を自由に使用
    FREE
    Ofir Notify for Telegram
    Gad Benisty
    ユーティリティ
    NEW :    integration with Ofir Signals to send personalized alerts Ofir Notify is a tool which send alerts on trades to Telegram Alert on any event concerning a position : Opening, Closing, modification (SL, TP) Send alerts to Chats, Groups and Channel Alert on Equity change Display Risk, Reward and progress of profit/lost for each position Customization of alerts Sending charts screenshots with alerts Send signals from your indicators or experts Daily, weekly and monthly summaries Reply mode:
    ScalpingOne for MT4free
    Xian Er Sha Ao
    3 (1)
    ユーティリティ
    Scalping One MT4 free バージョンです。 １ポジションを１つのボタンで表示します。リアルタイムで損益、  Lot、  Pointを表示。チャート通貨のみと全通貨ペアのポジションの表示を切り替え可能。（free版は３ポジションのみ） 日本語、英語に自動識別対応（設定タブは英語のみですが http://www.emkyuradias.shop/emkyuradias.shop/instruction.html にて日本語Helpを用意） 口座通貨表記はドル、ユーロ、ポンド、円に対応（自動識別） タイムラインの描画機能は、ローカルタイム（PC時間）、カレントタイム、東京、ニューヨーク、ロンドン、シドニー時間を選択可能な時計表示と連動可能、サマータイム対応。 ラウンドナンバー、日、週、月、年の安値、高値ライン表示、非表示がワンクリックで可能、高値安値は時間表示上のデータ表示部分にて個別に表示も可能です。
    FREE
    Local Server GMT Clock
    Michal Herda
    ユーティリティ
    Simply clock. Local time as default. There are possible to Select: Local Time /Server Time /GMT Time as input. Please take into account that the local time is the most accurate. However ,this clock always uses local time seconds, even If GMT / Server Time Is selected.  I solved it this way to get more accuracy. Delays can occur when changing minutes or hours, if local time is not selected.
    FREE
    Show Pips
    Roman Podpora
    4.26 (58)
    インディケータ
    この情報インジケーターは、アカウントの現在の状況を常に把握したい人にとって役立ちます。このインジケーターには、ポイント、パーセンテージ、通貨での利益、現在のペアのスプレッド、現在の時間枠でバーが閉じるまでの時間などのデータが表示されます。 バージョンMT5 -   より便利なインジケーター チャート上に情報線を配置するには、いくつかのオプションがあります。 価格の右側 (価格の後ろにあります); コメントとして (グラフの左上隅に); 画面の選択した隅。 情報区切り記号を選択することもできます。 | / 。 \ # インジケーターにはホットキーが組み込まれています。 キー 1 - 情報表示の種類に戻ります (価格、コメント、コーナーの右側) キー 2 - 情報表示の種類を 1 つ進みます。 キー 3 - 情報ライン表示の位置を変更します。 ホットキーは設定で再割り当てできます。 このインジケーターは使いやすく、非常に有益です。設定で不要な情報項目を無効にすることも可能です。 設定 表示された情報を置き換えるホット キー (戻る)   - 情報表示の種類に戻ります。 表示情報を切り替
    FREE
    DG Equity Monitor
    David Mugo Gathaga
    ユーティリティ
    DG Equity Monitor is a useful tool that keeps track of the daily transactions made on the account. The EA automatically and instantly closes all the trades running based on two conditions: 1. If the daily profit target is hit. 2. If the maximum drawdown is reached. An alert is sent immediately one of the above conditions are met. Parameters: Show Account Info -Choose whether or not to display the Account Info on the chart. Show Pop Up Alert -Show alert on chart when either condition 1 or 2 are
    FREE
    Virtual Assistant MINI
    Filip Valkovic
    ユーティリティ
    Virtual Assistant MINI   VIRTUALL ASSISTANT = MAKE YOUR TP AND SL VIRTUAL!   Tool meant to control your stop loss and take profit by converting them to virtual SL/TP (with support for TRAILING) Convert all SL and TP to virtual so your exits on trades are hidden from your broker! Run this EA on any graph, choose 1MIN timeframe (VA is autosaving data only on new bar detected, so graph TF equals to VA autosave period) !!! When using virtual trade exits, stable connection is needed for order executi
    FREE
    Order Block Draw MTF
    Jorge Delgado Segura
    4 (1)
    ユーティリティ
    Just $30 for six months!!!. This will draw Order Blocks just by clicking on a candle with different colors for different timeframes. It will use the body or the wicks. It can also draw the mean threshold of the candle open/close or high/low. As a drawing tool, it is not active all the time after adding it to the chart. Activate by pressing 'b' twice on the keyboard within a second. If activated but then decided not to draw, deactivate by pressing 'b' once.  Box color depends if candle is abov
    Lot by Risk
    Sergey Vasilev
    4.83 (23)
    ユーティリティ
    Lot by Risk tradingパネルは、手動取引用に設計されています。 これは、注文を送信するための代替手段です。 パネルの最初の特徴は、管理線を使用した注文の便利な配置です。 第二の特徴は、ストップロスラインの存在下で与えられたリスクのための取引量の計算です。 制御線はホットキーを使用して設定されます: 利益を取る-デフォルトではTキー; 価格-デフォルトではPキー; ストップロス-デフォルトでは、Sキー; 取引パネルの設定で自分でキーを設定できます。 操作のアルゴリズム: 1）-レベルを希望の場所に配置します（すべてのレベルを配置する必要はありません）; 2）-リスクを指定します（オプション）; 3)-緑の送信注文ボタンをクリックします; 4）-注文が行われるのを待っているか、エラーメッセージ付きのアラートが表示されます; 5)-マジックでExpert Advisorにリンクされている現在のシンボルのすべての注文を閉じる場合は、注文を閉じるボタンをクリックします。 注文を送信ボタンを何度も押すべきではありません。 一度で十分です。 注文後、ボタンは「
    FREE
    DI Drop Order
    Dmitry Iglakov
    ユーティリティ
    This is a script for quick and easy placement of orders (Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit) to the user's choice. Simply drop the script on a chart part where you want to place the selected order. You can also set the automatic calculation of the lot size for the position, depending on the risk as a percentage. Also, you can use the script as a supplement to your trading strategy, since it is possible to specify a magic number. Features Fast placing of a required order (Buy Stop, Sell S
    FREE
    EA New Zealand Bank
    Luis Alberto Atuncar Sanchez
    ユーティリティ
    EA New Zealand Bank - Automated Trading for NZDUSD Instructions: Compatible brokers: TICKMILL, TitanFX, IcMarkets, FXPig. Symbol: NZDUSD. Recommended account type: LOW SPREAD. Timeframe: 1 HOUR. Please note that I do not recommend using this expert advisor with any broker outside the list. It has been specifically developed and tested for optimal performance with the mentioned brokers and symbol. To get started, I recommend testing the strategy on a demo account. Conduct a thorough strategy test
    FREE
    このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
    Forex Trade Manager MT4
    InvestSoft
    4.98 (424)
    ユーティリティ
    Trade Manager EAへようこそ。これは、取引をより直感的、正確、そして効率的にするために設計された究極の リスク管理ツール です。これは単なるオーダー実行ツールではなく、包括的な取引計画、ポジション管理、リスク管理のためのソリューションです。初心者から上級者、迅速な実行を必要とするスキャルパーまで、Trade Manager EAはあらゆるニーズに対応し、為替、指数、商品、暗号通貨などさまざまな市場で柔軟に対応します。 Trade Manager EAを使用すると、複雑な計算が過去のものになります。市場を分析し、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットのレベルをチャート上のラインでマークし、リスクを設定するだけで、Trade Managerが最適なポジションサイズを即座に計算し、SLとTPをピップ、ポイント、口座通貨でリアルタイムに表示します。すべての取引が簡単かつ効果的に管理されます。 主な機能： ポジションサイズ計算機 ：定義されたリスクに基づいて取引サイズを瞬時に決定します。 簡単な取引計画 ：エントリー、ストップロス、テイクプロフィットを設定するためのド
    Averaging Helper
    Sergey Batudayev
    5 (2)
    ユーティリティ
    平均化ヘルパー - この種の取引ヘルパー ツールは、次の 2 つのテクニックを使用して、以前は利益がなかったポジションを平均化するのに役立ちます。 標準平均 トレンドに応じてポジションを開くヘッジ このユーティリティは、買いと売りの両方の異なる方向の複数のオープンポジションを一度に整理する機能を備えています 。例えば、売りポジションを1つ、買いポジションを1つオープンしたが、どちらも利益が出ていない場合、あるいは1つは利益が出ているものの利益が十分でない場合、この2つのポジションを平均化してプラスで取引を終了したい場合などです。これは、私の平均化支援ユーティリティが役立ちます。 平均化ヘルパー ユーティリティ - 次のポジションのサイズ、注文価格、ポジションを平均化する方向、指定した利益確定サイズでプラスでポジションをクローズする方向を自動的に計算できます。 このユーティリティでは、「買い」と「売り」ボタンを使ってポジションを開くこともできます。希望する利益確定額と開始ロットを指定するだけです。ユーティリティ自体は、最初に指定した利益確定額でポジションをクローズするか、ポジションを平均
    Telegram To MT4 Copier
    Trinh Dat
    4.95 (40)
    ユーティリティ
    The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
    Trade Copier Pro
    Vu Trung Kien
    4.57 (14)
    ユーティリティ
    Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
    Profrobotrading Channel EA
    Irina Cherkashina
    ユーティリティ
    With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
    Trading box Order Management
    Igor Zizek
    5 (35)
    ユーティリティ
    Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types   - Set and forget trading with price action automation (OCO,
    Remote Trade Copier MT4
    Rashed Samir
    5 (1)
    ユーティリティ
    Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
    Intelligent Copier Slave
    Vashim Mazhar
    ユーティリティ
    This means now you can trade on multiple MetaTrader 4 accounts simultaneously, mirror the trades of any trading bot to your friends and family accounts (even if it is locked to your MT4 account number), create investment portfolios of many MT4 accounts, remove risk of unregulated Forex brokers, turn losing trading strategy into a winner and become an independent account manager immediately without the need to sign any contracts or opening expensive PAMM accounts with the broker. Reverse Trading
    Ultimate Extractor MT4
    Clifton Creath
    ユーティリティ
    Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT4 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 4 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. Ability to combine multiple accounts and MT4 and MT5 into a single dashboard. What It Does Automatically analyzes your MT4 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metric
    EasyInsight AIO MT4
    Alain Verleyen
    4 (2)
    ユーティリティ
    EASY Insight AIO – スマートで手間いらずな取引のオールインワンソリューション 概要 数秒で市場全体——FX、ゴールド、暗号資産、指数、さらには株式まで——を、手作業のチャート確認や複雑なセットアップ・インジケーター導入なしにスキャンできたらどうでしょうか？ EASY Insight AIO はAIトレードのための究極のプラグ＆プレイ型エクスポートツールです。市場全体のスナップショットを、クリーンなCSVファイルで一括出力。ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexityなど、さまざまなAIプラットフォームで即座に解析できます。 ウィンドウの切り替えやグラフのごちゃごちゃしたオーバーレイはもう不要。自動エクスポートされる純粋で構造化されたインサイトだけで、無駄なチャート監視に悩まされず、スマートなデータ主導の判断に集中できます。 なぜEASY Insight AIOなのか？ 本当のオールインワン • セットアップ不要、インジケーターのインストール不要、チャートへのオーバーレイ不要。インストールして起動し、エクスポートするだけです。 マルチアセット対
    Forward Alert To Telegram
    Trinh Dat
    4.73 (11)
    ユーティリティ
    The Expert Advisor will help you forward all pop-up alert with screenshot from  MetaTrader 4 to Telegram channel/ group, also forward all notifications to Telegram. Parameters  -  Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token.  -  Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID,  group / channel ID  -  Forward Alert - default true, to forward alert.  -  Send message as caption of Screenshot - default false, set true to send message below Screenshot  How to setup and guide  - Telegram
    NextGen Trade Manager AI
    Bernhard Schweigert
    ユーティリティ
    Christmas Trading Special –50% OFF ! Advanced Trade Manager – The Ultimate All-in-One Solution for Faster, Smarter, and Safer Manual Trading. Transform your manual trading with NextGen Trade Manager AI – the professional on-chart panel that combines instant execution, visual trade planning, and powerful risk management into one intuitive tool. Execute orders, manage risk, and protect profits faster than ever before, all without leaving your chart. Perfect for all traders looking to enhance th
    Telegram To MT4 Receiver
    Levi Dane Benjamin
    3.67 (6)
    ユーティリティ
    あなたがメンバーである任意のチャンネル（プライベートおよび制限されたチャンネルを含む）からのシグナルを、直接あなたのMT4にコピーします。 このツールは、ユーザーを念頭に置いて設計されており、取引を管理および監視するために必要な多くの機能を提供しています。 この製品は、使いやすく視覚的に魅力的なグラフィカルインターフェースで提供されています。設定をカスタマイズして、数分で製品を使用開始できます！ ユーザーガイド + デモ  | MT5版 | Discord版 デモを試したい場合は、ユーザーガイドを参照してください。 Telegram To MT5レシーバーは、ストラテジーテスターでは機能しません！ Telegram To MT4の特長 一度に複数のチャンネルからシグナルをコピー プライベートおよび制限されたチャンネルからシグナルをコピー BotトークンやチャットIDは不要です（必要な場合は引き続き使用できます） リスク％または固定ロットを使用して取引 特定のシンボルを除外 すべてのシグナルをコピーするか、コピーするシグナルをカスタマイズするかを選択 すべてのシグナルを認識するため
    Gann Model Forecast
    Kirill Borovskii
    5 (1)
    ユーティリティ
    I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
    ManHedger MT4
    Peter Mueller
    5 (1)
    ユーティリティ
    THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please   DON'T BUY   this product before   TESTING  and watching my video about it. Contact me for user support or bug reports, or if you want the MT5 version! MT5 Version I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own   Zone Recovery   strategy to capitalize on trending markets. Create   Grid   trading strategies, to profit from ranging markets. Place
    RedFox Copier Pro
    Rui Manh Tien
    4.7 (10)
    ユーティリティ
    Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
    Custom Alerts AIO MT4
    Daniel Stein
    ユーティリティ
    Custom Alerts AIO：マルチマーケット監視を一括で実現 — 設定不要ですぐに使えるインテリジェントツール 概要 Custom Alerts AIO は、追加のインジケーター設定が不要で、インストール後すぐに利用できる高機能マーケットスキャナーです。FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels、IX Power を内部にすべて統合し、主要なすべての資産クラス（為替、金属、指数、暗号資産）を一括監視できます。MetaTrader の仕様により、株式は個別のシンボルとして追加可能ですが、一般的には利用頻度は低めです。 1. なぜ Custom Alerts AIO を選ぶべきか 追加ライセンス不要 • 必要なすべての Stein Investments インジケーターが内蔵されており、すぐに使用可能です。 • チャートに表示されるグラフィックは省略されており、アラート生成に特化した構成です。 市場を広範囲にカバー • 為替、金属、暗号資産、株価指数に対応（株式は手動追加可能）。 • シンボル名を入力する必要はなく、プロパティで資産クラス
    Zone Trader MT4
    LEE SAMSON
    5 (1)
    ユーティリティ
    取引したい主要エリアを特定したら、サポートとレジスタンス、または供給と需要のゾーンを自動的に取引します。この EA を使用すると、1 回のクリックで買いゾーンと売りゾーンを描画し、価格が反転すると予想される場所に正確に配置できます。EA はそれらのゾーンを監視し、ゾーンに指定した価格アクションに基づいて自動的に取引を行います。最初の取引が行われると、EA は、ターゲット エリアとなる、配置した反対のゾーンで利益を出して終了します。その後、2 つの選択肢があります。取引を終了して新しいゾーンを描画してエントリーするか、利益を出して終了し、すぐに反対方向に取引を反転して、「常に市場に参加する」スタイルの戦略を作成します。 入力と戦略を含む完全なマニュアルはこちら: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 この EA は、市場で固定またはハード ストップ ロスを使用しないポジション トレーダーまたはドル コスト平均法の取引戦略向けに設計されています。代わりに、次の利用可能なサポートまたはレジスタンス ゾーンで同じ方向に新しい取引を行うことで、
    Discord To MT4 Copier
    Trinh Dat
    5 (4)
    ユーティリティ
    The product will copy all  Discord  signal   to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT4. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
    EchoTrade Telegram to MT4 Copier
    Perpetual Chinemerem Vincent
    5 (2)
    ユーティリティ
    EchoTrade Telegram to MT5 Copier Seamless, Instant, and Reliable Signal Copying - Direct from Telegram to MetaTrader 4! The product does not run in the strategy tester but you can get free trial version   here  for testing before purchase. Tired of manually executing trades from Telegram signals? EchoTrade automates the process, instantly copying trades from any Telegram channel or group directly into your MT5 account—accurately, efficiently, and without delay. Key Features: Universal Compatib
    DFGX Dashboard
    Tsvetan Tsvetanov
    5 (2)
    ユーティリティ
    Take your trading to the next level with DFGX - our second generation Dynamic Fibonacci Grid. This new, powerful and easy to use application is specially designed and optimized for contrarian intraday trading, scalping and news trading on the Forex market. This system is the ideal solution for active professional traders and scalpers who are looking for innovative ways to optimize their strategy. The system also provides excellent opportunity for new traders who want to learn to trade in a syste
    Ultimate Trailing Stop EA
    BLAKE STEVEN RODGER
    4.33 (15)
    ユーティリティ
    This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
    Click and Go Trade Manager
    Victor Christiaanse
    5 (8)
    ユーティリティ
    Click and Go Trade Manager, the ultimate solution for seamless trading execution. With a simple click on the chart, you can effortlessly define your stop loss, entry price, and target levels. No more hassle of inputting values manually - it's made incredibly intuitive and easy. Embedded risk management is a key feature of our Trade Manager. We understand the importance of protecting your investments, which is why the Click and Go Trade Manager incorporates risk management. When placing orders,
    Unlimited Trade Copier Pro
    Vu Trung Kien
    3.86 (7)
    ユーティリティ
    Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
    Trade Assistant Pro 36 in 1
    Makarii Gubaydullin
    4.76 (21)
    ユーティリティ
    Ultimate Trade Assistant MT4 — 다기능 트레이딩 어시스턴트 66개 이상의 강력한 기능으로 리스크 관리, 자동 주문, 시장 분석을 한 번에! 리스크 계산, 주문 제어, 차트 분석 기능을 하나로 통합했습니다. 전문 트레이더뿐 아니라, 체계적인 거래를 원하는 모든 사용자를 위해 설계되었습니다. 외환, 지수, 주식, 암호화폐 등 다양한 시장에서 완벽하게 작동합니다. 주요 기능 원클릭 거래 및 포지션 관리 자동 로트 및 리스크 계산 으로 효율적 트레이딩 스마트 주문: 그리드, OCO, 숨김 주문, 가상 SL/TP 트레일링 스탑, 부분 청산, 자동 종료 기능 변동성, 통화 강도, 세션 분석 및 시각적 알림 전체 가이드 가이드 읽기 데모 버전 데모 버전 사용 (MT4) 개발자에게 문의 질문, 아이디어 제안 또는 버그 보고 시: 개발자에게 문의
    Crystal Trade Manager Pro MT4
    Muhammad Jawad Shabir
    ユーティリティ
    Crystal Trade Manager PRO – MT4向け 高度リスク管理・トレードコントロールシステム 無料版： https://www.mql5.com/en/market/product/150632 概要 Crystal Trade Manager PRO（CTM）は、MetaTrader 4 のために設計された、プロフェッショナル向けのリスク管理および取引管理ユーティリティです。 厳密な執行、強力な資金保護、高度な自動化を必要とするトレーダーのために構築されています。 本システムは、リスク管理、エクイティ保護、日次制限、SL/TP の自動設定を行い、プロレベルの高速ワンクリック取引パネルを提供します。 Prop Firm チャレンジ、デイトレード、スキャルピング、資金運用者に最適です。 MT5版も利用可能です。 主な特徴 1. 高度なリスク・ドローダウン保護 日次ドローダウン上限を 1%〜70% の範囲で設定可能。 上限超過時、 全てのポジションを即時クローズ 。 オプションで 全ての保留注文（Pending Orders）を自動削除 。 日次ロックアウトモード：翌日
    Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
    Runwise Limited
    4.75 (4)
    ユーティリティ
    Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
    Ultimate MT4 to Telegram
    BLAKE STEVEN RODGER
    ユーティリティ
    Ultimate MT4 to Telegram (UMT) sends controlled trades (via symbol, magic, comment) to your telegram channel. It sends open and closed trades, including pending orders and TP/SL modifications, along with chart screenshots, to any telegram channel. Additionally, you can send trade reports of open trades and summary profit/pip reports for day, week, or month. You can customize the design of the trade actions or reports with variables and emoticons.  A beautiful panel allows you to visualize all t
    News Trapper EA
    Noha Mohamed Fathy Younes Badr
    4.85 (13)
    ユーティリティ
    Hi, all.  News trapper EA It is an expert for trading news very safe expert  Automated Trading on the news of the economic calendar. It shows stable trading during last 10  years. EA doesn't use dangerous technologies like martingale, grid. The Expert is very simple to use.      sale will end after 48 h how to install it     and set files     read the blog         after purchase contact me to add you to   VIP   channel  The program contains flexible settings for trading on the news of the econo
    PZ Trade Pad Pro MT4
    PZ TRADING SLU
    5 (2)
    ユーティリティ
    これは視覚的な取引パネルであり、取引を簡単に配置および管理し、人為的エラーを回避し、取引活動を強化するのに役立ちます。使いやすい視覚的なインターフェースと、健全なリスクおよび位置管理アプローチを組み合わせています。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 驚くほど使いやすい チャートから簡単に取引 正確なリスク管理との取引、手間のかからない 資本の保存が最優先事項です 気をつけずに利益を上げましょう できるだけ早くリスクのない取引をお楽しみください 開かれているすべての取引の自動トレーリングストップ 最初のストップロスは、取引が行われるとすぐに配置されます EAは、取引を行った後に次のタスクを実行します。 最初のストップロス/テイクプロフィットは自動的に配置されます できるだけ早くフリーライドにロックします（オプション） ストップロスを初めて損益分岐点に移動します（オプション） 停止するまで、希望の方法を使用してストップロスを追跡します その他のクールな機能は次のとおりです。 優れたターミナルアクティビティレポート
    作者のその他のプロダクト
    RFI levels PRO
    Roman Podpora
    インディケータ
    事前に指標   市場の反転レベルとゾーンを決定し 、価格がそのレベルに戻るのを待って、新しいトレンドの終わりではなく、始まりにエントリーできるようにします。 彼は示す   反転レベル   市場が方向転換を確認し、さらなる動きを形成する場所。 このインジケーターは再描画なしで動作し、あらゆる金融商品に最適化されており、       トレンドラインプロ   インジケータ。 すべての機器に対応する可逆構造スキャナー すべての取引商品を自動的に追跡し、すべての R 反転パターンを即座に識別して、LOGIC AI 信号がすでに存在する場所やその他の有用な情報を表示します。 Logic AI – エントリーポイントを表示するアシスタント 市場参入の最適なタイミングを判断するインテリジェントなシグナル。TPSproSYSTEMアルゴリズムを使用し、価格動向、トレンド、主要参加者の活動を分析します。 LOGIC AI が表示されるということは、市場状況が十分に整い、高い成功確率で取引の決定を下せる状態であることを意味します。 （R1-PRO）モードは、トレンドプロインジケーターからのトレンドの変化
    Trend Lines PRO
    Roman Podpora
    5 (1)
    インディケータ
    トレンドラインプロ   市場の真の方向転換点を理解するのに役立ちます。この指標は、真のトレンド反転と主要プレーヤーが再び参入するポイントを示します。 分かりますか     BOSライン   複雑な設定や不要なノイズなしに、より長い時間足でのトレンドの変化と重要なレベルを把握できます。シグナルは再描画されず、バーが閉じた後もチャート上に残ります。 インジケーターが示す内容: 本当の変化   トレンド（BOSライン） 一度シグナルが現れたら、それは有効です！これは、リペイント機能を持つインジケーターとの重要な違いです。リペイント機能を持つインジケーターは、シグナルを発した後、それを変更し、資金の損失につながる可能性があります。これにより、より高い確率と精度で市場に参入できます。また、矢印が現れた後、目標値（利益確定）に達するか、反転シグナルが現れるまで、ローソク足の色を変更する機能もあります。 繰り返しエントリ       主要プレーヤーの補充 エントリーポイントを探す際の視覚的な明瞭性を向上させるため、最適な市場エントリーポイントが検索されるBUY/SELLゾーンを最初に表示するモジュ
    TPSproTREND PrO MT5
    Roman Podpora
    4.74 (19)
    インディケータ
    TPSproTrend PRO は、市場が実際に方向転換する瞬間を識別し、動きの開始時にエントリー ポイントを形成します。 価格が動き始めた直後に市場に参入し、すでに動き出した後に参入してはいけません。 インジケーター   シグナルを再描画せず、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットを自動的に表示するため、取引が明確かつ視覚的かつ構造化されます。 説明書 RUS   -   MT4 バージョン 主な利点 再描画のない信号。 すべての信号は固定です。 矢印が表示された場合 -     もう変化したり消えたりすることはありません。 誤ったシグナルのリスクなしに、安定したデータに基づいて取引の決定を下すことができます。 既製の買い/売りエントリーポイント このインジケーターは、取引を開始するのに最適なタイミングを自動的に決定し、チャート上に矢印で表示します。 推測や主観的な分析は不要。明確なシグナルだけです。 自動ストップロスとテイクプロフィットゾーン 信号の直後に次のものが表示されます: エントリーポイント リスク制限ゾーン（ストップロス） 利益確定ゾーン これにより、
    Show Pips for MT5
    Roman Podpora
    4.67 (24)
    インディケータ
    この情報インジケーターは、アカウントの現在の状況を常に把握したい人にとって役立ちます。 -   より便利なインジケーター このインジケーターには、ポイント、パーセンテージ、通貨での利益、現在のペアのスプレッド、現在の時間枠でバーが閉じるまでの時間などのデータが表示されます。 チャート上に情報線を配置するには、いくつかのオプションがあります。 価格の右側 (価格の後ろにあります)。 コメントとして (グラフの左上隅に); 画面の選択した隅。 情報区切り記号を選択することもできます。 | / \ # このインジケーターは使いやすく、非常に有益です。設定で不要な情報項目を無効にすることも可能です。 設定 外観の種類     - 情報行の表示タイプ。次の 3 つのオプションがあります。 価格に従ってください     - 価格に従う。 コメントとして     - コメントとして; 画面の選択した隅に     - 画面の選択した隅にあります。 添付用グラフコーナー     - 表示タイプを選択した場合 画面の選択されたコーナーでは、この項目を使用して 4 つのスナップ コーナーの 1 つを選択
    FREE
    TPSproTREND PrO
    Roman Podpora
    4.69 (26)
    インディケータ
    TPSproトレンドプロ     - これは市場を自動的に分析し、トレンドとその変化に関する情報を提供し、取引のエントリーポイントを表示するトレンドインジケーターです。     描き直しなしで！ ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   説明書 英語 -   バージョン MT5 主な機能: 正確なエントリーシグナル   塗り直し不要！ 一度シグナルが現れたら、それは有効です！これは、シグナルを発した後にそれを変更し、潜在的に預金の損失につながる可能性のあるリペイントインジケーターとは大きく異なります。これにより、より高い確率と精度で市場に参入できるようになります。また、矢印が現れた後、目標（利益確定）に達するか反転シグナルが現れるまで、ローソク足の色を変更する機能もあります 。 ストップロス/テイクプロフィットゾーンの表示 エントリーポイントを探す際の視覚的な明瞭性を高めるため、市場における最適なエントリーポイントを探すためのBUY/SELLゾーンを最初に表示するモジュールを作成しました。また、ストップロスレベルを時間経過とともに管理するインテリジェントなロジックを追加することで、ス
    TPSpro RFI Levels MT5
    Roman Podpora
    4.53 (19)
    インディケータ
    ロシア語の説明書 /  英語の 説明書 /  MT4バージョン 主な機能: 売り手と買い手のアクティブなゾーンを表示します。 このインジケーターは、買いと売りの適切な最初のインパルスレベル／ゾーンをすべて表示します。これらのレベル／ゾーンがアクティブになると、エントリーポイントの探索が始まり、レベルの色が変わり、特定の色で塗りつぶされます。状況をより直感的に把握できるように、矢印も表示されます。 LOGIC AI - テンプレートをアクティブ化するときにエントリポイントを検索するためのゾーン（円）の表示 視認性を向上させるため、人工知能を用いて進入ポイントを探索したゾーンを表示する機能が追加されました。 より高い時間枠からのレベル/ゾーンの表示（MTFモード） より長い時間間隔でレベル／ゾーンを表示する機能を追加しました。また、インジケーターに自動トレンド検出機能（   TPSproTREND PRO   ）を実装しました。 取引のための個別の専門的なステップバイステップのアルゴリズム このアルゴリズムは、トレンドの方向と逆方向の両方でデイトレードを行うために設計されています。有効な
    TPSpro Trade PRO MT5
    Roman Podpora
    5 (1)
    ユーティリティ
    特定のストップロス レベルに基づいてポジション サイズやリスクを即座に計算できるツールは、プロのトレーダーと初心者のトレーダーの両方にとって重要です。 TRADE PRO 取引ユーティリティは、高速かつ正確な計算を提供し、時間的制約のある不安定な市場状況での意思決定を支援します。 MT4バージョン     /           追加の設置資材 主な機能: オリジナル。シンプル。効果的。 メインの取引パネルを開くためのユニークで便利な方法: チャートの右側にマウスを移動し、適切な方向をクリックして将来の注文を配置します。 市場注文のクイックセットアップ TRADE PROを使用して、残高または資本の割合でリスクレベルを設定するか、具体的なリスク額を指定します。チャート上でストップロスレベルを視覚的に定義することで、ツールが各通貨ペアの最適なポジションサイズを自動計算します。また、指定されたリスクリワード比率に基づいて、利益目標（テイクプロフィット）を自動的に設定することもできます。 複数の指値注文を出し、総リスクを分散します (グリッド モード)。 複数の売買取引を行う場合でも、グリッ
    TPSpro RFI Levels
    Roman Podpora
    4.85 (27)
    インディケータ
    説明書（ロシア語）  /  説明書 （英語）  /  バージョン MT5 主な機能: 売り手と買い手のアクティブなゾーンを表示します。 このインジケーターは、買いと売りの適切な最初のインパルスレベル／ゾーンをすべて表示します。これらのレベル／ゾーンがアクティブになると、エントリーポイントの探索が始まり、レベルの色が変わり、特定の色で塗りつぶされます。状況をより直感的に把握できるように、矢印も表示されます。 LOGIC AI - テンプレートをアクティブ化するときにエントリポイントを検索するためのゾーン（円）の表示 視認性を向上させるため、人工知能を用いて進入ポイントを探索したゾーンを表示する機能が追加されました。 より高い時間枠からのレベル/ゾーンの表示（MTFモード） より長い時間間隔でレベル／ゾーンを表示する機能を追加しました。また、インジケーターに自動トレンド検出機能（   TPSproTREND PRO   ）を実装しました。 取引のための個別の専門的なステップバイステップのアルゴリズム このアルゴリズムは、トレンドの方向と逆方向の両方でデイトレードを行うために設計されていま
    Show Pips
    Roman Podpora
    4.26 (58)
    インディケータ
    この情報インジケーターは、アカウントの現在の状況を常に把握したい人にとって役立ちます。このインジケーターには、ポイント、パーセンテージ、通貨での利益、現在のペアのスプレッド、現在の時間枠でバーが閉じるまでの時間などのデータが表示されます。 バージョンMT5 -   より便利なインジケーター チャート上に情報線を配置するには、いくつかのオプションがあります。 価格の右側 (価格の後ろにあります); コメントとして (グラフの左上隅に); 画面の選択した隅。 情報区切り記号を選択することもできます。 | / 。 \ # インジケーターにはホットキーが組み込まれています。 キー 1 - 情報表示の種類に戻ります (価格、コメント、コーナーの右側) キー 2 - 情報表示の種類を 1 つ進みます。 キー 3 - 情報ライン表示の位置を変更します。 ホットキーは設定で再割り当てできます。 このインジケーターは使いやすく、非常に有益です。設定で不要な情報項目を無効にすることも可能です。 設定 表示された情報を置き換えるホット キー (戻る)   - 情報表示の種類に戻ります。 表示情報を切り替
    FREE
    Risk Manager Panel Info
    Roman Podpora
    インディケータ
    TPSproリスクマネージャーパネルは 、現在の口座状況を常に把握したい方にとって便利なツールです。このパネルは当社のリスク管理システムの一部であり、より強力な TPSproリスクマネージャー 製品に統合されています。 パネルには3つの列があり、それぞれに便利な情報が表示されます。1列目には、当月初時点の口座情報が表示され、全体的な結果がパーセンテージと入金通貨で表示されます。2列目には、設定で指定された日次リスクが表示されます。3列目には、現在の口座状況が表示されます。 ペナルティ 列には、ペナルティ時間の存在が表示されます (1 日の最大損失が 2 倍になった場合)。 TPSpro Risk Manager Panelは複数通貨に対応したインジケーターです。単一通貨ペアのチャートに適用してください。 パネルには柔軟な外観設定があり、誰でも最適な色、フォント サイズなどを選択できます。 情報パネルには、次のカスタマイズ可能なパラメーターがあります。 ブロック1       - アドバイザーの基本設定 1日あたりの最大注文数     - 1日あたりの最大注文数 ストップロスによる最大
    FREE
    Color Levels
    Roman Podpora
    4.82 (33)
    インディケータ
    Color Levels is a convenient tool for traders using a Trendline and a Rectangle in their technical analysis. It allows setting two empty rectangles, three filled ones, and two tredlines. The indicator parameters are very simple and divided into numbered blocks: The ones beginning with 1 and 2 - empty rectangle (frame) parameters; 3, 4, and 5 - filled rectangle parameters; 6 and 7 - trendline parameters. Simply click a desired object and it will appear in the upper left corner. Main Adjustable Pa
    FREE
    TPSpro Risk Manager
    Roman Podpora
    3.67 (3)
    ユーティリティ
    TPSpro リスクマネージャー   は、あらゆるトレーニングとあらゆる資本のトレーダーを対象とした、専門的なリスク管理のユニークなシステムです。取引における損失や取引における重大なミスを回避できます。 TPSpro Risk Manager は、主にスキャルパーやデイトレーダーのリスク管理に必要ですが、あらゆる取引スタイルのトレーダーによって問題なく使用されています。 パネルには 3 つの列があり、それぞれに役立つ情報が含まれています。 最初の列には、当月初めの時点でのアカウントに関する情報が表示されます。つまり、全体的な結果がパーセンテージと入金通貨で表示されます。 2 番目の列には、設定で指定されたその日のリスクが表示されます。 3 番目の列には、現在のアカウントの状況が表示されます。 指定されたリスクを 1 日超えた場合、または注文数を超えた場合、アドバイザーはすべての注文を閉じ、新しい注文のオープンを許可しないため、トレーダーを「感情的な取引」から保護します。 「リスクマネージャー」を使用すると、次のパラメータに従って取引を制御できます。 1日あたりの損失限度額 残高損失
    フィルタ:
    DanyLbc747
    1222
    DanyLbc747 2025.09.11 20:35 
     

    Simple easy to use indicator. Great product.

    kvnc
    119
    kvnc 2025.01.04 16:35 
     

    there are far better alternatives in the market around this price point.

    Roman Podpora
    112206
    開発者からの返信 Roman Podpora 2025.03.01 11:59
    Thank you!) Everyone has a choice)!
    Fabio B
    38
    Fabio B 2024.08.30 17:50 
     

    An essential tool on MT4, impossible to trade without it!

    Roman Podpora
    112206
    開発者からの返信 Roman Podpora 2025.03.01 11:59
    Thanks for your feedback)!
    mwells
    284
    mwells 2024.06.26 13:17 
     

    Excellent tool. Exactly what I was after. Easy to use and visually clean and simple.

    Roman Podpora
    112206
    開発者からの返信 Roman Podpora 2024.06.26 16:52
    Thanks a lot! We tried to make a simple and effective panel))
    varon
    530
    varon 2024.04.10 14:03 
     

    ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

    Roman Podpora
    112206
    開発者からの返信 Roman Podpora 2024.04.10 20:00
    Thank you for the good words) We will constantly improve)
    Aliaksandr Alferchyk
    299
    Aliaksandr Alferchyk 2024.04.05 10:31 
     

    Amazing panel! I've been looking for something like this for a long time. The functionality of the panel is immediately clear, everything is logical. What I liked most was the minimization mode. It looks very nice on both white and black backgrounds. The grid construction mode is also very convenient: I can divide my risk into several orders. And additional takes helped me get even more profit from my positions. The support is at a high level, several of my questions were resolved in a few minutes! This panel will become the main utility of my daily trading. Many thanks to the developer!

    Roman Podpora
    112206
    開発者からの返信 Roman Podpora 2024.04.05 14:12
    Thank you) We are always happy to make the best products for you)
    MACIEJ SZYMON SAPIERZYNSKI
    548
    MACIEJ SZYMON SAPIERZYNSKI 2024.04.04 11:44 
     

    Good job. Intuitive and easy to use. cool.

    Roman Podpora
    112206
    開発者からの返信 Roman Podpora 2024.04.04 14:02
    Thank you very much) We tried to make a caricature and very effective trading panel ✌️😎✌️
    レビューに返信