Quantum Incinerator EA es exactamente el EA que estabas esperando. ¡Desarrollado por los comerciantes profesionales con más 12 años de experiencia que están listos para mostrar lo que un EA de alta frecuencia real debe ser!

Quantum Incinerator EA es un tipo especial de EA que utiliza soporte fractal basado y estrategia de resistencia con el fin de utilizar la dinámica del mercado de una manera rentable. Y aunque el asesor utiliza un mínimo de ajustes para su conveniencia, 'no juzgues un libro por su portada', el EA es un monstruo absoluto desde el interior. Utiliza un serio sistema multinivel para identificar micro y macro tendencias. También un neuro-plugin de noticias para encontrar buenos puntos de entrada para maximizar los beneficios. Para evitar estafas de su broker, debido a los beneficios potenciales, el EA utiliza un plugin oculto de 'emisor de señales falsas', para que el broker no empeore las condiciones de negociación y luego se ejecuten las órdenes reales.

El asesor muestra beneficios sorprendentes y una buena curva de beneficios desde 2009 hasta 2024, lo que demuestra que Quantum Incinerator EA sobrevive incluso a las condiciones más duras del mercado. Esto lo convierte en un asesor fiable y a largo plazo.





Broker recomendado FXTM: forextime.com/?Referral=38370



Estos factores clave hacen del EA una bestia absoluta :



Es inteligente. Sistema de alto nivel basado en fractales para indetificar excelentes puntos de entrada.

Sistema de alto nivel basado en fractales para indetificar excelentes puntos de entrada. Es seguro. Cada orden está protegida por stop-loss.

Cada orden está protegida por stop-loss. Es fiable. Todas las solicitudes de órdenes se comprueban con múltiples sistemas de protección, por lo que todo funciona sin problemas y sin problemas.

Todas las solicitudes de órdenes se comprueban con múltiples sistemas de protección, por lo que todo funciona sin problemas y sin problemas. Es rentable a largo plazo. El EA muestra grandes resultados desde 2009 hasta la actualidad.



Requisitos: Par de divisas: EURUSD Marco de tiempo: M30 Depósito mínimo: $100 Tipo de cuenta: ECN, Raw, y cualquier otro tipo de cuenta similar con spreads bajos.



VPS: Cualquier vps fiable con tiempos de ping bajos y conexión fiable a los servidores de su broker.

