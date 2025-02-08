BitcoinRobot

5

SET FILE

Por qué operar con Bitcoin

1. Elite Precision Precisión - Redefiniendo el Trading

  • Algoritmos de vanguardia ajustados para una ejecución milimétrica.
  • Configuraciones inteligentes diseñadas para evitar riesgos y aprovechar oportunidades.
2. Estrategias de mercado adaptables con movimientos de precios en tiempo real


Los mercados cambian, pero Bitcoin Robot está diseñado para adaptarse al instante:

  • Opera en condiciones de tendencia, volatilidad o oscilación.

  • Captura rupturas, retrocesos y subidas de precios antes de que ocurran.

  • Los ajustes dinámicos de la estrategia garantizan una rentabilidad continua en todos los entornos de mercado.

3. Ajuste automático de lotes para crecimiento exponencial

  • El tamaño de los lotes se ajusta dinámicamente en función del saldo de su cuenta y de las condiciones del mercado.

  • Capitaliza las tendencias favorables a la vez que reduce el riesgo en periodos de incertidumbre.

4. Precisión en una sola operación

Este EA se centra en una operación a la vez:

  • Reduce significativamente los drawdowns.

  • Asegura que cada operación se optimiza cuidadosamente

5. Beneficios explosivos con Auto-Compounding

  • Comience con sólo $100.

  • El EA compone con cada operación ganadora

Monitorización del mercado en tiempo real en segundo plano

El EA escanea continuamente los mercados en segundo plano para:

  • Identificar oportunidades de alta probabilidad antes de que el mercado reaccione.

  • Optimizar las entradas y salidas de operaciones con precisión láser.

  • Minimizar los riesgos y maximizar las recompensas.

Estrategias sin riesgo: la protección del capital es lo primero

  • Algoritmos avanzados

  • Las salvaguardas incorporadas evitan operar durante periodos de baja liquidez o vacaciones.

Gestión dinámica del riesgo con Trailing Stops

  • Bloquea los beneficios durante las tendencias favorables.

  • Protege su cuenta de retrocesos repentinos, asegurando un crecimiento constante.

Operaciones totalmente automatizadas 24/7

  • Funciona a la perfección las 24 horas del día, gestionando las operaciones y optimizando el rendimiento sin intervención manual.

  • Garantiza que nunca pierda una oportunidad rentable, incluso mientras duerme.


Comentarios 4
Diego Eduardo Yanchapaxi Bustillos
828
Diego Eduardo Yanchapaxi Bustillos 2025.10.15 22:42 
 

These first few days have good results, nothing complicated to install, good support from its developer, in short, a highly recommended EA...

Ladislav Bastrnak
147
Ladislav Bastrnak 2025.10.04 08:17 
 

SUPER EA ! Thanks to the author !

SEUNGHYUN YEO
148
SEUNGHYUN YEO 2025.02.26 22:12 
 

This is the best Bitcoin EA I have ever seen! The developer's feedback is fast, friendly, and excellent. Truly the best EA!

Productos recomendados
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Gilded Egg
Tsoi Chi Kin
Asesores Expertos
Gilded Egg EA es un sistema de trading totalmente automatizado, que es especialmente eficaz en el trading con XAUUSD en el mercado Forex. Varios patrones de trading han sido integrados en Gilded Egg EA para analizar la tendencia del mercado y encontrar el punto de entrada. También está integrado con filtros de mercado especialmente diseñados para proteger el capital. Precio: $220 Señales EN VIVO: https://www.mql5.com/en/signals/1636889 Requisitos Saldo mínimo $2000 Apalancamiento recomendado
Two Star Galaxy
Lee Ka Ying
Asesores Expertos
Interfaz fácil de usar. Protección de dedos gordos en el panel. Alta velocidad de envío de órdenes manuales. Seguimiento automático de las órdenes manuales realizadas por el panel. Parámetros altamente personalizados para órdenes de compra/venta automatizadas o manuales. Sistema de gestión de dinero personalizado. Los usuarios avanzados pueden elegir su decisión de compra/venta según sus puntos de vista y dejar el resto al EA para el seguimiento de sus decisiones iniciales. Los principiantes pu
Three Star Galaxy
Lee Ka Ying
Asesores Expertos
Interfaz fácil de usar. Protección de dedos gordos en el panel. Alta velocidad de envío de órdenes manuales. Seguimiento automático de las órdenes manuales realizadas por el panel. Parámetros altamente personalizados para órdenes de compra/venta automatizadas o manuales. Sistema de gestión de dinero personalizado. Los usuarios avanzados pueden elegir su decisión de compra/venta según sus puntos de vista y dejar el resto al EA para el seguimiento de sus decisiones iniciales. Los principiantes pu
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
Riders
Alexandr Nyukhin
5 (1)
Asesores Expertos
Sistema de comercio en red que utiliza GunLines RSI, indicadores de Bandas de Bollinger, cierre basado en la ganancia total con cierre parcial y posiciones de cobertura. Señal https://www.mql5.com/ru/signals/1525221?source=Site +Profile+Seller Pares de divisas: EURUSD, GBPUSD, EURGBP, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Plazo: M15 El asesor está instalado en un solo gráfico para operar con todos los símbolos. Si el corredor utiliza un sufijo (por ejemplo CAD.с), debe ingresar el sufijo en la confi
Algolution HK50
Kin Ching Chan
Asesores Expertos
All users need to have a unique setting. Please contact us after purchase. Should you have any trouble, please contact use immediately. Presentamos la Estrategia HK50 - un revolucionario sistema de trading que combina indicadores avanzados y técnicas sofisticadas para una experiencia de trading completa y de alto rendimiento. No hay Martingala añadida - ¡sólo scalp de forma controlada! Gestión del riesgo Entendemos que la gestión del riesgo es crucial para operar con éxito. Para que los usuari
EuroNest Egg
Tsoi Chi Kin
Asesores Expertos
EuroNest Egg EA es un sistema de comercio totalmente automatizado, que es especialmente eficaz en el comercio de EURUSD en el mercado de divisas. Varios patrones de trading han sido integrados en EuroNest Egg EA para analizar la tendencia del mercado y encontrar el punto de entrada. También está integrado con filtros de mercado especialmente diseñados para proteger el capital. Precio: $220 Señales EN VIVO: https://www.mql5.com/en/signals/1636889 Requisitos Saldo mínimo $2000 Apalancamiento r
Algolution USDJPY
Kin Ching Chan
Asesores Expertos
Todos los usuarios necesitan tener una configuración única. Póngase en contacto con nosotros después de la compra. Si tiene algún problema, póngase en contacto con nosotros inmediatamente. Presentamos la Estrategia USDJPY - un sistema de trading revolucionario que combina indicadores avanzados y técnicas sofisticadas para una experiencia de trading completa y de alto rendimiento. No hay Martingala añadida - ¡sólo scalp de forma controlada! Gestión del riesgo Entendemos que la gestión del riesg
One Star Galaxy
Lee Ka Ying
Asesores Expertos
Interfaz fácil de usar. Protección de dedos gordos en el panel. Alta velocidad de envío de órdenes manuales . Seguimiento automático de las órdenes manuales realizadas por el panel. Parámetros altamente personalizados para órdenes de compra/venta automatizadas o manuales. Sistema de gestión de dinero personalizado. Los usuarios avanzados pueden elegir su decisión de compra/venta según sus puntos de vista y dejar el resto al EA para el seguimiento de sus decisiones iniciales. Los principiantes p
Hedging Adviser EA
Murodil Eminjonov
Asesores Expertos
Asesor de cobertura EA Asesor de Cobertura EA Le permite convertir operaciones no rentables en rentables mediante el uso de un mecanismo inteligente de cobertura de ida y vuelta. Yo llamo a esta estrategia "No más pérdidas". Deje que el precio vaya donde quiera - El Surefire Forex Hedging EA PRO ADVISOR gana en cualquier situación. ¡Garantizado! El secreto de este increíble Asesor Experto es el conocido algoritmo de trading "Algoritmo de recuperación de zona" o "La Estrategia de Cobertura For
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Asesores Expertos
El Asesor Experto (SynapseTrader EA) realizado por la empresa ProfitFXBot está diseñado para operar en el mercado Forex específicamente en GBP/USD, utilizando estrategias inteligentes para generar ganancias consistentes. Este bot debe encenderse a las 8:00 PM (hora de Nueva York) y apagarse manualmente a las 5:00 AM (UTC-5), el bot debe de ser colocado en temporalidad M1. Durante estas horas, el bot toma decisiones basadas en el análisis del mercado, con una lógica optimizada para operar eficie
Fluffy Sheep
Ahmed Sabry Mohammed Youssef Elgendi
Asesores Expertos
este es un EA que comercia basado en la tendencia detectada por el robot. EA en busca de buenas oportunidades para la gestión de entrada y salida de las operaciones. Puede ser utilizado para todos los pares de divisas, pero es mejor utilizarlo en el símbolo de oro y H1 TimeFrame. El robot tiene una fuerte lógica matemática para detectar buenas oportunidades y siempre y cuando el mercado está en tendencia que está haciendo dinero para usted. pero si había una situación de inversión de la EA comi
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
MartinZ
Iurii Kuksov
Asesores Expertos
Este es un asesor ordinario que trabaja en el sistema Martingale. Coloca órdenes en función de la intersección del precio promedio. Aquí hay que decir que el precio de cierre con ganancias después de la apertura de la segunda y posteriores órdenes, por ejemplo, en la venta, se mide en puntos y no cuenta. Es decir, usted mismo tendrá que expulsar al asesor en el probador de estrategias y preparar su configuración correctamente para uno u otro par de divisas, etc. activos proporcionados a usted po
RahimBDmagicEA
Syed Rahim Uddin Ahmed
Asesores Expertos
RahimBDMagicEA - El Sistema de Trading Algorítmico "Mágico (Negociación inteligente de patrones de velas con gestión adaptativa del riesgo) ¿Qué hace que este EA especial? RahimBDMagicEA es un Asesor Experto de MetaTrader de nueva generación que combina el análisis de la acción del precio de las velas con una gestión del riesgo agresiva pero disciplinada . A diferencia de los EAs tradicionales que se basan en indicadores rezagados, este sistema opera basado en cierres de velas confirmados , a
Trade Capital PRO Grid Bot
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
El asesor incluye tres estrategias independientes que funcionan según los métodos de distribución de fases de tendencia para la elaboración de cada una de las estrategias. Se aplica el modo de promediación, que le permite llevar un grupo de órdenes para cerrar sin pérdidas. El EA tiene la opción de cierre de emergencia de todas las órdenes, cuando alcanzan la cantidad y el beneficio total en la moneda de depósito especificado en la configuración. El asesor determina automáticamente el flujo d
TrendSight Pro EA
Andri Maulana
Asesores Expertos
Maximice su potencial de trading en oro con el EA TrendSight Pro , una solución de trading sofisticada y automatizada diseñada específicamente para el mercado de alta intensidad XAUUSD (Oro). Diseñado para los operadores que valoran la precisión, la seguridad y el rendimiento constante, este EA elimina las conjeturas del análisis técnico. ¿Por qué elegir TrendSight Pro EA? TrendSight Pro EA no es sólo otro bot automatizado; es una estrategia completa para operar con oro construida sobre la base
Reef Scalper
Charles Crete
Asesores Expertos
Reef Scalper es un EA de scalping agresivo. Utiliza principalmente las Bandas de Bollinger y el indicador SAR Parabólico , que detecta rápidamente pequeños cambios de tendencia en plazos cortos. El bot coloca órdenes pendientes para reaccionar rápidamente al tomar beneficios. Su método de recuperación se basa en un sistema de rejilla con una martingala opcional , y puede abrir hasta 15 posiciones de recuperación con un multiplicador de tamaño de lote . Utilizando un contador de ticks , el bot no
Black Jack v4
Vitalii Zakharuk
5 (1)
Asesores Expertos
Forex Bot Black Jack es un algoritmo de negociación fiable de seguimiento de tendencias diseñado para automatizar las operaciones en el mercado Forex. Operar en el mercado Forex es complejo y dinámico, y requiere mucho tiempo, esfuerzo y experiencia para participar con éxito. Sin embargo, con el desarrollo de los bots de trading, los traders tienen ahora la posibilidad de automatizar sus estrategias y aprovechar las tendencias del mercado sin tener que dedicar incontables horas al análisis de d
Gold SWmax EA 4
Sergei Linskii
Asesores Expertos
Gold SWmax EA es uno de los mejores asesores expertos para Meta Trader 4. El algoritmo único del asesor analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores del análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero y un multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set fi
Gold SDmax EA 4
Sergei Linskii
Asesores Expertos
Gold SDmax EA   es uno de los mejores asesores expertos para Meta Trader 4. El algoritmo único del asesor analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores del análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero y un multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set
Hfx61 Starter
PT Hastinapura Makmur Sejahtera
Asesores Expertos
Arrancador HFX 6.1 Este asesor experto puede intentar escanear todas las posibles tendencias tempranas de los mercados en todos los marcos de tiempo. Sin embargo, es lo suficientemente bueno como para poner a EA en M15 TimeFrame. Algunos de los osciladores incorporados en los indicadores se utilizan para predecir hacia dónde irá el precio de mercado, si la tendencia inicial falla, EA utilizará una cobertura de lote plano con una distancia de pedido controlada. Aquí debajo de los parámetros de
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Asesores Expertos
H4 GBPUSD Trend Scalper es un scalper de señal de tendencia. El EA opera de acuerdo con la estrategia de tendencia utilizando el indicador incorporado original para las órdenes de apertura y cierre. Las entradas externas para limitar el comercio los viernes y los lunes están disponibles. El propósito de la estrategia es utilizar la tendencia actual con el mayor beneficio. De acuerdo con los resultados de las pruebas y el trabajo en cuentas demo y reales, los mejores resultados obtenidos mediante
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Asesores Expertos
l experto trabaja en los niveles de zigzag de la vela anterior Con alguna forma digital de entrar en la operación En el marco de cinco minutos Trabaja sólo en pares de divisas No utiliza TakeProfit o Stop Loss Cómo funciona el experto Se coloca en los tres pares de divisas GBPUSD GBPJPY GBP AUD Misma configuración sin cambiar nada Cuando trabaje, lo hará en una sola divisa de ellas hasta que cierre con ganancias El beneficio es de sólo siete puntos Vea el video Explica cómo funciona el experto.
OGNSFA system
Sirojiddin Nosirov
Asesores Expertos
Live signal: https: //www.mql5.com/en/signals/1809948?source=Site Sistema OGNSFA de Asesor Experto totalmente automatizado. El Asesor Experto funciona sobre la base de redes neuronales. Existe la posibilidad de elegir un lote fijo y un autolote. El EA tiene la capacidad de elegir el tiempo de negociación. Si el comercio en 7 pares, el sistema funciona normalmente con un depósito mínimo de $ 5 000. Puede utilizar cuentas cent. Ganarás más si utilizas un broker con menos spreads. Recomendacione
KingKong MT4
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 El Asesor Experto (EA) "KingKong" es un sofisticado algoritmo comercial diseñado para el mercado Forex, que aprovecha una estrategia de ruptura que se activa durante períodos de mayor liquidez del mercado. Este EA está diseñado para capitalizar los movimientos de precios significativos que ocurren cuando aumenta el volumen de operaciones, asegurando que las operaciones se eje
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrategi
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Asesores Expertos
Correlation Beast V2.05 - ¡Aumenta tus operaciones en Forex! Desbloquea el poder de las correlaciones de divisas con Correlation Beast V2.5 , ¡el Asesor Experto definitivo para MetaTrader 4! Diseñado para los traders que anhelan precisión y rentabilidad, este EA aprovecha las estrategias avanzadas de correlación para identificar operaciones de alta probabilidad. Tanto si eres principiante como profesional, ¡esta herramienta es tu clave para dominar el mercado Forex! ¿Por qué elegir Co
Xauusd snake
Marco Antonio Dorantes Manrriquez
Asesores Expertos
Here's an attractive English description for your MT4 EA: XAUUSD SNAKE EA - Master Gold Trading with Lethal Precision The Most Intelligent Predator in Automated Trading XAUUSD Snake isn't just another Expert Advisor: it's a precision-engineered machine designed to extract consistent profits from the world's most volatile and lucrative market - GOLD. Key Features: Over 90% Win Rate Proven algorithm with exceptional results Consistent performance across different market conditions Hi
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Asesores Expertos
EvoTrade: El Primer Sistema de Trading Autoaprendizaje en el Mercado Permítame presentarle EvoTrade, un asesor experto único desarrollado con tecnologías de vanguardia en visión por computadora y análisis de datos. Es el primer sistema de trading autoaprendizaje en el mercado, operando en tiempo real. EvoTrade analiza las condiciones del mercado, adapta estrategias y se ajusta dinámicamente a los cambios, ofreciendo una precisión excepcional en cualquier entorno. EvoTrade utiliza redes neuronale
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Asesores Expertos
Candle Power EA Cartera de 5 estrategias de Mean-Reversion para el S&P 500 Por favor, escríbeme después de la Compra para recibir el Manual en PDF y un enlace a un Video Explicativo detallado!!! ¡Ponga siempre en funcionamiento el EA con un ajuste! Descargar aquí SETFILE y las instrucciones  ¿Miedo al próximo Crash? Con Candle Power EA no hace falta. El EA agrupa cinco estrategias complementarias de Mean-Reversion ( 5 Ajustes con distintos Métodos de Filtro ) sobre el S&P 500 . Aborda Excesos —e
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Asesores Expertos
Multi Gold Ai Robot es un sistema seguro para el comercio de divisas y criptomonedas. Desarrollado exclusivamente para el par XAUUSD(ORO) y cualquier par de divisas. ¡Pruebe ahora! Estrategias más rentables Orden de Cierre con Ganancia de Dinero, tecnología CutOff, Cutloss por cantidad de operaciones. Edición Super Especial para traders y Introducing Broker y Partners ¡¡¡WOW!!! Precio Especial : $650 por 99 copias solamente, Precio Normal $2,999 !!! Promoción Especial cada semana. El Robot Ai
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Asesores Expertos
Fundamental Hunter - El asesor experto que sigue el dinero inteligente Usted compra una oportunidad única no un EA. Los primeros compradores obtienen el poder primero... a un precio que nunca recuperarán. El próximo precio será: $1200 | 3/10 spot remains El próximo precio será: $1600 | 10/10 spot remains El próximo precio será: $2000 | 10/10 Precio final: $2400 Live result Si está buscando un Asesor Experto que vaya más allá de los indicadores y realmente entienda el mercado a través de dat
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plataforma:MT5 Tipo de cuenta:Live Número de inicio de sesión:40912 Contraseña del inversor:Leclote123# Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
GridSync Pro       es un       EA sofisticado de comercio en red       Diseñado para       MetaTrader 4       que combina       ejecución totalmente automatizada       con       Flexibilidad en el trading manual   . Esto       red inteligente EA       implementa un       estrategia de cuadrícula avanzada sin martingala       con       controles precisos de gestión de riesgos   , incluidos       objetivos de ganancias diarias, límites de pérdidas y trailing stops       para proteger el capital du
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT4 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
"MM 3.0 FLIP CODEPRO ESTÁ DISEÑADO PARA MULTIPLICAR SU CAPITAL HASTA 300 VECES O MÁS A LA SEMANA EN PEQUEÑAS CUENTAS UTILIZANDO 1:UNLIMITED ESTE POTENTE ROBOT DE COMERCIO PUEDE CONVERTIR PEQUEÑAS INVERSIONES EN ENORMES RENDIMIENTOS EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL MERCADO" "CON SÓLO $ 100 PARA LA RESISTENCIA QUE TIENE EL POTENCIAL DE GENERAR $ 30 000 + EN UNA SOLA SEMANA....BASADO EN NUESTRA EXPERIENCIA CONSTANTE GANANCIAS CONSISTENTES DENTRO DE 7 DÍAS DE NEGOCIACIÓN DAYSARE ALCANZABLE" "N
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Throne EA: Sistema de trading de cuadrícula sin Martingala para oro (XAUUSD) El Gold Throne EA es un Asesor Experto diseñado exclusivamente para operar con Oro (XAUUSD). Opera con una metodología de trading de cuadrícula estructurada, evitando el uso de la gestión de capital martingala. En lugar de aumentar exponencialmente el tamaño de los lotes tras pérdidas, el EA utiliza un enfoque de tamaño de lote fijo o ajustable de forma incremental, lo que ofrece a los operadores un mayor control
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.8 (5)
Asesores Expertos
Recomendado: es mejor utilizarlo en cuentas con menor swap o cuentas libres de swap. VER Y COMPARAR CON OTROS EA's , Señales de seguimiento reales: Greedy Golden +1000% Señal Póngase en contacto conmigo después del pago para enviarle el archivo PDF del manual de usuario Ver la señal de seguimiento real en mi perfil. Utilizar sólo en oro y en la dirección de COMPRA. Operar con oro es atractivo para muchos traders debido a la alta volatilidad y profundidad del del mercado. ¿Deberíamos invertir en
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡CUIDADO con el SCAM! SCIPIO GOLD BOT sólo es distribuido por MQL5.com. Atención: no se trata de un BOT comercial, sino profesional. La distribución está limitada a 100 copias en total, y el precio puede aumentar sin previo aviso. Esta es la versión MT4, la versión Mt5 está aquí: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER deba introducir + sólo abre una operación a la vez + siempre utiliza
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
️ THREE LITTLE BIRDS EA: Forjado a partir de la pérdida. Perfeccionado con dolor. Lanzado con propósito. ️ ESTRUCTURA. NO ESPECULACIÓN. Three Little Birds EA no es un simple robot de trading. Es un motor forjado en la batalla, creado tras años de fracasos reales y diseñado con una sola misión:   proteger, recuperar y hacer crecer su capital cuando el mercado se vuelve cruel. Combina   tres poderosas estrategias   en perfecta sincronización: Cuadrícula de pérdidas con Martingala
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT4 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes . Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Robot Bitcoin emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Asesores Expertos
El mejor robot de trading de petróleo del mundo. El Robot de Petróleo Crudo es el indiscutible robot de trading de primer nivel diseñado para el XTIUSD o cualquier instrumento de crudo ofrecido por su broker. No se trata de un algoritmo genérico, sino de un sistema altamente especializado construido exclusivamente para el mercado del crudo, utilizando tecnologías únicas no disponibles en ningún otro robot de trading. Crude Oil Robot está equipado con características exclusivas adaptadas específ
Martini EA MT4
Abhimanyu Hans
5 (4)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con OpenAI Martini AI EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD y USDCHF. Se centra en la seguridad, la rentabilidad consistente y la escalabilidad. Martini AI EA integra una estrategia de scalping disciplinada, optimizada con redes neuronales, aprendizaje automático y análisis basados en IA, basados en la última tecnología ChatGPT. Esto garantiza una toma de decisiones adaptativa, trading preciso y una experiencia de tr
Otros productos de este autor
BitcoinRobotMT5
Murodillo Eshkuvvatov
Asesores Expertos
Guía Por qué operar con Bitcoin 1. Elite Precision Precisión - Redefiniendo el trading Algoritmos de vanguardia ajustados para una ejecución milimétrica. Configuraciones inteligentes diseñadas para evitar riesgos y aprovechar oportunidades. 2. Estrategias de mercado adaptables con movimientos de precios en tiempo real Los mercados cambian, pero Bitcoin Robot está diseñado para adaptarse al instante: Opera en condiciones de tendencia, volatilidad o oscilación. Captura rupturas, retrocesos y
AbuTrader
Murodillo Eshkuvvatov
Asesores Expertos
Solo 10 Copias desde 800$ gran momento del día ---en pocas palabras, hemos creado un robot forex 100% automatizado llamado AbuTrader (no necesita confirmación humana en absoluto) puede ganar dinero mientras duermes o vives una vida PROP FIRM Conjunto especial de ARCHIVO para pasar la prueba o administrar cuentas reales Pasadas todos los límites cómodos * funciona con cualquier par Mayor y Menor * Marco de tiempo: selección automática con comportamiento de PAIR (H1, H4, M30) *mínimo-4
AbuTraderMT5
Murodillo Eshkuvvatov
Asesores Expertos
2025 year ending PROMO (valid till 01.01.2026year) Promoción de lanzamiento: Gratis obtener 70000 Archivos + 5000 cursos de vídeo -> en contacto conmigo después de la compra Hola, Soy Murodillo Eshquvvatov , Un EA (Expert Advisor) completamente diferente de todos los demás EAs en el mercado. Puede que a usted le guste operar en METALES o Índices. Pero me gusta moverme en la mayoría de los pares activos, flexibilidad para cada broker. Me gusta la GANANCIA. Cualquier par de divisas que pueda p
Filtro:
Diego Eduardo Yanchapaxi Bustillos
828
Diego Eduardo Yanchapaxi Bustillos 2025.10.15 22:42 
 

These first few days have good results, nothing complicated to install, good support from its developer, in short, a highly recommended EA...

Murodillo Eshkuvvatov
1458
Respuesta del desarrollador Murodillo Eshkuvvatov 2025.10.16 06:51
Thanks for best review, always happy to help !!
Stay tuned for more !!
Ladislav Bastrnak
147
Ladislav Bastrnak 2025.10.04 08:17 
 

SUPER EA ! Thanks to the author !

Murodillo Eshkuvvatov
1458
Respuesta del desarrollador Murodillo Eshkuvvatov 2025.10.04 08:19
Appreciated !!! , soon 3.1 also came will be more amazed
SEUNGHYUN YEO
148
SEUNGHYUN YEO 2025.02.26 22:12 
 

This is the best Bitcoin EA I have ever seen! The developer's feedback is fast, friendly, and excellent. Truly the best EA!

Murodillo Eshkuvvatov
1458
Respuesta del desarrollador Murodillo Eshkuvvatov 2025.02.27 00:36
big thanks, we are doing our job :)
mh888
742
mh888 2025.02.25 13:08 
 

Very good support from the seller and prompt response in timely manner

Murodillo Eshkuvvatov
1458
Respuesta del desarrollador Murodillo Eshkuvvatov 2025.02.25 13:13
Always happy to help !!!
Respuesta al comentario