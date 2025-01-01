MQL5 ReferenceStandard LibraryTrade ClassesCPositionInfoSelectByTicket TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState SelectByTicket Selects position by ticket for further operation. bool SelectByTicket( ulong ticket // position ticket ); Parameters ticket [in] Position ticket. Return value true - success, false - no position selected. SelectByMagic StoreState