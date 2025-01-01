DocumentationSections
SelectByTicket

Sélectionne une position par son ticket pour pouvoir travailler avec elle.

bool  SelectByTicket(
   ulong  ticket      // ticket de la position
   );

Paramètres

ticket

[in]  Ticket de la position.

Valeur de Retour

true - en cas de succès, false - aucune position sélectionnée.