Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCPositionInfoSelectByTicket TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState SelectByTicket Sélectionne une position par son ticket pour pouvoir travailler avec elle. bool SelectByTicket( ulong ticket // ticket de la position ); Paramètres ticket [in] Ticket de la position. Valeur de Retour true - en cas de succès, false - aucune position sélectionnée. SelectByMagic StoreState