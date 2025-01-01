ドキュメントセクション
ポジションの種類を取得します。

ENUM_POSITION_TYPE  PositionType() const

戻り値

ポジションの種類（ENUM_POSITION_TYPE 列挙値）

注意事項

ポジションは Select（チケットによる選択）または SelectByIndex（インデックスによる選択）メソッドで選択されるべきです。