ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCPositionInfoCommission 

Commission

ポジションの手数料を取得します。

double  Commission() const

戻り値

口座の預金通貨でのポジションの手数料

注意事項

ポジションは Select（チケットによる選択）または SelectByIndex（インデックスによる選択）メソッドで選択されるべきです。