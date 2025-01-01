DocumentationSections
Commission

Retourne le montant de la commission de la position.

double  Commission() const

Valeur de retour

Le montant de la commission de la position (dans la devise du compte).

Note

La position doit être sélectionnée en utilisant les méthodes Select (par le ticket) ou SelectByIndex (par l'index).