Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCPositionInfoCommission TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState Commission Retourne le montant de la commission de la position. double Commission() const Valeur de retour Le montant de la commission de la position (dans la devise du compte). Note La position doit être sélectionnée en utilisant les méthodes Select (par le ticket) ou SelectByIndex (par l'index). PriceCurrent Swap