La clase CDealInfo facilita el acceso a las propiedades de la transacción.

Descripción

Declaración

   class CDealInfo : public CObject

Título

   #include <Trade\DealInfo.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CDealInfo

Métodos de la clase por grupos

Acceso a las propiedades de tipo entero

 

Order

Obtiene la orden por la que se ejecuta la transacción

Time

Obtiene la hora de ejecución de la transacción

TimeMsc

Recibe la hora de ejecución de la transacción en milisegundos, desde el 01.01.1970

DealType

Obtiene el tipo de transacción

TypeDescription

Obtiene el tipo de transacción en formato string

Entry

Obtiene la dirección de la transacción

EntryDescription

Obtiene la dirección de la transacción en formato string

Magic

Obtiene el ID del experto que ejecuta la transacción

PositionId

Obtiene el ID de la posición correspondiente a la transacción

Acceso a las propiedades de tipo double

 

Volume

Obtiene el volumen de la transacción

Price

Obtiene el precio de la transacción

Commision

Obtiene la comisión por la transacción

Swap

Obtiene la cantidad de swap cuando se cierra la posición

Profit

Obtiene el resultado financiero de la transacción

Acceso a las propiedades de texto

 

Symbol

Obtiene el nombre del símbolo de la transacción

Comment

Obtiene el comentario de la transacción

Acceso a las funciones del API de MQL5

 

InfoInteger

Obtiene el valor de la propiedad de tipo entero especificada

InfoDouble

Obtiene el valor de la propiedad de tipo double especificada

InfoString

Obtiene el valor de la propiedad de tipo string especificada

Selección

 

Ticket

Obtiene el ticket/selecciona la transacción

SelectByIndex

Selecciona la transacción por índice

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare