La clase CDealInfo facilita el acceso a las propiedades de la transacción.

La clase CDealInfo proporciona acceso a las propiedades de la transacción.

Declaración

class CDealInfo : public CObject

#include <Trade\DealInfo.mqh>

Jerarquía de herencia CObject CDealInfo

Métodos de la clase por grupos

Acceso a las propiedades de tipo entero Order Obtiene la orden por la que se ejecuta la transacción Time Obtiene la hora de ejecución de la transacción TimeMsc Recibe la hora de ejecución de la transacción en milisegundos, desde el 01.01.1970 DealType Obtiene el tipo de transacción TypeDescription Obtiene el tipo de transacción en formato string Entry Obtiene la dirección de la transacción EntryDescription Obtiene la dirección de la transacción en formato string Magic Obtiene el ID del experto que ejecuta la transacción PositionId Obtiene el ID de la posición correspondiente a la transacción Acceso a las propiedades de tipo double Volume Obtiene el volumen de la transacción Price Obtiene el precio de la transacción Commision Obtiene la comisión por la transacción Swap Obtiene la cantidad de swap cuando se cierra la posición Profit Obtiene el resultado financiero de la transacción Acceso a las propiedades de texto Symbol Obtiene el nombre del símbolo de la transacción Comment Obtiene el comentario de la transacción Acceso a las funciones del API de MQL5 InfoInteger Obtiene el valor de la propiedad de tipo entero especificada InfoDouble Obtiene el valor de la propiedad de tipo double especificada InfoString Obtiene el valor de la propiedad de tipo string especificada Selección Ticket Obtiene el ticket/selecciona la transacción SelectByIndex Selecciona la transacción por índice