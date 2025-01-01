- Order
- Time
- TimeMsc
- DealType
- TypeDescription
- Entry
- EntryDescription
- Magic
- PositionId
- Volume
- Price
- Commision
- Swap
- Profit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Ticket
- SelectByIndex
CDealInfo
La clase CDealInfo facilita el acceso a las propiedades de la transacción.
Descripción
La clase CDealInfo proporciona acceso a las propiedades de la transacción.
Declaración
|
class CDealInfo : public CObject
Título
|
#include <Trade\DealInfo.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CDealInfo
Métodos de la clase por grupos
|
Acceso a las propiedades de tipo entero
|
|
Obtiene la orden por la que se ejecuta la transacción
|
Obtiene la hora de ejecución de la transacción
|
Recibe la hora de ejecución de la transacción en milisegundos, desde el 01.01.1970
|
Obtiene el tipo de transacción
|
Obtiene el tipo de transacción en formato string
|
Obtiene la dirección de la transacción
|
Obtiene la dirección de la transacción en formato string
|
Obtiene el ID del experto que ejecuta la transacción
|
Obtiene el ID de la posición correspondiente a la transacción
|
Acceso a las propiedades de tipo double
|
|
Obtiene el volumen de la transacción
|
Obtiene el precio de la transacción
|
Obtiene la comisión por la transacción
|
Obtiene la cantidad de swap cuando se cierra la posición
|
Obtiene el resultado financiero de la transacción
|
Acceso a las propiedades de texto
|
|
Obtiene el nombre del símbolo de la transacción
|
Obtiene el comentario de la transacción
|
Acceso a las funciones del API de MQL5
|
|
Obtiene el valor de la propiedad de tipo entero especificada
|
Obtiene el valor de la propiedad de tipo double especificada
|
Obtiene el valor de la propiedad de tipo string especificada
|
Selección
|
|
Obtiene el ticket/selecciona la transacción
|
Selecciona la transacción por índice