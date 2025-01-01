Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCPositionInfoCheckState TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState CheckState Vérifie les paramères actuels par rapport aux paramètres sauvegardés. bool CheckState() Valeur de retour vrai si les paramètres de la position ont changé depuis le dernier appel à la méthode StoreState() , sinon faux. StoreState CDealInfo