Référence MQL5 Bibliothèque Standard Classes pour le Trading CPositionInfo CheckState 

CheckState

Vérifie les paramères actuels par rapport aux paramètres sauvegardés.

bool  CheckState()

Valeur de retour

vrai si les paramètres de la position ont changé depuis le dernier appel à la méthode StoreState() , sinon faux.