DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCOrderInfoTimeSetup 

TimeSetup

Ottiene l'orario dell'effettuazione dell'ordine.

datetime  TimeSetup() const

Valore di ritorno

Orario di piazzamento dell'ordine.

Nota

L'ordine deve essere selezionato usando i metodi Select (da ticket) o SelectByIndex (da indice).