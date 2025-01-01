DocumentazioneSezioni
Ottiene l'orario di espirazione(scadenza) dell' ordine.

datetime  TimeExpiration() const

Valore di ritorno

Orario di espirazione dell'ordine, impostato al suo piazzamento.

Nota

L'ordine deve essere selezionato usando i metodi Select (da ticket) o SelectByIndex (da indice).