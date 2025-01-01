Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasTrailing Stop ClassesCTrailingMAValidationSettings PeriodShiftMethodAppliedInitIndicatorsValidationSettingsCheckTrailingStopLongCheckTrailingStopShort ValidationSettings Comprueba las configuraciones. virtual bool ValidationSettings() Valor devuelto true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario. Nota La función comprueba el período de la media móvil, los valores correctos son positivos. InitIndicators CheckTrailingStopLong