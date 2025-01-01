DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasTrailing Stop ClassesCTrailingMAValidationSettings 

ValidationSettings

Comprueba las configuraciones.

virtual bool  ValidationSettings()

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.

Nota

La función comprueba el período de la media móvil, los valores correctos son positivos.