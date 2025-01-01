CheckTrailingStopShort

Comprueba las condiciones Trailing Stop de la posición corta.

virtual bool CheckTrailingStopShort(

CPositionInfo* position,

double& sl,

double& tp

)

Parámetros

position

[in] Puntero al objeto CPositionInfo.

sl

[in][out] Variable de tipo precio Stop Loss.

tp

[in][out] Variable del precio Take Profit.

Valor devuelto

true si las condiciones se satisfacen; en caso contrario, false.

Nota

Calcula el precio mínimo permitido de Stop Loss más cercano al precio actual, calculando el precio de Stop Loss con los valores del indicador de media móvil de la barra anterior (completa).

Si la posición ya tiene precio de Stop Loss, se asume como precio base ese valor; de lo contrario, el precio base es el precio de apertura de la posición.

Si el precio de Stop Loss calculado es superior al precio base, e inferior al precio mínimo permitido de Stop Loss, se sugiere establecer el nuevo precio de Stop Loss.