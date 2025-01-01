Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarOpenCLSupportDouble BufferCreateBufferFreeBufferFromArrayBufferReadBufferWriteExecuteGetContextGetKernelGetKernelNameGetProgramInitializeKernelCreateKernelFreeSetArgumentSetArgumentBufferSetArgumentLocalMemorySetBuffersCountSetKernelsCountShutdownSupportDouble SupportDouble Aclara si se da soporte a los tipos reales de datos en el dispositivo. bool SupportDouble(); Valor devuelto Retorna true, si en el dispositivo se da soporte a los tipos reales de datos. Shutdown Clase base CObject