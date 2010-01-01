//+------------------------------------------------------------------+

MyTreeNode.mq5

//| Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.metaquotes.net/ |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

//---

#include <Arrays\TreeNode.mqh>

//+------------------------------------------------------------------+

//| Describe la clase derivada de CTreeNode. |

//+------------------------------------------------------------------+

//| Clase CMyTreeNode. |

//| Objetivo: Implementa el nodo de un árbol binario. |

//| Descendiente de la clase CTreeNode. |

//+------------------------------------------------------------------+

class CMyTreeNode : public CTreeNode

{

protected:

//--- datos de usuario

long m_long; // campo clave de tipo long

double m_double; // variable personalizada de tipo double

string m_string; // variable personalizada de tipo string

datetime m_datetime; // variable personalizada de tipo datetime



public:

CMyTreeNode();

//--- métodos para acceder a los datos del usuario

long GetLong(void) { return(m_long); }

void SetLong(long value) { m_long=value; }

double GetDouble(void) { return(m_double); }

void SetDouble(double value) { m_double=value; }

string GetString(void) { return(m_string); }

void SetString(string value) { m_string=value; }

datetime GetDateTime(void) { return(m_datetime); }

void SetDateTime(datetime value) { m_datetime=value; }

//--- métodos para trabajar con archivos

virtual bool Save(int file_handle);

virtual bool Load(int file_handle);

protected:

virtual int Compare(const CObject *node,int mode);

//--- métodos para crear instancias de clase

virtual CTreeNode* CreateSample();

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Constructor de la clase CMyTreeNode. |

//| INPUT: ninguna. |

//| OUTPUT: ninguna. |

//| Observaciones: ninguna. |

//+------------------------------------------------------------------+

void CMyTreeNode::CMyTreeNode()

{

//--- inicialización de los datos de usuario

m_long =0;

m_double =0.0;

m_string ="";

m_datetime =0;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Comparación con otro nodo por el algoritmo especificado. |

//| INPUT: node - elemento a comparar, |

//| mode - identificador del algoritmo de comparación. |

//| OUTPUT: resultado de la comparación (>0,0,<0). |

//| Observaciones: ninguna. |

//+------------------------------------------------------------------+

int CMyTreeNode::Compare(const CObject *node,int mode)

{

//--- el parámetro mode es ignorado

int res=0;

//--- conversión de tipos explícita

CMyTreeNode *n=node;

res=(int)(m_long-n.m_long);

//---

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Creación de una nueva instancia de la clase. |

//| INPUT: ninguna. |

//| OUTPUT: puntero a una instancia nueva de la clase CMyTreeNode. |

//| Observaciones: ninguna. |

//+------------------------------------------------------------------+

CTreeNode* CMyTreeNode::CreateSample()

{

CMyTreeNode *result=new CMyTreeNode;

//---

return(result);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Escribe el nodo en el archivo. |

//| INPUT: file_handle - manejador de archivo abierto para escritura. |

//| OUTPUT: true si se ejecuta correctamente; false en caso contrario. |

//| Observaciones: ninguna. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CMyTreeNode::Save(int file_handle)

{

uint i=0,len;

//--- comprobación

if(file_handle<0) return(false);

//--- escribe los datos de usuario

//--- escribe la variable personalizada de tipo long

if(FileWriteLong(file_handle,m_long)!=sizeof(long)) return(false);

//--- escribe la variable personalizada de tipo double

if(FileWriteDouble(file_handle,m_double)!=sizeof(double)) return(false);

//--- escribe la variable personalizada de tipo string

len=StringLen(m_string);

//--- escribe la longitud de la cadena de caracteres

if(FileWriteInteger(file_handle,len,INT_VALUE)!=INT_VALUE) return(false);

//--- escribe la cadena

if(len!=0 && FileWriteString(file_handle,m_string,len)!=len) return(false);

//--- escribe la variable personalizada de tipo datetime

if(FileWriteLong(file_handle,m_datetime)!=sizeof(long)) return(false);

//---

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Lee los datos del nodo del archivo. |

//| INPUT: file_handle - manejador de archivo abierto para lectura. |

//| OUTPUT: true si se ejecuta correctamente; false en caso contrario. |

//| Observaciones: ninguna. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CMyTreeNode::Load(int file_handle)

{

uint i=0,len;

//--- comprobación

if(file_handle<0) return(false);

//--- lectura

if(FileIsEnding(file_handle)) return(false);

//--- lee la variable personalizada de tipo char

//--- lee la variable personalizada de tipo long

m_long=FileReadLong(file_handle);

//--- lee la variable personalizada de tipo double

m_double=FileReadDouble(file_handle);

//--- lee la variable personalizada de tipo string

//--- lee la longitud de la cadena

len=FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE);

//--- lee la cadena

if(len!=0) m_string=FileReadString(file_handle,len);

else m_string="";

//--- lee la variable personalizada de tipo datetime

m_datetime=FileReadLong(file_handle);

//---

return(true);

}