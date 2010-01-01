|
//+------------------------------------------------------------------+
//| MyTreeNode.mq5 |
//| Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.metaquotes.net/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
//---
#include <Arrays\TreeNode.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Describe la clase derivada de CTreeNode. |
//+------------------------------------------------------------------+
//| Clase CMyTreeNode. |
//| Objetivo: Implementa el nodo de un árbol binario. |
//| Descendiente de la clase CTreeNode. |
//+------------------------------------------------------------------+
class CMyTreeNode : public CTreeNode
{
protected:
//--- datos de usuario
long m_long; // campo clave de tipo long
double m_double; // variable personalizada de tipo double
string m_string; // variable personalizada de tipo string
datetime m_datetime; // variable personalizada de tipo datetime
public:
CMyTreeNode();
//--- métodos para acceder a los datos del usuario
long GetLong(void) { return(m_long); }
void SetLong(long value) { m_long=value; }
double GetDouble(void) { return(m_double); }
void SetDouble(double value) { m_double=value; }
string GetString(void) { return(m_string); }
void SetString(string value) { m_string=value; }
datetime GetDateTime(void) { return(m_datetime); }
void SetDateTime(datetime value) { m_datetime=value; }
//--- métodos para trabajar con archivos
virtual bool Save(int file_handle);
virtual bool Load(int file_handle);
protected:
virtual int Compare(const CObject *node,int mode);
//--- métodos para crear instancias de clase
virtual CTreeNode* CreateSample();
};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Constructor de la clase CMyTreeNode. |
//| INPUT: ninguna. |
//| OUTPUT: ninguna. |
//| Observaciones: ninguna. |
//+------------------------------------------------------------------+
void CMyTreeNode::CMyTreeNode()
{
//--- inicialización de los datos de usuario
m_long =0;
m_double =0.0;
m_string ="";
m_datetime =0;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Comparación con otro nodo por el algoritmo especificado. |
//| INPUT: node - elemento a comparar, |
//| mode - identificador del algoritmo de comparación. |
//| OUTPUT: resultado de la comparación (>0,0,<0). |
//| Observaciones: ninguna. |
//+------------------------------------------------------------------+
int CMyTreeNode::Compare(const CObject *node,int mode)
{
//--- el parámetro mode es ignorado
int res=0;
//--- conversión de tipos explícita
CMyTreeNode *n=node;
res=(int)(m_long-n.m_long);
//---
return(res);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Creación de una nueva instancia de la clase. |
//| INPUT: ninguna. |
//| OUTPUT: puntero a una instancia nueva de la clase CMyTreeNode. |
//| Observaciones: ninguna. |
//+------------------------------------------------------------------+
CTreeNode* CMyTreeNode::CreateSample()
{
CMyTreeNode *result=new CMyTreeNode;
//---
return(result);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Escribe el nodo en el archivo. |
//| INPUT: file_handle - manejador de archivo abierto para escritura. |
//| OUTPUT: true si se ejecuta correctamente; false en caso contrario. |
//| Observaciones: ninguna. |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CMyTreeNode::Save(int file_handle)
{
uint i=0,len;
//--- comprobación
if(file_handle<0) return(false);
//--- escribe los datos de usuario
//--- escribe la variable personalizada de tipo long
if(FileWriteLong(file_handle,m_long)!=sizeof(long)) return(false);
//--- escribe la variable personalizada de tipo double
if(FileWriteDouble(file_handle,m_double)!=sizeof(double)) return(false);
//--- escribe la variable personalizada de tipo string
len=StringLen(m_string);
//--- escribe la longitud de la cadena de caracteres
if(FileWriteInteger(file_handle,len,INT_VALUE)!=INT_VALUE) return(false);
//--- escribe la cadena
if(len!=0 && FileWriteString(file_handle,m_string,len)!=len) return(false);
//--- escribe la variable personalizada de tipo datetime
if(FileWriteLong(file_handle,m_datetime)!=sizeof(long)) return(false);
//---
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Lee los datos del nodo del archivo. |
//| INPUT: file_handle - manejador de archivo abierto para lectura. |
//| OUTPUT: true si se ejecuta correctamente; false en caso contrario. |
//| Observaciones: ninguna. |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CMyTreeNode::Load(int file_handle)
{
uint i=0,len;
//--- comprobación
if(file_handle<0) return(false);
//--- lectura
if(FileIsEnding(file_handle)) return(false);
//--- lee la variable personalizada de tipo char
//--- lee la variable personalizada de tipo long
m_long=FileReadLong(file_handle);
//--- lee la variable personalizada de tipo double
m_double=FileReadDouble(file_handle);
//--- lee la variable personalizada de tipo string
//--- lee la longitud de la cadena
len=FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE);
//--- lee la cadena
if(len!=0) m_string=FileReadString(file_handle,len);
else m_string="";
//--- lee la variable personalizada de tipo datetime
m_datetime=FileReadLong(file_handle);
//---
return(true);
}