Coloca el puntero en el siguiente elemento de la lista.

void  Next(
   CObject*  object      // Puntero al siguiente elemento de la lista
   )

Parámetros

object

[in]  Nuevo valor del puntero al siguiente elemento de la lista.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CObject::Next(CObject*)
#include <Object.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CObject *object_first,*object_second;
   //---
   object_first=new CObject;
   if(object_first==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   object_second=new CObject;
   if(object_second==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      delete object_first;
      return;
     }
   //--- establece la interconexión
   object_first.Next(object_second);
   object_second.Prev(object_first);
   //--- utiliza los objetos
   //--- ...
   //--- borra los objetos
   delete object_first;
   delete object_second;
  }