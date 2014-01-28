MetaTrader 5 para Linux
En este artículo, le explicaremos cómo instalar MetaTrader 5 en las versiones populares de Linux - Ubuntu, Debian, Linux Mint y Fedora. Estos sistemas son muy utilizados tanto en el hardware de los servidores de las grandes empresas, como por los tráders comunes.
Instalación de la plataforma con un solo comando
Para trabajar con MetaTrader 5 en Linux se usa Wine Se trata de un software gratuito que permite a los usuarios de sistemas similares a Unix ejecutar aplicaciones diseñadas para su uso en sistemas Microsoft Windows.
Hemos facilitado al máximo el procedimiento de instalación, además de preparar un script especial. El script detectará automáticamente la versión de su sistema y será compatible con las distribuciones Ubuntu, Debian, Linux Mint y Fedora. A partir de ahí, descargará e instalará el paquete Wine correspondiente. Después de ello, descargará y ejecutará el instalador de la plataforma.
Para iniciar la instalación, abra la línea de comandos (Terminal) sin privilegios de administrador (sin sudo) y especifique el comando correspondiente:
Dicho comando descarga el script listo para usar, lo hace ejecutable y lo ejecuta. Solo tendrá que introducir la contraseña de su cuenta para autorizar la instalación.
Si se le pide que instale paquetes adicionales de Wine (Mono, Gecko) en el proceso, acepte: son necesarios para que la plataforma funcione. Se iniciará el instalador de MetaTrader 5; siga los pasos estándar. Una vez completada la instalación, reinicie el sistema operativo y la plataforma estará lista para funcionar.
Instale las actualizaciones a tiempo
Recomendamos encarecidamente utilizar siempre la última versión del sistema operativo y de Wine. Las actualizaciones oportunas garantizarán una mayor estabilidad de la plataforma comercial.
Para actualizar Wine, abra la línea de comandos e introduzca
Podrá encontrar información adicional en el sitio web oficial de Wine
Directorio de datos de MetaTrader 5
Para los programas instalables, Wine crea un disco lógico virtual con el entorno necesario. En el disco, el directorio de datos del terminal durante la instalación está ubicado por defecto en la siguiente ruta:
Utilice MetaTrader 5 en Linux: todas las funciones de la plataforma están disponibles y la instalación se realiza con una sola línea.
Traducción del ruso hecha por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/articles/625
Advertencia: todos los derechos de estos materiales pertenecen a MetaQuotes Ltd. Queda totalmente prohibido el copiado total o parcial.
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
De hecho, lo hice funcionar con estos pasos (estoy en CachyOS) y soy nuevo en Linux
1. Instalé Bottles y creé una botella (aplicación)
2. Descargué la instalación de mt5 para windows desde el sitio original de mql5 (otras versiones daban errores de proxy durante la instalación).
3. En el bootle el "runner" es "ge-proton10-25", que descargué desde la home del bootle (Preferencias => Runner).
4. En la configuración de la botella metatrader5 cambié a windows 11
5. Las dependencias bootle que he descargado son: dotnet48 - allfonts - vcredist2019 - vcredist2015
6. Ejecuta mt5.exe en la botella de metatrader5 que acabo de crear.
7. Luego en los ajustes de la botella puedes abrir un terminal, teclea "winecfg", en la nueva ventana ve a gráficos y ajusta el "dpi" según cuanto quieras que haga zoom tu mt5, el mío está en 96 (tuve el mismo problema de zoom cuando intenté instalarlo con lucris, ahora funciona bien).
Esto es lo que me ha funcionado, voy probando y codificando diferentes cosas y parece que funciona bien.
Si tienes hyprland la solución es usar una máquina virtual con windows11 instalado, he probado varias cosas pero metatrader5 en hyprland simplemente no funciona.
Para la máquina virtual que he utilizado, KVM, Qemu y virt-manager
Fenómeno del fallo: falta el texto en los ejes de coordenadas (ejes horizontal y vertical).
Motivo del fallo: reinicio después de actualizar mt5.
Probado y verificado:
1) Actualizar debian v12 a v13. actualización fallida, reinstalar debian v13.
2) Descargado mt5linux.sh de mql5.com e instalado, el fallo sigue siendo el mismo. Pero en este punto, es un poco diferente.
Justo después de la instalación, eur/usd, xau/usd, usd/rmb son capaces de mostrar el texto en los ejes.
Después de importar el archivo .json de la divisa personalizada "CSI 300", cargar la plantilla de la interfaz, copiar el archivo de datos históricos y entrar en mt5, aparece el fallo.
3) Mover el directorio ~/.mt5, reinicializar winecfg, volver a ejecutar mt5linux.sh. El fallo vuelve a aparecer.
Entorno de trabajo actual:
Debian GNU/Linux 13.2.0 _Trixie
kde plasma v6.36
kernel 6.12.57+debian13-amd64 (64-bit)
wine64 v10.0~repack-6
Problema encontrado: problema de windows/Fonts.
Borrar archivos en Fonts, problema resuelto.
Restaurar archivos en Fuentes, problema reanudado.
En botellas intenté arreglar el problema instalando diferentes dependencias, concretamente directx, ya que recuerdo haber pensado que directx podría tener algo que ver con los objetos gráficos de MT5 pero no estoy seguro de que sea correcto.
Tu código tiene errores. ¿Cómo puedes tener 4 rectángulos con el mismo nombre?
Tambien por favor reporte aqui problemas que esten relacionados ESPECIFICAMENTE con Wine/Linux.
Problema resuelto.
1) Vacía los archivos del directorio windows/Fonts
2) Copia simsun.ttc en él.
Entonces, el problema se restablece.