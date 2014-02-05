Unos cuantos consejos para clientes que acaban de empezar

Introducción

La sabiduría popular, cuya autoría suele atribuirse a personas famosas, dice: "Quien no hace nada, no se equivoca". Si no consideramos también la inactividad como un error, entonces resulta difícil no estar de acuerdo con esto. Sin embargo, es posible también analizar los errores que se han cometido con anterioridad (los propios y los ajenos), con objeto de reducir al mínimo los que podamos cometer en el futuro. Ahora haremos un intento de aclararnos con las posibles situaciones que puedan aparecer durante el proceso de trabajo en el servicio homónimo.

Intentaremos hacerlo de manera objetiva, dentro de lo posible. En cualquier caso, se tratará del punto de vista del trabajador, es decir, el programador. Antes de meternos en situaciones concretas, debo señalar lo siguiente:

Cualquier coincidencia con nombres, nicks, imágenes y material ilustrativo similar es pura casualidad. Todas las afirmaciones y cálculos estadísticos efectuados más abajo, son una opinión personal del autor del presente artículo, y no pretenden constituir una verdad absoluta.

1. ¿Y para qué hace falta este servicio de Trabajo?



Usar el servicio Trabajo o no, es algo que cada uno decide independientemente. Mi opinión es clara: hay que usarlo. A continuación, haré unas cuantas reflexiones al respecto. Si profundizamos en los problemas básicos que podrían surgir en el proceso de interacción entre el cliente y el trabajador, entonces podemos distinguir los siguientes:

Tareas técnicas (TT) cuyo sentido es poco claro o de carácter ambiguo, y el resultado que se desprende de ello: el trabajador hace otra cosa totalmente diferente de lo que el cliente esperaba de él;

Temor por parte del cliente a que el trabajador le pueda engañar: por ejemplo, que se quede con el anticipo y no haga el trabajo, o que lo finalice parciamente;

Temor por parte del trabajador de que el cliente le pueda engañar: por ejemplo, que reciba el trabajo finalizado y no le dé la parte restante del dinero;

Aparición de situaciones discutibles (en muchas ocasiones sin salida visible): cada uno está seguro al 100% de que tiene razón y no desea buscar ninguna solución intermedia de compromiso.

De las situaciones problemáticas expuestas más arriba, las tres últimas se pueden resolver completamente. El problema con la TT no escrita con claridad puede ser igualmente resuelta. El fallo, en esencia, es el mismo: la inevitabilidad, tanto por parte del cliente, como por parte del trabajador, de llevar a cabo una serie de "movimientos físicos" adicionales, ya sea la formalización del encargo, la transferencia de la cantidad para el pago, el paso por diversas etapas intermedias, etcétera. Pero a mí me parece que esto es un precio insignificante, comparado con la paz espiritual y la seguridad de que el dinero no se perderá y de que el trabajo será finalizado.

Bien, usted ha decidido a pesar de todo usar el servicio Trabajo y encargar el desarrollo o la modificación de un indicador, un experto o script. Se supone que usted debe familiarizarse primero con el siguiente documento: Normas de uso del servicio 'Trabajo'. Y si usted no lo ha hecho aún, este es el momento más adecuado de rellenar ese hueco en sus conocimientos.

A continuación, es recomendable que se lea atentamente el artículo "Cómo encargar la escritura de un asesor y obtener el resultado deseado" y "Cómo encargar un robot comercial en MQL5 y MQL4". Todo esto le ayudará a concienciarse para llevar a cabo un trabajo serio y funcional, ya que usted es una persona seria, un futuro trader, o puede incluso que ya uno en ciernes. Y esta especialidad exige de la persona una aproximación reflexiva y escrupulosa.

2. Tipos extendidos de encargo



Intentaremos clasificar los tipos más extendidos de encargo con los que suelen surgir situaciones problemáticas. Sin pretender redactar una lista completa, podemos enumerar los tipos de encargo que veremos más abajo.

2.1. Forex - es muy sencillo

El cliente que no entiende él mismo qué quiere y cómo debe funcionar concretamente todo al asunto. Normalmente suelen ser novatos en Forex, que han ido acumulando conocimientos superficiales y piensan que Forex es algo muy sencillo. Al notar una porción del gráfico donde se cruzan dos МА, y tras añadir un montón de MACD (sin entender incluso que se trata de las dos mismas líneas МА) deciden que han encontrado un sistema comercial, y sólo queda codificarlo en forma de "búho" y empezar a "sacar pasta".

Las solicitudes de semejantes clientes tienen el siguiente aspecto: "Un Asesor simple", "Un Indicador simple" y otras variantes con las palabras "simple" y "sencillo". Además, proponen un pago por el trabajo de 10-20 créditos. El servicio mismo no deja poner menos.

En lo que respecta al trato, un cliente así raras veces reconoce que es un novato y que, muy posiblemente, está encargando una tontería, y por lo tanto el precio no se corresponde. Por algún motivo, los angloparlantes suelen reconocer esto casi de inmediato e incluso piden consejo con el funcionamiento de su sistema.

El único consejo que se les puede dar aquí es que, antes de entrar en el servicio Trabajo, testen su sistema de manera manual durante un intervalo prolongado (aunque sea anual). O bien, en el régimen visual del téster, usando los expertos existentes para la apertura/cierre de operaciones, por ejemplo, el ENTRENADOR Comercial 2 o utilizar programas de testado especializados.

2.2. En las profundides de los indicadores

El otro extremo en el que incurren los novatos, es el uso de una multitud de diferentes indicadores, que en ocasiones generan señales que a veces incluso se excluyen las unas a las otras. También es muy popular la acumulación de varios indicadores de diferentes escalas (que a veces llegan a diferenciarse en varios órdenes) en una sola ventana de indicador, procediendo a la búsqueda de señales que se cruzan entre sí. De esto "pecan", y no sólo los novatos de Forex.

Todos los intentos de explicarles que eso no se puede llevar a cabo chocan con la testaruda incomprensión y las referencias abstractas al programador tal o cual, que lo logró de manera muy simple, etcétera. Además, la incomprensión es tanto más persistente, cuanto menos tiempo ha pasado la persona ante la pantalla del terminal: es inversamente proporcional.

Vamos a dar un ejemplo de ese tipo de acumulación. Tomemos un RSI con un diapasón regulado, desde 0 hasta 100 y un ATR con un diapasón no regulado (desde 0 hasta una amplitud desconocida, significativamente menor a una unidad). Entraremos en BUY, cuando ATR cruce RSI de abajo a arriba en la siguiente barra. En la imagen inferior (dib.1) la señal de compra que ha aparecido se muestra con un rectángulo gris.

Marquémoslo con un una línea vertical punteada y veamos que sucede después.

Dib. 1. Hay una señal de compra (BUY)

En la siguiente imagen (dib. 2) vemos que hay una señal de compra, que incluso se ha vuelto más intensa, pero, por algún motivo, se ha trasladado ligeramente a la izquierda (la posición de la línea vertical punteada no ha cambiado en el eje temporal). Esto significa que se debería haber comprado antes. Aquí hay algo que no encaja.

Dib. 2. Seguimos teniendo la señal de compra (BUY)

La tercera imagen (dib. 3) es desalentadora, nuestra señal ha desaparecido, se ha volatilizado, como si nunca hubiese existido. Esto sucede a causa de la interpolación (cuando es necesario representar en un gráfico varios indicadores con diferentes diapasones de valores, además, de tal manera, que todos sean visibles a la vez).

Dib. 3. Ha desaparecido

También nos encontramos con frecuencia casos en los que la persona cae en una ilusión al mirar el resultado del trabajo del indicador en el historial. No se entiende con claridad que muchos indicadores "cambian sus indicaciones" dependiendo de los precios, en constante cambio, y forman los valores finales después de concluir varias barras del gráfico, cuando en realidad puede ser tarde para abrir una posición. Es lo que llaman "redibujado". El ejemplo más llamativo de ese tipo de indicador quizá sea Zig-Zag.

La relación con semejante cliente puede tener lugar durante mucho tiempo, lo que aguante la paciencia por ambas partes, y puede convertirse en una auténtica prueba psicológica, como intentar atrapar a un gato negro que no existe en una habitación a oscuras.

El consejo aquí es muy sencillo, hay que observar cómo se comportan los indicadores en su dinámica. Hay que estar atento a si las señales desparecen con el cambio de escala del gráfico, según el eje temporal y/o el eje de precios. Hay que observar si cambia el aspecto de la oblícua o el histograma del indicador en las barras precedentes, al cambiar los precios. Esto se puede realizar de manera sencilla en el régimen visual del funcionamiento del téster, pasando nuestro propio conjunto de indicadores al gráfico. Aquí podemos usar cualquier experto, por ejemplo, uno de los que incluye el terminal.

2.3. Automatizar el sistema manual

Es una de las opciones más complicadas. Una persona puede llevar comerciando mucho tiempo de manera rentable, pero al intentar dar a su sistema forma de algoritmo, entra en un callejón sin salida. O bien comenzará a describir cada barra del gráfico con concreciones de los valores de los precios y los valores de los indicadores. Esto sucede porque en el comercio se utiliza la intuición, es decir, la elaboración (oculta a nivel subconsciente) de la información comercial, que fructifica únicamente como resultado final. Por qué resulta de esta forma no lo entiende con certeza ni él mismo.

Si no consigue dar forma al sistema, la opción óptima sería la automatización por etapas del comercio. Cualquier sistema consta de elementos estándar (apertura/cierre de posiciones/órdenes, control de riesgos, gestión de posiciones, etcétera). Divida el trabajo en etapas y cumpla cada una de ellas por separado. Paulatinamente, paso a paso, puede conseguir una automatización del trabajo casi completa.

La segunda variante es renunciar de golpe a la plena automatización del sistema comercial y hacer un sistema semiautomático. Podría tener la forma siguiente: la decisión de qué y cuándo abrir una posición la toma el trader, y el resto del trabajo lo ejecuta el experto. O bien podría establecer un diapasón temporal y/o de valor, donde deberá haber una entrada en ciertas condiciones determinadas, y a partir de ahí el experto rastrea estas condiciones, para que luego la apertura tenga lugar en los diapasones establecidos.

De esta forma, aquí sería ideal usar las dos aproximaciones. La primera, consisitiría en elaborar directamente un sistema semiautomático, que se encargaría de la mayor parte las operaciones comerciales rutinarias. La segunda, dividir el trabajo en varias etapas. Cada una en forma de trabajo por separado con la obtención de un experto en su versión finalizada. También es posible unir las dos variantes.

2.4. Que el asesor prepare el té

A veces aparecen encargos en los que la lista de funciones relacionadas directamente con el comercio, constituye la menor parte de las TT. La mayor parte es la monitorización del estado de la computadora, la red, el envío de SMS y e-mails, el seguimiento de todos los posibles bloqueos y cambios del medio que rodea el sistema, por pequeños que puedan ser. Además de la advertencia sonora (o por voz) al dueño sobre todo lo mencionado.

Si el cliente y el trabajador se empeñan, todo esto es posible, por supuesto. Lo único es que el cliente, normalmente, no demuestra las mismas ganas a la hora de financiar la realización de todas estas funciones. ¿Pero es acaso todo esto necesario en la vida real de un experto real? Posiblemente, no. De todas formas, un experto así no podrá trabajar de manera totalmente autónoma, dado que existe un concepto llamado error irresoluble (por ejemplo, la pérdida prolongada de la alimentación del ordenador).

Por eso, hay que limitar de manera lógica las funciones que delagamos en el experto. Esto, además de abaratar su desarrollo, aumentará la fiabilidad del funcionamiento del experto, ya que cuantas menos funciones haya, menos errores se producirán.

2.5. Haz no sé qué

La primera parte de esta primera frase - "ve no sé adónde" - normalmente le viene a la cabeza, tanto al cliente, como al trabajador, en relación del uno con respecto al otro, hacia el final del trabajo. Debido a la falta de reflexión sobre el sistema comercial, en el proceso de desarrollo del experto (o indicador) el cliente comienza a pensar en cambios, añadidos y eliminaciones de fragmentos de la TT.

Si los cambios no resultan muy costosos desde el punto de vista de la programación, entonces creo que es totalmente permisible. Es posible que se pase de largo o se olvide alguna minucia. Sin embargo, con frecuencia se suceden cambios que al cliente no se le antojan especialmente significativos, pero que, en realidad, exigen rehacer partes sustanciales del experto. Y lo más importante, son cambios que exigen rehacer la misma lógica del funcionamiento. Uno de los ejemplos más extendidos es la sustitución de la apertura de posiciones "de mercado" en el funcionamiento, a través de órdenes pendientes, o al revés.

Aquí sólo se puede recomendar una cosa: conseguir que la TT esté totalmente clara, tanto para el trabajador, como para el cliente (por raro que suene esto). En ocasiones, pulir la elaboración de la TT puede llevar más tiempo que el mismo trabajo en general. Considero que esto entra dentro de lo normal, dado que establecer la tarea es una parte del trabajo mismo.

3. ¿Cómo es la TT ideal?



Si estudiamos la estructura de la tarea técnica a un nivel de desarrollo abstracto, entonces la TT ideal se podría imaginar aproximadamente de la forma siguiente:

3.1. Medio para el trabajo

Para qué terminal (MetaTrader 4/MetaTrader 5) se requiere el desarrollo. Normalmente se suele olvidar de indicar lo más importante en la TT, e incluso en el tema del encargo. Hay que indicar esto en el tema del encargo, porque no todos los desarrolladores han asimilado el lenguaje MQL5. O al contrario, han obviado el estudio de MQL4 y directamente se han dedicado a MQL5.

3.2. Qué centro de transacciones o bróker se supone que va a usar el desarrollo

Esto hay que saberlo, básicamente, en el caso de desarrollo de expertos (o scripts comerciales). Pueden existir diferentes matices: en la ejecución de las órdenes, el tamaño de los lotes mínimos/máximos, el traslado de posición a través de la noche, en la cantidad de símbolos en las cotizaciones, la divisa de la cuenta, en si funcionan en el sábado/domingo y si hay que elaborarlas o no, en si el spread es fijo o fluctúa, en el hecho de trabajar según la apertura de una barra o según los ticks, etcétera.

Lo mejor de todo es que el cliente abra una cuenta de prueba con su centro de transacciones/bróker, con la supuesta divisa de la cuenta y que se la presente al desarrollador. Esto es necesario porque el procedimiento de apertura, incluso de una cuenta de prueba en algunos centros de transacciones (Oanda, por ejemplo) exige registrarse rellenando fichas, etcétera. Ahórrele tiempo al desarrollador. Ese mismo tiempo puede ser necesario durante los ajustes y el testado del trabajo.

3.3. Se presupone que el desarrollo se usará para una cuenta real o el testado/cuenta de prueba

En realidad, la diferencia es capital. Si para el testado es importante, ante todo, la velocidad del funcionamiento (de ello depende la velocidad de optimización), para el trabajo en una cuenta real es importante el desarrollo y la restauración del correcto estado del experto en caso de posibles bloqueos en las comunicaciones, en caso de reinicio del terminal, etcétera. Además, la velocidad de testado del experto para una cuenta real puede ralentizarse varias veces, si no varias decenas de veces más. De nuevo, esto influye significativamente en el precio del desarrollo de una forma u otra.

Aquí conviene formularse la siguiente pregunta: ¿es necesario un asesor para una cuenta real? Si el desarrollo es experimental y el algoritmo aún no se ha establecido de manera definitiva y se va a cambiar y a rehacer, entonces no tiene sentido encargarlo para una cuenta real. Y lo que es más, esto no es en modo alguno perjudicial, ya que la optimización puede trasncurrir significativamente más despacio. Después de elaborar el algoritmo, se puede encargar la elaboración definitiva, aplicada a una cuenta real. Esto no costará demasiado caro.

3.4. Descripción del algoritmo de funcionamiento

Asímismo, es deseable que proporcione una lista aproximada de los parámetros externos (de suponer que vaya a usarlos). Indique los nombres preferibles y los valores por defecto. Esto acelerará sustancialmente las etapas más rutinarias en el trabajo del programador, ahorrándole preguntas y matizaciones innecesarias que hacer al cliente.

3.5. Tipo de información preferible en la pantalla

Es necesario hacer esto, dado que no es posible representar en la pantalla todo lo que desea el cliente. Y hay que conocer esta información en el momento en que se coordinan las TT, no más tarde. Si se supone que se debe representar algo en la pantalla en el proceso de funcionamiento del experto o el indicador, sería deseable indicar el aspecto aproximado y el fondo del gráfico donde supone que se mostrará el trabajo (negro, claro, blanco o de cualquier otro color).

Si se necesitan ilustraciones durante el proceso de explicación del algoritmo, entonces es necesario hacerlas. Un dibujo con los comentarios pertinentes puede describir el algoritmo de manera mucho mejor y más clara que varias páginas de texto.

Sin duda, una tarea técnica ejecutada correctamente significa la mitad de un desarrollo finalizado con éxito y es un factor clave en la obtención del resultado esperado. Así que no merece la pena ahorrar tiempo en la descripción de todos los puntos de la TT. Lo amortizaremos durante el desarrollo.

3.6. Miscelánea

Aquí normalmente se escribe sobre condiciones y exigencias generales. Pueden ser, por ejemplo, exigencias sobre la transmisión del texto fuente (código) después de finalizar la última etapa del trabajo, la ampliación de los comentarios sobre el texto fuente, el plazo de garantía a la hora de solucionar gratuitamente posibles errores, así como otras exigencias.

4. Algunas palabras sobre los ajustes y comprobaciones finales



En esta etapa se comprueba la correspondencia entre las funciones con las que realmente cumple el experto o el indicador y las funciones descritas en la lista en la TT. Como ya sabemos, una de las leyes de Murphy en programación dice: cada programa contiene como mínimo un error. De aquí se desprende una consecuencia: cada error localizado y solucionado resulta ser el penúltimo. Por supuesto que todo esto es una broma, pero para los programas complicados (tanto expertos, como indicadores) esta "ley" no se encuentra muy lejos de la verdad.

De aquí podemos sacar otra conclusión más: no merece la pena comenzar a sospechar directamente de la mala intención o incompetencia del desarrollador, si incluso después de la entrega/recibo del encargo observamos un error, o puede que más de uno. Considero que la calidad del servicio del trabajador se define, en primer lugar, por su capacidad para resolver los posibles errores que se hayan detectado en el trabajo.

A mi parecer, para comprobar los desarrollos complicados, que ponen en marcha algoritmos con multitud de condiciones lógicas y ramificaciones, sería óptimo llevar a cabo un desarrollo/comprobación por etapas. La tarea se desarrolla en varias partes lógicamente independientes, y la van realizando/comprobando por etapas, de manera conjunta, el cliente y el trabajador. En el estadio final se comprueba la interacción entre las partes anteriormente chequeadas, así como el trabajo en general.

Los conceptos complicación/sencillez, por supuesto, son subjetivos y dependen en gran medida de la experiencia del trabajador y de la comprensión de todos los matices y detalles del trabajo por parte del cliente. Los métodos de comprobación con los que cuentan los terminales MetaTrader 4 y MetaTrader 5, son muy variados. Tanto, que algunos clientes ni siquiera sospechan (u olvidan, me he encontrado con casos así) de la existencia de la posibilidad que brinda la ejecución de un experto según los datos históricos. Y lo más importante, la presencia del régimen visual del funcionamiento del téster.

Es uno de los métodos más potentes y cómodos de comprobación cuando en el régimen acelerado de recepción de cotizaciones históricas se puede testar de manera visual en varios minutos el indicador o el experto, observando visualmente los resultados de su funcionamiento, en forma de operaciones cerradas e información en la pantalla. Además, la velocidad de recepción de las cotizaciones se puede ralentizar e incluso detener, para analizar todos los detalles del funcionamiento de alguna operación concreta.

A continuación, después de la comprobación en el téster, podemos cerciorarnos del buen funcionamiento del experto iniciándolo en su versión de prueba. Normalmente, un día y medio de funcionamiento en régimen de tiempo real con una cuenta de prueba suele ser suficiente para realizar una comprobación completa. Eso, por supuesto, si no se usan time frames muy grandes (de una semana o más).

5. Descripción de los errores encontrados



Querría dedicar unas palabras aparte sobre el mejor modo de describir un error detectado por parte del cliente. Si hablamos de casos extremos, más concretamente sobre cómo no hay que describir un error, tendríamos entre manos algo más o menos así: "Su experto no funciona, deberían haberse abierto muchas operaciones, pero no ha habido ni una sola".

Al trabajador sólo le quedaría adividar qué sería lo que ha sucedido con el terminal del cliente, en qué instrumento, time frame, parámetros establecidos, etcétera, está el problema.

A mi parecer, lo mejor sería describir el error/imprecisión encontrado, usando una imagen gráfica. Los terminales MetaTrader 4 y MetaTrader 5 permiten guardar un gráfico en forma de archivo de imagen. МТ4 lo hace en formato GIF y BMP, y МТ5, además, en formato PNG. Es preferible el formato PNG, ya que conserva la imagen con total nitidez.

La nitidez de la imagen es muy importante a la hora de valorar correctamente la posición de las líneas, las barras y sus valores numéricos en el gráfico guardado.

En el terminal МТ4 tendría aproximadamente el aspecto mostrado en el dibujo inferior (dib. 4). Para eso hay que pinchar con el botón derecho del ratón sobre el gráfico requerido en el terminal y aparecerá un menú.

Dib. 4. Guardar la imagen del gráfico en un archivo

En el terminal МetaТrader 5 se hace exactamente igual, se elige el mismo comando del menú Guardar como imagen, sólo que el mismo menú se diferencia un poco en el conjunto de comandos.

Después de elegir el comando del menú, aparecerá una ventana adicional de diálogo para elegir la resolución y la zona de la imagen a guardar. Así se muestra más abajo, en el dib. 5:

Dib. 5. Establecer los parámetros de la imagen guardada

Para guardar sólo la imagen de la ventana con el gráfico, hay que elegir la opción Gráfico activo (como está). Si elegimos la opción Área activa trabajada, entonces se guardará la imagen de toda la ventana del terminal. A veces resulta útil cuando se pueden mostrar varios gráficos simultáneamente.

No es recomendable cambiar la resolución del gráfico activo, ya que eso puede empeorar la claridad de la imagen guardada.

Para obtener la imagen, se puede pulsar igualmente la combinación de teclas Alt+PrtScr o simplemente PrtScr, lo que le permitirá guardar la imagen del gráfico de la ventana en curso o de toda la ventana en el portapapeles y después pasarlo a algún redactor gráfico.

A continuación, se puede abrir el archivo gráfico recibido en el redactor gráfico y redactarlo (de ser necesario), por ejemplo, añadir textos con aclaraciones del supuesto error, en los lugares necesarios del gráfico. Para redactar lo más simple es utilizar el redactor Paint, incluido en el paquete Windows. Aunque esto es ya cuestión de gustos y costumbres.

6. "Trampas" descubiertas en las TT

Normalmente, las trampas aparecen por diferentes motivos: falta de comprensión de todos los detalles en la formación de los precios en las bolsas o en Forex, falta de atención con las peculiaridades de la escala según el eje temporal y el eje de precios, etcétera. Si el trabajador prestará atención a estos puntos directamente durante la evaluación de la TT, o si hará una aproximación desde una posición formal, es algo que depende de su cualificación y del conocimiento de las peculiaridades del comercio en los mercados. Y también de su honradez, claro.

Si recurrimos al carácter metafórico del arte popular, entonces nos encontramos con que, frecuentemente, el cliente, durante la escritura de la TT, se pone a estudiar el comportamiento de las "vacas esféricas en el vacío" en lugar del comportamiento de los mercados financieros o divisas reales. Es decir, idealiza hasta el límite el comportamiento de la serie de precios.

6.1. Discreción del cambio del precio

Veamos un ejemplo práctico. En un ejercicio técnico vemos escrito aproximadamente lo siguiente: cuando el precio alcanza lo establecido por parámetro exterior de valor, hay que abrir la posición de compra. En apariencia, ¿qué preguntas pueden surgir aquí?: aquí tenemos el precio, aquí tenemos el número establecido, sólo hay que escribir las condiciones para el gatillo y todo lo demás.

La única "minucia" que se ha perdido de vista aquí es que el precio "va" por el gráfico de manera discreta (de un punto a otro) y no de manera ininterrumpida. Incluso si conectamos la opción en el terminal Gráfico en forma de línea quebrada y vemos la línea en la pantalla, esto no significa que vaya a transformar en ininterrumpido el curso del precio. De todas formas, la serie real de precios del gráfico está compuesta de puntos discretos.

Podemos ilustrar este caso con un dibujo del gráfico de ticks (aspecto aproximado).

Dib. 6. Cambio discreto del precio

La línea continua horizontal está marcada por el valor establecido del precio, con puntos rojos y azules están marcados los valores de precio reales que ha alcanzado. Si miramos atentamente al gráfico, podemos notar que, formalmente, el precio ni una sola vez ha coincidido con nivel que hemos establecido nosotros. Es decir, que siguiendo la lógica de la TT fuente, la condición no se ha cumplido ni una sola vez.

Aquí hay que hacer una observación muy importante, todas las medias de los precios entre sí tiene que comportarse con la precisión de un punto. Por ejemplo, si las cotizaciones del instrumento contienen cinco signos después de la coma, entonces un punto es igual a 0.00001. Con tal precisión deben igualarse los precios. Además, hay que tener en cuenta que hay instrumentos (por ejemplo, los mini-futures), cuya discreción de cambio de precios es mayor a un punto.



Así, aunque veamos que el precio ha alcanzado más o menos el nivel establecido, teniendo en cuenta estrictamente lo escrito en la TT, la condición no se ha cumplido ni una sola vez. Para conseguir una representación idealizada del precio configurado en la TT, de acuerdo con la realidad, hay que hacer lo siguiente: añadir al nivel dos límites, uno por encima y otro por debajo. En el dibujo están representados con líneas punteadas. El tamaño de estos límites depende del sistema comercial en concreto. En la mayoría de los casos, basta con 2-3 del tamaño del spread medio.

Entonces consideraremos que todos los puntos que han aparecido en la zona comprendida entre las líneas punteadas han alcanzado el valor establecido. En el dibujo de arriba están rodeados por círculos verdes.

Volvamos a nuestra TT. La corregiremos de la siguiente forma: cuando el precio alcance lo establecido por el parámetro exterior de valor más/menos delta, entonces se abrirá la posición de compra. Ahora está mucho mejor.

El segundo momento clave está relacionado con el hecho de que la señal con el servidor del bróker puede perderse en cualquier momento. Mientras se restablece la señal, el precio puede "desviarse" tanto al alza como a la baja, a cualquier distancia con respecto a lo establecido. En el dibujo, esta zona (ausencia de señal con el servidor del bróker) se muestra con un rectángulo rosa. Obviamente, esta situación debe ser tenida en cuenta en la TT.

Corregimos de nuevo nuestra TT: cuando el valor anterior del precio se encuentra por debajo de lo establecido por el parámetro exterior de valor menos delta, y el valor está actual dentro de los límites de lo establecido por el parámetro exterior de valor más/menos delta y el intervalo temporal entre ellos no es mayor al establecido, entonces abrimos una posición de compra. Ahora todo está correcto.

6.2. Una respuesta precisa en el momento establecido

Leamos la TT: en lo establecido por el parámetro externo de tiempo configuramos dos órdenes pendientes de compra y venta, a una distancia establecida del precio. Aquí hay que distinguir a los dos tipos de terminal, МТ4 y МТ5. Si en el terminal MetaTrader 5 es posible usar el temporizador con una discreción mínima de un segundo y contar el tiempo con la misma precisión, en el lenguaje MQL4 del terminal MetaTrader 4, el temporizador no existe.

Por eso, en МТ4, como método estándar para contar el tiempo, se usa normalmente el momento de llegada de los ticks de precio del instrumento con el que trabaja el experto o el indicador. En tanto que los ticks no llegan de manera uniforme y el intervalo de tiempo entre ticks contiguos es bastante grande, hasta varias decenas de segundo e incluso varios minutos en condiciones de mercado poco activas, resulta que no podemos garantizar una elaboración absolutamente precisa de las órdenes en el tiempo establecido. El otro método estándar para contar el tiempo en МТ4 es el uso de un experto cíclico, bastante incómodo para el desarrollo y que tiene una serie de rasgos negativos.

Por eso, esta parte de la TT es mejor reescribirla de la siguiente forma: en lo establecido por el parámetro externo tiempo con el margen de error establecido crear dos órdenes pendientes de compra y venta a la distancia establecida del precio.

6.3. Uso de términos de escala global

Un ejemplo característico: cuando en el mercado hay equilibrio, se efectuarán ciertas acciones. Cuando haya tendencias de mercado, se hará esto otro. Además, el cliente supone que programar el concepto de trend/flat es una tarea tan sencilla, que no merece la pena detenerse con detalle en ella. Creo que sobran los comentarios.

Otro ejemplo: poner una orden pendiente al extremo. Qué es extremo según el cliente, no se explica en la TT, por supuesto. De verdad, para qué, si ya se ve de todas formas en el gráfico. El hecho de que para la búsqueda del extremo existan una serie de algoritmos diferentes, cada uno de los cuales tiene sus virtudes y defectos, es una sorpresa para el cliente.

6.4. Uso de términos cotidianos

Aquí se refiere al uso de términos que más o menos se entienden en el uso cotidiano, pero que no sirven para el uso en la TT Daremos algunos ejemplos. Leemos en la TT: si la línea del indicador forma dos bultos que van uno detrás de otro, el segundo más bajo que el primero... Y etcétera, así se describe el uso de la divergencia.

Surge una montaña de preguntas después de leerlo, qué debemos considerar un bulto, a qué distancia máxima/mínima se encuentran estos dos "bultos", cuánto más abajo tiene que estar el segundo y etcétera.

Asímismo, se usan con frecuencia las palabras mucho/poco, pequeño/grande y otras semejantes. Hay que entender que la programación está basada en las matemáticas, y las matemáticas exigen que todo esté determinado por cantidades precisas. De otra forma no hay manera.

7. Y bien, ¿cuándo hay que recurrir al arbitraje??



Obviamente, hay que recurrir al arbitraje antes de que el trabajo esté terminado y se haya pasado a la última etapa de tansmisión del trabajo/remuneración. De otra forma, no se dispondrá de las palancas de presión económica sobre el cliente o el trabajador. Es una condición imprescindible.

Se supone que sólo puede existir un motivo para recurrir al arbitraje: el surgimiento de problemas entre cliente y trabajador que sólo se pueden resolver en orden individual. Por ejemplo, el cliente está convencido de que el modelo que se le ha dado no funciona bien (la TT no se corresponde con lo encargado), mientras que el trabajador sostiene lo contrario.

Otra posibilidad frecuente es la "desaparición" del trabajador o el cliente por un largo periodo de tiempo. No responde a los mensajes, ni al correo, etcétera. Además, el dinero del cliente está bloqueado en la cuenta, y el trabajo no está hecho. O al contrario, el trabajo ya hace mucho que se finalizó, pero no hay posibilidades de recibir el pago. Las circunstancias en la vida pueden ser diversas, pero, al menos, la situación debe y puede ser resuelta con ayuda del arbitraje.

Una situación muy extendida es cuando ambas partes se precipitan con la etapa de coordinación de la TT y el comienzo del trabajo. Y luego resulta que la TT en semejante estado no sirve, y necesita de una aclaración y descripción más detallada de varios puntos. Es posible que haya que reconsiderar el coste del cumplimiento del trabajo. Dar marcha atrás con el trabajo en este estadio sólo se puede con la ayuda del arbitraje. Por eso es mejor no apresurarse con el inicio del trabajo y releer cuantas veces sean necesarias la TT.

Conclusión

Espero que este artículo haya resultado útil para los usuarios principiantes en el servicio Trabajo. En especial para los clientes principiantes. A buen seguro, en el artículo no se han estudiado todas la cuestiones, pero el camino hace fuerte al caminante. Sólo queda desear que seamos más pacientes los unos con los otros, que expulsemos menos emociones negativas al mundo que nos rodea, ya que no por ello se va a sentir mejor nadie, ni el cliente, ni el trabajador.

Lista de preguntas preferidas por parte de los clientes



1. ¿Por qué algunos trabajadores no quieren contactar por Skype, icq, por teléfono, e-mail, etcétera?

Creo que hay dos motivos principales:

En primer lugar, trabajador hay uno y clientes muchos, y si están en contacto con todos on-line (y no digamos ya, si es al mismo tiempo), entonces no les quedará casi tiempo que dedicarle a la programación del encargo. Sólo parece que por Skype o icq se puede explicar todo más deprisa, pero se trata de un mito muy extendido.

En segundo lugar, todas estas variantes carecen de una propiedad muy importante: nada queda registrado por escrito. En caso de que surjan situaciones discutibles y haya que recurrir al arbitraje, la correspondencia sobre el tema del encargo puede servir como prueba de que una de las dos partes lleva o no razón.

2. ¿Por qué se cierra el terminal al iniciar un experto/indicador compilado (un archivo con la extensión ex4, ex5)?

Lo más seguro es que su versión del terminal haya quedado anticuada con respecto a la versión usada para la compilación. Merece la pena actualizar el termianl con la última versión disponible.

3. ¿Qué clase de errores al compilar los archivos de experto/indicador son: Function 'xxxxxx' is not referenced and will be removed from exp-file?

No se trata de un error. El mensaje dice que la función 'xxxxxx' no se usa (en el lugar 'xxxxxx' se indica el nombre concreto de la función) y no aparecerá en el archivo compilado. Se puede ignorar este mensaje, la presencia de esa "línea" de función no influye de ninguna forma en el funcionamiento del experto o el indicador.

4. ¿Qué clase de error al compilar los archivos de experto/indicador es: can't open "хххххх" include file?

El mensaje dice que, al trasladar los archivos a la computadora, o bien el archivo "хххххх" no ha sido copiado, o bien ha sido copiado en el directorio incorrecto. Normalmente, los archivos con las extensiones mqh hay que ponerlos en el directorio include del terminal.

5. ¿Por qué durante el funcionamiento del experto no se pueden poner símbolos en el lugar donde se ha cerrado la posición de take-profit/stop-loss?

Esa posibilidad sólo está prevista durante el testado del experto en el téster de estrategias. No existe cuando se trabaja con cuentas reales o de prueba. Se puede trasladar la operación que interese desde el historial de la cuenta al gráfico, pulsando el botón izquierdo del ratón, y entonces aparecerán sobre el gráfico los signos convencionales de apertura y cierre de posición, unidos con una línea punteada, de la misma forma que durante el testado en el téster de estrategias.

6. ¿Por qué la posición no se ha abierto (la orden no ha sido establecida), a pesar de que en el historial del gráfico están presentes todas las condiciones para la entrada?

Lo más probable es que se haya usted topado con el efecto del redibujado de algún indicador cuyas indicaciones están usándose en el experto. Las condiciones (los valores de los indicadores), que existían en el momento de la supuesta entrada, correspondían a la ausencia de señal para la apertura de posición. Después, tras unas cuantas barras, los valores de los indicadores cambiaron y tomaron el aspecto final que podemos ver en el historial. Se puede comprobar fácilmente en el régimen visual del téster.

7. ¿Cómo se puede cancelar el trabajo en la etapa Prototipo/Maqueta - Demostración?

Sólo se puede cancelar recurriendo al Arbitraje.

Lista de enlaces que se recomienda leer

