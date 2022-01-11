MetaTrader 5 su Linux

In questo articolo mostriamo come installare MetaTrader 5 sulle versioni Linux più diffuse, Ubuntu, Debian, Linux Mint e Fedora. Questi sistemi sono ampiamente utilizzati sull'hardware dei server delle aziende e sui personal computer dei trader.







Installazione della piattaforma con un comando

MetaTrader 5 funziona su Linux utilizzando Wine. Wine è un layer di compatibilità gratuito che consente al software applicativo sviluppato per Microsoft Windows di funzionare su sistemi operativi simili a Unix.

Abbiamo preparato uno script speciale per rendere il processo di installazione il più semplice possibile. Lo script rileverà automaticamente la versione del tuo sistema e supporta le distribuzioni Ubuntu, Debian, Linux Mint e Fedora. In base a ciò, scaricherà e installerà il pacchetto Wine appropriato. Successivamente, scaricherà ed eseguirà il programma di installazione della piattaforma.



Per avviare l'installazione, aprire la riga di comando (Terminale) senza i privilegi di amministratore (senza sudo) e specificare il relativo comando:

wget https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5linux.sh ; chmod +x mt5linux.sh ; ./mt5linux.sh

Questo comando scarica lo script, lo rende eseguibile e lo esegue. Devi solo inserire la password del tuo account per consentire l'installazione.











Se ti viene richiesto di installare ulteriori pacchetti Wine (Mono, Gecko), accetta, poiché questi pacchetti sono necessari per il funzionamento della piattaforma. Successivamente verrà avviato il programma di installazione di MetaTrader 5, procedere con i passaggi standard. Una volta completata l'installazione, riavvia il sistema operativo e la piattaforma sarà pronta all'uso.













Installa gli aggiornamenti in modo tempestivo

Si consiglia vivamente di utilizzare sempre le ultime versioni del sistema operativo e di Wine. Aggiornamenti tempestivi aumentano la stabilità operativa della piattaforma e migliorano le prestazioni.

Per aggiornare Wine, apri un prompt dei comandi e digita il seguente comando:

sudo apt update ; sudo apt upgrade



Per ulteriori informazioni, visita il sito web ufficiale di Wine.





Directory dei dati di MetaTrader 5



Wine crea un'unità logica virtuale separata con l'ambiente necessario per ogni programma installato. Il percorso predefinito della cartella dei dati del terminale installato è il seguente:

Home directory\.mt5\drive_c\Program Files\MetaTrader 5







Usa MetaTrader 5 su Linux: installa con un solo comando e goditi tutte le funzionalità della piattaforma.