MetaTrader 5 su Linux
In questo articolo mostriamo come installare MetaTrader 5 sulle versioni Linux più diffuse, Ubuntu, Debian, Linux Mint e Fedora. Questi sistemi sono ampiamente utilizzati sull'hardware dei server delle aziende e sui personal computer dei trader.
Installazione della piattaforma con un comando
MetaTrader 5 funziona su Linux utilizzando Wine. Wine è un layer di compatibilità gratuito che consente al software applicativo sviluppato per Microsoft Windows di funzionare su sistemi operativi simili a Unix.
Abbiamo preparato uno script speciale per rendere il processo di installazione il più semplice possibile. Lo script rileverà automaticamente la versione del tuo sistema e supporta le distribuzioni Ubuntu, Debian, Linux Mint e Fedora. In base a ciò, scaricherà e installerà il pacchetto Wine appropriato. Successivamente, scaricherà ed eseguirà il programma di installazione della piattaforma.
Per avviare l'installazione, aprire la riga di comando (Terminale) senza i privilegi di amministratore (senza sudo) e specificare il relativo comando:
Questo comando scarica lo script, lo rende eseguibile e lo esegue. Devi solo inserire la password del tuo account per consentire l'installazione.
Se ti viene richiesto di installare ulteriori pacchetti Wine (Mono, Gecko), accetta, poiché questi pacchetti sono necessari per il funzionamento della piattaforma. Successivamente verrà avviato il programma di installazione di MetaTrader 5, procedere con i passaggi standard. Una volta completata l'installazione, riavvia il sistema operativo e la piattaforma sarà pronta all'uso.
Installa gli aggiornamenti in modo tempestivo
Si consiglia vivamente di utilizzare sempre le ultime versioni del sistema operativo e di Wine. Aggiornamenti tempestivi aumentano la stabilità operativa della piattaforma e migliorano le prestazioni.
Per aggiornare Wine, apri un prompt dei comandi e digita il seguente comando:
Per ulteriori informazioni, visita il sito web ufficiale di Wine.
Directory dei dati di MetaTrader 5
Wine crea un'unità logica virtuale separata con l'ambiente necessario per ogni programma installato. Il percorso predefinito della cartella dei dati del terminale installato è il seguente:
Usa MetaTrader 5 su Linux: installa con un solo comando e goditi tutte le funzionalità della piattaforma.
Infatti ho fatto in modo che funzionasse con questi passaggi (sono su CachyOS) e sono nuovo di Linux
1. Installato Bottles e creato una bottiglia (applicazione)
2. Ho scaricato il setup di mt5 per windows dal sito originale di mql5 (altre versioni davano errori proxy durante l'installazione).
3. Nel bootle il "runner" è "ge-proton10-25", che ho scaricato dalla home del bootle (Preferenze => Runner).
4. Nelle impostazioni della bottiglia di metatrader5 sono passato a windows 11
5. Le dipendenze del bootle che ho scaricato sono: dotnet48 - allfonts - vcredist2019 - vcredist2015
6. Eseguire mt5.exe nella bottiglia di metatrader5 che ho appena creato.
7. Poi nelle impostazioni della bottiglia potete aprire un terminale, scrivere "winecfg", nella nuova finestra andate in grafica e regolate i "dpi" in base a quanto volete che il vostro mt5 sia zoomato, il mio è a 96 (ho avuto lo stesso problema di zoom quando ho provato a installarlo con lucris, ora funziona bene).
Questo è quello che ha funzionato per me, sto provando e codificando diverse cose e sembra funzionare bene.
Se hai hyprland la soluzione è utilizzare una virtual machine con installato windows11, ho provato varie cose ma la metatrader5 su hyprland non va proprio.
Per la virtual machine ho utilizzato, KVM, Qemu e virt-manager
Fenomeno di errore: manca il testo sugli assi delle coordinate (asse orizzontale e verticale).
Motivo del fallimento: riavvio dopo l'aggiornamento di mt5.
Provato e verificato:
1) Aggiornare debian v12 a v13. aggiornamento fallito, reinstallare debian v13.
2) Scaricato mt5linux.sh da mql5.com e installato, il fallimento è ancora lo stesso. Ma a questo punto è un po' diverso.
Subito dopo l'installazione, eur/usd, xau/usd, usd/rmb sono in grado di visualizzare il testo sugli assi.
Dopo aver importato il file .json della valuta personalizzata "CSI 300", aver caricato il modello di interfaccia, aver copiato il file dei dati storici ed essere entrati in mt5, appare l'errore.
3) Spostare la directory ~/.mt5, reinizializzare winecfg, rieseguire mt5linux.sh. L'errore ricompare.
Ambiente di lavoro attuale:
Debian GNU/Linux 13.2.0 _Trixie
kde plasma v6.36
kernel 6.12.57+debian13-amd64 (64-bit)
wine64 v10.0~repack-6
Problema riscontrato: problema di windows/fonts.
Cancellare i file in Font, problema risolto.
Ripristinare i file in Font, problema risolto.
Ho provato a risolvere il problema installando diverse dipendenze, in particolare directx, poiché ricordo di aver pensato che directx potesse avere qualcosa a che fare con gli oggetti grafici di MT5, ma non sono sicuro che ciò sia corretto.
Il vostro codice è difettoso. Come puoi sperare di avere 4 rettangoli tutti con lo stesso nome?
Inoltre, si prega di segnalare qui i problemi che sono legati SPECIFICAMENTE a Wine/Linux.
Problema risolto.
1) Svuotare i file nella directory windows/fonts
2) Copiare il file simsun.ttc al suo interno!
Quindi il problema viene ripristinato.