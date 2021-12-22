MetaTrader 5 / Alım-satım
English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Linux'ta MetaTrader 5

Linux'ta MetaTrader 5

MetaTrader 5Alım-satım |
5 294 328
MetaQuotes
MetaQuotes

Bu makalede, MetaTrader 5'i popüler Linux sürümleri olan UbuntuDebian, Linux Mint ve Fedora'a kolay bir şekilde nasıl kurabileceğinizi göstereceğiz. Bu sistemler yalnızca sunucularda değil, aynı zamanda yatırımcılar tarafından kişisel bilgisayarlarda da yaygın olarak kullanılmaktadır.


Platformu tek komutla yükleme

MetaTrader 5, Linux üzerinde Wine'ı kullanarak çalışır. Wine, Microsoft Windows için geliştirilen uygulamaların Unix benzeri işletim sistemlerinde çalışmasına olanak sağlayan ücretsiz bir uyumluluk katmanıdır.

Kurulum sürecini olabildiğince basit hale getirmek için özel bir komut dosyası hazırladık. Komut dosyası sistem sürümünüzü otomatik olarak algılar, Ubuntu, Debian, Linux Mint ve Fedora dağıtımlarını destekler. Buna bağlı olarak, uygun Wine paketini indirecek ve kuracaktır. Ardından platform yükleyicisini indirecek ve çalıştıracaktır.

Kurulumu başlatmak için, yönetici ayrıcalıkları olmadan (sudo olmadan) komut satırını (Terminal) açın ve ilgili komutu belirtin:

wget https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5linux.sh ; chmod +x mt5linux.sh ; ./mt5linux.sh

Böylece komut dosyası indirilir, yürütülebilir hale getirilir ve çalıştırılır. Kuruluma izin vermek için sadece hesap şifrenizi girmeniz yeterlidir.

Wine ve MetaTrader 5'i tek komutla yükleme


Bu işlem sırasında ek Wine paketleri (Mono, Gecko) yüklemeniz istenirse, platformun çalışması için bu paketler gerekli olduğundan lütfen kurulmalarını kabul edin. Ardından MetaTrader 5 yükleyicisi başlayacaktır, standart adımlarla devam edin. Kurulum tamamlandığında, işletim sisteminizi yeniden başlatın ve platform kullanıma hazırdır.

MetaTrader 5 platformu Linux üzerinde kullanıma hazır


Güncellemeleri zamanında yükleyin

Her zaman işletim sisteminin ve Wine'ın en son sürümlerini kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Zamanında yapılan güncellemeler, işlem platformunun çalışma kararlılığını artırır ve performansı iyileştirir.

Wine'ı güncellemek için komut satırını açın ve şu komutu yazın:

sudo apt update ; sudo apt upgrade

Daha fazla bilgi için lütfen resmi Wine web sitesini ziyaret edin.


MetaTrader 5 veri klasörü

Wine, kurulan her program için gerekli ortamın bulunduğu ayrı bir sanal mantıksal disk oluşturur. Kurulu işlem platformunun veri klasörünün varsayılan yolu aşağıdaki gibidir:

ana klasör\.mt5\drive_c\Program Files\MetaTrader 5


MetaTrader 5'i Linux'ta kullanın: tek bir komutla kurun ve tüm platformun özelliklerinin keyfini çıkarın.

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal makale: https://www.mql5.com/ru/articles/625

Uyarı: Bu materyallerin tüm hakları MetaQuotes Ltd.'a aittir. Bu materyallerin tamamen veya kısmen kopyalanması veya yeniden yazdırılması yasaktır.

Bu yazarın diğer makaleleri

Son yorumlar | Tartışmaya git (328)
Federico Quintieri
Federico Quintieri | 11 Ara 2025 saat 17:28
Federico Quintieri #:

Aslında, bu adımlarla çalışmasını sağladım (CachyOS kullanıyorum) ve Linux'ta yeniyim

1. Şişeler yüklendi ve bir şişe (uygulama) oluşturuldu

2. Orijinal mql5 sitesinden windows için mt5 kurulumunu indirdim (diğer sürümler kurulum sırasında proxy hataları verdi).

3. Bootle'da "runner", bootle'ın ana sayfasından (Tercihler => Runner) indirdiğim "ge-proton10-25".

4. Metatrader5 şişe ayarlarında windows 11'e geçtim

5. İndirdiğim bootle bağımlılıkları şunlardır: dotnet48 - allfonts - vcredist2019 - vcredist2015

6. Yeni oluşturduğum metatrader5 şişesinde mt5.exe dosyasını çalıştırın.

7. Daha sonra şişe ayarlarında bir terminal açabilir, "winecfg" yazabilir, yeni pencerede grafiklere gidebilir ve mt5'inizin ne kadar yakınlaştırmasını istediğinize göre "dpi" ayarını yapabilirsiniz, benimki 96'da (lucris ile yüklemeye çalıştığımda aynı yakınlaştırma sorununu yaşadım, şimdi iyi çalışıyor).

Benim için işe yarayan buydu, farklı şeyler deniyorum ve kodluyorum ve iyi çalışıyor gibi görünüyor.

Hyprland'ınız varsa çözüm, windows11 yüklü bir sanal makine kullanmaktır, çeşitli şeyler denedim ancak hyprland'da metatrader5 çalışmıyor.

Kullandığım sanal makine için KVM, Qemu ve virt-manager

wy1998
wy1998 | 12 Ara 2025 saat 18:34

Hata olgusu: koordinat eksenleri (yatay ve dikey eksenler) üzerindeki metin eksik.

Arıza nedeni: mt5'i yükselttikten sonra yeniden başlatma.

Denendi ve doğru:

1) debian v12'yi v13'e yükseltin. yükseltme başarısız oldu, debian v13'ü yeniden yükleyin.

2) mql5.com'dan mt5linux.sh indirildi ve yüklendi, hata hala aynı. Ancak bu noktada durum biraz farklı.

Kurulumdan hemen sonra, eur/usd, xau/usd, usd/rmb eksenlerdeki metni görüntüleyebiliyor.

Özel para birimi "CSI 300" .json dosyasını içe aktardıktan, arayüz şablonunu yükledikten, geçmiş veri dosyasını kopyaladıktan ve mt5'e girdikten sonra hata görünür.

3) ~/.mt5 dizinini taşıyın, winecfg'yi yeniden başlatın, mt5linux.sh dosyasını yeniden çalıştırın.


Eksenler üzerinde eksik metin


Mevcut çalışma ortamı:

Debian GNU/Linux 13.2.0 _Trixie

kde plazma v6.36

kernel 6.12.57+debian13-amd64 (64-bit)

wine64 v10.0~repack-6

wy1998
wy1998 | 15 Ara 2025 saat 06:14

Sorun bulundu: windows/Fonts sorunu.


Yazı Tipleri'ndeki dosyaları temizleyin, sorun çözüldü.

Yazı Tipleri'ndeki dosyaları geri yükle, sorun devam etti.

Alain Verleyen
Alain Verleyen | 15 Ara 2025 saat 10:22
Tobias Johannes Zimmer "Kontroller" testi tüm düğmeleri güzel bir şekilde gösteriyor.

Şişelere farklı bağımlılıklar yükleyerek sorunu çözmeye çalıştım, yani directx, çünkü directx'in MT5 grafik nesneleriyle bir ilgisi olabileceğini düşündüğümü hatırlıyorum, ancak bunun doğru olup olmadığından emin değilim.

Kodunuz hatalı. Hepsi aynı isimde olan 4 dikdörtgene sahip olmayı nasıl umabilirsiniz?

Ayrıca lütfen özellikle Wine/Linux ile ilgili sorunları buraya bildirin.

wy1998
wy1998 | 15 Ara 2025 saat 12:02

Sorun çözüldü.

1) Windows/Fonts dizinindeki dosyaları boşaltın

2) Simsun.ttc dosyasını içine kopyalayın!

Ardından, sorun geri yüklenir.

Jeremy Scott - Başarılı MQL5 Market Satıcısı Jeremy Scott - Başarılı MQL5 Market Satıcısı
MQL5.community'de Johnnypasado takma adıyla daha iyi tanınan Jeremy Scott, MQL5 Market hizmetimizde ürün sunarak ün kazandı. Jeremy, Market'ta şimdiden birkaç bin dolar kazandı, ancak sınır bu değil. Gelecekteki milyonere daha yakından bakmaya ve MQL5 Market satıcıları için bazı tavsiyeler almaya karar verdik.
MQL5 Sinyallerinin Avantajları MQL5 Sinyallerinin Avantajları
MetaTrader 5'te kısa süre önce tanıtılan Alım Satım Sinyalleri hizmeti, yatırımcıların herhangi bir sinyal sağlayıcısının alım satım işlemlerini kopyalamasına olanak tanır. Kullanıcılar herhangi bir sinyali seçebilir ve ona abone olabilir; tüm yatırımlar hesaplarına kopyalanacaktır. Sinyal sağlayıcılar, abonelik fiyatlarını belirleyebilir ve abonelerinden sabit bir aylık ücret alabilir.
2013'ün İlk Çeyreği için MQL5 Market Sonuçları 2013'ün İlk Çeyreği için MQL5 Market Sonuçları
Kuruluşundan bu yana, MQL5 Market alım satım robotları ve teknik göstergeler mağazası, 580 ürün yayınlamış 250'den fazla geliştiriciyi cezbetti. 2013'ün ilk çeyreği, ürünlerini satarak ciddi kazançlar elde etmeyi başaran bazı MQL5 Market satıcıları için oldukça başarılı geçti.
MQL5 Market Ürünlerini Satın Almak Ne Kadar Güvenli? MQL5 Market Ürünlerini Satın Almak Ne Kadar Güvenli?
Güvenlik sorunlarına fazlasıyla dikkat ederek MetaTrader 5 alım satım uygulamalarının satışına yönelik hizmeti başlattık. Daha önemli konulara konsantre olmanızı sağlamak için ilgili tüm riskleri en aza indirdik - En uygun alım satım robotunu aramak!