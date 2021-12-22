Linux'ta MetaTrader 5
Bu makalede, MetaTrader 5'i popüler Linux sürümleri olan Ubuntu, Debian, Linux Mint ve Fedora'a kolay bir şekilde nasıl kurabileceğinizi göstereceğiz. Bu sistemler yalnızca sunucularda değil, aynı zamanda yatırımcılar tarafından kişisel bilgisayarlarda da yaygın olarak kullanılmaktadır.
Platformu tek komutla yükleme
MetaTrader 5, Linux üzerinde Wine'ı kullanarak çalışır. Wine, Microsoft Windows için geliştirilen uygulamaların Unix benzeri işletim sistemlerinde çalışmasına olanak sağlayan ücretsiz bir uyumluluk katmanıdır.
Kurulum sürecini olabildiğince basit hale getirmek için özel bir komut dosyası hazırladık. Komut dosyası sistem sürümünüzü otomatik olarak algılar, Ubuntu, Debian, Linux Mint ve Fedora dağıtımlarını destekler. Buna bağlı olarak, uygun Wine paketini indirecek ve kuracaktır. Ardından platform yükleyicisini indirecek ve çalıştıracaktır.
Kurulumu başlatmak için, yönetici ayrıcalıkları olmadan (sudo olmadan) komut satırını (Terminal) açın ve ilgili komutu belirtin:
Böylece komut dosyası indirilir, yürütülebilir hale getirilir ve çalıştırılır. Kuruluma izin vermek için sadece hesap şifrenizi girmeniz yeterlidir.
Bu işlem sırasında ek Wine paketleri (Mono, Gecko) yüklemeniz istenirse, platformun çalışması için bu paketler gerekli olduğundan lütfen kurulmalarını kabul edin. Ardından MetaTrader 5 yükleyicisi başlayacaktır, standart adımlarla devam edin. Kurulum tamamlandığında, işletim sisteminizi yeniden başlatın ve platform kullanıma hazırdır.
Güncellemeleri zamanında yükleyin
Her zaman işletim sisteminin ve Wine'ın en son sürümlerini kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Zamanında yapılan güncellemeler, işlem platformunun çalışma kararlılığını artırır ve performansı iyileştirir.
Wine'ı güncellemek için komut satırını açın ve şu komutu yazın:
Daha fazla bilgi için lütfen resmi Wine web sitesini ziyaret edin.
MetaTrader 5 veri klasörü
Wine, kurulan her program için gerekli ortamın bulunduğu ayrı bir sanal mantıksal disk oluşturur. Kurulu işlem platformunun veri klasörünün varsayılan yolu aşağıdaki gibidir:
MetaTrader 5'i Linux'ta kullanın: tek bir komutla kurun ve tüm platformun özelliklerinin keyfini çıkarın.
Aslında, bu adımlarla çalışmasını sağladım (CachyOS kullanıyorum) ve Linux'ta yeniyim
1. Şişeler yüklendi ve bir şişe (uygulama) oluşturuldu
2. Orijinal mql5 sitesinden windows için mt5 kurulumunu indirdim (diğer sürümler kurulum sırasında proxy hataları verdi).
3. Bootle'da "runner", bootle'ın ana sayfasından (Tercihler => Runner) indirdiğim "ge-proton10-25".
4. Metatrader5 şişe ayarlarında windows 11'e geçtim
5. İndirdiğim bootle bağımlılıkları şunlardır: dotnet48 - allfonts - vcredist2019 - vcredist2015
6. Yeni oluşturduğum metatrader5 şişesinde mt5.exe dosyasını çalıştırın.
7. Daha sonra şişe ayarlarında bir terminal açabilir, "winecfg" yazabilir, yeni pencerede grafiklere gidebilir ve mt5'inizin ne kadar yakınlaştırmasını istediğinize göre "dpi" ayarını yapabilirsiniz, benimki 96'da (lucris ile yüklemeye çalıştığımda aynı yakınlaştırma sorununu yaşadım, şimdi iyi çalışıyor).
Benim için işe yarayan buydu, farklı şeyler deniyorum ve kodluyorum ve iyi çalışıyor gibi görünüyor.
Hyprland'ınız varsa çözüm, windows11 yüklü bir sanal makine kullanmaktır, çeşitli şeyler denedim ancak hyprland'da metatrader5 çalışmıyor.
Kullandığım sanal makine için KVM, Qemu ve virt-manager
Hata olgusu: koordinat eksenleri (yatay ve dikey eksenler) üzerindeki metin eksik.
Arıza nedeni: mt5'i yükselttikten sonra yeniden başlatma.
Denendi ve doğru:
1) debian v12'yi v13'e yükseltin. yükseltme başarısız oldu, debian v13'ü yeniden yükleyin.
2) mql5.com'dan mt5linux.sh indirildi ve yüklendi, hata hala aynı. Ancak bu noktada durum biraz farklı.
Kurulumdan hemen sonra, eur/usd, xau/usd, usd/rmb eksenlerdeki metni görüntüleyebiliyor.
Özel para birimi "CSI 300" .json dosyasını içe aktardıktan, arayüz şablonunu yükledikten, geçmiş veri dosyasını kopyaladıktan ve mt5'e girdikten sonra hata görünür.
3) ~/.mt5 dizinini taşıyın, winecfg'yi yeniden başlatın, mt5linux.sh dosyasını yeniden çalıştırın.
Mevcut çalışma ortamı:
Debian GNU/Linux 13.2.0 _Trixie
kde plazma v6.36
kernel 6.12.57+debian13-amd64 (64-bit)
wine64 v10.0~repack-6
Sorun bulundu: windows/Fonts sorunu.
Yazı Tipleri'ndeki dosyaları temizleyin, sorun çözüldü.
Yazı Tipleri'ndeki dosyaları geri yükle, sorun devam etti.
Şişelere farklı bağımlılıklar yükleyerek sorunu çözmeye çalıştım, yani directx, çünkü directx'in MT5 grafik nesneleriyle bir ilgisi olabileceğini düşündüğümü hatırlıyorum, ancak bunun doğru olup olmadığından emin değilim.
Sorun çözüldü.
1) Windows/Fonts dizinindeki dosyaları boşaltın
2) Simsun.ttc dosyasını içine kopyalayın!
Ardından, sorun geri yüklenir.