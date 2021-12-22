Linux'ta MetaTrader 5

Bu makalede, MetaTrader 5'i popüler Linux sürümleri olan Ubuntu, Debian, Linux Mint ve Fedora'a kolay bir şekilde nasıl kurabileceğinizi göstereceğiz. Bu sistemler yalnızca sunucularda değil, aynı zamanda yatırımcılar tarafından kişisel bilgisayarlarda da yaygın olarak kullanılmaktadır.







Platformu tek komutla yükleme

MetaTrader 5, Linux üzerinde Wine'ı kullanarak çalışır. Wine, Microsoft Windows için geliştirilen uygulamaların Unix benzeri işletim sistemlerinde çalışmasına olanak sağlayan ücretsiz bir uyumluluk katmanıdır.

Kurulum sürecini olabildiğince basit hale getirmek için özel bir komut dosyası hazırladık. Komut dosyası sistem sürümünüzü otomatik olarak algılar, Ubuntu, Debian, Linux Mint ve Fedora dağıtımlarını destekler. Buna bağlı olarak, uygun Wine paketini indirecek ve kuracaktır. Ardından platform yükleyicisini indirecek ve çalıştıracaktır.



Kurulumu başlatmak için, yönetici ayrıcalıkları olmadan (sudo olmadan) komut satırını (Terminal) açın ve ilgili komutu belirtin:

wget https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5linux.sh ; chmod +x mt5linux.sh ; ./mt5linux.sh

Böylece komut dosyası indirilir, yürütülebilir hale getirilir ve çalıştırılır. Kuruluma izin vermek için sadece hesap şifrenizi girmeniz yeterlidir.











Bu işlem sırasında ek Wine paketleri (Mono, Gecko) yüklemeniz istenirse, platformun çalışması için bu paketler gerekli olduğundan lütfen kurulmalarını kabul edin. Ardından MetaTrader 5 yükleyicisi başlayacaktır, standart adımlarla devam edin. Kurulum tamamlandığında, işletim sisteminizi yeniden başlatın ve platform kullanıma hazırdır.













Güncellemeleri zamanında yükleyin

Her zaman işletim sisteminin ve Wine'ın en son sürümlerini kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Zamanında yapılan güncellemeler, işlem platformunun çalışma kararlılığını artırır ve performansı iyileştirir.

Wine'ı güncellemek için komut satırını açın ve şu komutu yazın:

sudo apt update ; sudo apt upgrade

Daha fazla bilgi için lütfen resmi Wine web sitesini ziyaret edin.





MetaTrader 5 veri klasörü



Wine, kurulan her program için gerekli ortamın bulunduğu ayrı bir sanal mantıksal disk oluşturur. Kurulu işlem platformunun veri klasörünün varsayılan yolu aşağıdaki gibidir:

ana klasör\.mt5\drive_c\Program Files\MetaTrader 5







MetaTrader 5'i Linux'ta kullanın: tek bir komutla kurun ve tüm platformun özelliklerinin keyfini çıkarın.