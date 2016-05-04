MetaTrader 5 / Handel
English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
MetaTrader 5 unter Linux

MetaTrader 5 unter Linux

MetaTrader 5Handel |
31 397 327
MetaQuotes
MetaQuotes

In diesem Artikel demonstrieren wir, wie man MetaTrader 5 auf gängigen Linux-Versionen installiert, UbuntuDebian, Linux Mint und Fedora. Diese Systeme werden häufig auf der Serverhardware von Unternehmen sowie auf den PCs von Händlern eingesetzt.


Installieren der Plattform mit einem Befehl

MetaTrader 5 läuft unter Linux über Wine. Wine ist eine kostenlose Kompatibilitätsschicht, mit der für Microsoft Windows entwickelte Anwendungssoftware auf Unix-ähnlichen Betriebssystemen ausgeführt werden kann.

Wir haben ein spezielles Skript vorbereitet, um den Installationsvorgang so einfach wie möglich zu gestalten. Das Skript erkennt automatisch Ihre Systemversion und unterstützt die Distributionen Ubuntu, Debian, Linux Mint und Fedora. Auf dieser Grundlage wird das entsprechende Wine-Paket heruntergeladen und installiert. Danach wird das Plattform-Installationsprogramm heruntergeladen und ausgeführt.

Um die Installation zu starten, öffnen Sie die Befehlszeile (Terminal) ohne Administratorrechte (kein sudo) und geben Sie den entsprechenden Befehl ein:

wget https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5linux.sh ; chmod +x mt5linux.sh ; ./mt5linux.sh

Dieser Befehl lädt das Skript herunter, macht es ausführbar und führt es aus. Sie müssen nur Ihr Kontopasswort eingeben, um die Installation zuzulassen.

Wine und MetaTrader 5 mit einem einzigen Befehl installieren


Wenn Sie aufgefordert werden, zusätzliche Wine-Pakete (Mono, Gecko) zu installieren, stimmen Sie bitte zu, da diese Pakete für den Betrieb der Plattform erforderlich sind. Danach wird das MetaTrader 5-Installationsprogramm gestartet. Fahren Sie mit den üblichen Schritten fort. Sobald die Installation abgeschlossen ist, starten Sie Ihr Betriebssystem neu, und die Plattform ist einsatzbereit.

Die MetaTrader 5-Plattform ist bereit, unter Linux ausgeführt zu werden


Installieren Sie Updates zeitnahe

Es wird dringend empfohlen, immer die neuesten Versionen des Betriebssystems und von Wine zu verwenden. Rechtzeitige Updates erhöhen die Stabilität des Plattformbetriebs und verbessern die Leistung.

Um Wine zu aktualisieren, öffnen Sie eine Eingabeaufforderung und geben Sie den folgenden Befehl ein:

sudo apt update ; sudo apt upgrade

Weitere Informationen finden Sie auf der official Wine-Website.


MetaTrader 5 Datenverzeichnis

PlayOnMac erschafft ein virtuelles logisches Laufwerk als notwendige Installationsumgebung. Der Standard-Pfad lautet:

Home-Verzeichnis\.mt5\drive_c\Program Files\MetaTrader 5


Verwenden Sie MetaTrader 5 unter Linux: Installieren Sie es mit einem einzigen Befehl und genießen Sie alle Plattformfunktionen.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalartikel: https://www.mql5.com/ru/articles/625

Warnung: Alle Rechte sind von MetaQuotes Ltd. vorbehalten. Kopieren oder Vervielfältigen untersagt.

Andere Artikel von diesem Autor

Letzte Kommentare | Zur Diskussion im Händlerforum (327)
Federico Quintieri
Federico Quintieri | 11 Dez. 2025 in 17:28
Federico Quintieri #:

Tatsächlich habe ich es mit diesen Schritten zum Laufen gebracht (ich benutze CachyOS) und ich bin neu in Linux

1. Installieren Sie Bottles und erstellen Sie eine Flasche (Anwendung)

2. Herunterladen des mt5-Setups für Windows von der ursprünglichen mql5-Website (andere Versionen gaben Proxy-Fehler während der Installation).

3. Im Bootle ist der "Runner" "ge-proton10-25", den ich von der Startseite des Bootles heruntergeladen habe (Preferences => Runner).

4. In den metatrader5 Flascheneinstellungen habe ich auf Windows 11 umgestellt

5. Die Bootle-Abhängigkeiten, die ich heruntergeladen habe, sind: dotnet48 - allfonts - vcredist2019 - vcredist2015

6. Führen Sie mt5.exe in der gerade erstellten metatrader5 Flasche aus.

7. Dann in der Flasche Einstellungen können Sie ein Terminal öffnen, geben Sie "winecfg", in dem neuen Fenster gehen Sie zu Grafiken und passen Sie die "dpi" nach, wie viel Sie wollen, dass Ihre mt5 zu zoomen, ist meine bei 96 (ich hatte das gleiche Problem Zoom, wenn ich versuchte, es mit lucris installieren, jetzt funktioniert es gut).

Das hat bei mir funktioniert, ich habe verschiedene Dinge ausprobiert und kodiert, und es scheint gut zu funktionieren.

Wenn Sie hyprland die Lösung ist, eine virtuelle Maschine mit windows11 installiert zu verwenden, habe ich verschiedene Dinge versucht, aber metatrader5 auf hyprland einfach nicht funktioniert.

Für die virtuelle Maschine habe ich verwendet, KVM, Qemu und virt-manager

wy1998
wy1998 | 12 Dez. 2025 in 18:34

Fehlerphänomen: Der Text auf den Koordinatenachsen (horizontale und vertikale Achsen) fehlt.

Fehlerursache: Neustart nach Upgrade von mt5.

Versucht und wahr:

1) Upgrade von debian v12 auf v13. Upgrade fehlgeschlagen, debian v13 neu installieren.

2) Habe mt5linux.sh von mql5.com heruntergeladen und installiert, der Fehler ist immer noch derselbe. Aber an diesem Punkt ist es ein wenig anders.

Direkt nach der Installation können eur/usd, xau/usd, usd/rmb den Text auf den Achsen anzeigen.

Nach dem Importieren der benutzerdefinierten Währung "CSI 300" .json-Datei, dem Laden der Schnittstellenvorlage, dem Kopieren der historischen Datendatei und der Eingabe von mt5 erscheint der Fehler.

3) Verschieben des ~/.mt5-Verzeichnisses, Reinitialisierung von winecfg, erneutes Ausführen von mt5linux.sh. Der Fehler tritt erneut auf.


Fehlender Text auf den Achsen


Aktuelle Arbeitsumgebung:

Debian GNU/Linux 13.2.0 _Trixie

kde plasma v6.36

Kernel 6.12.57+debian13-amd64 (64-bit)

wine64 v10.0~repack-6

wy1998
wy1998 | 15 Dez. 2025 in 06:14

Problem gefunden: Windows/Schriftarten-Problem.


Dateien in Schriftarten löschen, Problem gelöst.

Dateien in Schriftarten wiederherstellen, Problem besteht weiter.

Alain Verleyen
Alain Verleyen | 15 Dez. 2025 in 10:22
Tobias Johannes Zimmer "Controls" alle Schaltflächen schön an.

In Flaschen habe ich versucht, das Problem zu beheben, indem ich verschiedene Abhängigkeiten installiert habe, nämlich directx, da ich mich daran erinnere, dass directx etwas mit den grafischen Objekten von MT5 zu tun haben könnte, aber ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist.

Ihr Code ist fehlerhaft. Wie können Sie hoffen, 4 Rechtecke zu haben, die alle den gleichen Namen haben?

Bitte melden Sie hier auch Probleme, die SPEZIFISCH mit Wine/Linux zu tun haben.

wy1998
wy1998 | 15 Dez. 2025 in 12:02

Problem gelöst.

1) Leeren Sie die Dateien im Verzeichnis windows/Fonts

2) Kopieren Sie simsun.ttc dorthin!

Dann ist das Problem behoben.

Jeremy Scott - Erfolgreicher Verkäufer auf MQL5 Market Jeremy Scott - Erfolgreicher Verkäufer auf MQL5 Market
Jeremy Scott, in der MQL5.community besser bekannt unter seinem Pseudonym 'Johnnypasado', hat sich in unserem MQL5 Market einen Namen für sein Produktangebot gemacht. Jeremy hat im Market bereits mehrere Tausend Dollar verdient - und ist weiterhin erfolgreich. Daher haben wir uns diesen zukünftigen Millionär genauer angesehen und von ihm einige Tipps für andere Anbieter im MQL5 Market bekommen.
Die Vorteile von MQL5 Signalen Die Vorteile von MQL5 Signalen
Mit dem unlängst in MetaTrader 5 vorgestellten "Handelssignale"-Service können Händler die Handelsabläufe jedes beliebigen Signale-Anbieters kopieren. Nutzer können jedes Signal auswählen und es abonnieren, und alle Abschlüsse werden in ihre Konten kopiert. Signale-Anbieter können die Preise für ihre Abonnements festlegen und erhalten von den Abonnenten eine feste Monatsgebühr.
MQL5 Market - Ergebnisse für Q1/2013 MQL5 Market - Ergebnisse für Q1/2013
Seit seiner Eröffnung hat der MQL5 Market, der Platz für Handelsroboter und technische Indikatoren, bereits mehr als 250 Entwickler angezogen, die 580 Produkte veröffentlicht haben. Das 1.Quartal 2013 hat sich für einige MQL5 Market Verkäufer als ziemlich erfolgreich erwiesen, da sie durch den Verkauf ihrer Produkte keine schlechten Gewinne einfahren konnten.
Die Verwendung von MetaTrader5 als Signalgeber für MetaTrader4 Die Verwendung von MetaTrader5 als Signalgeber für MetaTrader4
Analyse und Beispiele, wie eine Handelsanalyse auf der Plattform MetaTrader5 gemacht, aber von MetaTrader4 ausgeführt wird. In diesem Artikel wird besprochen, wie man einen einfachen Signalgeber in MetaTrader5 entwirft und mehrere Clients verbindet, auch wenn man MetaTrader4 laufen lässt. Sie werden auch herausfinden, wie Sie den Teilnehmern der Automated Trading Championship mit Ihrem realen MetaTrader4-Account folgen können.