MetaTrader 5 unter Linux
In diesem Artikel demonstrieren wir, wie man MetaTrader 5 auf gängigen Linux-Versionen installiert, Ubuntu, Debian, Linux Mint und Fedora. Diese Systeme werden häufig auf der Serverhardware von Unternehmen sowie auf den PCs von Händlern eingesetzt.
Installieren der Plattform mit einem Befehl
MetaTrader 5 läuft unter Linux über Wine. Wine ist eine kostenlose Kompatibilitätsschicht, mit der für Microsoft Windows entwickelte Anwendungssoftware auf Unix-ähnlichen Betriebssystemen ausgeführt werden kann.
Wir haben ein spezielles Skript vorbereitet, um den Installationsvorgang so einfach wie möglich zu gestalten. Das Skript erkennt automatisch Ihre Systemversion und unterstützt die Distributionen Ubuntu, Debian, Linux Mint und Fedora. Auf dieser Grundlage wird das entsprechende Wine-Paket heruntergeladen und installiert. Danach wird das Plattform-Installationsprogramm heruntergeladen und ausgeführt.
Um die Installation zu starten, öffnen Sie die Befehlszeile (Terminal) ohne Administratorrechte (kein sudo) und geben Sie den entsprechenden Befehl ein:
Dieser Befehl lädt das Skript herunter, macht es ausführbar und führt es aus. Sie müssen nur Ihr Kontopasswort eingeben, um die Installation zuzulassen.
Wenn Sie aufgefordert werden, zusätzliche Wine-Pakete (Mono, Gecko) zu installieren, stimmen Sie bitte zu, da diese Pakete für den Betrieb der Plattform erforderlich sind. Danach wird das MetaTrader 5-Installationsprogramm gestartet. Fahren Sie mit den üblichen Schritten fort. Sobald die Installation abgeschlossen ist, starten Sie Ihr Betriebssystem neu, und die Plattform ist einsatzbereit.
Installieren Sie Updates zeitnahe
Es wird dringend empfohlen, immer die neuesten Versionen des Betriebssystems und von Wine zu verwenden. Rechtzeitige Updates erhöhen die Stabilität des Plattformbetriebs und verbessern die Leistung.
Um Wine zu aktualisieren, öffnen Sie eine Eingabeaufforderung und geben Sie den folgenden Befehl ein:
Weitere Informationen finden Sie auf der official Wine-Website.
MetaTrader 5 Datenverzeichnis
PlayOnMac erschafft ein virtuelles logisches Laufwerk als notwendige Installationsumgebung. Der Standard-Pfad lautet:
Verwenden Sie MetaTrader 5 unter Linux: Installieren Sie es mit einem einzigen Befehl und genießen Sie alle Plattformfunktionen.
Tatsächlich habe ich es mit diesen Schritten zum Laufen gebracht (ich benutze CachyOS) und ich bin neu in Linux
1. Installieren Sie Bottles und erstellen Sie eine Flasche (Anwendung)
2. Herunterladen des mt5-Setups für Windows von der ursprünglichen mql5-Website (andere Versionen gaben Proxy-Fehler während der Installation).
3. Im Bootle ist der "Runner" "ge-proton10-25", den ich von der Startseite des Bootles heruntergeladen habe (Preferences => Runner).
4. In den metatrader5 Flascheneinstellungen habe ich auf Windows 11 umgestellt
5. Die Bootle-Abhängigkeiten, die ich heruntergeladen habe, sind: dotnet48 - allfonts - vcredist2019 - vcredist2015
6. Führen Sie mt5.exe in der gerade erstellten metatrader5 Flasche aus.
7. Dann in der Flasche Einstellungen können Sie ein Terminal öffnen, geben Sie "winecfg", in dem neuen Fenster gehen Sie zu Grafiken und passen Sie die "dpi" nach, wie viel Sie wollen, dass Ihre mt5 zu zoomen, ist meine bei 96 (ich hatte das gleiche Problem Zoom, wenn ich versuchte, es mit lucris installieren, jetzt funktioniert es gut).
Das hat bei mir funktioniert, ich habe verschiedene Dinge ausprobiert und kodiert, und es scheint gut zu funktionieren.
Wenn Sie hyprland die Lösung ist, eine virtuelle Maschine mit windows11 installiert zu verwenden, habe ich verschiedene Dinge versucht, aber metatrader5 auf hyprland einfach nicht funktioniert.
Für die virtuelle Maschine habe ich verwendet, KVM, Qemu und virt-manager
Fehlerphänomen: Der Text auf den Koordinatenachsen (horizontale und vertikale Achsen) fehlt.
Fehlerursache: Neustart nach Upgrade von mt5.
Versucht und wahr:
1) Upgrade von debian v12 auf v13. Upgrade fehlgeschlagen, debian v13 neu installieren.
2) Habe mt5linux.sh von mql5.com heruntergeladen und installiert, der Fehler ist immer noch derselbe. Aber an diesem Punkt ist es ein wenig anders.
Direkt nach der Installation können eur/usd, xau/usd, usd/rmb den Text auf den Achsen anzeigen.
Nach dem Importieren der benutzerdefinierten Währung "CSI 300" .json-Datei, dem Laden der Schnittstellenvorlage, dem Kopieren der historischen Datendatei und der Eingabe von mt5 erscheint der Fehler.
3) Verschieben des ~/.mt5-Verzeichnisses, Reinitialisierung von winecfg, erneutes Ausführen von mt5linux.sh. Der Fehler tritt erneut auf.
Aktuelle Arbeitsumgebung:
Debian GNU/Linux 13.2.0 _Trixie
kde plasma v6.36
Kernel 6.12.57+debian13-amd64 (64-bit)
wine64 v10.0~repack-6
Problem gefunden: Windows/Schriftarten-Problem.
Dateien in Schriftarten löschen, Problem gelöst.
Dateien in Schriftarten wiederherstellen, Problem besteht weiter.
In Flaschen habe ich versucht, das Problem zu beheben, indem ich verschiedene Abhängigkeiten installiert habe, nämlich directx, da ich mich daran erinnere, dass directx etwas mit den grafischen Objekten von MT5 zu tun haben könnte, aber ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist.
Ihr Code ist fehlerhaft. Wie können Sie hoffen, 4 Rechtecke zu haben, die alle den gleichen Namen haben?
Bitte melden Sie hier auch Probleme, die SPEZIFISCH mit Wine/Linux zu tun haben.
Problem gelöst.
1) Leeren Sie die Dateien im Verzeichnis windows/Fonts
2) Kopieren Sie simsun.ttc dorthin!
Dann ist das Problem behoben.