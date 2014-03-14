MetaTrader 5 no Linux
Este artigo explica como instalar o MetaTrader 5 em versões populares do Linux, Ubuntu, Debian, Linux Mint e Fedora, com um comando. Esses sistemas são amplamente utilizados tanto por grandes empresas para hardware de servidores quanto por traders comuns.
Instalando a plataforma com um comando
O Wine é usado para trabalhar no Linux com o MetaTrader 5. Esse programa gratuito permite aos usuários de sistemas do tipo Unix executar aplicativos projetados para uso em sistemas Microsoft Windows.
Simplificamos ao máximo o procedimento de instalação e preparamos um script especial. O script detectará automaticamente a versão do seu sistema, sendo suportadas as distribuições Ubuntu, Debian, Linux Mint e Fedora. Com base nisso, o script baixará e instalará a distribuição necessária do Wine. Depois disso, ele baixará e executará o instalador da plataforma.
Para iniciar a instalação, abra a linha de comando (Terminal) sem privilégios de administrador e digite o seguinte comando:
Dado comando baixa o script pronto, o torna executável e o inicia. Você só precisa digitar a senha da sua conta para permitir a instalação.
Se você for solicitado a instalar os pacotes adicionais do Wine (Mono, Gecko), concorde, pois eles são necessários para que a plataforma funcione. Em seguida, o instalador do MetaTrader 5 será iniciado; então, basta seguir os passos padrão. Após a instalação, reinicie o sistema operacional, e a plataforma estará pronta para uso.
Instalando atualizações atempadamente
É altamente recomendável usar sempre a versão mais recente do sistema operacional e do Wine. Uma atualização oportuna garantirá a maior estabilidade da plataforma de negociação.
Para atualizar o Wine, abra o prompt de comando e digite:
Saiba mais no site oficial do Wine.
Catálogo de dados do MetaTrader 5
Para cada programa a ser instalado, o Wine cria sua própria unidade lógica virtual com o respectivo ambiente. No momento da instalação, o diretório de dados do terminal tem como padrão o seguinte caminho no disco:
Use o MetaTrader 5 no Linux: todos os recursos da plataforma estão disponíveis e a instalação é feita com uma linha de código.
Na verdade, consegui fazê-lo funcionar com estas etapas (estou no CachyOS) e sou novo no Linux
1. Instalei o Bottles e criei uma garrafa (aplicativo)
2. Baixei a configuração do mt5 para Windows do site original do mql5 (outras versões apresentaram erros de proxy durante a instalação).
3. No bootle, o "runner" é o "ge-proton10-25", que eu baixei da home do bootle (Preferences => Runner).
4. Nas configurações da garrafa do metatrader5, mudei para o Windows 11
5. As dependências do bootle que baixei são: dotnet48 - allfonts - vcredist2019 - vcredist2015
6. Execute o mt5.exe na garrafa do metatrader5 que acabei de criar.
7. Em seguida, nas configurações da garrafa, você pode abrir um terminal, digitar "winecfg", na nova janela, ir para gráficos e ajustar o "dpi" de acordo com o quanto você quer que seu mt5 dê zoom, o meu está em 96 (eu tive o mesmo problema de zoom quando tentei instalá-lo com o lucris, agora ele funciona bem).
Isso foi o que funcionou para mim, estou tentando e codificando coisas diferentes e parece funcionar bem.
Se você tiver o hyprland, a solução é usar uma máquina virtual com o windows11 instalado. Tentei várias coisas, mas o metatrader5 no hyprland simplesmente não funciona.
Para a máquina virtual que usei, KVM, Qemu e virt-manager
Fenômeno de falha: o texto nos eixos de coordenadas (eixos horizontal e vertical) está ausente.
Motivo da falha: reinicialização após a atualização do mt5.
Tentativas e resultados:
1) Atualize o debian v12 para v13. A atualização falhou, reinstale o debian v13.
2) Baixei o mt5linux.sh do mql5.com e o instalei, a falha continua a mesma. Mas, neste ponto, é um pouco diferente.
Logo após a instalação, eur/usd, xau/usd, usd/rmb são capazes de exibir o texto nos eixos.
Depois de importar o arquivo .json da moeda personalizada "CSI 300", carregar o modelo de interface, copiar o arquivo de dados históricos e entrar no mt5, a falha aparece.
3) Mova o diretório ~/.mt5, reinicie o winecfg, execute novamente o mt5linux.sh. A falha reaparece.
Ambiente de trabalho atual:
Debian GNU/Linux 13.2.0 _Trixie
kde plasma v6.36
kernel 6.12.57+debian13-amd64 (64 bits)
wine64 v10.0~repack-6
Problema encontrado: problema no Windows/Fonts.
Limpar arquivos em Fontes, problema resolvido.
Restaurar arquivos em Fontes, o problema foi retomado.
Em garrafas, tentei solucionar o problema instalando dependências diferentes, principalmente o directx, pois me lembro de ter pensado que o directx poderia ter algo a ver com os objetos gráficos do MT5, mas não tenho certeza se isso está correto.
Seu código está cheio de erros. Como você pode esperar ter 4 retângulos com o mesmo nome?
Além disso, informe aqui os problemas que estão relacionados ESPECIFICAMENTE ao Wine/Linux.
Problema resolvido.
1) Esvazie os arquivos no diretório windows/Fonts
2) Copie o simsun.ttc para ele!
Em seguida, o problema será restaurado.