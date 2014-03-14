MetaTrader 5 / Negociação
English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
MetaTrader 5 no Linux

MetaTrader 5 no Linux

MetaTrader 5Negociação |
83 430 327
MetaQuotes
MetaQuotes

Este artigo explica como instalar o MetaTrader 5 em versões populares do Linux, UbuntuDebian, Linux Mint e Fedora, com um comando. Esses sistemas são amplamente utilizados tanto por grandes empresas para hardware de servidores quanto por traders comuns.


Instalando a plataforma com um comando

O Wine é usado para trabalhar no Linux com o MetaTrader 5. Esse programa gratuito permite aos usuários de sistemas do tipo Unix executar aplicativos projetados para uso em sistemas Microsoft Windows.

Simplificamos ao máximo o procedimento de instalação e preparamos um script especial. O script detectará automaticamente a versão do seu sistema, sendo suportadas as distribuições Ubuntu, Debian, Linux Mint e Fedora. Com base nisso, o script baixará e instalará a distribuição necessária do Wine. Depois disso, ele baixará e executará o instalador da plataforma.

Para iniciar a instalação, abra a linha de comando (Terminal) sem privilégios de administrador e digite o seguinte comando:

wget https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5linux.sh ; chmod +x mt5linux.sh ; ./mt5linux.sh

Dado comando baixa o script pronto, o torna executável e o inicia. Você só precisa digitar a senha da sua conta para permitir a instalação.

Instalação do Wine e do MetaTrader 5 com um comando


Se você for solicitado a instalar os pacotes adicionais do Wine (Mono, Gecko), concorde, pois eles são necessários para que a plataforma funcione. Em seguida, o instalador do MetaTrader 5 será iniciado; então, basta seguir os passos padrão. Após a instalação, reinicie o sistema operacional, e a plataforma estará pronta para uso.

Plataforma MetaTrader 5 pronta para uso no Linux


Instalando atualizações atempadamente

É altamente recomendável usar sempre a versão mais recente do sistema operacional e do Wine. Uma atualização oportuna garantirá a maior estabilidade da plataforma de negociação.

Para atualizar o Wine, abra o prompt de comando e digite:

sudo apt update ; sudo apt upgrade

Saiba mais no site oficial do Wine.


Catálogo de dados do MetaTrader 5

Para cada programa a ser instalado, o Wine cria sua própria unidade lógica virtual com o respectivo ambiente. No momento da instalação, o diretório de dados do terminal tem como padrão o seguinte caminho no disco:

Home\.mt5\drive_c\Program Files\MetaTrader 5


Use o MetaTrader 5 no Linux: todos os recursos da plataforma estão disponíveis e a instalação é feita com uma linha de código.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Artigo original: https://www.mql5.com/ru/articles/625

Aviso: Todos os direitos sobre esses materiais pertencem à MetaQuotes Ltd. É proibida a reimpressão total ou parcial.

Outros artigos do autor

Últimos Comentários | Ir para discussão (327)
Federico Quintieri
Federico Quintieri | 11 dez. 2025 em 17:28
Federico Quintieri #:

Na verdade, consegui fazê-lo funcionar com estas etapas (estou no CachyOS) e sou novo no Linux

1. Instalei o Bottles e criei uma garrafa (aplicativo)

2. Baixei a configuração do mt5 para Windows do site original do mql5 (outras versões apresentaram erros de proxy durante a instalação).

3. No bootle, o "runner" é o "ge-proton10-25", que eu baixei da home do bootle (Preferences => Runner).

4. Nas configurações da garrafa do metatrader5, mudei para o Windows 11

5. As dependências do bootle que baixei são: dotnet48 - allfonts - vcredist2019 - vcredist2015

6. Execute o mt5.exe na garrafa do metatrader5 que acabei de criar.

7. Em seguida, nas configurações da garrafa, você pode abrir um terminal, digitar "winecfg", na nova janela, ir para gráficos e ajustar o "dpi" de acordo com o quanto você quer que seu mt5 dê zoom, o meu está em 96 (eu tive o mesmo problema de zoom quando tentei instalá-lo com o lucris, agora ele funciona bem).

Isso foi o que funcionou para mim, estou tentando e codificando coisas diferentes e parece funcionar bem.

Se você tiver o hyprland, a solução é usar uma máquina virtual com o windows11 instalado. Tentei várias coisas, mas o metatrader5 no hyprland simplesmente não funciona.

Para a máquina virtual que usei, KVM, Qemu e virt-manager

wy1998
wy1998 | 12 dez. 2025 em 18:34

Fenômeno de falha: o texto nos eixos de coordenadas (eixos horizontal e vertical) está ausente.

Motivo da falha: reinicialização após a atualização do mt5.

Tentativas e resultados:

1) Atualize o debian v12 para v13. A atualização falhou, reinstale o debian v13.

2) Baixei o mt5linux.sh do mql5.com e o instalei, a falha continua a mesma. Mas, neste ponto, é um pouco diferente.

Logo após a instalação, eur/usd, xau/usd, usd/rmb são capazes de exibir o texto nos eixos.

Depois de importar o arquivo .json da moeda personalizada "CSI 300", carregar o modelo de interface, copiar o arquivo de dados históricos e entrar no mt5, a falha aparece.

3) Mova o diretório ~/.mt5, reinicie o winecfg, execute novamente o mt5linux.sh. A falha reaparece.


Falta de texto nos eixos


Ambiente de trabalho atual:

Debian GNU/Linux 13.2.0 _Trixie

kde plasma v6.36

kernel 6.12.57+debian13-amd64 (64 bits)

wine64 v10.0~repack-6

wy1998
wy1998 | 15 dez. 2025 em 06:14

Problema encontrado: problema no Windows/Fonts.


Limpar arquivos em Fontes, problema resolvido.

Restaurar arquivos em Fontes, o problema foi retomado.

Alain Verleyen
Alain Verleyen | 15 dez. 2025 em 10:22
Tobias Johannes Zimmer "Controls" mostra todos os botões com perfeição.

Em garrafas, tentei solucionar o problema instalando dependências diferentes, principalmente o directx, pois me lembro de ter pensado que o directx poderia ter algo a ver com os objetos gráficos do MT5, mas não tenho certeza se isso está correto.

Seu código está cheio de erros. Como você pode esperar ter 4 retângulos com o mesmo nome?

Além disso, informe aqui os problemas que estão relacionados ESPECIFICAMENTE ao Wine/Linux.

wy1998
wy1998 | 15 dez. 2025 em 12:02

Problema resolvido.

1) Esvazie os arquivos no diretório windows/Fonts

2) Copie o simsun.ttc para ele!

Em seguida, o problema será restaurado.

Jeremy Scott - Vendedor de sucesso no MQL5 Market Jeremy Scott - Vendedor de sucesso no MQL5 Market
Jeremy Scott, que é melhor conhecido pelo apelido de Johnnypasado na comunidade MQL5.community, tornou-se famoso oferecendo produtos em nosso serviço do MQL5 Market. Jeremy já ganhou vários milhares de dólares no mercado e esse não é o limite. Decidimos olhar mais de perto o futuro milionário e recebermos alguns conselhos para vendedores do MQL5 Market.
Vantagens dos Sinais MQL5 Vantagens dos Sinais MQL5
O serviço de Sinais de negociação introduzido recentemente no MetaTrader 5 permite que os negociadores copiem as operações de negociação de qualquer provedor de sinais. Os usuários podem selecionar qualquer sinal, assiná-lo e todos os acordos serão copiados para suas contas. Os provedores de sinais podem estabelecer os seus preços de assinatura e receber uma taxa mensal fixa de seus assinantes.
Resultados do MQL5 Market para o primeiro trimestre de 2013 Resultados do MQL5 Market para o primeiro trimestre de 2013
Desde sua fundação, a loja de robôs de negociação e indicadores técnicos MQL5 Market já atraiu mais de 250 desenvolvedores que publicaram 580 produtos. O primeiro trimestre de 2013 acabou se tornando de grande sucesso para alguns vendedores do MQL5 Market que conseguiram ganhar bons lucros vendendo seus produtos.
Quão seguro é comprar os produtos no Mercado MQL5? Quão seguro é comprar os produtos no Mercado MQL5?
Lançamos o serviço de venda de aplicativos de negociação para o MetaTrader 5 prestando muita atenção às questões de segurança. Minimizamos todos os riscos relacionados para permitir que você se concentre em questões mais importantes - procurar o robô de negociação mais apropriado!