MetaTrader 5 no Linux

Este artigo explica como instalar o MetaTrader 5 em versões populares do Linux, Ubuntu, Debian, Linux Mint e Fedora, com um comando. Esses sistemas são amplamente utilizados tanto por grandes empresas para hardware de servidores quanto por traders comuns.







Instalando a plataforma com um comando

O Wine é usado para trabalhar no Linux com o MetaTrader 5. Esse programa gratuito permite aos usuários de sistemas do tipo Unix executar aplicativos projetados para uso em sistemas Microsoft Windows.

Simplificamos ao máximo o procedimento de instalação e preparamos um script especial. O script detectará automaticamente a versão do seu sistema, sendo suportadas as distribuições Ubuntu, Debian, Linux Mint e Fedora. Com base nisso, o script baixará e instalará a distribuição necessária do Wine. Depois disso, ele baixará e executará o instalador da plataforma.



Para iniciar a instalação, abra a linha de comando (Terminal) sem privilégios de administrador e digite o seguinte comando:

wget https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5linux.sh ; chmod +x mt5linux.sh ; ./mt5linux.sh

Dado comando baixa o script pronto, o torna executável e o inicia. Você só precisa digitar a senha da sua conta para permitir a instalação.











Se você for solicitado a instalar os pacotes adicionais do Wine (Mono, Gecko), concorde, pois eles são necessários para que a plataforma funcione. Em seguida, o instalador do MetaTrader 5 será iniciado; então, basta seguir os passos padrão. Após a instalação, reinicie o sistema operacional, e a plataforma estará pronta para uso.













Instalando atualizações atempadamente

É altamente recomendável usar sempre a versão mais recente do sistema operacional e do Wine. Uma atualização oportuna garantirá a maior estabilidade da plataforma de negociação.

Para atualizar o Wine, abra o prompt de comando e digite:

sudo apt update ; sudo apt upgrade

Saiba mais no site oficial do Wine.





Catálogo de dados do MetaTrader 5



Para cada programa a ser instalado, o Wine cria sua própria unidade lógica virtual com o respectivo ambiente. No momento da instalação, o diretório de dados do terminal tem como padrão o seguinte caminho no disco:

Home\.mt5\drive_c\Program Files\MetaTrader 5







Use o MetaTrader 5 no Linux: todos os recursos da plataforma estão disponíveis e a instalação é feita com uma linha de código.