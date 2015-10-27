Linux 上での MetaTrader 5

この記事では、MetaTrader 5を一般的なLinuxバージョンにインストールする方法を示します ： Ubuntu, Debian, Linux MintおよびFedora。これらのシステムは、企業のサーバーハードウェアだけでなく、トレーダーのパーソナルコンピューターでも広く使用されています。





1つのコマンドでプラットフォームをインストールする

MetaTrader 5は、Wine.を使用してLinux上で実行されます。Wineは、MicrosoftWindows用に開発されたアプリケーションソフトウェアをUnixライクなオペレーティングシステムで実行できるようにする無料の互換性レイヤーです。

インストールプロセスをできるだけ簡単にするために、特別なスクリプトを用意しました。スクリプトはシステムのバージョンを自動的に検出し、適切なWineパッケージをダウンロードしてインストールします。Ubuntu、Debian、Linux Mint、Fedoraのディストリビューションがサポートされています。その後、プラットフォームインストーラーをダウンロードして実行します。



インストールを開始するには、管理者権限（sudo）を使わずにコマンドライン（ターミナル）を開き、該当するコマンドを入力します。

wget https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5linux.sh; chmod + x mt5linux.sh; ./mt5linux.sh

このコマンドは、スクリプトをダウンロードして実行可能にし、実行します。インストールを許可するには、アカウントのパスワードを入力するだけです。











追加のWineパッケージ（Mono、Gecko）をインストールするように求められた場合は、これらのパッケージがプラットフォームの操作に必要であるため、同意してください。その後、MetaTrader 5のインストーラーが起動するので、通常の手順に従って進めてください。インストールが完了したら、オペレーティングシステムを再起動すれば、プラットフォームの準備は完了です。













タイムリーにアップデートをインストールする

常に最新バージョンのオペレーティングシステムとWineを使用することを強くお勧めします。タイムリーな更新により、プラットフォームの動作の安定性が向上し、パフォーマンスが向上します。

Wineを更新するには、コマンドプロンプトを開き、次のコマンドを入力します。

sudo apt update ; sudo apt upgrade

詳細については公式lWine Webサイトにアクセスしてください。





MetaTrader 5 データディレクトリ



Wineは、インストールされているすべてのプログラムに必要な環境を備えた個別の仮想論理ドライブを作成します。以下がインストールされるターミナルのデータフォルダのデフォルトパスです。

ホームディレクトリ\.mt5\drive_c\Program Files\MetaTrader 5







LinuxでMetaTrader 5 を使用する：単一のコマンドでインストールし、すべてのプラットフォーム機能をお楽しみください。