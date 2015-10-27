MetaTrader 5 / トレーディング
Linux 上での MetaTrader 5

Linux 上での MetaTrader 5

この記事では、MetaTrader 5を一般的なLinuxバージョンにインストールする方法を示します ： UbuntuDebian, Linux MintおよびFedora。これらのシステムは、企業のサーバーハードウェアだけでなく、トレーダーのパーソナルコンピューターでも広く使用されています。


1つのコマンドでプラットフォームをインストールする

MetaTrader 5は、Wine.を使用してLinux上で実行されます。Wineは、MicrosoftWindows用に開発されたアプリケーションソフトウェアをUnixライクなオペレーティングシステムで実行できるようにする無料の互換性レイヤーです。

インストールプロセスをできるだけ簡単にするために、特別なスクリプトを用意しました。スクリプトはシステムのバージョンを自動的に検出し、適切なWineパッケージをダウンロードしてインストールします。Ubuntu、Debian、Linux Mint、Fedoraのディストリビューションがサポートされています。その後、プラットフォームインストーラーをダウンロードして実行します。

インストールを開始するには、管理者権限（sudo）を使わずにコマンドライン（ターミナル）を開き、該当するコマンドを入力します。

wget https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5linux.sh; chmod + x mt5linux.sh; ./mt5linux.sh

このコマンドは、スクリプトをダウンロードして実行可能にし、実行します。インストールを許可するには、アカウントのパスワードを入力するだけです。

単一のコマンドでのWineとMetaTrader5のインストール


追加のWineパッケージ（Mono、Gecko）をインストールするように求められた場合は、これらのパッケージがプラットフォームの操作に必要であるため、同意してください。その後、MetaTrader 5のインストーラーが起動するので、通常の手順に従って進めてください。インストールが完了したら、オペレーティングシステムを再起動すれば、プラットフォームの準備は完了です。

MetaTrader5プラットフォームはLinuxで実行する準備ができています


タイムリーにアップデートをインストールする

常に最新バージョンのオペレーティングシステムとWineを使用することを強くお勧めします。タイムリーな更新により、プラットフォームの動作の安定性が向上し、パフォーマンスが向上します。

Wineを更新するには、コマンドプロンプトを開き、次のコマンドを入力します。

sudo apt update ; sudo apt upgrade

詳細については公式lWine Webサイトにアクセスしてください。


MetaTrader 5 データディレクトリ

Wineは、インストールされているすべてのプログラムに必要な環境を備えた個別の仮想論理ドライブを作成します。以下がインストールされるターミナルのデータフォルダのデフォルトパスです。

ホームディレクトリ\.mt5\drive_c\Program Files\MetaTrader 5


LinuxでMetaTrader 5 を使用する：単一のコマンドでインストールし、すべてのプラットフォーム機能をお楽しみください。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元の記事: https://www.mql5.com/ru/articles/625

警告: これらの資料についてのすべての権利はMetaQuotes Ltd.が保有しています。これらの資料の全部または一部の複製や再プリントは禁じられています。

Federico Quintieri
Federico Quintieri | 11 12月 2025 において 17:28
Federico Quintieri #:

実際、私は以下の手順でうまくいきました（私はCachyOSを使っています）。

1.Bottlesをインストールし、ボトル（アプリケーション）を作成する。

2.オリジナルのmql5サイトからWindows用のmt5セットアップをダウンロードした（他のバージョンはインストール中にプロキシエラーが出た）。

3.3.ブートルの "ランナー "は "ge-proton10-25 "で、ブートルのホーム(Preferences => Runner)からダウンロードした。

4.メタトレーダー5のボトル設定で、ウィンドウズ11に切り替えた。

5.ダウンロードしたブートルの依存関係は、dotnet48 - allfonts - vcredist2019 - vcredist2015 です。

6.作成した metatrader5 ボトルで mt5.exe を実行します。

7.新しいウィンドウでグラフィックに行き、mt5をどれくらいズームさせたいかによって「dpi」を調整する。

いろいろ試してコーディングしていますが、うまくいっているようです。

hyprlandをお持ちの場合、解決策はwindows11がインストールされた仮想マシンを使用することです。

仮想マシンにはKVM、Qemu、virt-managerを使用した。

wy1998
wy1998 | 12 12月 2025 において 18:34

障害現象：座標軸（横軸、縦軸）の文字が消えている。

失敗原因：mt5のアップグレード後の再起動。

試した結果

1) debian v12 を v13 にアップグレード。アップグレードに失敗したので、debian v13 を再インストール。

2)mql5.comからmt5linux.shをダウンロードしてインストールしたが、やはり失敗。しかし、この時点では少し違う。

インストール直後は、eur/usd, xau/usd, usd/rmbは軸にテキストを表示できている。

カスタム通貨 "CSI 300 "の.jsonファイルをインポートし、インターフェイステンプレートをロードし、ヒストリカルデータファイルをコピーし、mt5を入力すると、障害が表示される。

3) ~/.mt5 ディレクトリを移動し、winecfg を再初期化し、mt5linux.sh を再実行する。


軸にテキストがない


現在の作業環境

Debian GNU/Linux 13.2.0 _Trixie

kde plasma v6.36

カーネル 6.12.57+debian13-amd64 (64-bit)

wine64 v10.0~repack-6

wy1998
wy1998 | 15 12月 2025 において 06:14

問題発見：windows/フォントの問題。


フォントのファイルを消去、問題解決。

フォントのファイルを復元すると、問題が再発した。

Alain Verleyen
Alain Verleyen | 15 12月 2025 において 10:22
Tobias Johannes Zimmer "Controls" ではすべてのボタンがきれいに表示されている。

ボトルでは、directxがMT5のグラフィカルオブジェクトと関係があるかもしれないと思ったことを覚えているので、別の依存関係、つまりdirectxをインストールすることで問題を解決しようとしましたが、それが正しいかどうかはわかりません。

あなたのコードはバグだらけです。4つの矩形がすべて同じ名前であることをどうやって望むのですか？

また、Wine/Linuxに特別に関連する問題をここに報告してください。

wy1998
wy1998 | 15 12月 2025 において 12:02

問題解決

1) windows/Fontsディレクトリのファイルを空にします。

2) simsun.ttcをコピーする！

これで、問題は解決しました。

