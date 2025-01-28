MetaTrader 5 / Trading
English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
preview
MetaTrader 5 en macOS

MetaTrader 5 en macOS

MetaTrader 5Trading |
33 592 69
MetaQuotes
MetaQuotes

Hemos preparado un instalador especial de la plataforma comercial MetaTrader 5 para macOS: se trata de un asistente completo que permite instalar la aplicación como nativa, y realiza todas las acciones necesarias: detecta su sistema, descarga e instala la última versión de Wine para él, lo configura, y luego instala MetaTrader dentro del mismo. Todo sucede en modo automático, solo hay que esperar a que se complete la instalación, después de lo cual se podrá empezar a trabajar inmediatamente con la plataforma.

Descargue el instalador en el enlace o a través del menú "Ayuda" de la plataforma comercial:

Enlaces de descarga en el menú de la plataforma


Requisitos del sistema

La versión mínima de macOS para instalar MetaTrader 5 es Catalina (10.15.7). La plataforma funciona con todas las versiones modernas del sistema y es compatible con todos los procesadores Apple, desde el M1 hasta las últimas versiones lanzadas.


Preparación: compruebe la versión de Wine

Si ya está usando MetaTrader en macOS, compruebe la versión actual de Wine, esta se muestra en el registro de la plataforma en el arranque:

LP 0 15:56:29.402 Terminal MetaTrader 5 x64 build 4050 started for MetaQuotes Software Corp.
PF 0 15:56:29.403 Terminal Windows 10 build 18362 on Wine 8.0.1 Darwin 23.0.0, 12 x Intel Core i7-8750H  @ 2.20GHz, AVX2, 11 / 15 Gb memory, 65 / 233 Gb disk, admin, GMT+2

Si tiene una versión de Wine inferior a la 8.0.1, le recomendamos encarecidamente que desinstale la plataforma antigua junto con el prefijo de Wine en el que esté instalada. Guarde previamente por separado todos los archivos necesarios: plantillas, asesores expertos descargados, indicadores, etc. La propia plataforma se puede eliminar como de costumbre, moviéndola de la sección "Aplicaciones" a la papelera. Puede eliminar el prefijo Wine a través del Finder. Elija en el menú «Ir \ Ir a la carpeta» e introduzca el nombre del catálogo — ~/Library/Application Support/.

Ir al catálogo con el prefijo Wine

Una vez en él, elimine las siguientes carpetas:

~/Library/Application Support/Metatrader 5
~/Library/Application Support/net.metaquotes.wine.metatrader5


Instalación

La plataforma MetaTrader 5 se instala como una aplicación normal de macOS. Ejecute el archivo descargado y siga las instrucciones. En el proceso se le pedirá que instale paquetes adicionales de Wine (Mono, Gecko), acepte; los necesita para trabajar.

Instalación de MetaTrader 5 en macOS


Espere hasta que la instalación se haya completado y comience a trabajar con MetaTrader 5:

MetaTrader 5 en macOS


Catálogo de datos de MetaTrader 5

Para MetaTrader 5 en Wine se crea un disco lógico virtual propio con el entorno necesario. En el disco, al realizar la instalación por defecto, el catálogo de datos de la plataforma se encuentra en la siguiente ruta:

~/Library/Application Support/net.metaquotes.wine.metatrader5/drive_c/Program Files/MetaTrader 5


Particularidades de la personalización del lenguaje de la interfaz

Al instalar MetaTrader 5 para Wine, se añade automáticamente soporte solo para el idioma (local) utilizado actualmente para macOS. En la mayoría de los casos, esto es suficiente. Si desea usar un idioma diferente para la plataforma, cambie al idioma de macOS correspondiente y reinicie el ordenador antes de instalarla. A continuación, instale la plataforma. Después, el idioma de macOS podrá volver al idioma original.

Descargar MetaTrader 5 para macOS


Pruebe la aplicación móvil MetaTrader 5 para iPhone/iPad. Esta le permitirá monitorear el mercado, realizar operaciones y gestionar su cuenta comercial desde cualquier lugar del mundo.

Traducción del ruso hecha por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/articles/619

Advertencia: todos los derechos de estos materiales pertenecen a MetaQuotes Ltd. Queda totalmente prohibido el copiado total o parcial.

Otros artículos del autor

Últimos comentarios | Pasar a la discusión en el foro de los operadores (69)
cytrader
cytrader | 20 nov 2020 en 20:43

XM ya ofrece terminales MT4 y MT5 en Mac OS. Funciona en Catalina y Big Sur.

Recientemente he actualizado a Big Sur y ambos terminales funcionan bien.

magicmarco
magicmarco | 21 abr 2022 en 08:47
Hola, he instalado el MT5 promocionado, que funciona con crossover. No encuentro las carpetas en mi mac para copiar los perfiles e indicadores. Cómo funciona esto de crossover?
Thiago Duarte
Thiago Duarte | 25 dic 2022 en 02:26
Funcionó bien, el archivo dmg funciona perfectamente. Gracias.
p4rnak
p4rnak | 11 nov 2023 en 01:28

Chicos por favor, sólo acaba de instalar MT5 a través de "Cross Over" aplicación en MacOS (ventura se prueba).

Es increíble... Alta velocidad como Windows.

Buena Suerte

[Eliminado] | 28 dic 2023 en 06:03
p.p1 {margen: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px 'Helvetica Neue'}

Error en POL_Wine

El inicio del proceso de 64 bits mt5setup.exe no es compatible con unidades virtuales de 32 bits


¿Puede ayudarme con este código?

Reimaginando las estrategias clásicas (Parte III): Predicción de máximos crecientes y mínimos decrecientes Reimaginando las estrategias clásicas (Parte III): Predicción de máximos crecientes y mínimos decrecientes
En esta serie de artículos, analizaremos empíricamente las estrategias comerciales clásicas para ver si podemos mejorarlas utilizando IA. En la discusión de hoy, intentamos predecir máximos más altos y mínimos más bajos utilizando el modelo de análisis discriminante lineal.
Implementación de una estrategia de trading con Bandas de Bollinger en MQL5: Guía paso a paso Implementación de una estrategia de trading con Bandas de Bollinger en MQL5: Guía paso a paso
Una guía paso a paso para implementar un algoritmo de trading automatizado en MQL5 basado en la estrategia de trading de las Bandas de Bollinger. Un tutorial detallado basado en la creación de un Asesor Experto que puede ser útil para los traders.
Aprendizaje automático y Data Science (Parte 28): Predicción de múltiples futuros para el EURUSD mediante IA Aprendizaje automático y Data Science (Parte 28): Predicción de múltiples futuros para el EURUSD mediante IA
Es una práctica común que muchos modelos de Inteligencia Artificial predigan un único valor futuro. Sin embargo, en este artículo profundizaremos en la poderosa técnica de utilizar modelos de aprendizaje automático para predecir múltiples valores futuros. Este enfoque, conocido como pronóstico de múltiples pasos, nos permite predecir no sólo el precio de cierre de mañana, sino también el de pasado mañana y más allá. Al dominar la previsión en varios pasos, los operadores y los científicos de datos pueden obtener conocimientos más profundos y tomar decisiones más informadas, mejorando significativamente sus capacidades de predicción y planificación estratégica.
De principiante a experto: El viaje esencial a través del trading con MQL5 De principiante a experto: El viaje esencial a través del trading con MQL5
¡Libera tu potencial! Estás rodeado de oportunidades. Descubra 3 secretos principales para iniciar su viaje hacia MQL5 o llevarlo al siguiente nivel. Vamos a hablar de consejos y trucos tanto para principiantes como para profesionales.