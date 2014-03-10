在Linux上运行MetaTrader 5
在本文中，我们将演示如何在流行的Linux版本（Ubuntu，Debian，Linux Mint和Fedora）上安装MetaTrader 5。这些系统广泛用于公司的服务器硬件以及交易者的个人计算机上。
通过一个命令安装平台
MetaTrader 5使用Wine在Linux上运行。Wine是一个免费的兼容层，它允许为Microsoft Windows开发的应用软件在类Unix操作系统上运行。
我们准备了一个特殊的脚本，以便尽可能的简化安装过程。该脚本将自动检测您的系统版本，它支持 Ubuntu、Debian、Linux Mint 和 Fedora 发行版。在此基础上，它将下载并安装相应的 Wine 软件包。之后，它将下载并运行平台安装程序。
要开始安装，请在没有管理员权限（无 sudo）的情况下打开命令行（终端），并使用相关命令：
此命令下载脚本，使其可执行并运行。您只需要输入您的账户密码即可允许安装。
如果系统提示您安装其他Wine软件包(Mono，Gecko)，请同意，因为平台操作需要这些软件包。之后将启动 MetaTrader 5 安装程序，继续执行标准步骤。安装完成后，重新启动操作系统，平台就可以运行了。
及时安装更新
强烈建议保持使用最新版本的操作系统和Wine。及时更新可增加平台运行稳定性，提升性能。
要更新Wine，请打开命令提示符并键入以下命令：
如需更多信息，请访问Wine官方网站。
MetaTrader 5数据目录
Wine为每个已安装的程序创建一个单独的虚拟逻辑驱动器，其中包含必要的环境。安装的程序端数据文件夹默认路径如下：
在Linux上使用MetaTrader 5：使用单个命令安装并体验所有平台功能。
事实上，我是通过以下步骤实现的（我使用的是 CachyOS），而且我还是 Linux 的新手
1.安装瓶子并创建一个瓶子（应用程序）
2.从 mql5 原始网站下载适用于 Windows 的 mt5 安装程序（其他版本在安装过程中出现代理错误）。
3.在引导程序中，"运行程序 "是 "ge-proton10-25"，我是从引导程序的主页（首选项 => 运行程序）下载的。
4.4. 在 metatrader5 的瓶子设置中，我切换到了 windows 11。
5.我下载的 Bootle 依赖项是：dotnet48 - allfonts - vcredist2019 - vcredist2015
6.在我刚刚创建的 metatrader5 瓶中运行 mt5.exe。
7.然后在瓶子设置中打开终端，输入 "winecfg"，在新窗口中进入图形，根据您希望 mt5 缩放的程度调整 "dpi"，我的是 96（我在尝试用 lucris 安装时也遇到过同样的缩放问题，现在运行正常）。
这就是对我有效的方法，我正在尝试不同的编码，看起来效果还不错。
如果你有 hyprland，解决办法是使用安装了 windows11 的虚拟机，我试过各种方法，但在 hyprland 上使用 metatrader5 就是行不通。
在虚拟机方面，我使用了 KVM、Qemu 和 virt-manager。
故障现象：坐标轴（横、竖轴）上的文字缺失。
故障出现的原因：升级了 mt5 后重启，出现故障。
已经试过的办法：
1）debian v12 升级到 v13。升级失败，重装系统 debian v13。
2）从mql5.com 上下载 mt5linux.sh 安装后，故障依旧。但这时，又有点不同。
刚安装完成后，eur/usd、xau/usd、usd/rmb 是能够显示坐标轴上的文字的。
导入自定义货币“沪深300” 的 .json 文件，加载界面模板，拷贝历史数据文件后，进入mt5，故障出现。
3）移走 ~/.mt5 目录后，重新初始化 winecfg，重新执行 mt5linux.sh。故障重现。
当前工作环境：
Debian GNU/Linux 13.2.0 _Trixie
kde plasma v6.36
内核 6.12.57+debian13-amd64（64位）
wine64 v10.0~repack-6
问题找到了：windows/Fonts 的问题。
清除 Fonts 中的文件，问题解决。
恢复 Fonts 中的文件，问题重现。
在瓶子中，我尝试通过安装不同的依赖项（即 directx）来解决这个问题，因为我记得我认为 directx 可能与 MT5 图形对象有关，但我不确定这是否正确。
你的代码有问题。你怎么可能希望 4 个矩形都有相同的名称？
另外，请在此报告专门与 Wine/Linux 有关的问题。
问题解决了。
1）清空 windows/Fonts 目录中的文件
2）把 simsun.ttc 拷入其中
随即，故障恢复。