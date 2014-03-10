在Linux上运行MetaTrader 5

在本文中，我们将演示如何在流行的Linux版本（Ubuntu，Debian，Linux Mint和Fedora）上安装MetaTrader 5。这些系统广泛用于公司的服务器硬件以及交易者的个人计算机上。







通过一个命令安装平台

MetaTrader 5使用Wine在Linux上运行。Wine是一个免费的兼容层，它允许为Microsoft Windows开发的应用软件在类Unix操作系统上运行。

我们准备了一个特殊的脚本，以便尽可能的简化安装过程。该脚本将自动检测您的系统版本，它支持 Ubuntu、Debian、Linux Mint 和 Fedora 发行版。在此基础上，它将下载并安装相应的 Wine 软件包。之后，它将下载并运行平台安装程序。



要开始安装，请在没有管理员权限（无 sudo）的情况下打开命令行（终端），并使用相关命令：

wget https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5linux.sh ; chmod +x mt5linux.sh ; ./mt5linux.sh

此命令下载脚本，使其可执行并运行。您只需要输入您的账户密码即可允许安装。











如果系统提示您安装其他Wine软件包(Mono，Gecko)，请同意，因为平台操作需要这些软件包。之后将启动 MetaTrader 5 安装程序，继续执行标准步骤。安装完成后，重新启动操作系统，平台就可以运行了。













及时安装更新

强烈建议保持使用最新版本的操作系统和Wine。及时更新可增加平台运行稳定性，提升性能。

要更新Wine，请打开命令提示符并键入以下命令：

sudo apt update ; sudo apt upgrade

如需更多信息，请访问Wine官方网站。





MetaTrader 5数据目录



Wine为每个已安装的程序创建一个单独的虚拟逻辑驱动器，其中包含必要的环境。安装的程序端数据文件夹默认路径如下：

主目录\.mt5\drive_c\Program Files\MetaTrader 5







