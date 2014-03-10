MetaTrader 5 / 交易
在Linux上运行MetaTrader 5

在本文中，我们将演示如何在流行的Linux版本（UbuntuDebianLinux MintFedora）上安装MetaTrader 5。这些系统广泛用于公司的服务器硬件以及交易者的个人计算机上。


通过一个命令安装平台

MetaTrader 5使用Wine在Linux上运行。Wine是一个免费的兼容层，它允许为Microsoft Windows开发的应用软件在类Unix操作系统上运行。

我们准备了一个特殊的脚本，以便尽可能的简化安装过程。该脚本将自动检测您的系统版本，它支持 Ubuntu、Debian、Linux Mint 和 Fedora 发行版。在此基础上，它将下载并安装相应的 Wine 软件包。之后，它将下载并运行平台安装程序。

要开始安装，请在没有管理员权限（无 sudo）的情况下打开命令行（终端），并使用相关命令：

wget https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5linux.sh ; chmod +x mt5linux.sh ; ./mt5linux.sh

此命令下载脚本，使其可执行并运行。您只需要输入您的账户密码即可允许安装。

使用单个命令安装Wine和MetaTrader 5


如果系统提示您安装其他Wine软件包(Mono，Gecko)，请同意，因为平台操作需要这些软件包。之后将启动 MetaTrader 5 安装程序，继续执行标准步骤。安装完成后，重新启动操作系统，平台就可以运行了。

MetaTrader 5平台已准备好在Linux上运行


及时安装更新

强烈建议保持使用最新版本的操作系统和Wine。及时更新可增加平台运行稳定性，提升性能。

要更新Wine，请打开命令提示符并键入以下命令：

sudo apt update ; sudo apt upgrade

如需更多信息，请访问Wine官方网站


MetaTrader 5数据目录

Wine为每个已安装的程序创建一个单独的虚拟逻辑驱动器，其中包含必要的环境。安装的程序端数据文件夹默认路径如下：

主目录\.mt5\drive_c\Program Files\MetaTrader 5


在Linux上使用MetaTrader 5：使用单个命令安装并体验所有平台功能。

本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/625

注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。

最近评论 | 前往讨论 (327)
Federico Quintieri
Federico Quintieri | 11 12月 2025 在 17:28
Federico Quintieri #:

事实上，我是通过以下步骤实现的（我使用的是 CachyOS），而且我还是 Linux 的新手

1.安装瓶子并创建一个瓶子（应用程序）

2.从 mql5 原始网站下载适用于 Windows 的 mt5 安装程序（其他版本在安装过程中出现代理错误）。

3.在引导程序中，"运行程序 "是 "ge-proton10-25"，我是从引导程序的主页（首选项 => 运行程序）下载的。

4.4. 在 metatrader5 的瓶子设置中，我切换到了 windows 11。

5.我下载的 Bootle 依赖项是：dotnet48 - allfonts - vcredist2019 - vcredist2015

6.在我刚刚创建的 metatrader5 瓶中运行 mt5.exe。

7.然后在瓶子设置中打开终端，输入 "winecfg"，在新窗口中进入图形，根据您希望 mt5 缩放的程度调整 "dpi"，我的是 96（我在尝试用 lucris 安装时也遇到过同样的缩放问题，现在运行正常）。

这就是对我有效的方法，我正在尝试不同的编码，看起来效果还不错。

如果你有 hyprland，解决办法是使用安装了 windows11 的虚拟机，我试过各种方法，但在 hyprland 上使用 metatrader5 就是行不通。

在虚拟机方面，我使用了 KVM、Qemu 和 virt-manager。

wy1998
wy1998 | 12 12月 2025 在 18:34

故障现象：坐标轴（横、竖轴）上的文字缺失。

故障出现的原因：升级了 mt5 后重启，出现故障。

已经试过的办法：

1）debian v12 升级到 v13。升级失败，重装系统 debian v13。

2）从mql5.com 上下载 mt5linux.sh 安装后，故障依旧。但这时，又有点不同。

刚安装完成后，eur/usd、xau/usd、usd/rmb 是能够显示坐标轴上的文字的。

导入自定义货币“沪深300” 的 .json 文件，加载界面模板，拷贝历史数据文件后，进入mt5，故障出现。

3）移走 ~/.mt5 目录后，重新初始化 winecfg，重新执行 mt5linux.sh。故障重现。


坐标轴上的文字缺失


当前工作环境：

Debian GNU/Linux 13.2.0 _Trixie

kde plasma v6.36

内核 6.12.57+debian13-amd64（64位）

wine64 v10.0~repack-6

wy1998
wy1998 | 15 12月 2025 在 06:14

问题找到了：windows/Fonts 的问题。


清除 Fonts 中的文件，问题解决。

恢复 Fonts 中的文件，问题重现。

Alain Verleyen
Alain Verleyen | 15 12月 2025 在 10:22
Tobias Johannes Zimmer "控件"却能漂亮地显示所有按钮。

在瓶子中，我尝试通过安装不同的依赖项（即 directx）来解决这个问题，因为我记得我认为 directx 可能与 MT5 图形对象有关，但我不确定这是否正确。

你的代码有问题。你怎么可能希望 4 个矩形都有相同的名称？

另外，请在此报告专门与 Wine/Linux 有关的问题。

wy1998
wy1998 | 15 12月 2025 在 12:02

问题解决了。

1）清空 windows/Fonts 目录中的文件

2）把 simsun.ttc 拷入其中

随即，故障恢复。

