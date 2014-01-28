Monta tu asesor comercial en la Guía MQL5

Para crear robots comerciales ya no es una condición imprescindible conocer lenguajes de programación. Si antes esto constituía un obstáculo insalvable a la hora de materializar sus estrategias comerciales, ahora la aparición de la Guía MQL5 ha cambiado la situación radicalmente. Los traders novatos ya pueden dejar de preocuparse por su escasa o nula experiencia en el campo de la programación, con el nuevo wizard ya no le hará falta, ahora es posible general el código de un asesor rápidamente. El programa hará todo el trabajo por usted.



Casi todos los asesores constan de tres módulos: las señales, la gestión de capital y el trading stop. Y como los módulos se pueden crear de diferentes maneras, como resultado, existen todo tipo de combinaciones posibles de expertos. De esta forma, el usuario puede construir un asesor a su propio gusto. Sólo hay que establecer los parámetros necesarios y elegir los componentes imprescindibles, de todo lo demás se encarga el MQL5 Wizard. Nunca antes la creación de asesores comerciales había sido tan rápida y sencilla. ¡Cuatro clicks y tendrá listo un asesor que comerciará con la estrategia que usted haya establecido!





¿A qué señales comerciales reaccionará el experto? ¿Conforme a qué sistema de gestión de capital trabajará? ¿De qué manera se efectuará el trading stop? Respondiendo a estas reguntas será muy fácil obtener un asesor ya preparado. Después de reunir las piezas del experto, sólo queda testarlo según los datos históricos y llevar a cabo su optimización, eligiendo los parámetros más adecuados. Como resultado de todas estas acciones, obtendrá un experto listo para trabajar, plenamente preparado para comerciar. El experto comerciará de acuerdo con los algoritmos de señales comerciales, la gestión de capital y el trading stop elegidos en el wizard .





Con el tiempo, el conjunto de parámetros y algoritmos de la Guía MQL5 se irá ampliando. Y los usuarios tendrán en sus manos un diapasón más amplio de posibilidades y combinaciones diferentes de expertos, de entre los que se podrá elegir el más conveniente para la actividad comercial. Sin embrago, ya ahora es complicado sobrestimar el valor de este wizard para los traders sin habilidades en el campo de la programación. Ya que permite en gran medida simplificar el proceso de escritura de los robots comerciales, tomándose todas las molestias en lo que respecta a la creación de los diferentes módulos del asesor. Todo el instrumental de trabajo para el comercio automático está ahora al alcance, no sólo de los desarrolladores de MQL, sino también al alcance de los traders normales. ¡Descargue el terminal MetaTrader 5 y compruébelo por sí mismo!









