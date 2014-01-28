MetaTrader 5 / Trading
English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Monta tu asesor comercial en la Guía MQL5

Monta tu asesor comercial en la Guía MQL5

MetaTrader 5Trading |
1 923 17
MetaQuotes
MetaQuotes

Para crear robots comerciales ya no es una condición imprescindible conocer lenguajes de programación. Si antes esto constituía un obstáculo insalvable a la hora de materializar sus estrategias comerciales, ahora la aparición de la Guía MQL5 ha cambiado la situación radicalmente. Los traders novatos ya pueden dejar de preocuparse por su escasa o nula experiencia en el campo de la programación, con el nuevo wizard ya no le hará falta, ahora es posible general el código de un asesor rápidamente. El programa hará todo el trabajo por usted.

Casi todos los asesores constan de tres módulos: las señales, la gestión de capital y el trading stop. Y como los módulos se pueden crear de diferentes maneras, como resultado, existen todo tipo de combinaciones posibles de expertos. De esta forma, el usuario puede construir un asesor a su propio gusto. Sólo hay que establecer los parámetros necesarios y elegir los componentes imprescindibles, de todo lo demás se encarga el MQL5 Wizard. Nunca antes la creación de asesores comerciales había sido tan rápida y sencilla. ¡Cuatro clicks y tendrá listo un asesor que comerciará con la estrategia que usted haya establecido!

Guía MQL5: creación de expertos sin programación

¿A qué señales comerciales reaccionará el experto? ¿Conforme a qué sistema de gestión de capital trabajará? ¿De qué manera se efectuará el trading stop? Respondiendo a estas reguntas será muy fácil obtener un asesor ya preparado. Después de reunir las piezas del experto, sólo queda testarlo según los datos históricos y llevar a cabo su optimización, eligiendo los parámetros más adecuados. Como resultado de todas estas acciones, obtendrá un experto listo para trabajar, plenamente preparado para comerciar. El experto comerciará de acuerdo con los algoritmos de señales comerciales, la gestión de capital y el trading stop elegidos en el wizard . 

MQL5 Wizard

Con el tiempo, el conjunto de parámetros y algoritmos de la Guía MQL5 se irá ampliando. Y los usuarios tendrán en sus manos un diapasón más amplio de posibilidades y combinaciones diferentes de expertos, de entre los que se podrá elegir el más conveniente para la actividad comercial. Sin embrago, ya ahora es complicado sobrestimar el valor de este wizard para los traders sin habilidades en el campo de la programación. Ya que permite en gran medida simplificar el proceso de escritura de los robots comerciales, tomándose todas las molestias en lo que respecta a la creación de los diferentes módulos del asesor. Todo el instrumental de trabajo para el comercio automático está ahora al alcance, no sólo de los desarrolladores de MQL, sino también al alcance de los traders normales. ¡Descargue el terminal MetaTrader 5 y compruébelo por sí mismo!


Descargar MetaTrader 5


Traducción del ruso hecha por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/articles/240

Advertencia: todos los derechos de estos materiales pertenecen a MetaQuotes Ltd. Queda totalmente prohibido el copiado total o parcial.

Otros artículos del autor

Últimos comentarios | Pasar a la discusión en el foro de los operadores (17)
Anatoli Kazharski
Anatoli Kazharski | 17 jul 2012 en 08:33
alextxpert99:

...

¿Se mostrarán todos los gráficos en el probador de estrategias?

Sí, todos los gráficos, por símbolos e incluso plazos, se mostrarán en el Probador de Estrategias.

hemmanuel
hemmanuel | 20 mar 2016 en 23:28
¿Esto funciona? He intentado varios tutoriales para MQL5 Wizards y ninguno de ellos coloca cualquier comercio en probador de estrategia ?
Chris Mukengeshayi
Chris Mukengeshayi | 23 oct 2017 en 20:33

Muy útil, ¿hay una manera o un sistema que puede convertir un EA MT5 en un EA MT4?

Cómo se agrega / crear un archivo mqh MT5 de digamos SignalIchimoku o cualquier indicador y colocarlo en include\expert\signal ?

farhadmax
farhadmax | 10 jul 2023 en 18:39
gizbar_g #:

El artículo es una instrucción muy significativa sobre la manera de desarrollar expertos más avanzados con facilidad.

Sin embargo, Estoy teniendo problemas para reemplazar incorporado signalindicators con mi indicador personalizado.

El generador reconoce mi indicador pero el experto se niega a trabajar.

Hay un artículo / post sobre cómo hacerlo correctamente?

Sé que mi respuesta es un poco tarde, pero para la gente nueva:

para poder utilizar su propio indicador personalizado dentro de los módulos de señal, su indicador debe extender la clase CIndicator.

Levi Nwodo
Levi Nwodo | 11 jul 2023 en 20:20
Tengo un problema con mi ea desarrollado necesito ayuda en él. No hay errores. Se ejecuta en la prueba, pero el comercio no estaba colocando. Por favor, ayuda
MetaTrader 5 para Linux MetaTrader 5 para Linux
En este artículo, explicaremos cómo instalar fácilmente MetaTrader 5 en las populares versiones de Linux Ubuntu y Debian. Estos sistemas se usan ampliamente no solo en el hardware de los servidores, sino también en los ordenadores habituales de los tráders.
Technical Analysis: How Do We Analyze? Technical Analysis: How Do We Analyze?
This article briefly describes the author's opinion on redrawing indicators, multi-timeframe indicators and displaying of quotes with Japanese candlesticks. The article contain no programming specifics and is of a general character.
Pagos y métodos de pago Pagos y métodos de pago
MQL5.community ofrece a los tráders y desarrolladores de aplicaciones comerciales para el teminal MetaTrader muchas opciones para ganar dinero. En este artículo, contaremos a los lectores cómo se realiza el pago por los servicios MQL5 y la retirada del dinero ganado, y también cómo garantizar la seguridad de las operaciones.
Análisis técnico: ¿Qué analizamos? Análisis técnico: ¿Qué analizamos?
En este artículo se han intentado de analizar de forma global algunas peculiaridades de la representación de las cotizaciones accesibles para el análisis en el terminal MetaTrader. En el presente artículo no vamos a hablar de técnologías de programación, nuestro análisis tiene un carácter más general.