Cómo ganar dinero ejecutando encargos en el servicio "Freelance"

Freelance para tráders algorítmicos



MQL5 Freelance es un servicio especializado para desarrolladores de aplicaciones comerciales. Aquí es donde los tráders practicantes recurren cuando necesitan robots comerciales, indicadores y otras utilidades en MQL5/MQL4, Python, C++ y otros lenguajes de programación modernos para comerciar.

El servicio Freelance en MQL5.com apareció en junio de 2010 y durante sus 14 años de existencia ha ofrecido a los desarrolladores profesionales la oportunidad de ganar mucho dinero. Hasta junio de 2024, se han completado aquí más de 100 000 encargos con un coste total de unos 7 millones de dólares.

Durante los últimos 14 años, 54 000 desarrolladores se han encargado de escribir programas comerciales y más de 25 000 clientes han quedado satisfechos con su trabajo. El ingreso estándar de un desarrollador que trabaja activamente como autónomo puede ser de varios miles de dólares al mes. Usted también puede tener las mismas ganancias.

Sus clientes potenciales son millones de tráders que negocian en la plataforma MetaTrader y acceden a Freelance directamente desde el terminal.













Flujos de trabajo optimizados



Tendrá a su servicio una funcionalidad cómoda y comprobada; todo lo que debe hacer es centrarse en lo principal: elegir el trabajo adecuado y dejar una solicitud para su ejecución, indicando el plazo y el costo aproximados. Todos los procesos de trabajo se realizan dentro del servicio, por lo que sus intereses estarán protegidos: aquí recibirá el trabajo del cliente, aquí lo completará y aquí recibirá el pago por ello. Este mecanismo es cómodo, seguro y le permitirá no pensar en cosas externas.

El trabajo en Freelance se divide en etapas, cada una de las cuales queda registrada en el sistema:





Todos los pasos son confirmados tanto por el cliente, como por el ejecutor. Discuta las condiciones del trabajo, las especificaciones técnicas y cierre un acuerdo: el dinero se reservará automáticamente en la cuenta del cliente para el pago.

Una vez el cliente acepte la decisión ofrecida, el sistema transferirá automáticamente a su cuenta los fondos congelados en la cuenta del cliente.

Todos los pedidos se mostrarán en la página principal del servicio. Podrá ordenarlos por fecha de creación, costo o título del trabajo:





Seleccione el pedido correspondiente, indique el plazo y el presupuesto, y envíe una solicitud de ejecución:









Las solicitudes de trabajo actuales serán visibles para todos los usuarios de MQL5.community, pero todos los solicitantes serán anónimos. Para cada desarrollador, solo se mostrarán su número, su calificación, las estadísticas sobre trabajos completados y la carga de trabajo actual.

No olvide desplazarse por la página y mirar el bloque “Pedidos similares”, quizás haya algo allí que también te interese:





Obtenga el estatus de vendedor para recibir pedidos como autónomo en el sitio web MQL5.com. Solicite el estatus de vendedor y comience a ganar dinero con los servicios MQL5.



Bien, ahora ya sabe cómo funciona el esquema de trabajo con los clientes y tal vez incluso haya completado pedidos. Tenga en cuenta que no es el único desarrollador que solicita un trabajo en Freelance.





¿Cómo maximizar sus ingresos?

Siga con regularidad la aparición de nuevas solicitudes en el servicio y tome como costumbre monitorizar a diario "Freelance". Un trabajo atractivo con un precio de salida alto siempre acumulará comentarios de multitud de desarrolladores listos para ponerse manos a la obra con él. Por eso, su posible indecisión puede costarle un encargo magnífico y un par de cientos de dólares. ¡No se duerma!



Asegúrese de introducir su ID de MetaQuotes en su perfil para recibir notificaciones oportunas. Tras indicar en su perfil su MetaQuotes ID, podrá recibir notificaciones sobre los siguientes hechos importantes:

Mensajes personales, incluido el texto de los propios mensajes.

Mensajes de correspondencia entre el cliente y el ejecutor en el servicio Freelance

Cambios en el estado de sus publicaciones en el Code Base, los Artículos, el Mercado y las Señales

Comentarios de moderador a sus publicaciones en el Code Base, los Artículos, el Mercado y las Señales

Mensajes informativos sobre el hosting virtual alquilado

Comentarios sobre los temas del foro y las publicaciones de los blogs.



Anuncios sobre nuevas publicaciones y artículos del Code Base

Mensajes sobre nuevos pedidos en el servicio Freelance

Notificaciones sobre el registro como Vendedor en el Mercado

Otro momento al que hay que prestar atención: las solicitudes en inglés. En general, todos intentan elegir un encargo en la sección en idioma español y se olvidan de cambiar el idioma para mirar los nuevos encargos en inglés. Y con ello cometen un serio error, pues allí se publican constantemente trabajos y, al mismo tiempo, existe un traductor incorporado a su servicio que le permitirá comunicarse en cualquier idioma.







Preste atención a su perfil.

Escriba información sobre usted mismo , sus habilidades clave y su participación en varios proyectos.

, sus habilidades clave y su participación en varios proyectos. Enumere sus ventajas como ejecutor, suba un buen avatar y coloque una imagen de alta calidad en la portada.

como ejecutor, suba un buen avatar y coloque una imagen de alta calidad en la portada. Describa en su muro los pedidos completados o simplemente casos prácticos interesantes. Todo esto lo verán los clientes potenciales, que podrán elegirle para su trabajo personal.







Pida a los clientes que escriban reseñas justas sobre su trabajo. Un proyecto bien realizado siempre recibirá una buena nota, no se preocupe. Esos comentarios ayudarán a los tráders a orientarse y a elegir entre la multitud de desarrolladores al que mejor le convenga entre los candidatos.















Use las sugerencias de Freelance

Freelance le permitirá ahorrar tiempo en la correspondencia básica con el cliente utilizando el servicio especial de Sugerencias.

Hemos recopilado las sugerencias de ejecutores habituales y, en base a ellas, hemos creado breves consejos con imágenes. Todas las preguntas y respuestas están agrupadas en categorías para facilitar la búsqueda: simplemente haga clique en el botón "Cómo hacer..." para obtener una lista con las preguntas más frecuentes y buscar por palabras clave.









Cada uno de estos consejos se puede encontrar y utilizar sin salir del trabajo. Para insertar una respuesta a una pregunta seleccionada en el chat, simplemente clique en ella con el ratón. Use las sugerencias para ahorrar tiempo utilizando las soluciones disponibles.





Algunas palabras breves sobre el servicio Freelance para el trading algorítmico



Acceso directo a los clientes. Millones de tráders en la plataforma Metatrader podrán encontrarlo a usted a través del terminal, lo cual garantizará un flujo constante de encargos. Cómodos flujos de trabajo. Todas las etapas del trabajo, desde el envío de solicitudes hasta la recepción de pagos, se realizarán dentro del servicio, lo cual hará que el proceso resulte seguro y eficiente. El dinero se reservará automáticamente en la cuenta del cliente y se transferirá al ejecutor después de aceptar el trabajo. Transparencia y control. Todos los pasos del trabajo serán registrados y confirmados tanto por el cliente como por el ejecutor, lo cual minimizará el riesgo de malentendidos. Amplias opciones de búsqueda de encargos. Podrá ordenar los encargos por fecha de creación, costo y título, lo cual facilitará la búsqueda de las tareas adecuadas. Soporte y notificaciones. Las notificaciones sobre nuevos pedidos y mensajes de clientes no le permitirán perderse grandes ofertas. El traductor incorporado le permitirá comunicarse con los clientes en cualquier idioma.

Cientos de programadores profesionales en MQL4 y MQL5 realizan cada día decenas de encargos para tráders. Los desarrolladores Freelance más exitosos han ganado entre $ 60 000 y $ 220 000.













