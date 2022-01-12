MetaTrader 5 / Trading
English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
MetaTrader 5 sur Linux

MetaTrader 5 sur Linux

MetaTrader 5Trading |
7 128 328
MetaQuotes
MetaQuotes

Dans cet article, nous montrons comment installer MetaTrader 5 sur les versions populaires de Linux, UbuntuDebian, Linux Mint et Fedora. Ces systèmes sont largement utilisés sur les serveurs des entreprises ainsi que sur les ordinateurs personnels des traders.


Installation de la plateforme avec une seule commande

MetaTrader 5 fonctionne sur Linux en utilisant Wine. Wine est une couche de compatibilité gratuite qui permet aux logiciels d'application développés pour Microsoft Windows de fonctionner sur des systèmes d'exploitation de type Unix.

Nous avons préparé un script spécial pour rendre le processus d'installation aussi simple que possible. Le script détectera automatiquement la version de votre système et prendra en charge les distributions Ubuntu, Debian, Linux Mint et Fedora. Il téléchargera et installera ensuite le paquet Wine correspondant. Après cela, il téléchargera et exécutera le programme d'installation de la plateforme.

Pour démarrer l'installation, ouvrez la ligne de commande (le Terminal) sans les privilèges d'administrateur (pas besoin de sudo) et spécifiez la commande correspondante :

wget https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5linux.sh ; chmod +x mt5linux.sh ; ./mt5linux.sh

Cette commande télécharge le script, le rend exécutable et l'exécute. Il vous suffit de saisir le mot de passe de votre compte pour permettre l'installation.

Installer Wine et MetaTrader 5 avec une seule commande


Si vous êtes invité à installer des packages Wine supplémentaires (Mono, Gecko), veuillez accepter, car ces packages sont nécessaires au fonctionnement de la plateforme. L'installateur de MetaTrader 5 sera ensuite lancé. Suivez les étapes habituelles. Une fois l'installation terminée, redémarrez votre système d'exploitation et la plateforme sera prête à fonctionner.

La plateforme MetaTrader 5 est prête à fonctionner sur Linux


Installer les mises à jour en temps opportun

Il est fortement recommandé de toujours utiliser les dernières versions du système d'exploitation et de Wine. Les mises à jour augmentent la stabilité du fonctionnement de la plateforme et améliorent les performances.

Pour mettre à jour Wine, ouvrez une invite de commande et tapez la commande suivante :

sudo apt update ; sudo apt upgrade

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web officiel de Wine.


Répertoire Data de MetaTrader 5

Wine crée un lecteur logique virtuel séparé avec l'environnement nécessaire pour chaque programme installé. Le chemin par défaut du dossier de données du terminal installé est le suivant :

Home directory\.mt5\drive_c\Program Files\MetaTrader 5


Utilisez MetaTrader 5 sur Linux : installez-le avec une seule commande et profitez de toutes les fonctionnalités de la plateforme.

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Article original : https://www.mql5.com/ru/articles/625

Avertissement: Tous les droits sur ces documents sont réservés par MetaQuotes Ltd. La copie ou la réimpression de ces documents, en tout ou en partie, est interdite.

Autres articles par cet auteur

Derniers commentaires | Aller à la discussion (328)
Federico Quintieri
Federico Quintieri | 11 déc. 2025 à 17:28
Federico Quintieri #:

En fait, j'ai réussi à le faire fonctionner en suivant ces étapes (je suis sur CachyOS) et je suis novice en matière de Linux.

1. Installation de Bottles et création d'une bouteille (application)

2. Téléchargement de l'installation de mt5 pour Windows à partir du site original de mql5 (d'autres versions donnaient des erreurs de proxy pendant l'installation).

3. Dans le bootle, le "runner" est "ge-proton10-25", que j'ai téléchargé depuis la page d'accueil du bootle (Preferences => Runner).

4. Dans les paramètres de la bouteille metatrader5, j'ai changé pour windows 11.

5. Les dépendances bootle que j'ai téléchargées sont : dotnet48 - allfonts - vcredist2019 - vcredist2015

6. Exécutez mt5.exe dans la bouteille de metatrader5 que je viens de créer.

7. Ensuite, dans les paramètres de la bouteille, vous pouvez ouvrir un terminal, taper "winecfg", dans la nouvelle fenêtre, allez dans graphics et ajustez le "dpi" en fonction du zoom que vous voulez donner à votre mt5, le mien est à 96 (j'ai eu le même problème de zoom lorsque j'ai essayé de l'installer avec lucris, maintenant il fonctionne très bien).

C'est ce qui a fonctionné pour moi, j'essaie et je code différentes choses et cela semble fonctionner correctement.

Si vous avez hyprland la solution est d'utiliser une machine virtuelle avec windows11 installé, j'ai essayé plusieurs choses mais metatrader5 sur hyprland ne fonctionne tout simplement pas.

Pour la machine virtuelle, j'ai utilisé KVM, Qemu et virt-manager.

wy1998
wy1998 | 12 déc. 2025 à 18:34

Phénomène d'erreur : le texte sur les axes de coordonnées (axes horizontaux et verticaux) est manquant.

Raison de l'échec : redémarrage après la mise à jour de mt5.

Essayé et vrai :

1) Mise à jour de debian v12 vers v13. la mise à jour a échoué, réinstallation de debian v13.

2) Téléchargement de mt5linux.sh depuis mql5.com et installation, l'échec est toujours le même. Mais à ce stade, c'est un peu différent.

Juste après l'installation, eur/usd, xau/usd, usd/rmb sont capables d'afficher le texte sur les axes.

Après avoir importé le fichier .json de la devise personnalisée "CSI 300", chargé le modèle d'interface, copié le fichier de données historiques et entré mt5, le défaut apparaît.

3) Déplacer le répertoire ~/.mt5, réinitialiser winecfg, ré-exécuter mt5linux.sh. La panne réapparaît.


Texte manquant sur les axes


Environnement de travail actuel :

Debian GNU/Linux 13.2.0 _Trixie

kde plasma v6.36

noyau 6.12.57+debian13-amd64 (64 bits)

wine64 v10.0~repack-6

wy1998
wy1998 | 15 déc. 2025 à 06:14

Problème trouvé : problème de fenêtres/polices.


Effacer les fichiers dans Polices, problème résolu.

Restaurer les fichiers dans Polices, le problème reprend.

Alain Verleyen
Alain Verleyen | 15 déc. 2025 à 10:22
Tobias Johannes Zimmer "Controls" affiche tous les boutons de manière parfaite.

Dans les bouteilles, j'ai essayé de résoudre le problème en installant différentes dépendances, notamment directx, car je me souviens avoir pensé que directx pourrait avoir quelque chose à voir avec les objets graphiques de MT5, mais je ne suis pas sûr que ce soit exact.

Votre code est bogué. Comment pouvez-vous espérer avoir 4 rectangles portant tous le même nom ?

Veuillez également signaler ici les problèmes qui sont spécifiquement liés à Wine/Linux.

wy1998
wy1998 | 15 déc. 2025 à 12:02

Problème résolu.

1) Vider les fichiers du répertoire windows/Fonts

2) Copier simsun.ttc dans ce répertoire !

Le problème est alors rétabli.

Jeremy Scott - Vendeur à succès de MQL5 Market Jeremy Scott - Vendeur à succès de MQL5 Market
Jeremy Scott, plus connu sous le pseudonyme de Johnnypasado sur MQL5.community, est devenu célèbre en proposant des produits dans notre service MQL5 Market. Jeremy a déjà gagné plusieurs milliers de dollars sur le marché et ce n'est pas la limite. Nous avons décidé de nous intéresser de plus près au futur millionnaire et de recevoir quelques conseils pour les vendeurs de MQL5 Market.
Avantages des signaux MQL5 Avantages des signaux MQL5
Le service de signaux de trading récemment introduit dans MetaTrader 5 permet aux traders de copier les opérations de trading de n'importe quel fournisseur de signaux. Les utilisateurs peuvent sélectionner n'importe quel signal, s'y abonner et toutes les offres seront copiées sur leurs comptes. Les fournisseurs de signaux peuvent fixer le prix de leur abonnement et recevoir une redevance mensuelle fixe de leurs abonnés.
Résultats du MQL5 Market pour le 1er trimestre 2013 Résultats du MQL5 Market pour le 1er trimestre 2013
Depuis sa création, le magasin de robots de trading et d'indicateurs techniques MQL5 Market a déjà attiré plus de 250 développeurs qui ont publié 580 produits. Le premier trimestre de 2013 s'est avéré assez fructueux pour certains vendeurs du MQL5 Market qui ont réussi à faire de beaux profits en vendant leurs produits.
Est-ce que l'achat de produits sur MQL5 Market est sécurisé ? Est-ce que l'achat de produits sur MQL5 Market est sécurisé ?
Nous avons lancé le service de vente d'applications de trading MetaTrader 5 en accordant une grande attention aux questions de sécurité. Nous avons minimisé tous les risques associés pour vous permettre de vous concentrer sur des questions plus importantes - la recherche du robot de trading le plus approprié !