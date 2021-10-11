리눅스에서 MetaTrader 5 구동하기

이 기사에서는 Linux 버전 중 널리 사용되는 Ubuntu, Debian, Linux Mint와Fedora에서 MetaTrader 5를 설치하는 방법을 알아봅니다. 이들 시스템은 서버 하드웨어와 트레이더의 개인용 컴퓨터로 널리 사용됩니다.







명령어 하나로 플래폼 설치하기

Wine을 사용하여 MetaTrader 5를 Linux에서 구동할 수 있습니다. Wine은 Microsoft Windows용으로 개발된 응용 프로그램 소프트웨어들이 Unix 계열 운영 체제에서 실행될 수 있도록 하는 무료 호환용 계층입니다.

설치 과정을 최대한 간단하게 하기 위해 특별한 스크립트를 준비했습니다. 스크립트는 시스템 버전을 자동으로 감지하며 Ubuntu, Debian, Linux Mint 및 Fedora 배포판을 지원합니다. 그리고 그에 따라 적절한 와인 패키지를 다운로드하여 설치합니다. 그런 다음 플랫폼 설치 프로그램을 다운로드하여 실행할 것입니다.



설치를 시작하려면 관리자 권한이 없는(no sudo) 명령(터미널)을 열고 관련 명령을 지정하십시오.

wget https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5linux.sh ; chmod +x mt5linux.sh ; ./mt5linux.sh

이 명령은 스크립트를 다운로드하여 실행 가능하게 하고 실행합니다. 여러분은 설치를 위해 계정 비밀번호만 입력하면 됩니다.











만약 추가적인 Wine 패키지(Mono, Gecko)를 설치하라는 메시지가 나타나면 이러한 패키지들은 플랫폼을 작동하기 위해 필요하므로 동의하십시오. Metatrader 5 설치 프로그램은 그 후에 시작되며 표준 설치 단계를 진행합니다. 설치가 완료되고 운영 체제를 다시 시작하면 플랫폼이 준비됩니다.













바로바로 업데이트를 설치하십시오

항상 최신 버전의 운영 체제와 Wine을 사용하는 것이 좋습니다. 업데이트는 플랫폼 운영 안정성을 높이고 성능을 향상시킵니다.

Wine을 업데이트하려면 명령 프롬프트를 열고 다음 명령을 입력하십시오.

sudo apt update ; sudo apt upgrade

자세한 내용은 Wine 공식 홈페이지를 방문하십시오.





MetaTrader 5 데이터 디렉토리



Wine은 설치된 각각의 프로그램을 구동하는데 필요한 환경이 갖춰진 별도의 가상 논리 드라이브를 만듭니다. 설치된 터미널의 데이터 폴더의 기본 경로는 다음과 같습니다.

Home directory\.mt5\drive_c\Program Files\MetaTrader 5







Linux에서 MetaTrader 5 사용: 명령어 하나로 설치하고 플랫폼의 모든 기능을 즐기십시오.