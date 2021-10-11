리눅스에서 MetaTrader 5 구동하기
이 기사에서는 Linux 버전 중 널리 사용되는 Ubuntu, Debian, Linux Mint와Fedora에서 MetaTrader 5를 설치하는 방법을 알아봅니다. 이들 시스템은 서버 하드웨어와 트레이더의 개인용 컴퓨터로 널리 사용됩니다.
명령어 하나로 플래폼 설치하기
Wine을 사용하여 MetaTrader 5를 Linux에서 구동할 수 있습니다. Wine은 Microsoft Windows용으로 개발된 응용 프로그램 소프트웨어들이 Unix 계열 운영 체제에서 실행될 수 있도록 하는 무료 호환용 계층입니다.
설치 과정을 최대한 간단하게 하기 위해 특별한 스크립트를 준비했습니다. 스크립트는 시스템 버전을 자동으로 감지하며 Ubuntu, Debian, Linux Mint 및 Fedora 배포판을 지원합니다. 그리고 그에 따라 적절한 와인 패키지를 다운로드하여 설치합니다. 그런 다음 플랫폼 설치 프로그램을 다운로드하여 실행할 것입니다.
설치를 시작하려면 관리자 권한이 없는(no sudo) 명령(터미널)을 열고 관련 명령을 지정하십시오.
이 명령은 스크립트를 다운로드하여 실행 가능하게 하고 실행합니다. 여러분은 설치를 위해 계정 비밀번호만 입력하면 됩니다.
만약 추가적인 Wine 패키지(Mono, Gecko)를 설치하라는 메시지가 나타나면 이러한 패키지들은 플랫폼을 작동하기 위해 필요하므로 동의하십시오. Metatrader 5 설치 프로그램은 그 후에 시작되며 표준 설치 단계를 진행합니다. 설치가 완료되고 운영 체제를 다시 시작하면 플랫폼이 준비됩니다.
바로바로 업데이트를 설치하십시오
항상 최신 버전의 운영 체제와 Wine을 사용하는 것이 좋습니다. 업데이트는 플랫폼 운영 안정성을 높이고 성능을 향상시킵니다.
Wine을 업데이트하려면 명령 프롬프트를 열고 다음 명령을 입력하십시오.
자세한 내용은 Wine 공식 홈페이지를 방문하십시오.
MetaTrader 5 데이터 디렉토리
Wine은 설치된 각각의 프로그램을 구동하는데 필요한 환경이 갖춰진 별도의 가상 논리 드라이브를 만듭니다. 설치된 터미널의 데이터 폴더의 기본 경로는 다음과 같습니다.
Linux에서 MetaTrader 5 사용: 명령어 하나로 설치하고 플랫폼의 모든 기능을 즐기십시오.
MetaQuotes 소프트웨어 사를 통해 러시아어가 번역됨.
원본 기고글: https://www.mql5.com/ru/articles/625
경고: 이 자료들에 대한 모든 권한은 MetaQuotes(MetaQuotes Ltd.)에 있습니다. 이 자료들의 전부 또는 일부에 대한 복제 및 재출력은 금지됩니다.
사실, 저는 이 단계를 통해 작동하도록 만들었고(저는 CachyOS를 사용 중입니다) Linux를 처음 사용합니다.
1. 보틀 설치 및 보틀(애플리케이션) 만들기
2. 원래 mql5 사이트에서 Windows용 mt5 설치 파일을 다운로드합니다(다른 버전에서는 설치 중 프록시 오류가 발생함).
3. 부틀에서 "러너"는 부틀의 홈(환경설정 => 러너)에서 다운로드한 "ge-proton10-25"입니다.
4. 메타트레이더5 보틀 설정에서 윈도우 11로 전환했습니다.
5. 다운로드한 부틀 종속성은 다음과 같습니다: 닷넷48 - 올폰트 - 브이크레디스트2019 - 브이크레디스트2015.
6. 방금 생성한 메타트레이더5 보틀에서 mt5.exe를 실행합니다.
7. 그런 다음 병 설정에서 터미널을 열고 "winecfg"를 입력하고 새 창에서 그래픽으로 이동하여 mt5를 확대하려는 정도에 따라 "dpi"를 조정할 수 있습니다 (내 것은 96입니다. 루크리스로 설치하려고 할 때 동일한 줌 문제가 있었지만 지금은 정상적으로 작동합니다).
이것이 저에게 효과가 있었고 다른 것을 시도하고 코딩하고 있으며 잘 작동하는 것 같습니다.
하이프랜드가 있다면 해결책은 윈도우11이 설치된 가상 머신을 사용하는 것인데, 여러 가지를 시도했지만 하이프랜드의 메타트레이더5는 작동하지 않습니다.
내가 사용한 가상 머신의 경우 KVM, Qemu 및 virt-manager
오류 현상: 좌표축(가로축 및 세로축)의 텍스트가 누락되었습니다.
실패 원인: MT5를 업그레이드한 후 재부팅하세요.
시도한 결과 사실입니다:
1) 데비안 v12를 v13으로 업그레이드합니다. 업그레이드가 실패하면 데비안 v13을 다시 설치합니다.
2) mql5.com에서 mt5linux.sh를 다운로드하여 설치해도 실패는 여전히 동일합니다. 하지만 이 시점에서는 조금 다릅니다.
설치 직후에는 EUR/USD, XAU/USD, USD/RMB가 축에 텍스트를 표시할 수 있습니다.
사용자 지정 통화 "CSI 300" .json 파일을 가져오고, 인터페이스 템플릿을 로드하고, 과거 데이터 파일을 복사한 후 mt5를 입력하면 오류가 나타납니다.
3) ~/.mt5 디렉터리를 이동하고 winecfg를 다시 초기화한 후 mt5linux.sh를 다시 실행하면 오류가 다시 나타납니다.
현재 작업 환경:
데비안 GNU/Linux 13.2.0 _Trixie
KDE 플라즈마 V6.36
커널 6.12.57+데비안13-amd64(64비트)
wine64 v10.0~repack-6
발견된 문제: 윈도우/글꼴 문제.
글꼴에서 파일 지우기, 문제 해결.
글꼴에서 파일 복원, 문제가 다시 시작되었습니다.
병에서 다른 종속성, 즉 DirectX를 설치하여 문제를 해결하려고 시도했지만 DirectX가 MT5 그래픽 객체와 관련이있을 수 있다고 생각했지만 그것이 올바른지 확실하지 않습니다.
코드에 버그가 있습니다. 어떻게 4개의 직사각형이 모두 같은 이름을 갖기를 바랄 수 있습니까?
또한 특히 Wine/Linux와 관련된 문제를 여기에 보고해 주세요.
문제가 해결되었습니다.
1) Windows/Fonts 디렉토리에서 파일을 비웁니다.
2) simsun.ttc를 복사하세요!
그러면 문제가 해결됩니다.